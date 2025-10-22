Из советской легенды в современный внедорожник: что скрывают под капотом новой Niva Travel

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:10
Авто

Более двух десятилетий без смены поколения, но с десятками доработок — именно так можно описать историю Lada Niva Travel. С момента запуска конвейера в 2002 году автомобиль не раз обновлялся внешне и технически, а его путь от Chevrolet Niva до современной версии стал примером выживаемости российского автопрома.

lada niva travel
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
lada niva travel

1. Трансформация имени

Путь модели начался в 1998 году с предсерийной версии ВАЗ-2123 "Нива". В 2002-м она поступила в производство под маркой Chevrolet Niva, в рамках совместного предприятия GM-AvtoVAZ. После того как АвтоВАЗ выкупил долю американской компании, права на бренд "Niva" остались у СП, и классическую "Ниву" пришлось временно переименовать в Lada 4x4.

Ситуация разрешилась в декабре 2020 года, когда Chevrolet Niva официально стала Lada Niva Travel, а оригинальная модель ВАЗ-2121 получила имя Lada Niva Legend. С этого момента две версии окончательно разделили по позиционированию: Travel — более современный кроссовер, Legend — олдскульный внедорожник.

2. Смена имиджа

Хотя конструктивно автомобиль остался прежним, внешность претерпела значительные изменения. Первые попытки обновления облика предприняли дизайнеры итальянского ателье Bertone в 2009 году, добавив пластиковые накладки и защитные элементы.

Дальнейшую эволюцию формы определили дизайнер Стив Маттин и команда студии Lada Design. Они сделали кузов более угловатым и выразительным, изменили решётку радиатора, оснастили автомобиль современными фарами и переработали геометрию бамперов.

В итоге Chevrolet Niva превратилась в Lada Niva Travel с агрессивным и внедорожным стилем, сохранив при этом базовую платформу и пропорции.

3. Модернизация подвески

Подвеска, унаследованная от Chevrolet Niva, долгое время оставалась без изменений. На версии 2025 года инженеры АвтоВАЗа внедрили ряд конструктивных обновлений:

  • стабилизатор поперечной устойчивости перенесли в переднюю часть для улучшения управляемости;

  • роликовый подшипник ступицы заменён на двухрядный шариковый, что повысило ресурс и снизило шум;

  • поворотный кулак стал компактнее и прочнее;

  • колёсная формула изменена с 215/65 R16 на 215/60 R16.

Эти доработки направлены на повышение устойчивости при торможении и улучшение комфорта на неровных дорогах.

4. Усиление тормозной системы

С первых лет выпуска модель оснащалась стандартными дисковыми тормозами спереди и барабанными сзади. В 2018 году внедрена система ABS, но реальных изменений эффективности не произошло — владельцы часто жаловались на слабые тормоза.

В версии 2025 года внедорожник наконец получит вентилируемые передние диски и новые суппорты от Lada Vesta. Задние механизмы остались барабанными, но их конструкцию модернизировали для лучшего теплоотвода и долговечности.

Это улучшение должно существенно повысить надёжность тормозов при длительных поездках и активном внедорожном режиме.

5. Новый двигатель

Главное изменение под капотом — замена старого 1,7-литрового двигателя (83 л. с., 127 Н·м) на более современный 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л. с. и 153 Н·м.

Новый мотор объединяет элементы двух предыдущих вазовских разработок:

  • верхняя часть заимствована у двигателя 11182 (Lada Granta),

  • нижняя — у 16-клапанного мотора 1.8 от Lada Vesta.

Разгон до 100 км/ч сократится с 19 до 16,5 секунд, а общая динамика станет ощутимо лучше. В 2026 году этот же двигатель появится и на Lada Niva Legend.

Таблица "Сравнение"

Параметр Chevrolet Niva (2002) Lada Niva Travel (2025)
Мощность двигателя 80 л. с. 90 л. с.
Крутящий момент 127 Н·м 153 Н·м
Разгон 0-100 км/ч 19 с 16,5 с
Тормоза диски/барабаны вентилируемые диски/барабаны
Подвеска старая схема модернизированный стабилизатор
Колёса 215/65 R16 215/60 R16

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка на длительное производство без смены платформы.

  • Последствие: устаревшие конструктивные решения и медленный прогресс в управляемости.

  • Альтернатива: постепенные точечные улучшения — подвеска, тормоза, двигатель — при сохранении проверенной архитектуры.

FAQ

Когда появится обновлённая Lada Niva Travel?
Продажи модернизированной версии ожидаются в конце 2025 года.

Изменится ли кузов?
Нет, но экстерьер станет более современным за счёт переработанных элементов.

Будет ли версия с автоматической коробкой передач?
На данный момент АвтоВАЗ официально не подтверждает выпуск "автомата".

Что будет с классической Niva Legend?
Она останется в производстве и получит тот же новый двигатель 1.8 в 2026 году.

Три интересных факта

  1. Прототип второго поколения Chevrolet Niva был показан в 2014 году, но проект заморозили из-за кризиса.

  2. Первые элементы дизайна Niva Travel вдохновлены концептом Lada 4x4 Vision.

  3. Суммарно произведено более 800 тысяч экземпляров модели, включая все версии Chevrolet Niva и Lada Niva Travel.

Исторический контекст

  1. В 1977 году ВАЗ представил первую "Ниву" (2121), ставшую пионером среди массовых внедорожников.

  2. В 2002 году появилась Chevrolet Niva — результат сотрудничества с General Motors.

  3. В 2020-м бренд вернулся под российское управление, и модель получила современное имя Lada Niva Travel.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
