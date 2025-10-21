Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену

1:05
Авто

На вторичном рынке России устойчиво растёт спрос на кроссоверы — они считаются самыми практичными автомобилями в своём классе. Но не каждая модель сохраняет цену спустя годы. Эксперты "Автостата" изучили остаточную стоимость популярных SUV и выяснили, какие из них можно продать с наименьшими потерями даже спустя десятилетие.

Nissan Qashqai
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Nissan Qashqai

Лидеры по сохранению стоимости

Honda CR-V — безоговорочный фаворит

Главным чемпионом по ликвидности на горизонте 10 лет стала Honda CR-V. Остаточная стоимость модели составила 56% — лучший результат среди всех кроссоверов на российском рынке. Версия 2022 года стоит в среднем 3 млн руб., тогда как экземпляры 2012 года продаются примерно за 1,69 млн руб.

"Honda CR-V остаётся эталоном качества и надёжности, именно поэтому даже десятилетние автомобили стабильно востребованы", — отметил директор "Автостата" Сергей Целиков.

Nissan X-Trail — второе место и 47% остаточной стоимости

Кроссовер Nissan X-Trail традиционно занимает высокие позиции по надёжности и спросу на вторичке. Автомобиль 2022 года стоит около 2,8 млн руб., тогда как десятилетний вариант — 1,32 млн руб. Потеря стоимости за 10 лет — лишь 53%, что для массового SUV отличный показатель.

Другие модели в пятёрке лидеров

Замыкают верхние строчки Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Duster. Их остаточная стоимость варьируется в пределах 43-44%.

Место Модель Остаточная стоимость Средняя цена 2022 г. Средняя цена 2012 г.
1 Honda CR-V 56% 3 000 000 ₽ 1 690 000 ₽
2 Nissan X-Trail 47% 2 800 000 ₽ 1 320 000 ₽
3 Mitsubishi Outlander 44% 2 600 000 ₽ 1 150 000 ₽
4 Nissan Qashqai 43% 2 400 000 ₽ 1 030 000 ₽
5 Toyota Land Cruiser Prado 43% 7 000 000 ₽ 3 000 000 ₽
6 Renault Duster 42% 2 000 000 ₽ 850 000 ₽
7 BMW X5 24% 9 200 000 ₽ 2 200 000 ₽

Аутсайдером рейтинга стал BMW X5, который за 10 лет теряет около 76% стоимости. При цене нового почти 9,2 млн руб., десятилетний экземпляр стоит в среднем 2,2 млн.

"Такие машины чаще покупают состоятельные владельцы, которые меняют их каждые несколько лет. На вторичке же содержание X5 обходится слишком дорого", — добавил Целиков.

Почему японцы выигрывают

Главное преимущество японских кроссоверов — надёжность и простота обслуживания. Даже после 10 лет эксплуатации у них меньше проблем с двигателем, коробкой и подвеской. В отличие от европейских аналогов, большинство японских моделей не требуют дорогостоящего сервиса и сохраняют ликвидность благодаря устойчивому спросу.

Плюсы и минусы покупки ликвидных кроссоверов

Плюсы Минусы
Медленное падение цены — легко продать спустя годы Более высокая стартовая стоимость при покупке
Надёжная репутация и доверие покупателей Ограниченный выбор комплектаций на вторичке
Простота обслуживания и доступность запчастей Высокий интерес у перекупщиков — сложнее найти «чистую» машину
Меньше рисков при перепродаже — прогнозируемая цена Иногда завышенные ожидания владельцев по цене продажи
Устойчивый спрос даже при большом пробеге Конкуренция среди аналогичных предложений на рынке

Как продать кроссовер с минимальными потерями

  1. Следите за сервисом. Все ТО проводите по регламенту у официальных дилеров или в проверенных сервисах.

  2. Храните историю. Подтверждённая документация повышает цену при продаже на 5-10%.

  3. Избегайте тюнинга. Любые доработки снижают интерес покупателей.

  4. Не перекрашивайте кузов без необходимости. Заводская окраска — признак бережной эксплуатации.

  5. Продавайте до отметки 150 тыс. км. После этого пробега стоимость падает особенно быстро.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать продажу на 12-15 лет эксплуатации.
    Последствие: обвал цены на 50% за 2 года.
    Альтернатива: продавать на 8-10 году, пока авто остаётся ликвидным.

  • Ошибка: установка неоригинальных деталей.
    Последствие: сниженная цена на вторичке.
    Альтернатива: использовать оригинальные запчасти и сохранять чеки.

  • Ошибка: игнорировать косметический ремонт.
    Последствие: покупатели сбивают цену.
    Альтернатива: устранить мелкие дефекты до выставления на продажу.

А что если…

А что если через несколько лет на рынке появятся кроссоверы, которые почти не теряют в цене вовсе?
Эксперты считают, что с развитием гибридных и электрических технологий остаточная стоимость машин может стать стабильнее. Электромобили с долгосрочными батареями и обновляемым программным обеспечением будут обесцениваться гораздо медленнее.

Мифы и правда

  • Миф: чем дороже кроссовер, тем дольше он сохраняет цену.
    Правда: премиум-модели, наоборот, теряют больше из-за дорогого обслуживания.

  • Миф: дизельные версии всегда выгоднее.
    Правда: в городах бензиновые кроссоверы продаются быстрее.

  • Миф: корейские авто уступают японским по ликвидности.
    Правда: Hyundai Tucson и Kia Sportage приближаются к японцам по стабильности цен.

FAQ

Почему лидируют японские марки?
Из-за надёжности и большого спроса на вторичке.

Стоит ли покупать кроссовер старше 10 лет?
Да, если модель японская и с прозрачной историей. Такие авто держат цену и после 12 лет эксплуатации.

Почему BMW X5 теряет так много?
Дорогой сервис, налог и страховка делают старые экземпляры малопривлекательными.

Когда лучше продавать кроссовер?
На 8-10 году эксплуатации или при пробеге до 150 тыс. км.

Какие модели скоро могут попасть в топ?
Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion — растущий интерес и доступные запчасти.

Три интересных факта

  1. Honda CR-V удерживает лидерство по остаточной стоимости уже третий год подряд.

  2. Средняя потеря цены среди кроссоверов в России за 10 лет — 46%.

  3. У Toyota Land Cruiser Prado стоимость обслуживания выше, чем у конкурентов, но ликвидность не страдает.

Исторический контекст

До 2020-х годов рынок подержанных кроссоверов в России был ограничен моделями европейских брендов, однако рост цен и уход ряда компаний сделали японские SUV главными героями вторички. К 2025 году именно Honda, Nissan и Mitsubishi стали своеобразным "золотым стандартом" ликвидности, сохраняя цену даже при большом пробеге.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
