Купе, которое опередило своё время: легенда BMW вернулась и показала, как должны звучать моторы

Легендарное купе BMW 850Ci снова появилось в России — и это событие не осталось незамеченным среди коллекционеров. Автомобиль 1997 года с пробегом менее 10 тысяч километров стал настоящей сенсацией на рынке. Для многих это не просто машина, а символ эпохи, когда автомобили создавались с инженерной страстью и вниманием к каждой детали.
На российском рынке появился редчайший экземпляр BMW 850Ci в кузове E31, выпущенный в конце 1990-х. Это поколение стало поворотным для марки: именно здесь немецкие инженеры впервые применили технологии, опередившие своё время — от полностью электронных систем до аэродинамического дизайна без рамок на окнах. Конкретный экземпляр, о котором идёт речь, практически не ездил: всего 9 666 километров пробега. Найти машину с такой сохранностью — всё равно что отыскать новый автомобиль в музее классики.
Купе прибыло в Россию из Италии, где у него был один-единственный владелец. Все работы проводились исключительно у официальных дилеров BMW, а сервисная история сохранилась до мелочей. Таможня пройдена, налоги оплачены, и автомобиль готов к регистрации.
BMW 850Ci — это не просто купе, а инженерный шедевр своего времени. Под капотом установлен атмосферный двигатель V12 объёмом 5,4 литра, развивающий 326 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. Сочетание мощного мотора, автоматической коробки и заднего привода позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, что даже по современным меркам выглядит внушительно, сообщает 110km.ru.
Кузов хардтопа сохранился в идеальном виде — серебристый металлик без сколов и следов реставрации. Оригинальные 17-дюймовые диски и ксеноновые фары подчеркивают заводской облик модели. В салоне царит атмосфера немецкой роскоши: натуральная кожа, аккуратная прострочка, качественные материалы. Единственный нюанс, отмеченный продавцом, — слегка ослабшая обивка потолка, типичная для возрастных автомобилей, но легко устранимая.
|Модель
|Годы выпуска
|Мощность
|Разгон 0-100 км/ч
|Примерная цена (Россия)
|BMW 850Ci (E31)
|1989-1999
|326 л. с.
|6,3 с
|≈ 13 млн
|BMW 840i (G14)
|2018-н.в.
|340 л. с.
|5,0 с
|≈ 12,5 млн
|BMW M850i (G15)
|2019-н.в.
|530 л. с.
|3,7 с
|≈ 16 млн
Хотя современные версии быстрее и технологичнее, именно E31 остаётся эталоном "живой инженерии". В нём чувствуется эпоха, когда автомобили создавались без оглядки на маркетинг — ради удовольствия от вождения.
Храните автомобиль в сухом, отапливаемом помещении. Резкие перепады температур губительны для кожи и электроники.
Регулярно запускайте двигатель — хотя бы раз в две недели, чтобы избежать застоя жидкостей.
Проверяйте состояние аккумулятора и топливной системы. Старые моторы чувствительны к качеству бензина.
Для мойки используйте мягкие шампуни и неабразивные материалы.
Раз в полгода проводите диагностику у специалиста по классическим BMW.
С каждым годом интерес к "восьмёркам" растёт. На европейских аукционах цены за идеальные экземпляры с V12 достигают 100-150 тысяч евро. При правильном хранении стоимость может увеличиваться на 10-15% в год. В России рынок таких машин только формируется, что делает момент покупки особенно выгодным для коллекционеров.
|Плюсы
|Минусы
|Редкость и престиж
|Высокая стоимость обслуживания
|Атмосферный V12 и уникальное звучание
|Большой расход топлива
|Классический дизайн без аналогов
|Сложная электроника
|Потенциал роста стоимости
|Трудности с поиском оригинальных деталей
Как выбрать подержанный BMW 850Ci?
Ищите экземпляры с полной сервисной историей и подтверждённым пробегом. Проверяйте оригинальность деталей кузова и салона.
Сколько стоит обслуживание V12?
Средняя стоимость ежегодного обслуживания — от 300 до 500 тысяч рублей, включая замену жидкостей и мелкий ремонт.
Можно ли использовать 850Ci в качестве ежедневного автомобиля?
Технически — да, но не рекомендуется. Эта модель лучше подходит для редких выездов и выставок.
850Ci был одним из первых автомобилей BMW с электронной системой управления дросселем.
В салоне впервые применили полностью цифровую панель приборов.
Изначально предполагалось выпустить кабриолет E31, но проект остался на стадии прототипа.
BMW 8-Series (E31) дебютировала на Франкфуртском автосалоне в 1989 году и стала первым серийным автомобилем марки с V12 и активной аэродинамикой. В разработку проекта компания вложила около миллиарда немецких марок. Купе быстро завоевало репутацию автомобиля для избранных — им владели политики, актёры, бизнесмены. К концу 1990-х выпуск модели прекратили, и только спустя почти 20 лет серия "8" возродилась в новом поколении.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.