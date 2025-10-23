Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет густого газона не в поливе — просто подкормите землю, а не траву: весной она отблагодарит вас
Ослеплённые работой: как трудолюбие мешает муравьям ориентироваться в собственном мире
Когда тренировка становится игрой: система, после которой мышцы просят продолжения
35 километров, которые не смогли пройти тигры: тайна линии, разделившей Землю навсегда
Крепкий рубль — удар по экономике? Вот какой курс доллара нежелателен для России
Анна Семенович перед свадьбой: две непростые преграды на пути к счастью
В Tesla теперь даже ключ — подписка: скоро и двери будут платными
После лета — на восстановление: главные процедуры осени, которые изменят вашу кожу за месяц
Бьюти-бум по-китайски: российские косметички меняют содержимое

Машина вспыхивает за минуты: главная причина пожаров, о которой забывают водители

6:55
Авто

Пожар автомобиля — одна из самых опасных и непредсказуемых ситуаций на дороге. Он способен за считанные минуты уничтожить транспортное средство и угрожать жизни водителя и пассажиров. Однако большинство возгораний можно предотвратить, если знать их причины и соблюдать простые правила эксплуатации.

Разбитие стекла кирпичом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разбитие стекла кирпичом

Основные причины возгорания автомобиля

1. Утечка топлива

Самая частая причина пожара — топливная система. Достаточно небольшого разрыва шланга или неплотного соединения, чтобы пары бензина соприкоснулись с горячей деталью мотора. Бензин способен самовоспламеняться при температуре 257 °C, а при наличии искры — даже при +7 °C.

Что делать:

  • никогда не наливайте топливо в пластиковую тару — это источник статического электричества;

  • если почувствовали запах бензина, сразу заглушите двигатель;

  • проверьте подкапотное пространство и топливные шланги;

  • устраните утечку самостоятельно только при полной уверенности в причинах, иначе обратитесь в сервис.

2. Неисправности электрооборудования

Электрическая система автомобиля — ещё один потенциальный очаг возгорания. Основные причины:

  • короткое замыкание из-за повреждения изоляции;

  • использование предохранителей неправильного номинала;

  • окисление или ослабление контактов проводов;

  • искрение при плохом соединении.

Короткое замыкание способно расплавить провода и воспламенить их изоляцию.

Что делать:

  • не заменяйте перегоревшие предохранители без устранения причины;

  • проверяйте электропроводку при каждом ТО;

  • при появлении запаха гари, дыма или искрения немедленно отключите аккумулятор и обратитесь к автоэлектрику.

3. Перегрев двигателя

Двигатель может стать источником возгорания при экстремальных нагрузках или нехватке масла. Через перегретые прокладки вытекает разжиженное масло, которое воспламеняется, соприкасаясь с раскалённым коллектором или катализатором.

Что делать:

  • следите за температурой двигателя и уровнем масла;

  • не допускайте работы на "красной зоне" тахометра;

  • при перегреве остановитесь и дайте мотору остыть, не открывая сразу крышку радиатора.

4. Перегрев каталитического нейтрализатора

Катализатор дожигает несгоревшие газы, но при неисправности двигателя в выхлопе появляется больше топлива, и устройство перегревается. Температура может превысить 1000 °C, и тепло передаётся соседним элементам кузова.

Что делать:

  • при появлении запаха гари снизу машины — немедленно сделайте диагностику двигателя;

  • следите за исправностью системы зажигания и топливных форсунок.

Сравнение: причины возгораний и способы профилактики

Причина Симптомы Что предпринять
Утечка топлива Запах бензина, пятна под машиной Остановить двигатель, проверить соединения
Электропроводка Дым, перегоревшие предохранители Проверить контакты и изоляцию
Перегрев мотора Повышенная температура, запах масла Проверить охлаждение и давление масла
Катализатор Запах гари, снижение мощности Диагностика двигателя и выхлопа

Действия при возгорании автомобиля

  1. Остановитесь и заглушите двигатель, съехав на обочину.

  2. Выведите пассажиров из машины, захватив документы и огнетушитель.

  3. Если пламя у топливного бака — отойдите минимум на 10 метров, возможен взрыв.

  4. Вызовите пожарных и предупредите других водителей об опасности.

  5. Если горит под капотом — откройте его осторожно, с наветренной стороны, чтобы не усилить пламя.

  6. Используйте огнетушитель или плотное одеяло, песок, землю — всё, что поможет перекрыть доступ кислорода.

"Главное правило при возгорании автомобиля — не паниковать. Спокойствие и правильная последовательность действий спасают жизни", — подчеркнул инспектор ГАИ Андрей Литвин.

Предупредительные меры

Чтобы снизить риск пожара, соблюдайте простые правила:

  • регулярно проходите техническое обслуживание;

  • проверяйте герметичность топливных шлангов;

  • следите за исправностью аккумулятора и проводки;

  • держите огнетушитель в доступном месте, а не в багажнике под вещами;

  • избегайте установки несертифицированного дополнительного оборудования;

  • не храните в салоне легко воспламеняющиеся жидкости.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: попытка открыть пылающий капот полностью.
    Последствие: приток кислорода усиливает пожар.
    Альтернатива: приоткрыть слегка и тушить из щели.

  • Ошибка: использование воды для тушения электрики или топлива.
    Последствие: короткое замыкание и распространение огня.
    Альтернатива: применять только порошковый или углекислотный огнетушитель.

  • Ошибка: попытка завести двигатель после пожара.
    Последствие: мгновенное повторное возгорание.
    Альтернатива: дождаться осмотра автомобиля специалистами.

Плюсы и минусы систем противопожарной защиты

Плюсы:

  • автоматическое срабатывание при высокой температуре;

  • возможность установки даже в старые автомобили;

  • минимальные последствия возгорания.

Минусы:

  • высокая стоимость;

  • необходимость профессионального монтажа;

  • ограниченный срок службы датчиков.

FAQ

Почему чаще всего загораются машины с бензиновыми моторами?
Пары бензина воспламеняются при более низкой температуре, чем дизельное топливо.

Можно ли тушить автомобиль водой?
Нет, особенно если горит электрика или топливо. Нужен порошковый или CO₂-огнетушитель.

Как часто проверять огнетушитель?
Не реже одного раза в год — у него есть срок годности и требование к давлению газа.

Мифы и правда

Миф: пожар случается только у старых машин.
Правда: современные авто с насыщенной электроникой тоже часто горят.

Миф: если пламя маленькое, можно ехать до сервиса.
Правда: возгорание развивается за секунды, это смертельно опасно.

Миф: при пожаре достаточно вытащить клемму аккумулятора.
Правда: без тушения источник возгорания не исчезнет.

Интересные факты

  • За год в России фиксируется более 6 000 автомобильных пожаров.

  • Каждый третий случай - результат неисправной электропроводки.

  • Пламя способно полностью уничтожить автомобиль за 7-8 минут.

Пожар в автомобиле — не случайность, а следствие халатности. Проверяйте проводку, не игнорируйте запах бензина и держите огнетушитель под рукой — эти мелочи спасают не только машину, но и жизнь.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
В Tesla теперь даже ключ — подписка: скоро и двери будут платными
После лета — на восстановление: главные процедуры осени, которые изменят вашу кожу за месяц
Бьюти-бум по-китайски: российские косметички меняют содержимое
Ужин за 15 минут без усталости и грязной посуды: 10 кулинарных трюков, которые реально работают
Природное шоу без спецэффектов: самые красивые водопады России от Крыма до Арктики
Невидимый защитник с кислым вкусом: витамин C ведёт тайную войну за ваш иммунитет
Создание из кошмара: кислотный плевок, клешни как ножи и панцирь, прочнее стали
Замороженные свидетели мамонтов ожили: наука столкнулась с угрозой, дремавшей тысячелетия
Картофель, что спит до весны: вот как его разбудить, чтобы не опоздать с урожаем
Секреты крепкого брака: Елизавета Боярская показала, как проводит время с Максимом Матвеевым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.