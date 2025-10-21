Honda удивила Россию: новый кроссовер поразил ценой, оказавшись дешевле популярных китайцев

На российском авторынке появился неожиданный новичок — Honda Vezel, кроссовер японского происхождения, который поставляется по параллельному импорту и уже продаётся в нескольких регионах страны. Его главная особенность — цена от 1,9 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов иностранного производства.
Фактически это возвращение бренда Honda в сегмент, где доминируют китайские марки, но теперь японцы делают ставку на разумную экономию и проверенное качество.
Honda Vezel - это субкомпактный кроссовер, известный в других странах под именем HR-V. В Японии он занимает нишу городского SUV с акцентом на комфорт и надёжность. Второе поколение модели построено на платформе Honda Global Small Platform и сочетает простую механику с современными технологиями.
В Россию Vezel попадает через параллельный импорт — без официального представительства, но с полным набором документов, растаможкой и утильсбором. По данным агрегаторов объявлений, авто доступно под заказ и в наличии в крупных городах: Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Краснодар и Симферополь.
"За 1,9 млн рублей можно привезти новую Honda Vezel в стандартной комплектации, включая доставку и оформление", — указано в предложениях екатеринбургских продавцов.
|Город
|Цена от (руб.)
|Примечание
|Екатеринбург
|1 900 000
|Поставка под заказ
|Владивосток
|2 760 000
|Из наличия
|Иркутск
|2 899 000
|Сразу доступен
|Москва
|3 400 000
|Через дилера
|Санкт-Петербург
|4 490 000
|Топ-комплектация
Средняя стоимость по стране варьируется от 1,9 до 3,3 млн рублей в зависимости от региона, состояния и опций.
Для сравнения, базовые китайские конкуренты заметно дороже:
Таким образом, даже с учётом доставки и оформления Honda остаётся выгоднее.
Интерьер Honda Vezel выполнен в минималистичном стиле, где акцент сделан на эргономику. В базовой версии доступны:
В отличие от китайских кроссоверов с эффектными экранами и подсветкой, Vezel ориентирован на практичность. Управление интуитивное, а материалы отделки — на уровне среднего сегмента японских моделей.
|Параметр
|Значение
|Двигатель
|бензиновый 1.5 л
|Мощность
|124 л. с.
|Коробка
|вариатор (CVT)
|Привод
|передний / полный
|Разгон 0-100 км/ч
|≈ 11 с
|Расход топлива
|6-6,5 л / 100 км
|Объём багажника
|393 л
|Клиренс
|185 мм
Технически Vezel прост и надёжен: атмосферный мотор и вариатор Honda доказали свою долговечность ещё в моделях Jazz и Fit. Версии с полным приводом встречаются реже, но доступны для заказа.
Ошибка: выбирать кроссовер без проверки растаможки.
Последствие: риск проблем при постановке на учёт.
Альтернатива: проверять VIN и документы через сайт ФТС.
Ошибка: заказывать авто "на эмоциях".
Последствие: ожидание до 3 месяцев, возможные переплаты.
Альтернатива: выбирать готовые машины из наличия у проверенных импортёров.
Ошибка: экономить на комплектации.
Последствие: придётся докупать опции отдельно.
Альтернатива: уточнить пакет оборудования перед заказом.
Honda Vezel не предлагает обилия экранов или 150-сильного турбомотора, зато выигрывает в надежности.
По отзывам владельцев из Азии, кроссовер спокойно проходит более 200 000 км без серьёзных поломок. Расход умеренный, а подвеска приспособлена к плохим дорогам.
Китайские аналоги часто выглядят эффектнее, но по долговечности уступают.
|Модель
|Мощность
|Расход
|Цена от (руб.)
|Привод
|Honda Vezel
|124 л. с.
|6,3 л
|1 900 000
|передний
|Chery Tiggo 4
|113 л. с.
|7,5 л
|1 999 000
|передний
|Changan CS35 Plus
|150 л. с.
|7,2 л
|2 649 000
|передний
|GAC GS3
|137 л. с.
|7,0 л
|2 449 000
|передний
Разница в цене делает Vezel привлекательным вариантом для тех, кто ищет компромисс между стоимостью и качеством.
Пока нет — все автомобили поставляются по параллельному импорту, но с полным набором документов для регистрации.
Для города достаточно переднего, но в северных регионах лучше выбрать полный.
Да, в Японии выпускается Vezel e: HEV с гибридной установкой, но пока она редко встречается на российском рынке.
Большинство сервисов Honda принимают такие модели, так как технически они аналогичны HR-V.
Да, по прогнозам экспертов, к зиме цены на параллельный импорт могут вырасти на 10-15 % из-за курса валют и логистики.
