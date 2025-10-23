Цифры пошли вверх, но ненадолго: рост продаж новых авто может оказаться мимолётным

9:44 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском рынке новых легковых автомобилей наблюдается постепенное восстановление. После затяжного периода снижения спроса автодилеры фиксируют рост продаж по сравнению с прошлым годом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передача ключей в автосалоне

Новостной портал "За рулём" сообщает, что несмотря на колебания в еженедельной динамике, тенденция последних месяцев показывает: рынок постепенно стабилизируется, а интерес покупателей возвращается.

Рост в цифрах

По данным аналитических наблюдений, на 42-й неделе 2025 года российские дилеры реализовали 34 030 новых легковых автомобилей. Это примерно на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году в это же время продажи резко снизились из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября. Тогда покупатели массово оформляли автомобили заранее, чтобы успеть до увеличения пошлин. После этого последовал обвал регистраций — осенний "хвост продаж" растянулся, а в ноябре началось ощутимое падение спроса.

В этом году ситуация иная. "Хвост" сместился во времени: покупательская активность сохраняется дольше, а рынок демонстрирует более устойчивую динамику. По прогнозам аналитиков, положительный тренд может продлиться до конца декабря, если не вмешаются новые экономические факторы.

Что происходит с недельной динамикой

Хотя год к году рынок показывает рост, в недельной статистике зафиксировано небольшое снижение. По сравнению с предыдущей неделей объём продаж упал на 5,8%. Это сезонное явление: октябрь традиционно считается переходным месяцем, когда интерес к покупкам временно снижается из-за ожидания зимних акций и обновления модельных рядов.

Тем не менее, если смотреть на долгосрочную перспективу, ситуация выглядит устойчивой. В 2025 году рынок не демонстрирует резких скачков — вместо этого наблюдается плавное укрепление, что свидетельствует о постепенном возвращении доверия покупателей и стабилизации поставок.

Влияние утилизационного сбора

Одним из ключевых факторов, влияющих на автопродажи последних лет, остаётся утилизационный сбор. Его повышение в 2024 году серьёзно повлияло на динамику рынка: многие покупатели заранее оформили автомобили, чтобы избежать роста цен, что создало искусственный всплеск продаж.

В 2025 году аналогичного эффекта нет — рынок реагирует спокойнее. Производители и дилеры успели адаптироваться к новой системе расчёта сборов, а покупатели — к уровню цен. Это снизило вероятность панических покупок и позволило рынку двигаться более равномерно.

Кроме того, ряд брендов перешёл на локальную сборку, что позволило частично компенсировать рост себестоимости. Благодаря этому новые автомобили стали немного доступнее, особенно в бюджетном сегменте.

Сегменты: кто в плюсе, а кто в минусе

Рост зафиксирован не только в легковом секторе.

Тяжёлые грузовики (HCV, свыше 16 тонн) — продажи составили 1076 единиц, что на 5,1% больше, чем неделей ранее. Это объясняется оживлением логистического и строительного секторов, где наблюдается рост спроса на специализированную технику.

Однако не все сегменты демонстрируют позитив:

Лёгкие коммерческие автомобили (LCV) снизились на 16% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% относительно прошлого года.

снизились на по сравнению с предыдущей неделей и на относительно прошлого года. Среднетоннажные грузовики (MCV, от 3,5 до 16 тонн) продались в количестве 236 единиц — это на 8% меньше, чем неделей ранее, и на 41% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, структура спроса меняется: крупные компании продолжают обновлять парк грузовиков, а малый бизнес, напротив, сокращает закупки из-за дороговизны кредитов и роста операционных расходов.

Почему растут продажи легковых авто

Стабилизация поставок. После ухода иностранных брендов логистика и локальное производство адаптировались. На рынке появилось больше моделей отечественных и китайских марок. Рост доходов определённых категорий населения. По оценкам аналитиков, часть граждан, накопившая средства в предыдущие годы, решила потратить их именно на обновление автомобиля. Программы господдержки. Возврат субсидий по автокредитам и льготным лизинговым схемам привёл к росту сделок в сегменте новых машин. Сезонный фактор. Осенью традиционно растёт интерес к покупке автомобилей перед зимним сезоном.

Всё это способствует положительной динамике, особенно в сегменте машин стоимостью до 2,5 миллионов рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорировать недельные колебания и судить по одному месяцу Ошибочные выводы о рынке Анализировать динамику по кварталам Считать рост продаж только заслугой производителей Пропуск влияния господдержки и сборов Оценивать все факторы вместе Делать ставку на один сегмент Упустить смену тренда Следить за балансом легковых и коммерческих продаж

Как изменился спрос по регионам

Самый активный рост зафиксирован в крупных агломерациях — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. Здесь продажи выросли на 8-10% по сравнению с прошлым годом. В то же время в регионах с низкой плотностью населения (Сибирь, Дальний Восток, север страны) динамика скромнее — около 2-3%.

Основная причина — разница в доходах населения и доступности дилерских центров. В отдалённых регионах доставка автомобиля обходится дороже, а кредитные программы менее выгодны.

Прогноз до конца года

По оценкам аналитиков, если текущий темп сохранится, то по итогам 2025 года объём рынка новых легковых автомобилей может вырасти на 5-7% относительно 2024 года. Однако многое будет зависеть от курса валют, уровня инфляции и цен на топливо.

Вероятен и традиционный декабрьский всплеск продаж — на фоне акций и распродаж дилеры стремятся закрыть годовые планы. Поэтому до конца года рынок, скорее всего, останется "в плюсе", хотя темпы роста могут замедлиться.

А что с подержанными авто

На вторичном рынке наблюдается противоположная тенденция: число сделок снижается. Водители всё чаще выбирают новые машины благодаря льготным кредитам и расширению предложения китайских брендов. Кроме того, цены на подержанные автомобили в 2025 году достигли рекордных значений, и многие просто не видят смысла переплачивать за старый транспорт.

Плюсы и минусы текущего рынка

Плюсы Минусы Рост продаж новых автомобилей Снижение спроса на LCV и MCV Устойчивый интерес к грузовикам тяжелого класса Дорогие кредиты и лизинг Расширение ассортимента китайских и отечественных моделей Рост себестоимости и логистических расходов Господдержка и налоговые льготы Сокращение прибыли малых дилеров

Часто задаваемые вопросы

Почему растут именно продажи легковых машин, а не коммерческих?

Покупатели чаще обновляют личный транспорт, тогда как бизнес осторожен из-за нестабильной экономики.

Стоит ли ожидать новых повышений утилизационного сбора?

Пока такие решения не обсуждаются, но изменения возможны в 2026 году.

Какие марки лидируют по продажам?

Лидерами остаются отечественные и китайские бренды — за счёт цены и доступности запчастей.

Интересные факты

Средняя цена нового автомобиля в 2025 году превысила 2,6 млн рублей, но при этом средняя ставка по автокредитам снизилась на 1,5%.

Более 70% новых машин покупаются в кредит или по лизингу.

На каждый проданный новый автомобиль приходится примерно два подержанных — год назад соотношение было 1 к 3.

Исторический контекст

Всплески и падения продаж на российском авторынке повторяются циклично. Подобные колебания наблюдались и после кризиса 2009 года, и в 2015-м, и в 2022-м, когда уход иностранных брендов вызвал временный шок. Но каждый раз рынок восстанавливался — за счёт адаптации локальных производителей и роста внутреннего предложения.

Сегодняшний рост — не случайный всплеск, а результат постепенной перестройки всей отрасли. И хотя позитивная динамика пока умеренная, она показывает, что рынок новых автомобилей в России снова оживает.