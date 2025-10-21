Приборка молчит, а система уже сбоит: как машина подает сигналы, которые вы не замечаете

Даже если на приборной панели не горят индикаторы неисправностей, в автомобиле могут происходить опасные сбои. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain приборная панель автомобиля

Петров пояснил, что современные автомобили оснащены десятками систем, но не все из них передают сигналы об ошибках на приборную панель. Многие неисправности фиксируются только при компьютерной диагностике, и водитель может не подозревать о проблемах до серьезного повреждения.

"Существуют системы, ошибки которых не выводятся на приборную панель. Например, двигатель может выйти из строя из-за падения давления масла, даже если датчик не подал сигнал. Поэтому отсутствие индикации не всегда означает, что с машиной все в порядке", — отметил Петров.

Он подчеркнул, что на панели отображаются только сбои, связанные с безопасностью движения — рулевое управление, тормозная система, критические неисправности двигателя. Остальные проблемы можно выявить только с помощью диагностического сканера.

По словам эксперта, еще одним важным признаком неполадок могут быть посторонние шумы, скрипы или стуки. Петров посоветовал не игнорировать такие сигналы и при первых подозрениях обращаться в сервис, чтобы предотвратить дорогостоящий ремонт.