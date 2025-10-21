Преступники похищают не машины, а куски комфорта: какие модели теперь разбирают по винтикам

Кражи автомобильных деталей остаются одной из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются автовладельцы по всей России. Несмотря на развитие систем безопасности и повсеместное использование камер наблюдения, злоумышленники по-прежнему находят способ быстро снять нужные элементы. Страховые компании регулярно обновляют статистику, фиксируя самые опасные регионы и марки машин, попадающих в зону риска.

Какие машины чаще всего становятся целью

По информации страховой компании "Согласие", в 2025 году чаще всего преступники проявляли интерес к автомобилям BMW — на их долю пришлось около 14% всех случаев краж деталей. Далее в антирейтинге идут Lada, Mercedes-Benz и Toyota — примерно по 9% на каждую марку.

"В 2025 году сместился интерес воров в сторону более дорогих марок автомобилей. Неизменным остался предпочитаемый возраст машин — не старше 2019 года выпуска", — пояснил представитель компании.

В других страховых организациях отмечают, что злоумышленники всё чаще обращают внимание на автомобили массового сегмента. В "Ренессанс Страховании" заявили, что нередко страдают европейские модели среднего класса и китайские кроссоверы, находящиеся под защитой полисов КАСКО.

По словам заместителя начальника департамента выплат по имуществу компании "РЕСО-Гарантия" Ильи Гусева, особой зависимости от бренда не наблюдается, однако чаще всего страдают Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser.

В компании ВСК назвали свой список самых уязвимых машин: Kia, Lada (ВАЗ) и Haval.

Сравнение марок по частоте краж (данные страховых компаний)

Марка авто Доля случаев краж, % Комментарий BMW 14 Основная цель злоумышленников Lada 9 Популярна благодаря распространённости Mercedes-Benz 9 В зоне риска дорогие детали Toyota 9 Востребованные запчасти Kia 7 Часто страдают колёса и зеркала Haval 6 Новые модели слабо защищены Skoda 5 Лифтбеки и кроссоверы

Что чаще всего снимают с машин

Главный интерес у преступников вызывают элементы, которые легко демонтировать и выгодно продать.

По статистике компании "Согласие", в 2025 году доля краж зеркал выросла почти втрое — до 36% от общего числа случаев. Также в списке самых востребованных деталей:

колёса (включая запасные);

фары;

решётки радиатора;

дворники;

камеры парковки;

антенны;

эмблемы и накладки.

"Чем она новее, тем больше вероятность кражи", — отметил представитель компании "Зетта Страхование".

В премиум-сегменте, по наблюдениям страховщиков, особенно часто снимают фары, поскольку их стоимость может достигать сотен тысяч рублей. Колёса и зеркала, напротив, крадут с любых автомобилей — от эконом до бизнес-класса.

В "Ренессанс Страховании" уточнили, что в 2025 году увеличилось число случаев хищения конструктивных деталей: дворников, противотуманок и даже элементов аудиосистем.

Где происходят кражи чаще всего

В списке регионов, где активность преступников выше средней, лидирует Московская область. За ней следуют Екатеринбург и Нижний Новгород.

"Мы связываем этот тренд с высоким уровнем насыщения этих регионов средствами фото- и видеофиксации", — пояснил представитель ВСК.

По данным разных страховых компаний, антирейтинги выглядят так:

Регион Частота краж Особенности Москва Высокая Преступники действуют выборочно Санкт-Петербург Высокая Популярны кражи колёс Екатеринбург Очень высокая Лидер по числу хищений Казань Средняя Преимущественно кражи фар Ростов-на-Дону Средняя Угоняются колёса и зеркала Нижний Новгород Средняя Активность в жилых дворах Челябинская область Умеренная Кражи в частном секторе

Тенденции и статистика

Несмотря на наличие антирейтингов, общая динамика краж автодеталей в 2025 году снижается. В "РЕСО-Гарантия" отметили, что количество страховых случаев уменьшилось по сравнению с 2024-м.

В компании "Согласие" сообщили, что в Московском регионе число таких преступлений сократилось вдвое. Аналогичную тенденцию подтвердили в "Ингосстрахе" и "Зетта Страховании".

"Пик подобных преступлений пришелся на 2022 год — время наиболее острой ситуации с дефицитом запчастей", — заявил вице-президент "Ренессанс Страхования" Сергей Демидов.

По его словам, в тот период кражи происходили примерно в четыре раза чаще, чем сегодня.

Советы шаг за шагом: как защитить автомобиль

Установить защитные колпачки и винты — особенно для зеркал и номеров. Использовать сигнализацию с датчиком удара — реагирует даже на лёгкие попытки снятия деталей. Ставить автомобиль на охраняемую стоянку или в гараж. Проверить страховку КАСКО — она должна включать покрытие случаев частичного ущерба. Установить видеорегистратор с функцией парковочного режима — записи могут помочь в расследовании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Оставлять машину на неосвещённой улице Привлекает внимание злоумышленников Парковка у камер или под фонарём Отказ от страхования КАСКО Отсутствие компенсации при краже Выбор расширенного полиса Использование стандартных креплений зеркал Лёгкое снятие Установка антивандальных болтов Игнорирование сигнализации Повышенный риск угона Многоуровневая система охраны

А что если…

...всё же деталь украли? Первое — вызвать полицию и зафиксировать факт преступления. Далее следует уведомить страховую компанию, приложить протокол и фотографии повреждений. При наличии полиса КАСКО возмещение возможно даже без обнаружения преступников.

Плюсы и минусы страхования от краж деталей

Плюсы Минусы Быстрое возмещение убытков Стоимость полиса выше Защита от частичных краж Сложность подтверждения некоторых случаев Спокойствие владельца Не все компании страхуют мелкие элементы

FAQ

Что делать, если украли зеркало или фару?

Обратиться в полицию, зафиксировать ущерб и передать документы в страховую.

Можно ли застраховать отдельные детали?

Да, некоторые компании предлагают полисы, включающие частичное повреждение кузова и аксессуаров.

Какие марки считаются самыми безопасными?

Модели с интегрированной системой слежения и электронными замками — Tesla, Volvo, Lexus.

Мифы и правда

Миф: кражи происходят только в больших городах.

Правда: по статистике, мелкие города и спальные районы страдают не меньше.

Миф: угоняют только дорогие детали.

Правда: преступники нередко снимают даже пластиковые заглушки и эмблемы.

Миф: если машина застрахована, можно не переживать.

Правда: не все полисы КАСКО покрывают частичное хищение, важно уточнить условия.

Три интересных факта

В Японии кражи автомобильных деталей практически исчезли — камеры стоят даже в жилых дворах. В Москве в 2025 году фиксируется минимальное число подобных преступлений за последние пять лет. В Европе страховка от краж включена в базовый полис ОСАГО — на деле это не так, требуется отдельное оформление.

