Надёжность всё ещё в цене, но доставка — нет: почему японские авто стали реже попадать в Россию

Авто

Японский авторынок давно стал для россиян источником надёжных и ухоженных машин. Несмотря на расстояние и логистические сложности, автомобили из Страны восходящего солнца продолжают пользоваться спросом — особенно среди тех, кто ищет качество и долгий срок службы. Однако статистика 2025 года показала, что поток подержанных машин из Японии стал заметно сокращаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Субару Форестер

Импорт снижается, но остаётся значительным

По данным агентства "Автостат", за сентябрь 2025 года в Россию ввезли 18,9 тыс. подержанных автомобилей из Японии — это на 5% меньше, чем годом ранее. А за девять месяцев объём импорта сократился на 10% и составил около 150 тыс. машин.

"Из Японии к нам везут в основном возрастные автомобили — более половины из них старше семи лет", — пояснил директор агентства Сергей Целиков.

Несмотря на спад, Япония остаётся главным поставщиком автомобилей с правым рулём для российского рынка.

Топ-9 брендов, которые чаще всего ввозят

Лидером по количеству ввезённых автомобилей традиционно остаётся Toyota — она занимает 33,5% всех поставок. На втором месте — Honda (30,3%), далее следуют Suzuki, Subaru, Nissan и Mazda.

Кроме того, из Японии завозят и праворульные версии европейских марок: Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Место Бренд Доля импорта, % Типичные модели 1 Toyota 33,5 Corolla, Yaris, Wish 2 Honda 30,3 Freed, Fit, Stepwgn 3 Suzuki 6,2 Solio, Jimny, Swift 4 Subaru 5,7 Forester, Impreza 5 Nissan 4,9 Note, Serena 6 Mazda 4,7 Axela, Demio 7 Volkswagen 3,3 Golf, Polo (праворульные) 8 Mercedes-Benz 2,8 A-Class, C-Class 9 BMW 1,9 1 Series, X1

Почему россияне выбирают японские машины

Главная причина популярности — надёжность и техническое состояние. Японские автомобили даже десятилетней давности обычно имеют небольшой пробег, аккуратную эксплуатацию и своевременное обслуживание. Многие покупатели уверены: праворульные модели долговечнее аналогов, продававшихся в России.

К тому же японские автомобили часто оснащены теми же моторами и коробками, что и их леворульные "близнецы" из Европы.

Как выбрать автомобиль из Японии

Проверяйте аукционный лист. Это главный документ, подтверждающий состояние машины, пробег и отсутствие аварий. Выбирайте проверенные аукционы. Самые надёжные — USS, TAA, ARAI. Смотрите на оценку состояния. Оценка 4-4,5 балла означает идеальное состояние; 3,5 — допустимый уровень износа. Учитывайте возраст. Автомобили старше 8 лет часто требуют адаптации под российские условия. Проверяйте доступность запчастей. Для редких моделей найти детали может быть трудно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать машину без аукционного листа.

Последствие: риск нарваться на битый или утопленный автомобиль.

Альтернатива: заказывать копию отчёта на японском сайте аукциона.

Ошибка: ориентироваться только на внешний вид.

Последствие: скрытые проблемы с двигателем и вариатором.

Альтернатива: заказывать техническую диагностику перед выкупом.

Ошибка: выбирать слишком редкую модель.

Последствие: сложности с обслуживанием и ожидание запчастей по несколько недель.

Альтернатива: отдавать предпочтение популярным моделям Toyota, Honda, Nissan.

А что если…

А что если в будущем поток подержанных машин из Японии снизится до минимума? Эксперты считают, что это возможно: растущие пошлины, транспортные расходы и ужесточение экологических норм могут сделать ввоз менее выгодным. Однако параллельно развивается внутренний рынок японских гибридов и электрокаров, и через несколько лет Россия может массово получать современные экологичные автомобили, которые сегодня ещё слишком дороги.

Плюсы и минусы покупки машин из Японии

Плюсы Минусы Высокое качество сборки и надёжность Правый руль не всегда удобен в городе Небольшие пробеги и аккуратная эксплуатация Возможные проблемы с сертификацией Богатая комплектация даже в старых моделях Долгая доставка и высокая пошлина Дешевле, чем новые аналоги в России Сложности с гарантийным обслуживанием Широкий выбор гибридов и компактных минивэнов Не всегда есть запчасти на редкие версии

FAQ

Какие японские модели самые популярные среди россиян?

Honda Freed, Fit и Stepwgn, а также Toyota Corolla и Yaris.

Какой средний возраст машин из Японии?

Более половины импортируемых автомобилей старше 7 лет.

Можно ли заказать автомобиль без посредников?

Теоретически да, но оформление и растаможка требуют опыта, поэтому лучше использовать проверенные компании.

Как быстро доставляют машину?

В среднем 6-8 недель от покупки на аукционе до выдачи в порту Владивостока.

Насколько безопасен правый руль?

Современные японские машины оборудованы системами помощи водителю, но при обгонах на трассе обзор действительно хуже.

Три интересных факта

Каждый третий праворульный автомобиль в России — это Toyota. Средний пробег японских машин, ввозимых в Россию, не превышает 90 000 км. Владивосток остаётся главным логистическим центром: через него проходит более 80% всех японских авто.

Исторический контекст

Импорт подержанных машин из Японии начал активно расти в 1990-х, когда российский автопром не мог предложить аналогичного качества. Владивосток, Хабаровск и Приморье стали первыми регионами, где японские авто заполнили дороги. В 2000-е годы рынок пережил расцвет, но в 2010-х пошлины и ограничения снизили объёмы. К 2025 году поток стабилизировался, хотя новые пошлины и курс валют вновь повлияли на спрос. Однако японские автомобили всё ещё символизируют для россиян сочетание надёжности, технологичности и умеренной цены.