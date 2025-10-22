Больше технологий — меньше цена: китайцы нашли идеальный баланс

Китайский бренд Omoda наращивает присутствие в Великобритании и готовит новый шаг — в ближайшие месяцы компания начнёт активную подготовку к запуску своего следующего высококлассного автомобиля. На сцене Chery User Summit в Ухане показали серийный образец Omoda 4 — компактного кроссовера B-класса, ориентированного на молодых водителей и их ежедневные сценарии: от города до коротких загородных выездов. Акцент — на безопасности, продуманном пространстве и цифровых сервисах, которые стали нормой в сегменте.

Фото: commons.wikimedia.org by Jigugo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Omoda 4

Что такое Omoda 4

Модель позиционируется как "смелый" B-SUV: компактные габариты, высокая посадка, удобный проём багажника и простая трансформация салона. Внешность подчёркивает фирменный стиль марки — так называемую концепцию Cyber Mecha. Она строится на угловатых линиях, сложной оптике и металлических акцентах, которые отсылают к эстетике комиксов и робототехники. На премьерном мероприятии эту идею поддержали сценографией: персонажи в духе sci-fi, интерактивные зоны и даже стенд с боди-артом — полный иммерсив.

Дизайн и интерьер

У "четвёрки" характерный силуэт с острыми ребрами и динамичным профилем. По замыслу дизайнеров, кузов должен одинаково уверенно смотреться и в повседневной езде, и на парковке у торгового центра. В салоне — минимализм и "технологичность": крупноформатный экран мультимедийной системы на базе 2.5K-платформы Snapdragon, отдельный дисплей-"щиток" для водителя и быстрые отклики интерфейса. Тему "кибер-меха" продолжают декоративные вставки и контурная подсветка. Ожидается богатая электроника помощи водителю, набор USB-портов, бесключевой доступ и развитые онлайн-функции для навигации и стриминга.

Запуск и сроки

Премьера прошла уже сейчас, чтобы собрать обратную связь до британского старта продаж. В линейку UK модель войдёт в 2026 году, а по мере приближения к рынку компания обещает раскрыть спецификации, конфигурации и цены. В числе вероятных силовых установок называются бензиновая версия, гибрид и полностью электрическая модификация — ровно тот набор, которого ждёт европейская аудитория. В приоритете — доступная стоимость владения, что включает предложенные ранее длительные гарантии.

Гарантийная политика

Omoda выстраивает доверие к бренду через условия послепродажного обслуживания. Для Omoda 4 заявлены такие же гарантии, как у старшей модели Omoda 7: семь лет или 100 000 миль на автомобиль, усиленная восьмилетняя защита высоковольтной батареи для электроверсий и пакет помощи на дорогах с RAC Home Start. Для покупателей это аргумент в пользу долгого владения и прогнозируемых расходов на страховку, сервис и износ.

Рынок и амбиции

За прошедший год марка уже "выстрелила" в Британии: по данным The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd (SMMT), продажи достигли 14 223 машин с долей почти в 1% рынка — впечатляющий рост более чем на тысячу процентов относительно дебютного периода. По соседству двигается сестринский бренд Jaecoo: менее чем за год — 18 170 регистраций, а кроссовер Jaecoo 7 отметился в списке самых популярных гибридов, поднимаясь до четвёртой строчки общего зачёта в сентябре. Для Chery, материнской компании двух марок, это подтверждение стратегии: быстрый выход в массовые сегменты с фокусом на практичность и технологии.

Почему делают ставку на молодых

Аудитория до 35 лет — самая требовательная к интерфейсам, интеграции смартфона, подпискам и обновлениям "по воздуху". Им важны ассистенты движения, "умные" фары, качественная камера кругового обзора и адекватный пакет безопасности без переплаты. Omoda 4 играет именно на этом поле — компактный, удобный в паркингах, с высоким дорожным просветом для британских пригородов и магистралей, но с интерьером, напоминающим гаджет. При этом производитель подчёркивает ключевые для семейных покупателей параметры: объём багажника, продуманная эргономика второго ряда, точки крепления детских кресел и пассивная безопасность.

Стратегия на 2026 год

В первом квартале следующего года в Великобритании появится Omoda 7 — более крупный кроссовер, а следом к нему присоединится Omoda 4. Такой ритм запусков позволяет построить узнаваемую линейку и расширить охват: одно семейство закрывает сразу несколько уровней по цене, размеру и типу силовой установки, что особенно важно на фоне продолжающейся электрификации и новых требований по экономии топлива. Для дилеров это удобный сценарий: общая архитектура, унифицированные элементы подвески и кузовные панели упрощают сервис и наличие запчастей.

Чего ждать покупателям

На старте, скорее всего, предложат базовые и продвинутые комплектации с медиасистемой последнего поколения, набором электронных "помощников" и расширенными онлайн-сервисами. Электроверсия может получить ускоренную гарантию на батарею и расширенную программу помощи на дороге, гибрид — экономичность в смешанном цикле и налоговые преимущества, а бензиновая модификация — самую доступную цену входа. Внешне — эффектная оптика, контрастные элементы кузова, новые оттенки и пакет аксессуаров для индивидуализации.

Главное по делу

Omoda вступает во "вторую волну" британской экспансии с понятной логикой: свежий дизайн, цифровой салон, гибкая линейка силовых установок и продолжительная гарантия. На растущем интересе к недорогим, но хорошо оснащённым кроссоверам именно такой набор и работает. Если компания удержит разумный ценник и обеспечит хорошую сеть сервиса, Omoda 4 имеет шансы закрепиться в классе, где покупатели выбирают сердцем и калькулятором одновременно.