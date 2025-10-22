Из советской легенды в современный внедорожник: что скрывают под капотом новой Niva Travel

Более двух десятилетий без смены поколения, но с десятками доработок — именно так можно описать историю Lada Niva Travel. С момента запуска конвейера в 2002 году автомобиль не раз обновлялся внешне и технически, а его путь от Chevrolet Niva до современной версии стал примером выживаемости российского автопрома.
Путь модели начался в 1998 году с предсерийной версии ВАЗ-2123 "Нива". В 2002-м она поступила в производство под маркой Chevrolet Niva, в рамках совместного предприятия GM-AvtoVAZ. После того как АвтоВАЗ выкупил долю американской компании, права на бренд "Niva" остались у СП, и классическую "Ниву" пришлось временно переименовать в Lada 4x4.
Ситуация разрешилась в декабре 2020 года, когда Chevrolet Niva официально стала Lada Niva Travel, а оригинальная модель ВАЗ-2121 получила имя Lada Niva Legend. С этого момента две версии окончательно разделили по позиционированию: Travel — более современный кроссовер, Legend — олдскульный внедорожник.
Хотя конструктивно автомобиль остался прежним, внешность претерпела значительные изменения. Первые попытки обновления облика предприняли дизайнеры итальянского ателье Bertone в 2009 году, добавив пластиковые накладки и защитные элементы.
Дальнейшую эволюцию формы определили дизайнер Стив Маттин и команда студии Lada Design. Они сделали кузов более угловатым и выразительным, изменили решётку радиатора, оснастили автомобиль современными фарами и переработали геометрию бамперов.
В итоге Chevrolet Niva превратилась в Lada Niva Travel с агрессивным и внедорожным стилем, сохранив при этом базовую платформу и пропорции.
Подвеска, унаследованная от Chevrolet Niva, долгое время оставалась без изменений. На версии 2025 года инженеры АвтоВАЗа внедрили ряд конструктивных обновлений:
стабилизатор поперечной устойчивости перенесли в переднюю часть для улучшения управляемости;
роликовый подшипник ступицы заменён на двухрядный шариковый, что повысило ресурс и снизило шум;
поворотный кулак стал компактнее и прочнее;
колёсная формула изменена с 215/65 R16 на 215/60 R16.
Эти доработки направлены на повышение устойчивости при торможении и улучшение комфорта на неровных дорогах.
С первых лет выпуска модель оснащалась стандартными дисковыми тормозами спереди и барабанными сзади. В 2018 году внедрена система ABS, но реальных изменений эффективности не произошло — владельцы часто жаловались на слабые тормоза.
В версии 2025 года внедорожник наконец получит вентилируемые передние диски и новые суппорты от Lada Vesta. Задние механизмы остались барабанными, но их конструкцию модернизировали для лучшего теплоотвода и долговечности.
Это улучшение должно существенно повысить надёжность тормозов при длительных поездках и активном внедорожном режиме.
Главное изменение под капотом — замена старого 1,7-литрового двигателя (83 л. с., 127 Н·м) на более современный 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л. с. и 153 Н·м.
Новый мотор объединяет элементы двух предыдущих вазовских разработок:
верхняя часть заимствована у двигателя 11182 (Lada Granta),
нижняя — у 16-клапанного мотора 1.8 от Lada Vesta.
Разгон до 100 км/ч сократится с 19 до 16,5 секунд, а общая динамика станет ощутимо лучше. В 2026 году этот же двигатель появится и на Lada Niva Legend.
|Параметр
|Chevrolet Niva (2002)
|Lada Niva Travel (2025)
|Мощность двигателя
|80 л. с.
|90 л. с.
|Крутящий момент
|127 Н·м
|153 Н·м
|Разгон 0-100 км/ч
|19 с
|16,5 с
|Тормоза
|диски/барабаны
|вентилируемые диски/барабаны
|Подвеска
|старая схема
|модернизированный стабилизатор
|Колёса
|215/65 R16
|215/60 R16
Ошибка: ставка на длительное производство без смены платформы.
Последствие: устаревшие конструктивные решения и медленный прогресс в управляемости.
Альтернатива: постепенные точечные улучшения — подвеска, тормоза, двигатель — при сохранении проверенной архитектуры.
Когда появится обновлённая Lada Niva Travel?
Продажи модернизированной версии ожидаются в конце 2025 года.
Изменится ли кузов?
Нет, но экстерьер станет более современным за счёт переработанных элементов.
Будет ли версия с автоматической коробкой передач?
На данный момент АвтоВАЗ официально не подтверждает выпуск "автомата".
Что будет с классической Niva Legend?
Она останется в производстве и получит тот же новый двигатель 1.8 в 2026 году.
Прототип второго поколения Chevrolet Niva был показан в 2014 году, но проект заморозили из-за кризиса.
Первые элементы дизайна Niva Travel вдохновлены концептом Lada 4x4 Vision.
Суммарно произведено более 800 тысяч экземпляров модели, включая все версии Chevrolet Niva и Lada Niva Travel.
В 1977 году ВАЗ представил первую "Ниву" (2121), ставшую пионером среди массовых внедорожников.
В 2002 году появилась Chevrolet Niva — результат сотрудничества с General Motors.
В 2020-м бренд вернулся под российское управление, и модель получила современное имя Lada Niva Travel.
