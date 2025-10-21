Преступники похищают не машины, а куски комфорта: какие модели теперь разбирают по винтикам

Кражи автомобильных деталей остаются одной из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются автовладельцы по всей России. Несмотря на развитие систем безопасности и повсеместное использование камер наблюдения, злоумышленники по-прежнему находят способ быстро снять нужные элементы. Страховые компании регулярно обновляют статистику, фиксируя самые опасные регионы и марки машин, попадающих в зону риска.
По информации страховой компании "Согласие", в 2025 году чаще всего преступники проявляли интерес к автомобилям BMW — на их долю пришлось около 14% всех случаев краж деталей. Далее в антирейтинге идут Lada, Mercedes-Benz и Toyota — примерно по 9% на каждую марку.
"В 2025 году сместился интерес воров в сторону более дорогих марок автомобилей. Неизменным остался предпочитаемый возраст машин — не старше 2019 года выпуска", — пояснил представитель компании.
В других страховых организациях отмечают, что злоумышленники всё чаще обращают внимание на автомобили массового сегмента. В "Ренессанс Страховании" заявили, что нередко страдают европейские модели среднего класса и китайские кроссоверы, находящиеся под защитой полисов КАСКО.
По словам заместителя начальника департамента выплат по имуществу компании "РЕСО-Гарантия" Ильи Гусева, особой зависимости от бренда не наблюдается, однако чаще всего страдают Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser.
В компании ВСК назвали свой список самых уязвимых машин: Kia, Lada (ВАЗ) и Haval.
|Марка авто
|Доля случаев краж, %
|Комментарий
|BMW
|14
|Основная цель злоумышленников
|Lada
|9
|Популярна благодаря распространённости
|Mercedes-Benz
|9
|В зоне риска дорогие детали
|Toyota
|9
|Востребованные запчасти
|Kia
|7
|Часто страдают колёса и зеркала
|Haval
|6
|Новые модели слабо защищены
|Skoda
|5
|Лифтбеки и кроссоверы
Главный интерес у преступников вызывают элементы, которые легко демонтировать и выгодно продать.
По статистике компании "Согласие", в 2025 году доля краж зеркал выросла почти втрое — до 36% от общего числа случаев. Также в списке самых востребованных деталей:
"Чем она новее, тем больше вероятность кражи", — отметил представитель компании "Зетта Страхование".
В премиум-сегменте, по наблюдениям страховщиков, особенно часто снимают фары, поскольку их стоимость может достигать сотен тысяч рублей. Колёса и зеркала, напротив, крадут с любых автомобилей — от эконом до бизнес-класса.
В "Ренессанс Страховании" уточнили, что в 2025 году увеличилось число случаев хищения конструктивных деталей: дворников, противотуманок и даже элементов аудиосистем.
В списке регионов, где активность преступников выше средней, лидирует Московская область. За ней следуют Екатеринбург и Нижний Новгород.
"Мы связываем этот тренд с высоким уровнем насыщения этих регионов средствами фото- и видеофиксации", — пояснил представитель ВСК.
По данным разных страховых компаний, антирейтинги выглядят так:
|Регион
|Частота краж
|Особенности
|Москва
|Высокая
|Преступники действуют выборочно
|Санкт-Петербург
|Высокая
|Популярны кражи колёс
|Екатеринбург
|Очень высокая
|Лидер по числу хищений
|Казань
|Средняя
|Преимущественно кражи фар
|Ростов-на-Дону
|Средняя
|Угоняются колёса и зеркала
|Нижний Новгород
|Средняя
|Активность в жилых дворах
|Челябинская область
|Умеренная
|Кражи в частном секторе
Несмотря на наличие антирейтингов, общая динамика краж автодеталей в 2025 году снижается. В "РЕСО-Гарантия" отметили, что количество страховых случаев уменьшилось по сравнению с 2024-м.
В компании "Согласие" сообщили, что в Московском регионе число таких преступлений сократилось вдвое. Аналогичную тенденцию подтвердили в "Ингосстрахе" и "Зетта Страховании".
"Пик подобных преступлений пришелся на 2022 год — время наиболее острой ситуации с дефицитом запчастей", — заявил вице-президент "Ренессанс Страхования" Сергей Демидов.
По его словам, в тот период кражи происходили примерно в четыре раза чаще, чем сегодня.
Установить защитные колпачки и винты — особенно для зеркал и номеров.
Использовать сигнализацию с датчиком удара — реагирует даже на лёгкие попытки снятия деталей.
Ставить автомобиль на охраняемую стоянку или в гараж.
Проверить страховку КАСКО — она должна включать покрытие случаев частичного ущерба.
Установить видеорегистратор с функцией парковочного режима — записи могут помочь в расследовании.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Оставлять машину на неосвещённой улице
|Привлекает внимание злоумышленников
|Парковка у камер или под фонарём
|Отказ от страхования КАСКО
|Отсутствие компенсации при краже
|Выбор расширенного полиса
|Использование стандартных креплений зеркал
|Лёгкое снятие
|Установка антивандальных болтов
|Игнорирование сигнализации
|Повышенный риск угона
|Многоуровневая система охраны
...всё же деталь украли? Первое — вызвать полицию и зафиксировать факт преступления. Далее следует уведомить страховую компанию, приложить протокол и фотографии повреждений. При наличии полиса КАСКО возмещение возможно даже без обнаружения преступников.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое возмещение убытков
|Стоимость полиса выше
|Защита от частичных краж
|Сложность подтверждения некоторых случаев
|Спокойствие владельца
|Не все компании страхуют мелкие элементы
Что делать, если украли зеркало или фару?
Обратиться в полицию, зафиксировать ущерб и передать документы в страховую.
Можно ли застраховать отдельные детали?
Да, некоторые компании предлагают полисы, включающие частичное повреждение кузова и аксессуаров.
Какие марки считаются самыми безопасными?
Модели с интегрированной системой слежения и электронными замками — Tesla, Volvo, Lexus.
Миф: кражи происходят только в больших городах.
Правда: по статистике, мелкие города и спальные районы страдают не меньше.
Миф: угоняют только дорогие детали.
Правда: преступники нередко снимают даже пластиковые заглушки и эмблемы.
Миф: если машина застрахована, можно не переживать.
Правда: не все полисы КАСКО покрывают частичное хищение, важно уточнить условия.
В Японии кражи автомобильных деталей практически исчезли — камеры стоят даже в жилых дворах.
В Москве в 2025 году фиксируется минимальное число подобных преступлений за последние пять лет.
В Европе страховка от краж включена в базовый полис ОСАГО — на деле это не так, требуется отдельное оформление.
В 1990-е годы массовые кражи зеркал и колёс были одним из самых частых преступлений в России.
В 2010-х ситуация улучшилась благодаря распространению охранных систем.
После 2022 года, на фоне дефицита автозапчастей, волна краж временно возросла, но к 2025-му снизилась вдвое.
