Деньги против доверия: репутация переписала рейтинг самых дорогих автогигантов

Международная консалтинговая компания Brand Finance подвела итоги девяти месяцев 2025 года и представила обновлённый список самых дорогих брендов мира. В рейтинг вошло около 500 товарных знаков из разных отраслей — от технологий и финансов до автомобилестроения. Несмотря на общее снижение темпов роста, автопроизводители сохранили сильные позиции, а японская Toyota вновь удержала лидерство в отрасли.

Как оценивали стоимость брендов

Специалисты Brand Finance учитывали целый комплекс показателей:

объём продаж и рыночную капитализацию компаний;

уровень узнаваемости марки в мире;

репутацию среди потребителей;

влияние на экономику страны;

устойчивость к кризисам и инвестиционную привлекательность.

Оценка проводилась в долларах США с использованием анализа доходов, рыночной активности и брендинговых инвестиций.

"Репутация и доверие к бренду становятся не менее важными, чем производственные показатели. Устойчивость и инновации сегодня стоят денег", — подчеркнул аналитик Brand Finance Майкл Фишер.

Лидеры автомобильного сектора

Первое место в рейтинге автопроизводителей заняла Toyota, стоимость бренда которой достигла $72,2 млрд — на 2 % больше, чем в 2024 году. Японцы укрепляют позиции за счёт инноваций в гибридных технологиях и стратегии постепенного перехода к электромобилям.

На втором месте — Mercedes-Benz ($50,1 млрд), хотя бренд потерял 15 % стоимости из-за снижения спроса на люксовые автомобили в Европе и Китая. Замыкает тройку BMW ($46,8 млрд, -10 %), который также столкнулся с падением продаж, но остаётся символом премиального сегмента.

Топ-14 самых дорогих автобрендов 2025 года по версии Brand Finance

Место Бренд Стоимость, $ млрд Изменение к 2024 г. 1 Toyota 72,2 +2 % 2 Mercedes-Benz 50,1 -15 % 3 BMW 46,8 -10 % 4 Tesla 29,5 -35,2 % 5 Honda 24,8 -7,3 % 6 Hyundai 24,6 +6,9 % 7 Audi 15,4 -10,7 % 8 Ferrari 15,4 +17,8 % 9 Volkswagen 15,0 -9,5 % 10 Porsche 9,4 -13,9 % 11 Nissan 8,5 -32,7 % 12 Kia 8,5 +5,2 % 13 BYD 8,1 +8,1 % 14 Range Rover 7,2 +8,8 %

Кто укрепился, а кто теряет позиции

Ferrari и BYD стали самыми быстрорастущими брендами года. Итальянская марка добавила почти 18 %, укрепив репутацию благодаря стабильным продажам лимитированных моделей и успеху в Формуле-1. Китайская BYD, напротив, растёт на рынке массовых электрокаров и демонстрирует впечатляющие темпы глобальной экспансии.

А вот Tesla показала самое значительное падение — минус 35 %. Несмотря на сильный бренд и инновационный имидж, снижение спроса, конкуренция и нестабильность поставок отразились на капитализации компании.

Hyundai и Kia стали неожиданными героями: обе марки прибавили более 5 %, укрепив позиции на мировом рынке и расширив линейки электромобилей.

Место автопроизводителей в общем мировом рейтинге

В общем списке всех брендов Toyota заняла 6-е место, уступив только технологическим гигантам — Apple, Microsoft, Amazon, Google и Samsung. В десятке сильнейших осталась и Mercedes-Benz, занявшая 10-е место между McDonald's и Cisco.

Позиция Бренд Стоимость, $ млрд 1 Apple 470,9 2 Microsoft 388,5 3 Amazon 319,9 4 Google 317,1 5 Samsung 90,5 6 Toyota 72,2 10 Mercedes-Benz 50,1

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: ориентироваться только на рыночную капитализацию.

Последствие: искажение реальной ценности бренда.

Альтернатива: учитывать узнаваемость, лояльность и имидж компании.

Ошибка: недооценка локальных производителей.

Последствие: упущение новых трендов и региональных лидеров, как BYD.

Альтернатива: следить за ростом азиатских и индийских брендов.

Ошибка: оценивать стоимость без учёта репутационного капитала.

Последствие: падение доверия и инвестиционной привлекательности.

Альтернатива: формировать устойчивый имидж через экологичность и инновации.

А что если электромобили окончательно вытеснят ДВС

Если тенденция на электрификацию продолжится, через 5-7 лет список самых дорогих автопроизводителей изменится. К 2030 году в топ-10 могут войти BYD, Rivian и Lucid Motors, а позиции традиционных брендов будут зависеть от их способности адаптироваться к "зелёному" рынку.

Плюсы и минусы глобального рейтинга

Плюсы:

объективная оценка рыночной силы бренда;

возможность анализа трендов по регионам и отраслям;

инструмент для инвесторов и маркетологов.

Минусы:

высокая зависимость от колебаний фондового рынка;

ограниченность данных для частных компаний.

FAQ

Как Brand Finance оценивает стоимость брендов?

Используется метод финансового моделирования, учитывающий прибыль, узнаваемость и силу влияния бренда на бизнес.

Почему Tesla теряет позиции?

Резкое падение стоимости акций, усиление конкуренции и снижение доверия инвесторов.

Какие компании могут войти в рейтинг в будущем?

Среди претендентов — Rivian, Geely и Polestar, активно развивающие электромобильное направление.

Мифы и правда

Миф: стоимость бренда напрямую зависит от количества проданных машин.

Правда: на оценку влияют маркетинг, узнаваемость и лояльность покупателей.

Миф: китайские марки пока не конкуренты.

Правда: BYD уже входит в топ-15 и активно растёт на мировом рынке.

Миф: премиум-сегмент всегда стабилен.

Правда: Mercedes и BMW потеряли более 10 % стоимости бренда за год.

Интересные факты