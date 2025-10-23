Деньги против доверия: репутация переписала рейтинг самых дорогих автогигантов

Международная консалтинговая компания Brand Finance подвела итоги девяти месяцев 2025 года и представила обновлённый список самых дорогих брендов мира. В рейтинг вошло около 500 товарных знаков из разных отраслей — от технологий и финансов до автомобилестроения. Несмотря на общее снижение темпов роста, автопроизводители сохранили сильные позиции, а японская Toyota вновь удержала лидерство в отрасли.
Специалисты Brand Finance учитывали целый комплекс показателей:
объём продаж и рыночную капитализацию компаний;
уровень узнаваемости марки в мире;
репутацию среди потребителей;
влияние на экономику страны;
устойчивость к кризисам и инвестиционную привлекательность.
Оценка проводилась в долларах США с использованием анализа доходов, рыночной активности и брендинговых инвестиций.
"Репутация и доверие к бренду становятся не менее важными, чем производственные показатели. Устойчивость и инновации сегодня стоят денег", — подчеркнул аналитик Brand Finance Майкл Фишер.
Первое место в рейтинге автопроизводителей заняла Toyota, стоимость бренда которой достигла $72,2 млрд — на 2 % больше, чем в 2024 году. Японцы укрепляют позиции за счёт инноваций в гибридных технологиях и стратегии постепенного перехода к электромобилям.
На втором месте — Mercedes-Benz ($50,1 млрд), хотя бренд потерял 15 % стоимости из-за снижения спроса на люксовые автомобили в Европе и Китая. Замыкает тройку BMW ($46,8 млрд, -10 %), который также столкнулся с падением продаж, но остаётся символом премиального сегмента.
|Место
|Бренд
|Стоимость, $ млрд
|Изменение к 2024 г.
|1
|Toyota
|72,2
|+2 %
|2
|Mercedes-Benz
|50,1
|-15 %
|3
|BMW
|46,8
|-10 %
|4
|Tesla
|29,5
|-35,2 %
|5
|Honda
|24,8
|-7,3 %
|6
|Hyundai
|24,6
|+6,9 %
|7
|Audi
|15,4
|-10,7 %
|8
|Ferrari
|15,4
|+17,8 %
|9
|Volkswagen
|15,0
|-9,5 %
|10
|Porsche
|9,4
|-13,9 %
|11
|Nissan
|8,5
|-32,7 %
|12
|Kia
|8,5
|+5,2 %
|13
|BYD
|8,1
|+8,1 %
|14
|Range Rover
|7,2
|+8,8 %
Ferrari и BYD стали самыми быстрорастущими брендами года. Итальянская марка добавила почти 18 %, укрепив репутацию благодаря стабильным продажам лимитированных моделей и успеху в Формуле-1. Китайская BYD, напротив, растёт на рынке массовых электрокаров и демонстрирует впечатляющие темпы глобальной экспансии.
А вот Tesla показала самое значительное падение — минус 35 %. Несмотря на сильный бренд и инновационный имидж, снижение спроса, конкуренция и нестабильность поставок отразились на капитализации компании.
Hyundai и Kia стали неожиданными героями: обе марки прибавили более 5 %, укрепив позиции на мировом рынке и расширив линейки электромобилей.
В общем списке всех брендов Toyota заняла 6-е место, уступив только технологическим гигантам — Apple, Microsoft, Amazon, Google и Samsung. В десятке сильнейших осталась и Mercedes-Benz, занявшая 10-е место между McDonald's и Cisco.
|Позиция
|Бренд
|Стоимость, $ млрд
|1
|Apple
|470,9
|2
|Microsoft
|388,5
|3
|Amazon
|319,9
|4
|317,1
|5
|Samsung
|90,5
|6
|Toyota
|72,2
|10
|Mercedes-Benz
|50,1
Ошибка: ориентироваться только на рыночную капитализацию.
Последствие: искажение реальной ценности бренда.
Альтернатива: учитывать узнаваемость, лояльность и имидж компании.
Ошибка: недооценка локальных производителей.
Последствие: упущение новых трендов и региональных лидеров, как BYD.
Альтернатива: следить за ростом азиатских и индийских брендов.
Ошибка: оценивать стоимость без учёта репутационного капитала.
Последствие: падение доверия и инвестиционной привлекательности.
Альтернатива: формировать устойчивый имидж через экологичность и инновации.
Если тенденция на электрификацию продолжится, через 5-7 лет список самых дорогих автопроизводителей изменится. К 2030 году в топ-10 могут войти BYD, Rivian и Lucid Motors, а позиции традиционных брендов будут зависеть от их способности адаптироваться к "зелёному" рынку.
Плюсы:
объективная оценка рыночной силы бренда;
возможность анализа трендов по регионам и отраслям;
инструмент для инвесторов и маркетологов.
Минусы:
высокая зависимость от колебаний фондового рынка;
ограниченность данных для частных компаний.
Как Brand Finance оценивает стоимость брендов?
Используется метод финансового моделирования, учитывающий прибыль, узнаваемость и силу влияния бренда на бизнес.
Почему Tesla теряет позиции?
Резкое падение стоимости акций, усиление конкуренции и снижение доверия инвесторов.
Какие компании могут войти в рейтинг в будущем?
Среди претендентов — Rivian, Geely и Polestar, активно развивающие электромобильное направление.
Миф: стоимость бренда напрямую зависит от количества проданных машин.
Правда: на оценку влияют маркетинг, узнаваемость и лояльность покупателей.
Миф: китайские марки пока не конкуренты.
Правда: BYD уже входит в топ-15 и активно растёт на мировом рынке.
Миф: премиум-сегмент всегда стабилен.
Правда: Mercedes и BMW потеряли более 10 % стоимости бренда за год.
Toyota удерживает лидерство третий год подряд.
Общая стоимость брендов из автомобильной отрасли в топ-500 превысила $400 млрд.
Tesla впервые показала падение на 35 %, тогда как Ferrari достигла исторического максимума.
