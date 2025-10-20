Россия снова на карте мирового автопроизводства: заводы просыпаются, а конвейеры гудят по-новому

В российском автопроме начинается новая глава. После введения прогрессивной шкалы утилизационного сбора иностранные бренды столкнулись с выбором: поднять цены или начать производство внутри страны. Чтобы сохранить позиции и клиентов, многие компании решили пойти по второму пути. И теперь к китайским производителям присоединяются новые имена.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Changan CS75 Plus

Реформа утильсбора и её последствия

В конце 2024 года Минпромторг предложил обновить методику расчёта утилизационного сбора. Его размер теперь напрямую зависит от мощности двигателя. Автомобили с моторами до 160 л. с. сохраняют льготную ставку, а все, что мощнее, попадают под повышенные тарифы. Такая мера должна стимулировать локальное производство и сделать российские сборочные площадки привлекательнее.

Для покупателей это значит, что автомобили, произведённые в России, смогут оставаться доступными, а для брендов — что без локализации их машины станут заметно дороже.

"Мы видим рост интереса иностранных компаний к локальному производству. Это шанс для отрасли получить новые технологии и сохранить рабочие места", — отметил представитель Минпромторга Сергей Александров.

Кто вернётся на российские заводы

KGM: корейцы без Китая

Единственная не китайская марка, официально работающая в России, — корейская KGM (ранее SsangYong). Сейчас автомобили привозят из Китая, но уже в 2026 году их планируют собирать в Калининграде на заводе "Автотор". Первые кандидаты на конвейер — Torres и Rexton, а вот компактный Tivoli может не попасть в список.

Корейцы рассчитывают на повышенный спрос на семейные SUV с умеренной ценой и классическим дизайном.

Rox: премиум по-китайски

Молодая марка Rox, принадлежащая корпорации Sinomach Auto, рассматривает возможность сборки автомобилей в России к 2026 году. В числе потенциальных площадок — завод в Есипово, где до 2022 года выпускали Mercedes-Benz, и калининградский "Автотор".

Первым кандидатом на локализацию станет гибрид Rox Adamas, сочетающий 8,2 млн руб. стоимости с премиальным оснащением и системой полного привода.

Bestune: китайская практичность

Марка Bestune, дочерняя компания FAW, уже укрепилась на российском рынке и готовится к следующему шагу — организации сборки. В линейке бренда есть пять моделей, включая кроссоверы T55, T77, T90 и лифтбек B70. Площадка пока не выбрана, но эксперты предполагают, что это может быть тот же "Автотор" или завод в Санкт-Петербурге.

GAC: пока изучает площадку

Китайский концерн GAC подтверждает интерес к российскому производству, но решение о запуске ещё не принято. Возможной площадкой называют завод "Группы АГР" в Петербурге. Сейчас бренд продаёт у нас кроссоверы GS3, GS4, GS8, седан Emprow и минивэн M8.

BAIC: уже здесь и готов к расширению

BAIC стал одним из первых китайских брендов, наладивших выпуск в России. На калининградском заводе уже собирают шесть моделей, включая внедорожники BJ40 и BJ60. К 2026 году компания перейдёт на полный цикл производства — со сваркой и окраской кузовов. Это повысит уровень локализации и позволит BAIC участвовать в госпрограммах поддержки автопрома.

MG и "Москвич": британский дизайн, российская сборка

Марка MG (принадлежит концерну SAIC) будет выпускать машины под брендом "Москвич". Первая модель — "Москвич М70", созданная на базе кроссовера MG HS. Покупателям предложат две версии:

1.5 турбо (156 л. с.) с 7DCT;

2.0 турбо (200 л. с.) с 9-ступенчатым автоматом.

Таким образом, Москва станет новой точкой сборки кроссоверов MG, адаптированных для российского топлива и климата.

Changan и Volga: связанный проект

Переговоры между Changan и "Автотором" ведутся с начала 2025 года. Бренд планирует частичную локализацию, а его модели уже стали базой для нового проекта Volga. Первоначально предполагалось, что под этой маркой будут выпускать перелицованные Changan, но теперь обсуждается вариант с Geely. Производство, вероятно, разместят на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Сравнение будущих проектов

Марка Площадка Планируемый старт Модели KGM "Автотор", Калининград 2026 Torres, Rexton Rox Есипово / "Автотор" 2026 Adamas Bestune TBD 2025-2026 T77, B70 GAC Санкт-Петербург TBD GS8, M8 BAIC "Автотор" 2026 BJ40, X75 MG (SAIC) Завод "Москвич", Москва 2025 HS / Москвич М70 Changan / Volga Нижний Новгород TBD Geely/Changan модели

Советы шаг за шагом

Выбор площадки. Бренды ищут предприятия с готовыми мощностями — Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Сертификация. Все модели проходят адаптацию под российские нормы топлива и климата. Запуск крупноузловой сборки. На первых этапах — только сборка, без сварки и окраски. Переход к полному циклу. Через 1-2 года компании начинают выпуск кузовов и двигателей. Локализация поставщиков. Последний шаг — создание сети поставщиков в регионах России.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на импорт.

Последствие: рост цен, дефицит и зависимость от логистики.

Альтернатива: локализовать сборку и использовать местные комплектующие.

Ошибка: откладывать запуск.

Последствие: потеря доли рынка.

Альтернатива: начать с крупноузловой сборки и расширять производство постепенно.

Ошибка: не адаптировать машины под местные условия.

Последствие: жалобы клиентов и снижение продаж.

Альтернатива: проводить дорожные тесты в российских климатических зонах.

А что если…

А что если локализация приведёт к появлению новых брендов, созданных специально для России? Эксперты считают, что это вполне возможно. Производители уже обсуждают создание суббрендов для внутреннего рынка, как в своё время сделали Chery с Omoda и Exeed.

Плюсы и минусы локализации

Плюсы Минусы Снижение утильсбора и конечных цен Необходимость инвестиций Новые рабочие места в регионах Сложная логистика поставок Доступность запчастей Риск задержек с сертификацией Адаптация техники к местным условиям Потребность в квалифицированных кадрах

FAQ

Какие бренды первыми начнут выпуск?

BAIC и MG — их проекты уже на финальной стадии подготовки.

Будут ли машины дешевле?

Да, локальное производство снизит утильсбор и таможенные пошлины.

Можно ли ожидать возвращения европейских марок?

Пока нет, но их заводы могут быть арендованы азиатскими компаниями.

Сохранится ли качество?

Да, при контроле стандартов сборки и поставке оригинальных деталей.

Мифы и правда

Миф: локальная сборка — это просто наклейка шильдика.

Правда: многие компании переходят на полный цикл с окраской и сваркой.

Миф: китайские бренды вытеснят всех.

Правда: на рынок возвращаются и корейцы, и российские проекты.

Миф: российские заводы устарели.

Правда: мощности "Автотора" и ГАЗа обновлены и готовы к современным технологиям.

Три интересных факта

"Автотор" уже сотрудничает с четырьмя иностранными брендами одновременно. У некоторых китайских моделей доля локализации в России превышает 40%. MG станет первым брендом, который объединит китайскую платформу и российскую эмблему.

Исторический контекст

После 2022 года российский автопром пережил резкий спад из-за ухода европейских марок. Но уже к 2025 году отрасль начала оживать: китайские компании заняли освободившиеся площадки, а корейцы и локальные бренды вернулись с новыми проектами. Возрождение "Волги" и запуск сборки MG под именем "Москвич" стали символом новой эпохи, когда иностранные технологии интегрируются в отечественное производство.