Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену

На вторичном рынке России устойчиво растёт спрос на кроссоверы — они считаются самыми практичными автомобилями в своём классе. Но не каждая модель сохраняет цену спустя годы. Эксперты "Автостата" изучили остаточную стоимость популярных SUV и выяснили, какие из них можно продать с наименьшими потерями даже спустя десятилетие.
Главным чемпионом по ликвидности на горизонте 10 лет стала Honda CR-V. Остаточная стоимость модели составила 56% — лучший результат среди всех кроссоверов на российском рынке. Версия 2022 года стоит в среднем 3 млн руб., тогда как экземпляры 2012 года продаются примерно за 1,69 млн руб.
"Honda CR-V остаётся эталоном качества и надёжности, именно поэтому даже десятилетние автомобили стабильно востребованы", — отметил директор "Автостата" Сергей Целиков.
Кроссовер Nissan X-Trail традиционно занимает высокие позиции по надёжности и спросу на вторичке. Автомобиль 2022 года стоит около 2,8 млн руб., тогда как десятилетний вариант — 1,32 млн руб. Потеря стоимости за 10 лет — лишь 53%, что для массового SUV отличный показатель.
Замыкают верхние строчки Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Duster. Их остаточная стоимость варьируется в пределах 43-44%.
|Место
|Модель
|Остаточная стоимость
|Средняя цена 2022 г.
|Средняя цена 2012 г.
|1
|Honda CR-V
|56%
|3 000 000 ₽
|1 690 000 ₽
|2
|Nissan X-Trail
|47%
|2 800 000 ₽
|1 320 000 ₽
|3
|Mitsubishi Outlander
|44%
|2 600 000 ₽
|1 150 000 ₽
|4
|Nissan Qashqai
|43%
|2 400 000 ₽
|1 030 000 ₽
|5
|Toyota Land Cruiser Prado
|43%
|7 000 000 ₽
|3 000 000 ₽
|6
|Renault Duster
|42%
|2 000 000 ₽
|850 000 ₽
|7
|BMW X5
|24%
|9 200 000 ₽
|2 200 000 ₽
Аутсайдером рейтинга стал BMW X5, который за 10 лет теряет около 76% стоимости. При цене нового почти 9,2 млн руб., десятилетний экземпляр стоит в среднем 2,2 млн.
"Такие машины чаще покупают состоятельные владельцы, которые меняют их каждые несколько лет. На вторичке же содержание X5 обходится слишком дорого", — добавил Целиков.
Главное преимущество японских кроссоверов — надёжность и простота обслуживания. Даже после 10 лет эксплуатации у них меньше проблем с двигателем, коробкой и подвеской. В отличие от европейских аналогов, большинство японских моделей не требуют дорогостоящего сервиса и сохраняют ликвидность благодаря устойчивому спросу.
Следите за сервисом. Все ТО проводите по регламенту у официальных дилеров или в проверенных сервисах.
Храните историю. Подтверждённая документация повышает цену при продаже на 5-10%.
Избегайте тюнинга. Любые доработки снижают интерес покупателей.
Не перекрашивайте кузов без необходимости. Заводская окраска — признак бережной эксплуатации.
Продавайте до отметки 150 тыс. км. После этого пробега стоимость падает особенно быстро.
Ошибка: откладывать продажу на 12-15 лет эксплуатации.
Последствие: обвал цены на 50% за 2 года.
Альтернатива: продавать на 8-10 году, пока авто остаётся ликвидным.
Ошибка: установка неоригинальных деталей.
Последствие: сниженная цена на вторичке.
Альтернатива: использовать оригинальные запчасти и сохранять чеки.
Ошибка: игнорировать косметический ремонт.
Последствие: покупатели сбивают цену.
Альтернатива: устранить мелкие дефекты до выставления на продажу.
А что если через несколько лет на рынке появятся кроссоверы, которые почти не теряют в цене вовсе?
Эксперты считают, что с развитием гибридных и электрических технологий остаточная стоимость машин может стать стабильнее. Электромобили с долгосрочными батареями и обновляемым программным обеспечением будут обесцениваться гораздо медленнее.
Миф: чем дороже кроссовер, тем дольше он сохраняет цену.
Правда: премиум-модели, наоборот, теряют больше из-за дорогого обслуживания.
Миф: дизельные версии всегда выгоднее.
Правда: в городах бензиновые кроссоверы продаются быстрее.
Миф: корейские авто уступают японским по ликвидности.
Правда: Hyundai Tucson и Kia Sportage приближаются к японцам по стабильности цен.
Почему лидируют японские марки?
Из-за надёжности и большого спроса на вторичке.
Стоит ли покупать кроссовер старше 10 лет?
Да, если модель японская и с прозрачной историей. Такие авто держат цену и после 12 лет эксплуатации.
Почему BMW X5 теряет так много?
Дорогой сервис, налог и страховка делают старые экземпляры малопривлекательными.
Когда лучше продавать кроссовер?
На 8-10 году эксплуатации или при пробеге до 150 тыс. км.
Какие модели скоро могут попасть в топ?
Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion — растущий интерес и доступные запчасти.
Honda CR-V удерживает лидерство по остаточной стоимости уже третий год подряд.
Средняя потеря цены среди кроссоверов в России за 10 лет — 46%.
У Toyota Land Cruiser Prado стоимость обслуживания выше, чем у конкурентов, но ликвидность не страдает.
До 2020-х годов рынок подержанных кроссоверов в России был ограничен моделями европейских брендов, однако рост цен и уход ряда компаний сделали японские SUV главными героями вторички. К 2025 году именно Honda, Nissan и Mitsubishi стали своеобразным "золотым стандартом" ликвидности, сохраняя цену даже при большом пробеге.
