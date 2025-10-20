Россия снова на карте мирового автопроизводства: заводы просыпаются, а конвейеры гудят по-новому

В российском автопроме начинается новая глава. После введения прогрессивной шкалы утилизационного сбора иностранные бренды столкнулись с выбором: поднять цены или начать производство внутри страны. Чтобы сохранить позиции и клиентов, многие компании решили пойти по второму пути. И теперь к китайским производителям присоединяются новые имена.
В конце 2024 года Минпромторг предложил обновить методику расчёта утилизационного сбора. Его размер теперь напрямую зависит от мощности двигателя. Автомобили с моторами до 160 л. с. сохраняют льготную ставку, а все, что мощнее, попадают под повышенные тарифы. Такая мера должна стимулировать локальное производство и сделать российские сборочные площадки привлекательнее.
Для покупателей это значит, что автомобили, произведённые в России, смогут оставаться доступными, а для брендов — что без локализации их машины станут заметно дороже.
"Мы видим рост интереса иностранных компаний к локальному производству. Это шанс для отрасли получить новые технологии и сохранить рабочие места", — отметил представитель Минпромторга Сергей Александров.
Единственная не китайская марка, официально работающая в России, — корейская KGM (ранее SsangYong). Сейчас автомобили привозят из Китая, но уже в 2026 году их планируют собирать в Калининграде на заводе "Автотор". Первые кандидаты на конвейер — Torres и Rexton, а вот компактный Tivoli может не попасть в список.
Корейцы рассчитывают на повышенный спрос на семейные SUV с умеренной ценой и классическим дизайном.
Молодая марка Rox, принадлежащая корпорации Sinomach Auto, рассматривает возможность сборки автомобилей в России к 2026 году. В числе потенциальных площадок — завод в Есипово, где до 2022 года выпускали Mercedes-Benz, и калининградский "Автотор".
Первым кандидатом на локализацию станет гибрид Rox Adamas, сочетающий 8,2 млн руб. стоимости с премиальным оснащением и системой полного привода.
Марка Bestune, дочерняя компания FAW, уже укрепилась на российском рынке и готовится к следующему шагу — организации сборки. В линейке бренда есть пять моделей, включая кроссоверы T55, T77, T90 и лифтбек B70. Площадка пока не выбрана, но эксперты предполагают, что это может быть тот же "Автотор" или завод в Санкт-Петербурге.
Китайский концерн GAC подтверждает интерес к российскому производству, но решение о запуске ещё не принято. Возможной площадкой называют завод "Группы АГР" в Петербурге. Сейчас бренд продаёт у нас кроссоверы GS3, GS4, GS8, седан Emprow и минивэн M8.
BAIC стал одним из первых китайских брендов, наладивших выпуск в России. На калининградском заводе уже собирают шесть моделей, включая внедорожники BJ40 и BJ60. К 2026 году компания перейдёт на полный цикл производства — со сваркой и окраской кузовов. Это повысит уровень локализации и позволит BAIC участвовать в госпрограммах поддержки автопрома.
Марка MG (принадлежит концерну SAIC) будет выпускать машины под брендом "Москвич". Первая модель — "Москвич М70", созданная на базе кроссовера MG HS. Покупателям предложат две версии:
Таким образом, Москва станет новой точкой сборки кроссоверов MG, адаптированных для российского топлива и климата.
Переговоры между Changan и "Автотором" ведутся с начала 2025 года. Бренд планирует частичную локализацию, а его модели уже стали базой для нового проекта Volga. Первоначально предполагалось, что под этой маркой будут выпускать перелицованные Changan, но теперь обсуждается вариант с Geely. Производство, вероятно, разместят на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.
|Марка
|Площадка
|Планируемый старт
|Модели
|KGM
|"Автотор", Калининград
|2026
|Torres, Rexton
|Rox
|Есипово / "Автотор"
|2026
|Adamas
|Bestune
|TBD
|2025-2026
|T77, B70
|GAC
|Санкт-Петербург
|TBD
|GS8, M8
|BAIC
|"Автотор"
|2026
|BJ40, X75
|MG (SAIC)
|Завод "Москвич", Москва
|2025
|HS / Москвич М70
|Changan / Volga
|Нижний Новгород
|TBD
|Geely/Changan модели
Выбор площадки. Бренды ищут предприятия с готовыми мощностями — Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.
Сертификация. Все модели проходят адаптацию под российские нормы топлива и климата.
Запуск крупноузловой сборки. На первых этапах — только сборка, без сварки и окраски.
Переход к полному циклу. Через 1-2 года компании начинают выпуск кузовов и двигателей.
Локализация поставщиков. Последний шаг — создание сети поставщиков в регионах России.
Ошибка: полагаться только на импорт.
Последствие: рост цен, дефицит и зависимость от логистики.
Альтернатива: локализовать сборку и использовать местные комплектующие.
Ошибка: откладывать запуск.
Последствие: потеря доли рынка.
Альтернатива: начать с крупноузловой сборки и расширять производство постепенно.
Ошибка: не адаптировать машины под местные условия.
Последствие: жалобы клиентов и снижение продаж.
Альтернатива: проводить дорожные тесты в российских климатических зонах.
А что если локализация приведёт к появлению новых брендов, созданных специально для России? Эксперты считают, что это вполне возможно. Производители уже обсуждают создание суббрендов для внутреннего рынка, как в своё время сделали Chery с Omoda и Exeed.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение утильсбора и конечных цен
|Необходимость инвестиций
|Новые рабочие места в регионах
|Сложная логистика поставок
|Доступность запчастей
|Риск задержек с сертификацией
|Адаптация техники к местным условиям
|Потребность в квалифицированных кадрах
Какие бренды первыми начнут выпуск?
BAIC и MG — их проекты уже на финальной стадии подготовки.
Будут ли машины дешевле?
Да, локальное производство снизит утильсбор и таможенные пошлины.
Можно ли ожидать возвращения европейских марок?
Пока нет, но их заводы могут быть арендованы азиатскими компаниями.
Сохранится ли качество?
Да, при контроле стандартов сборки и поставке оригинальных деталей.
Миф: локальная сборка — это просто наклейка шильдика.
Правда: многие компании переходят на полный цикл с окраской и сваркой.
Миф: китайские бренды вытеснят всех.
Правда: на рынок возвращаются и корейцы, и российские проекты.
Миф: российские заводы устарели.
Правда: мощности "Автотора" и ГАЗа обновлены и готовы к современным технологиям.
"Автотор" уже сотрудничает с четырьмя иностранными брендами одновременно.
У некоторых китайских моделей доля локализации в России превышает 40%.
MG станет первым брендом, который объединит китайскую платформу и российскую эмблему.
После 2022 года российский автопром пережил резкий спад из-за ухода европейских марок. Но уже к 2025 году отрасль начала оживать: китайские компании заняли освободившиеся площадки, а корейцы и локальные бренды вернулись с новыми проектами. Возрождение "Волги" и запуск сборки MG под именем "Москвич" стали символом новой эпохи, когда иностранные технологии интегрируются в отечественное производство.
