Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожный звонок? Поставки смартфонов из Китая в Россию рухнули
Детали закончились — моторы молчат: автозаводы Европы на грани остановки
Китайские учёные наткнулись на немыслимое на глубине 10 километров: жизнь, о которой никто не знал
Мозг тренируется не хуже мышц: эта простая тренировка запускает неожиданный эффект
Хозяйки тратят несколько часов на борщ, не зная об этой 20-минутной альтернативе
Весной они оживут, если вы сделаете одну вещь в ноябре — совет для тех, кто любит экзотику
Сердце под маской усталости: как женщины переносят инфаркт и не понимают этого
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании

Надёжность всё ещё в цене, но доставка — нет: почему японские авто стали реже попадать в Россию

7:08
Авто

Японский авторынок давно стал для россиян источником надёжных и ухоженных машин. Несмотря на расстояние и логистические сложности, автомобили из Страны восходящего солнца продолжают пользоваться спросом — особенно среди тех, кто ищет качество и долгий срок службы. Однако статистика 2025 года показала, что поток подержанных машин из Японии стал заметно сокращаться.

Субару Форестер
Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Субару Форестер

Импорт снижается, но остаётся значительным

По данным агентства "Автостат", за сентябрь 2025 года в Россию ввезли 18,9 тыс. подержанных автомобилей из Японии — это на 5% меньше, чем годом ранее. А за девять месяцев объём импорта сократился на 10% и составил около 150 тыс. машин.

"Из Японии к нам везут в основном возрастные автомобили — более половины из них старше семи лет", — пояснил директор агентства Сергей Целиков.

Несмотря на спад, Япония остаётся главным поставщиком автомобилей с правым рулём для российского рынка.

Топ-9 брендов, которые чаще всего ввозят

Лидером по количеству ввезённых автомобилей традиционно остаётся Toyota — она занимает 33,5% всех поставок. На втором месте — Honda (30,3%), далее следуют Suzuki, Subaru, Nissan и Mazda.
Кроме того, из Японии завозят и праворульные версии европейских марок: Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Место Бренд Доля импорта, % Типичные модели
1 Toyota 33,5 Corolla, Yaris, Wish
2 Honda 30,3 Freed, Fit, Stepwgn
3 Suzuki 6,2 Solio, Jimny, Swift
4 Subaru 5,7 Forester, Impreza
5 Nissan 4,9 Note, Serena
6 Mazda 4,7 Axela, Demio
7 Volkswagen 3,3 Golf, Polo (праворульные)
8 Mercedes-Benz 2,8 A-Class, C-Class
9 BMW 1,9 1 Series, X1

Почему россияне выбирают японские машины

Главная причина популярности — надёжность и техническое состояние. Японские автомобили даже десятилетней давности обычно имеют небольшой пробег, аккуратную эксплуатацию и своевременное обслуживание. Многие покупатели уверены: праворульные модели долговечнее аналогов, продававшихся в России.

К тому же японские автомобили часто оснащены теми же моторами и коробками, что и их леворульные "близнецы" из Европы.

Как выбрать автомобиль из Японии

  1. Проверяйте аукционный лист. Это главный документ, подтверждающий состояние машины, пробег и отсутствие аварий.

  2. Выбирайте проверенные аукционы. Самые надёжные — USS, TAA, ARAI.

  3. Смотрите на оценку состояния. Оценка 4-4,5 балла означает идеальное состояние; 3,5 — допустимый уровень износа.

  4. Учитывайте возраст. Автомобили старше 8 лет часто требуют адаптации под российские условия.

  5. Проверяйте доступность запчастей. Для редких моделей найти детали может быть трудно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать машину без аукционного листа.
    Последствие: риск нарваться на битый или утопленный автомобиль.
    Альтернатива: заказывать копию отчёта на японском сайте аукциона.

  • Ошибка: ориентироваться только на внешний вид.
    Последствие: скрытые проблемы с двигателем и вариатором.
    Альтернатива: заказывать техническую диагностику перед выкупом.

  • Ошибка: выбирать слишком редкую модель.
    Последствие: сложности с обслуживанием и ожидание запчастей по несколько недель.
    Альтернатива: отдавать предпочтение популярным моделям Toyota, Honda, Nissan.

А что если…

А что если в будущем поток подержанных машин из Японии снизится до минимума? Эксперты считают, что это возможно: растущие пошлины, транспортные расходы и ужесточение экологических норм могут сделать ввоз менее выгодным. Однако параллельно развивается внутренний рынок японских гибридов и электрокаров, и через несколько лет Россия может массово получать современные экологичные автомобили, которые сегодня ещё слишком дороги.

Плюсы и минусы покупки машин из Японии

Плюсы Минусы
Высокое качество сборки и надёжность Правый руль не всегда удобен в городе
Небольшие пробеги и аккуратная эксплуатация Возможные проблемы с сертификацией
Богатая комплектация даже в старых моделях Долгая доставка и высокая пошлина
Дешевле, чем новые аналоги в России Сложности с гарантийным обслуживанием
Широкий выбор гибридов и компактных минивэнов Не всегда есть запчасти на редкие версии

FAQ

Какие японские модели самые популярные среди россиян?
Honda Freed, Fit и Stepwgn, а также Toyota Corolla и Yaris.

Какой средний возраст машин из Японии?
Более половины импортируемых автомобилей старше 7 лет.

Можно ли заказать автомобиль без посредников?
Теоретически да, но оформление и растаможка требуют опыта, поэтому лучше использовать проверенные компании.

Как быстро доставляют машину?
В среднем 6-8 недель от покупки на аукционе до выдачи в порту Владивостока.

Насколько безопасен правый руль?
Современные японские машины оборудованы системами помощи водителю, но при обгонах на трассе обзор действительно хуже.

Три интересных факта

  1. Каждый третий праворульный автомобиль в России — это Toyota.

  2. Средний пробег японских машин, ввозимых в Россию, не превышает 90 000 км.

  3. Владивосток остаётся главным логистическим центром: через него проходит более 80% всех японских авто.

Исторический контекст

Импорт подержанных машин из Японии начал активно расти в 1990-х, когда российский автопром не мог предложить аналогичного качества. Владивосток, Хабаровск и Приморье стали первыми регионами, где японские авто заполнили дороги. В 2000-е годы рынок пережил расцвет, но в 2010-х пошлины и ограничения снизили объёмы. К 2025 году поток стабилизировался, хотя новые пошлины и курс валют вновь повлияли на спрос. Однако японские автомобили всё ещё символизируют для россиян сочетание надёжности, технологичности и умеренной цены.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Мир. Новости мира
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Последние материалы
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании
Гиганты из стали крутят историю: ветер становится символом новой эпохи электричества
Чистая душевая кабина без усилий: самые простые методы, о которых вы не знали
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Самая сложная зона для женщин: как запустить сжигание жира на бёдрах без изнуряющих тренировок
14,6 млн россиян выбрали режим самозанятого: главные факторы популярности
Надёжность всё ещё в цене, но доставка — нет: почему японские авто стали реже попадать в Россию
У пьяного за рулём могут забрать машину: названы два главных условия
Секрет раскрыт: щепотка этого ингредиента преобразит ваш кофе, усилив сладость и убрав горечь
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.