Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофельные лепешки за копейки: бюджетный рецепт, который покорит сердце каждого гурмана
40 млн вернулись в казну: кара небесная настигла дельцов из Ростова-на-Дону
Держать авто на балансе — как второго члена семьи: бензин вместо завтраков, налоги вместо подарков
Змеи, мумии и сигналы из космоса: неделя, когда наука снова переписала границы возможного
Быстро, сытно и по-настоящему вкусно: как приготовить спагетти, от которых не оторвёшься
Организм не забыл вирус: почему кашель не отпускает неделями даже после выздоровления
Атлантика дрогнула: к канадскому побережью пришёл морской хищник-рекордсмен — размеры поражают
Стилист Эльвира Янковская: арест и слёзы на заседании суда — что произошло
С первого раза отдала код: как Лолита Милявская стала жертвой мошенников

Мороз, лёд и капризный движок: 5 вещей, которые спасут вашу машину зимой

0:23
Авто

Зима — настоящее испытание для автомобилистов. Мороз, наледь, севший аккумулятор, замерзшие замки и промёрзший двигатель способны превратить утро в полосу препятствий. Однако современные аксессуары помогают свести эти неудобства к минимуму. Рассмотрим пять полезных вещей, которые делают зимнюю эксплуатацию автомобиля проще и безопаснее.

Коричневая машина в дрифте на снегу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коричневая машина в дрифте на снегу

1. Размораживатель замков

Одно из самых распространённых неудобств зимой — примерзшие двери и замки. Влага, оставшаяся после мойки или осадков, ночью превращается в лёд и блокирует доступ в салон.

Чтобы не тратить время на "пляски с ключом" и не портить уплотнители горячей водой, стоит заранее приобрести размораживатель замков.

Принцип его действия прост: состав на основе гликоля или спирта проникает в механизм и превращает лёд в воду. Гликолевые средства мягче и безопасны для резиновых деталей, тогда как спиртовые действуют быстрее, но могут повредить пластик.

После обработки замки открываются за несколько минут. Для профилактики полезно использовать силиконовую смазку — нанести её на уплотнители и петли дверей перед морозами. Она предотвращает примерзание и продлевает срок службы резиновых элементов.

2. Пуско-зарядное устройство (ПЗУ)

Севший аккумулятор — ещё одна классическая зимняя проблема. При низких температурах падает ёмкость АКБ, а короткие поездки не дают батарее полностью зарядиться.

Современные пуско-зарядные устройства (или бустеры) компактны, весят меньше килограмма и способны завести двигатель даже при почти разряженной батарее.

Чтобы выбрать подходящее ПЗУ, стоит учитывать:

  • Напряжение: 12 В — для легковых авто, 24 В — для грузовиков.

  • Ёмкость АКБ: средняя для легковушек — 60 А·ч, для внедорожников — 80 А·ч.

  • Пусковой ток: не меньше трёхкратного значения ёмкости аккумулятора.

Многие устройства оснащены дополнительными функциями — встроенным насосом для подкачки шин или USB-портами для подзарядки гаджетов. В дороге такой прибор способен выручить не раз.

3. Автоодеяло

Двигатель остывает быстрее, чем прогревается, особенно при морозах ниже -20 °C. Чтобы мотор не замерзал ночью, используется автоодеяло — термоизоляционное покрытие, укладываемое под капот.

Оно выполнено из стеклоткани с внутренним утеплителем и выдерживает высокие температуры. Автоодеяло помогает сохранить тепло двигателя, ускоряет утренний прогрев и снижает расход топлива.

Для разных машин выпускаются модели по размерам — можно подобрать вариант под конкретную марку или купить универсальное полотно. В результате двигатель прогревается почти вдвое быстрее, а наледь на капоте не образуется.

4. Цепи противоскольжения

Даже в крупных городах дороги не всегда очищаются вовремя, а на загородных трассах снежная каша и лёд — обычное дело. Цепи противоскольжения — это аксессуар, который помогает справиться с обледенелыми участками и выехать из сугроба.

  • Металлические цепи подходят для бездорожья, глубокого снега и грязи.

  • Эластичные модели из резины или полиуретана удобны для городских условий.

Цепи надеваются прямо на колёса и обеспечивают уверенное сцепление с дорогой. После преодоления сложного участка их легко снять и сложить в багажник. Комплект занимает минимум места и может стать настоящим спасением на трассе.

5. Защитная накидка на задние сиденья

Зимой грязь и снег попадают в салон даже при самой аккуратной эксплуатации. Особенно страдает задний ряд, если в машине часто ездят дети, домашние животные или пассажиры в зимней обуви.

Защитная накидка полностью закрывает обивку сидений и предотвращает появление пятен. Материалы — плотные, водоотталкивающие и легко стираются. После загрязнения накидку можно снять, постирать и использовать снова.

Это простое решение помогает сохранить чистоту салона и сэкономить на химчистке.

Таблица "Сравнение аксессуаров"

Аксессуар Основная функция Преимущество
Размораживатель замков Быстро удаляет лёд из замков и уплотнителей Защищает механизм от повреждения
Пуско-зарядное устройство Запуск двигателя при разряженной АКБ Компактное, работает без помощи других
Автоодеяло Сохраняет тепло двигателя Экономия топлива и быстрый прогрев
Цепи противоскольжения Повышают сцепление с дорогой Спасают на льду и в снегу
Защитная накидка Защищает салон от грязи Моющаяся и долговечная

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка открыть замерзшие двери кипятком.

  • Последствие: повреждение лакокрасочного покрытия и уплотнителей.

  • Альтернатива: использование специализированных размораживателей.

  • Ошибка: длительная стоянка при минусовых температурах без утепления двигателя.

  • Последствие: трудный запуск, перерасход топлива.

  • Альтернатива: автоодеяло и ПЗУ.

FAQ

Можно ли использовать размораживатель замков для дверных уплотнителей?
Нет, для них лучше применять силиконовую смазку, чтобы не повредить резину.

Подходит ли одно ПЗУ для разных автомобилей?
Только если совпадают напряжение и пусковой ток.

Как ухаживать за автоодеялом?
Достаточно время от времени просушивать и очищать его от пыли.

Когда стоит надевать цепи противоскольжения?
Перед выездом на участки с наледью, снегом или грунтовыми дорогами.

Три интересных факта

  1. Современные ПЗУ способны заряжать смартфон, ноутбук и даже компрессор.

  2. Силиконовая смазка не только защищает уплотнители, но и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия в местах стыков.

  3. Первые цепи противоскольжения появились в начале XX века и использовались на грузовиках армии США.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Домашние животные
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Последние материалы
Картофельные лепешки за копейки: бюджетный рецепт, который покорит сердце каждого гурмана
40 млн вернулись в казну: кара небесная настигла дельцов из Ростова-на-Дону
Держать авто на балансе — как второго члена семьи: бензин вместо завтраков, налоги вместо подарков
Змеи, мумии и сигналы из космоса: неделя, когда наука снова переписала границы возможного
Быстро, сытно и по-настоящему вкусно: как приготовить спагетти, от которых не оторвёшься
Организм не забыл вирус: почему кашель не отпускает неделями даже после выздоровления
Атлантика дрогнула: к канадскому побережью пришёл морской хищник-рекордсмен — размеры поражают
Стилист Эльвира Янковская: арест и слёзы на заседании суда — что произошло
С первого раза отдала код: как Лолита Милявская стала жертвой мошенников
Эти слова на дороге обернутся проблемами: чего не стоит говорить сотруднику ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.