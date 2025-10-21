Ясная погода — не повод расслабляться: водители теряют тысячи за одну ошибку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Даже в ясный солнечный день автомобиль с включёнными фарами виден на дороге значительно лучше. Именно поэтому требование включать ближний свет днём закреплено в Правилах дорожного движения и распространяется на всех водителей, независимо от времени года и погоды. Эта мера направлена не на удобство, а на безопасность — как самого водителя, так и окружающих участников движения.

фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
фара

Почему важно включать свет днём

На первый взгляд кажется, что при ярком солнце фары не нужны. Но человеческое зрение часто обманывает: блики, тени от деревьев, встречное солнце или дождь снижают видимость машины для других участников движения. Даже небольшая вспышка света от фар помогает вовремя распознать приближающийся автомобиль и избежать опасной ситуации.

Особенно заметна польза ближнего света в осенне-зимний период, когда день короткий, а небо часто затянуто облаками. На сером фоне дороги автомобиль с горящими фарами выделяется гораздо сильнее, и водители встречного потока реагируют быстрее.

Что требуют правила

Пункт 19.5 ПДД прямо предписывает: если у автомобиля нет дневных ходовых огней, водитель обязан включить ближний свет. Это не рекомендация и не опция, а норма, обязательная для всех.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ. Иногда инспекторы ограничиваются устным предупреждением, но рассчитывать на это не стоит — ответственность наступает в любом случае.

Таким образом, ближний свет днём — это часть обязательного режима безопасности, а не личное пожелание.

Противотуманки как альтернатива

Некоторые водители опасаются, что постоянное использование ближнего света приведёт к скорому износу ламп. Однако современные источники света рассчитаны на длительную эксплуатацию и выдерживают сотни часов работы без потери яркости.

Тем, кто всё же переживает за ресурс фар, пункт 19.4 ПДД разрешает использовать противотуманные фары вместо ближнего света — при условии, что они установлены корректно и не ослепляют встречных водителей.

Важно помнить, что противотуманные фары менее яркие, чем ближний свет, и предназначены прежде всего для движения в сложных погодных условиях. Поэтому их использование должно быть осмысленным: если есть возможность включить ближний, лучше сделать именно так.

Почему габаритные огни не подходят

Многие автомобилисты ошибочно включают только габариты, считая, что они выполняют ту же функцию. Но днём такой свет практически не виден. Особенно на скоростных участках, где движение плотное, а освещение неравномерное.

Габариты не отражаются на влажной дороге, их свет слишком слаб, чтобы привлечь внимание встречных водителей или пешеходов. В результате автомобиль буквально "теряется" на фоне дороги, и риск столкновения возрастает.

Опасные мифы о ближнем свете

  1. Миф: фары быстрее перегорают.
    Правда: ресурс современных ламп рассчитан на тысячи часов, а включение днём не оказывает критического влияния.

  2. Миф: ближний свет повышает расход топлива.
    Правда: дополнительная нагрузка на генератор минимальна — не более 1-2% от общего расхода, то есть это сотые доли литра на 100 км.

  3. Миф: при хорошей видимости свет не нужен.
    Правда: автомобиль без фар может быть незаметен в тенях, за поворотом или на мокром асфальте.

Почему видимость — это вопрос безопасности

Исследования показывают, что машины с включёнными фарами днём заметнее на 60-80%. Это особенно важно на загородных трассах, где скорости выше и время реакции играет решающую роль.

При встречном разъезде включённый ближний свет помогает оценить дистанцию и направление движения автомобиля. Пешеходы и велосипедисты также быстрее замечают приближающийся транспорт, что снижает риск ДТП.

Как не навредить себе и другим

Чтобы свет действительно повышал безопасность, важно соблюдать простые правила:

  1. Всегда проверяйте исправность фар перед выездом.

  2. Не используйте противотуманные фары без необходимости — они должны освещать дорогу, а не слепить.

  3. Следите за чистотой фар: грязь и пыль снижают яркость на 30-40%.

  4. При замене ламп выбирайте сертифицированные аналоги, соответствующие мощности.

Особенно аккуратным стоит быть зимой: на фарах быстро образуется наледь, которая рассеивает свет и делает его неэффективным.

А что если на автомобиле есть ДХО?

Современные машины оснащаются дневными ходовыми огнями — они автоматически загораются при запуске двигателя. В этом случае включать ближний свет днём не требуется. Однако если ДХО неисправны, водитель обязан включить фары вручную.

Стоит помнить, что в некоторых моделях ДХО работают только спереди. Тогда для большей безопасности полезно включить габаритные огни или ближний свет, чтобы быть заметным сзади.

Ответственность и реальность

Хотя штраф за езду без включённых фар невелик, нарушение этой нормы часто становится причиной аварий. На практике инспекторы отмечают: большинство ДТП при ясной погоде происходит именно из-за того, что один из участников движения оказался плохо заметен.

С точки зрения закона, включённый свет — не формальность, а мера, которая спасает жизни.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать только противотуманные фары вместо ближнего света?
Да, если они установлены правильно и не мешают встречным водителям.

Почему нельзя ограничиться габаритами?
Их свет слишком слаб для дневного времени, и автомобиль становится незаметным на дороге.

Сколько стоит замена лампы ближнего света?
В среднем от 300 до 1000 рублей, в зависимости от модели. Это гораздо дешевле, чем последствия аварии.

Увеличится ли расход топлива при постоянной работе фар?
Нет, дополнительный расход настолько мал, что им можно пренебречь.

Включённые фары днём — это не формальное требование, а элемент осознанной безопасности. Они помогают другим участникам движения вовремя заметить вас, снизить риск аварии и сделать дороги безопаснее.

Следование простому правилу "включи свет — будь заметен" способно предотвратить десятки опасных ситуаций и сохранить здоровье, а иногда и жизнь.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Вашингтон внезапно отменил встречу Лаврова и Рубио: что скрывается за дипломатической паузой
