Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выгораживать не буду: в чём певица Слава обвинила бывшего избранника Анатолия Данилицкого
Полюса не блуждали, а танцевали по правилам: новая модель переворачивает представления о Земле
Сочный, мягкий и удивительно простой: тот самый пирог с капустой, что любят все
24 тысячи лет без еды: животное, которое пережило ледниковый период на голодном пайке
22 миллиарда от государства: как самозанятые превращают хобби в бизнес на госзаказах
Гора, о которой знают немногие туристы, — идеальное место для путешествия без суеты
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам

Цифры пошли вверх, но ненадолго: рост продаж новых авто может оказаться мимолётным

9:44
Авто

На российском рынке новых легковых автомобилей наблюдается постепенное восстановление. После затяжного периода снижения спроса автодилеры фиксируют рост продаж по сравнению с прошлым годом.

Передача ключей в автосалоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей в автосалоне

Новостной портал "За рулём" сообщает, что несмотря на колебания в еженедельной динамике, тенденция последних месяцев показывает: рынок постепенно стабилизируется, а интерес покупателей возвращается.

Рост в цифрах

По данным аналитических наблюдений, на 42-й неделе 2025 года российские дилеры реализовали 34 030 новых легковых автомобилей. Это примерно на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году в это же время продажи резко снизились из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября. Тогда покупатели массово оформляли автомобили заранее, чтобы успеть до увеличения пошлин. После этого последовал обвал регистраций — осенний "хвост продаж" растянулся, а в ноябре началось ощутимое падение спроса.

В этом году ситуация иная. "Хвост" сместился во времени: покупательская активность сохраняется дольше, а рынок демонстрирует более устойчивую динамику. По прогнозам аналитиков, положительный тренд может продлиться до конца декабря, если не вмешаются новые экономические факторы.

Что происходит с недельной динамикой

Хотя год к году рынок показывает рост, в недельной статистике зафиксировано небольшое снижение. По сравнению с предыдущей неделей объём продаж упал на 5,8%. Это сезонное явление: октябрь традиционно считается переходным месяцем, когда интерес к покупкам временно снижается из-за ожидания зимних акций и обновления модельных рядов.

Тем не менее, если смотреть на долгосрочную перспективу, ситуация выглядит устойчивой. В 2025 году рынок не демонстрирует резких скачков — вместо этого наблюдается плавное укрепление, что свидетельствует о постепенном возвращении доверия покупателей и стабилизации поставок.

Влияние утилизационного сбора

Одним из ключевых факторов, влияющих на автопродажи последних лет, остаётся утилизационный сбор. Его повышение в 2024 году серьёзно повлияло на динамику рынка: многие покупатели заранее оформили автомобили, чтобы избежать роста цен, что создало искусственный всплеск продаж.

В 2025 году аналогичного эффекта нет — рынок реагирует спокойнее. Производители и дилеры успели адаптироваться к новой системе расчёта сборов, а покупатели — к уровню цен. Это снизило вероятность панических покупок и позволило рынку двигаться более равномерно.

Кроме того, ряд брендов перешёл на локальную сборку, что позволило частично компенсировать рост себестоимости. Благодаря этому новые автомобили стали немного доступнее, особенно в бюджетном сегменте.

Сегменты: кто в плюсе, а кто в минусе

Рост зафиксирован не только в легковом секторе.

  • Тяжёлые грузовики (HCV, свыше 16 тонн) — продажи составили 1076 единиц, что на 5,1% больше, чем неделей ранее. Это объясняется оживлением логистического и строительного секторов, где наблюдается рост спроса на специализированную технику.

Однако не все сегменты демонстрируют позитив:

  • Лёгкие коммерческие автомобили (LCV) снизились на 16% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% относительно прошлого года.
  • Среднетоннажные грузовики (MCV, от 3,5 до 16 тонн) продались в количестве 236 единиц — это на 8% меньше, чем неделей ранее, и на 41% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, структура спроса меняется: крупные компании продолжают обновлять парк грузовиков, а малый бизнес, напротив, сокращает закупки из-за дороговизны кредитов и роста операционных расходов.

Почему растут продажи легковых авто

  1. Стабилизация поставок. После ухода иностранных брендов логистика и локальное производство адаптировались. На рынке появилось больше моделей отечественных и китайских марок.

  2. Рост доходов определённых категорий населения. По оценкам аналитиков, часть граждан, накопившая средства в предыдущие годы, решила потратить их именно на обновление автомобиля.

  3. Программы господдержки. Возврат субсидий по автокредитам и льготным лизинговым схемам привёл к росту сделок в сегменте новых машин.

  4. Сезонный фактор. Осенью традиционно растёт интерес к покупке автомобилей перед зимним сезоном.

Всё это способствует положительной динамике, особенно в сегменте машин стоимостью до 2,5 миллионов рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать недельные колебания и судить по одному месяцу Ошибочные выводы о рынке Анализировать динамику по кварталам
Считать рост продаж только заслугой производителей Пропуск влияния господдержки и сборов Оценивать все факторы вместе
Делать ставку на один сегмент Упустить смену тренда Следить за балансом легковых и коммерческих продаж

Как изменился спрос по регионам

Самый активный рост зафиксирован в крупных агломерациях — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. Здесь продажи выросли на 8-10% по сравнению с прошлым годом. В то же время в регионах с низкой плотностью населения (Сибирь, Дальний Восток, север страны) динамика скромнее — около 2-3%.

Основная причина — разница в доходах населения и доступности дилерских центров. В отдалённых регионах доставка автомобиля обходится дороже, а кредитные программы менее выгодны.

Прогноз до конца года

По оценкам аналитиков, если текущий темп сохранится, то по итогам 2025 года объём рынка новых легковых автомобилей может вырасти на 5-7% относительно 2024 года. Однако многое будет зависеть от курса валют, уровня инфляции и цен на топливо.

Вероятен и традиционный декабрьский всплеск продаж — на фоне акций и распродаж дилеры стремятся закрыть годовые планы. Поэтому до конца года рынок, скорее всего, останется "в плюсе", хотя темпы роста могут замедлиться.

А что с подержанными авто

На вторичном рынке наблюдается противоположная тенденция: число сделок снижается. Водители всё чаще выбирают новые машины благодаря льготным кредитам и расширению предложения китайских брендов. Кроме того, цены на подержанные автомобили в 2025 году достигли рекордных значений, и многие просто не видят смысла переплачивать за старый транспорт.

Плюсы и минусы текущего рынка

Плюсы Минусы
Рост продаж новых автомобилей Снижение спроса на LCV и MCV
Устойчивый интерес к грузовикам тяжелого класса Дорогие кредиты и лизинг
Расширение ассортимента китайских и отечественных моделей Рост себестоимости и логистических расходов
Господдержка и налоговые льготы Сокращение прибыли малых дилеров

Часто задаваемые вопросы

Почему растут именно продажи легковых машин, а не коммерческих?
Покупатели чаще обновляют личный транспорт, тогда как бизнес осторожен из-за нестабильной экономики.

Стоит ли ожидать новых повышений утилизационного сбора?
Пока такие решения не обсуждаются, но изменения возможны в 2026 году.

Какие марки лидируют по продажам?
Лидерами остаются отечественные и китайские бренды — за счёт цены и доступности запчастей.

Интересные факты

  • Средняя цена нового автомобиля в 2025 году превысила 2,6 млн рублей, но при этом средняя ставка по автокредитам снизилась на 1,5%.
  • Более 70% новых машин покупаются в кредит или по лизингу.
  • На каждый проданный новый автомобиль приходится примерно два подержанных — год назад соотношение было 1 к 3.

Исторический контекст

Всплески и падения продаж на российском авторынке повторяются циклично. Подобные колебания наблюдались и после кризиса 2009 года, и в 2015-м, и в 2022-м, когда уход иностранных брендов вызвал временный шок. Но каждый раз рынок восстанавливался — за счёт адаптации локальных производителей и роста внутреннего предложения.

Сегодняшний рост — не случайный всплеск, а результат постепенной перестройки всей отрасли. И хотя позитивная динамика пока умеренная, она показывает, что рынок новых автомобилей в России снова оживает.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Гора, о которой знают немногие туристы, — идеальное место для путешествия без суеты
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене
Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль
Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского
Зима пришла, а холодильник не заметил: исправьте одну мелочь и счёт за свет упадёт
Джинсы, в которых хочется жить: зимой 2026 эти модели станут главным символом свободы
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.