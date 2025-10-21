Надёжность всё ещё в цене, но доставка — нет: почему японские авто стали реже попадать в Россию

Японский авторынок давно стал для россиян источником надёжных и ухоженных машин. Несмотря на расстояние и логистические сложности, автомобили из Страны восходящего солнца продолжают пользоваться спросом — особенно среди тех, кто ищет качество и долгий срок службы. Однако статистика 2025 года показала, что поток подержанных машин из Японии стал заметно сокращаться.
По данным агентства "Автостат", за сентябрь 2025 года в Россию ввезли 18,9 тыс. подержанных автомобилей из Японии — это на 5% меньше, чем годом ранее. А за девять месяцев объём импорта сократился на 10% и составил около 150 тыс. машин.
"Из Японии к нам везут в основном возрастные автомобили — более половины из них старше семи лет", — пояснил директор агентства Сергей Целиков.
Несмотря на спад, Япония остаётся главным поставщиком автомобилей с правым рулём для российского рынка.
Лидером по количеству ввезённых автомобилей традиционно остаётся Toyota — она занимает 33,5% всех поставок. На втором месте — Honda (30,3%), далее следуют Suzuki, Subaru, Nissan и Mazda.
Кроме того, из Японии завозят и праворульные версии европейских марок: Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.
|Место
|Бренд
|Доля импорта, %
|Типичные модели
|1
|Toyota
|33,5
|Corolla, Yaris, Wish
|2
|Honda
|30,3
|Freed, Fit, Stepwgn
|3
|Suzuki
|6,2
|Solio, Jimny, Swift
|4
|Subaru
|5,7
|Forester, Impreza
|5
|Nissan
|4,9
|Note, Serena
|6
|Mazda
|4,7
|Axela, Demio
|7
|Volkswagen
|3,3
|Golf, Polo (праворульные)
|8
|Mercedes-Benz
|2,8
|A-Class, C-Class
|9
|BMW
|1,9
|1 Series, X1
Главная причина популярности — надёжность и техническое состояние. Японские автомобили даже десятилетней давности обычно имеют небольшой пробег, аккуратную эксплуатацию и своевременное обслуживание. Многие покупатели уверены: праворульные модели долговечнее аналогов, продававшихся в России.
К тому же японские автомобили часто оснащены теми же моторами и коробками, что и их леворульные "близнецы" из Европы.
Проверяйте аукционный лист. Это главный документ, подтверждающий состояние машины, пробег и отсутствие аварий.
Выбирайте проверенные аукционы. Самые надёжные — USS, TAA, ARAI.
Смотрите на оценку состояния. Оценка 4-4,5 балла означает идеальное состояние; 3,5 — допустимый уровень износа.
Учитывайте возраст. Автомобили старше 8 лет часто требуют адаптации под российские условия.
Проверяйте доступность запчастей. Для редких моделей найти детали может быть трудно.
Ошибка: покупать машину без аукционного листа.
Последствие: риск нарваться на битый или утопленный автомобиль.
Альтернатива: заказывать копию отчёта на японском сайте аукциона.
Ошибка: ориентироваться только на внешний вид.
Последствие: скрытые проблемы с двигателем и вариатором.
Альтернатива: заказывать техническую диагностику перед выкупом.
Ошибка: выбирать слишком редкую модель.
Последствие: сложности с обслуживанием и ожидание запчастей по несколько недель.
Альтернатива: отдавать предпочтение популярным моделям Toyota, Honda, Nissan.
А что если в будущем поток подержанных машин из Японии снизится до минимума? Эксперты считают, что это возможно: растущие пошлины, транспортные расходы и ужесточение экологических норм могут сделать ввоз менее выгодным. Однако параллельно развивается внутренний рынок японских гибридов и электрокаров, и через несколько лет Россия может массово получать современные экологичные автомобили, которые сегодня ещё слишком дороги.
|Плюсы
|Минусы
|Высокое качество сборки и надёжность
|Правый руль не всегда удобен в городе
|Небольшие пробеги и аккуратная эксплуатация
|Возможные проблемы с сертификацией
|Богатая комплектация даже в старых моделях
|Долгая доставка и высокая пошлина
|Дешевле, чем новые аналоги в России
|Сложности с гарантийным обслуживанием
|Широкий выбор гибридов и компактных минивэнов
|Не всегда есть запчасти на редкие версии
Какие японские модели самые популярные среди россиян?
Honda Freed, Fit и Stepwgn, а также Toyota Corolla и Yaris.
Какой средний возраст машин из Японии?
Более половины импортируемых автомобилей старше 7 лет.
Можно ли заказать автомобиль без посредников?
Теоретически да, но оформление и растаможка требуют опыта, поэтому лучше использовать проверенные компании.
Как быстро доставляют машину?
В среднем 6-8 недель от покупки на аукционе до выдачи в порту Владивостока.
Насколько безопасен правый руль?
Современные японские машины оборудованы системами помощи водителю, но при обгонах на трассе обзор действительно хуже.
Каждый третий праворульный автомобиль в России — это Toyota.
Средний пробег японских машин, ввозимых в Россию, не превышает 90 000 км.
Владивосток остаётся главным логистическим центром: через него проходит более 80% всех японских авто.
Импорт подержанных машин из Японии начал активно расти в 1990-х, когда российский автопром не мог предложить аналогичного качества. Владивосток, Хабаровск и Приморье стали первыми регионами, где японские авто заполнили дороги. В 2000-е годы рынок пережил расцвет, но в 2010-х пошлины и ограничения снизили объёмы. К 2025 году поток стабилизировался, хотя новые пошлины и курс валют вновь повлияли на спрос. Однако японские автомобили всё ещё символизируют для россиян сочетание надёжности, технологичности и умеренной цены.
