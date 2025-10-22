Без полиции и нервов: теперь мелкие аварии можно оформить дороже

1:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Европротокол — один из самых востребованных инструментов для быстрого оформления ДТП без вызова инспекторов. Благодаря ему тысячи водителей ежедневно экономят время и избегают пробок. Однако стоимость автомобилей и деталей растёт, и установленного лимита уже не всегда хватает для покрытия даже незначительных повреждений. Именно поэтому депутаты Госдумы предложили повысить максимальный размер возмещения по европротоколу до 300 тысяч рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина-водитель устанавливает аварийный знак

Почему увеличили лимит

На сегодняшний день лимит ущерба составляет 200 тысяч рублей — эта сумма была увеличена лишь в июле 2025 года. Но уже спустя несколько месяцев стало ясно: даже новое значение не отражает реалий рынка. Средняя стоимость ремонта после небольшого ДТП в крупных городах нередко превышает 200 тысяч, особенно если повреждены современные системы безопасности или электроника.

Повышение лимита, по мнению инициаторов законопроекта, позволит сохранить популярность и удобство европротокола. Ведь чем выше сумма, которую можно получить без участия полиции, тем больше водителей будут пользоваться этой возможностью.

Что изменится на практике

Европротокол применяется, когда в аварии участвуют не более двух машин, нет пострадавших, а водители согласны с обстоятельствами ДТП. Оформить документы можно через приложение "Помощник ОСАГО", загрузив фотографии и данные страхового полиса.

Если лимит действительно увеличат до 300 тысяч рублей, число случаев, в которых можно обойтись без вызова сотрудников ГИБДД, существенно возрастёт. Это снизит нагрузку на дорожную полицию, ускорит движение транспорта и сократит пробки на аварийных участках.

"Повышение лимита позволит разгрузить автоинспекторов и ускорить оформление ДТП", — считает председатель правления РСА Валерий Солдунов.

Скептический взгляд страховщиков

Однако не все эксперты разделяют оптимизм парламентариев. Российский союз автостраховщиков (РСА) полагает, что текущее увеличение лимита уже достаточно. По данным организации, средний размер выплаты по европротоколу составляет 78,5 тысячи рублей — то есть подавляющее большинство аварий укладывается в нынешние рамки.

"Средняя выплата по ОСАГО по европротоколу остаётся около 78 тысяч рублей", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Кроме того, страховщики напоминают, что любое повышение лимита ведёт к росту числа спорных случаев и, возможно, к увеличению числа мошенничеств с фиктивными авариями.

Не только сумма, но и доверие

Некоторые специалисты считают, что проблема кроется не в сумме, а в низком доверии водителей к системе. Даже при возможности оформить европротокол многие всё равно предпочитают ждать инспекторов — из-за опасений, что страховая компания откажет в выплате.

"Главная проблема европротокола — недоверие водителей", — заявил автоэксперт Антон Шапарин.

Поэтому повышение лимита может оказаться лишь частью комплексной реформы. Необходимо обновить мобильные приложения, упростить интерфейс, обеспечить надёжную верификацию данных и повысить прозрачность выплат.

Советы водителям: как действовать при европротоколе

Убедитесь, что в ДТП нет пострадавших. Зафиксируйте положение автомобилей и повреждения на фото. Проверьте полисы ОСАГО обоих участников. Согласуйте обстоятельства и оформите документы через приложение. Передайте данные в страховую компанию в течение пяти дней.

Следует помнить, что приложение "Помощник ОСАГО" автоматически определяет сумму ущерба по загруженным фотографиям. Поэтому важно делать снимки с разных ракурсов и с хорошим освещением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: неправильное заполнение данных в заявлении.

Последствие: страховая может отказать в выплате.

Альтернатива: использовать электронный формат через официальное приложение, где поля заполняются автоматически.

Ошибка: отсутствие фотофиксации.

Последствие: спор о виновности.

Альтернатива: сделать минимум 10-15 снимков с разных ракурсов.

Ошибка: использование неофициальных приложений.

Последствие: данные могут не попасть в систему ОСАГО.

Альтернатива: только "Помощник ОСАГО" или портал "Госуслуги.Авто".

А если ДТП серьёзное?

Если повреждения кажутся значительными, а ущерб может превысить лимит, лучше вызвать сотрудников ГИБДД. Особенно это важно при подозрении на внутренние повреждения кузова или если у участников есть разногласия. Также стоит помнить: при оформлении европротокола нельзя заявлять дополнительные повреждения позже — сумма фиксируется в момент подачи.

FAQ

Как оформить европротокол онлайн?

Через приложение "Помощник ОСАГО" или портал "Госуслуги.Авто", следуя подсказкам системы.

Можно ли оформить аварию, если нет интернета?

Да, данные можно внести позже — важно зафиксировать фото и заполнить бумажный бланк.

Что делать, если страховая отказала в выплате?

Подать жалобу в Банк России или обратиться в суд, приложив все материалы ДТП.

Что лучше — европротокол или вызов ГИБДД?

Если ущерб очевидно невелик и есть согласие сторон, европротокол сэкономит время. В противном случае лучше дождаться инспекторов.

Мифы и правда

• Миф: европротокол действует только в Москве.

Правда: оформить ДТП можно в любом регионе России.

• Миф: если виновник не признаёт вину, можно всё равно оформить европротокол.

Правда: процедура допустима только при полном согласии сторон.

• Миф: выплаты всегда меньше, чем при участии полиции.

Правда: размер компенсации одинаков при корректном оформлении и подтверждённых данных.

Исторический контекст

С момента появления европротокола в 2009 году система неоднократно менялась. Вначале лимит составлял 25 тысяч рублей, затем постепенно увеличивался. Каждый этап повышения сопровождался ростом доверия водителей и цифровизацией процесса — от бумажных бланков до полностью электронных заявлений.

Интересные факты