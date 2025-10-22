Эпоха иномарок закончилась: на дорогах России правят новые имена — и не те, что вы думаете

Российский рынок автомобилей переживает заметные перемены. После ухода многих иностранных брендов потребители всё чаще обращаются к отечественным и китайским производителям. Как отмечают эксперты, массовый переход на новые марки оказался скорее вынужденным, чем осознанным выбором.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, российский рынок сегодня радикально меняется. В доступном сегменте уверенно лидирует АвтоВАЗ, а рядом с ним набирает популярность белорусский бренд Belgee.
"В доступном сегменте лидером на рынке РФ является АвтоВАЗ. И это в большинстве случаев не желанная покупка, а вынужденная", — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Эксперт добавил, что конкуренция усиливается: Lada Vesta всё чаще соперничает с моделями Belgee. Последние хоть и немного дороже, но предлагают более богатое оснащение и современные опции.
Китайские марки продолжают уверенно занимать ниши, освободившиеся после ухода японских и европейских производителей. Особенно ярко это заметно в сегменте внедорожников: Haval и Tank стали новыми любимцами россиян. Tank 300 и Tank 500 уже можно увидеть в автопарках государственных структур — там, где раньше доминировали Toyota Land Cruiser 200.
В представительском классе заметна ещё одна замена: Hongqi постепенно вытесняет Toyota Camry. Для покупателей премиум-класса важны комфорт и статус, а китайская марка успешно адаптирует свой дизайн и технологии под запросы российского рынка.
|Ушедшие модели
|Новые аналоги в России
|Класс / особенности
|Toyota Camry
|Hongqi H5, Lada Aura
|Бизнес-седан
|Toyota Land Cruiser 200
|Tank 500, Haval H9
|Внедорожник
|Volkswagen Polo
|Lada Vesta, Belgee X50
|Компакт-класс
|Hyundai Solaris
|Lada Granta NG
|Бюджетный седан
|Kia Sportage
|Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro
|Кроссовер
Эта тенденция показывает: российский рынок быстро перестраивается под новые реалии, а отечественные и китайские бренды занимают ниши, ранее принадлежавшие мировым лидерам.
Определите приоритеты. Если важно качество сборки — обратите внимание на Belgee или Haval. Если цена решающая — рассмотрите Lada или Omoda.
Изучите доступность сервиса. Сеть дилеров у АвтоВАЗа и Haval уже охватывает всю страну, а у некоторых китайских брендов она только развивается.
Сравните гарантию. У китайских брендов нередко действует расширенная гарантия до 7 лет, что выгодно по сравнению со стандартной трёхлетней у АвтоВАЗа.
Проверьте стоимость страховки. Новые модели могут требовать более дорогих полисов КАСКО.
Оцените ликвидность. Lada и Haval уже зарекомендовали себя на вторичном рынке, тогда как Belgee пока в начале пути.
Ошибка: ориентироваться только на бренд.
Последствие: переплата за статус и разочарование в сервисе.
Альтернатива: сравнивайте комплектации, расход и стоимость обслуживания.
Ошибка: покупать новый бренд без проверки дилерской сети.
Последствие: трудности с ремонтом и отсутствием запчастей.
Альтернатива: выбирайте марки с подтверждённым присутствием — Lada, Haval, Chery.
Ошибка: недооценивать отечественные автомобили.
Последствие: упущение выгодных предложений.
Альтернатива: протестируйте обновлённые модели Lada, их оснащение стало значительно современнее.
Если крупные международные бренды вернутся, это может обострить конкуренцию, но цены на автомобили вряд ли снизятся. Российские и китайские производители уже заняли ключевые сегменты, и их позиции укрепляются за счёт локализации и поддержки госпрограмм.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность и понятный сервис
|Менее престижный имидж
|Современные технологии и комплектации
|Ограниченный выбор модификаций
|Поддержка государственных программ
|Слабая вторичная стоимость у новых брендов
|Рост дилерских сетей
|Нехватка запчастей у некоторых моделей
Глава Минпромторга Антон Алиханов подчеркнул, что программы льготного автокредитования играют важную роль в стабилизации рынка.
"За первое полугодие в рамках этих программ было продано более 82 тыс. автомобилей, а общий объем предоставленных скидок достиг почти 24,5 млрд рублей", — заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
По его словам, на фоне снижения ключевой ставки такие меры помогают смягчить спад продаж и сделать новые автомобили более доступными.
• Миф: китайские автомобили недолговечны.
Правда: современные модели имеют высокий уровень сборки и адаптированы к российскому климату.
• Миф: отечественные авто всегда устаревшие.
Правда: новые Lada оснащены мультимедиа, климат-контролем и современными системами безопасности.
• Миф: рынок потерял разнообразие.
Правда: напротив, ассортимент растёт за счёт новых марок из Азии и СНГ.
Белорусский Belgee использует платформу Geely и локализует сборку в Борисове.
Tank — премиальное подразделение Great Wall, созданное специально для рынков с суровым климатом.
Новая Lada Vesta NG собирается в Ижевске и оснащается современным мультимедийным комплексом с Яндекс. Сервисами.
После 2022 года российский авторынок пережил крупнейшую трансформацию за десятилетия. Уход японских, европейских и корейских брендов открыл путь для новых игроков — прежде всего китайских производителей. Уже к 2024 году доля Китая на рынке превысила 60%, а к 2025-му отечественные и союзные бренды (включая Belgee) заняли почти весь массовый сегмент. Такие перемены сформировали новую автомобильную карту страны, где привычные имена уступили место свежим, но быстро растущим маркам.
