Министерство упростило жизнь водителям: подать заявление по ОСАГО теперь проще, чем найти парковку

Теперь оформить компенсацию по ОСАГО стало проще, чем когда-либо. Министерство цифрового развития РФ расширило функционал онлайн-сервисов, и подать заявление на выплату после ДТП можно прямо через "Госуслуги" или приложение "Госуслуги Авто" - даже если аварию оформлял инспектор ГИБДД, а не участники по европротоколу. Это нововведение призвано упростить взаимодействие автовладельцев со страховыми компаниями и сократить сроки получения выплат.
Ранее воспользоваться онлайн-оформлением могли только водители, оформившие ДТП без участия полиции. Теперь цифровая подача заявления доступна всем пострадавшим, если соблюдены условия ОСАГО.
Это значит, что даже если сотрудники ГАИ оформляли протокол и схема ДТП составлена вручную, водитель теперь не обязан лично идти в офис страховой компании.
Зайдите на портал "Госуслуги" или откройте приложение "Госуслуги Авто".
Выберите услугу ОСАГО и подайте заявление на выплату. Все необходимые данные — полис, сведения о ДТП, информация об автомобиле — загрузятся автоматически.
Дождитесь уведомления от страховой. Компания назначит дату осмотра машины.
После осмотра страховая предложит два варианта:
ремонт в официальном сервисе;
денежную компенсацию на банковскую карту собственника для самостоятельного восстановления.
Чтобы подать заявление дистанционно, должны быть соблюдены следующие критерии:
в ДТП участвовало не более двух автомобилей;
отсутствует ущерб здоровью участников;
не нанесён вред личному имуществу (вещам, зданиям и т. д.);
участники оформили ДТП корректно, независимо от способа фиксации — по европротоколу или через ГИБДД.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, обратиться в страховую придётся лично.
|Параметр
|Традиционное обращение
|Онлайн через "Госуслуги"
|Способ подачи
|Лично в офисе
|Через портал или приложение
|Срок оформления
|От 3 до 10 дней
|До 1-3 дней
|Необходимость документов
|Бумажные копии
|Автоматическая загрузка данных
|Очереди и поездки
|Да
|Нет
|Контакт с сотрудниками
|Обязателен
|Минимальный
Ошибка: подача заявления при участии трёх и более автомобилей.
Последствие: отказ в рассмотрении заявки онлайн.
Альтернатива: обращение в страховую компанию лично.
Ошибка: попытка получить компенсацию при наличии пострадавших.
Последствие: нарушение правил страхового возмещения.
Альтернатива: стандартная процедура оформления с ГИБДД и медицинскими документами.
Ошибка: указание неверных данных о ДТП.
Последствие: задержка выплат или отказ.
Альтернатива: внимательно проверять автоматически подгруженные сведения.
экономия времени — не нужно посещать офис;
автоматическая загрузка данных по полису и транспортному средству;
сокращение бюрократических процедур;
меньше ошибок из-за человеческого фактора;
доступ к истории обращений через личный кабинет.
Тем, кто не пользуется "Госуслугами" или не имеет подтверждённой учётной записи, остаётся возможность подать заявление традиционно — в офисе страховой компании. Но Минцифры РФ и РСА заявили, что к 2026 году все основные страховые операции планируется перевести в электронный формат.
Плюсы:
ускорение выплат;
прозрачность процесса;
доступ к информации из любого региона;
минимизация ошибок.
Минусы:
зависимость от интернет-доступа и работы портала;
возможные задержки при технических сбоях.
Можно ли оформить онлайн, если виновник ДТП скрылся?
Нет. В этом случае заявление подаётся лично с участием ГИБДД.
Когда перечисляют деньги после подачи заявления?
В среднем в течение 10 рабочих дней после осмотра автомобиля.
Нужно ли прикладывать фото повреждений?
Да, если есть возможность — это ускоряет процесс проверки страховой.
Миф: онлайн-оформление работает только при европротоколе.
Правда: теперь заявление можно подать даже после оформления аварии сотрудником ГАИ.
Миф: страховые часто отказывают при онлайн-подаче.
Правда: при корректных данных и выполненных условиях вероятность отказа минимальна.
Миф: электронная выплата приходит дольше, чем через офис.
Правда: цифровой формат наоборот сокращает сроки рассмотрения.
В России ежедневно оформляется более 25 000 ДТП с использованием цифровых сервисов.
Онлайн-заявки на выплаты ОСАГО уже обрабатывают 90 % страховых компаний.
Средний срок рассмотрения обращения через "Госуслуги" составляет меньше трёх дней.
Новое правило — ещё один шаг к цифровизации страхового рынка. Теперь получить компенсацию по ОСАГО можно без бумажной волокиты, очередей и нервов — достаточно нескольких кликов.
