Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый початок как витраж: как вырастить стеклянную кукурузу с зернами всех цветов радуги
Кремний как машина времени: как порода помогла измерить жар древних недр Земли
Не жарьте лук, пока не узнаете это: 3 шага к идеальной зажарке для супа или подливы
Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы
Денежные короли России: кто возглавил рейтинг самых богатых компаний по Forbes
Виктория Боня раскрыла, почему решила судиться с невестой Лепса: дело не только в оскорблениях
Диета без диеты: белковый напиток, который делает фигуру легче — без сахара и добавок
Когда менструации становятся испытанием: аденомиоз, о котором молчат миллионы женщин
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Honda удивила Россию: новый кроссовер поразил ценой, оказавшись дешевле популярных китайцев

8:13
Авто

На российском авторынке появился неожиданный новичок — Honda Vezel, кроссовер японского происхождения, который поставляется по параллельному импорту и уже продаётся в нескольких регионах страны. Его главная особенность — цена от 1,9 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов иностранного производства.

Honda Vezel
Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim - Own work, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Vezel

Фактически это возвращение бренда Honda в сегмент, где доминируют китайские марки, но теперь японцы делают ставку на разумную экономию и проверенное качество.

Что за модель Honda Vezel

Honda Vezel - это субкомпактный кроссовер, известный в других странах под именем HR-V. В Японии он занимает нишу городского SUV с акцентом на комфорт и надёжность. Второе поколение модели построено на платформе Honda Global Small Platform и сочетает простую механику с современными технологиями.

В Россию Vezel попадает через параллельный импорт — без официального представительства, но с полным набором документов, растаможкой и утильсбором. По данным агрегаторов объявлений, авто доступно под заказ и в наличии в крупных городах: Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Краснодар и Симферополь.

"За 1,9 млн рублей можно привезти новую Honda Vezel в стандартной комплектации, включая доставку и оформление", — указано в предложениях екатеринбургских продавцов.

Цены по регионам

Город Цена от (руб.) Примечание
Екатеринбург 1 900 000 Поставка под заказ
Владивосток 2 760 000 Из наличия
Иркутск 2 899 000 Сразу доступен
Москва 3 400 000 Через дилера
Санкт-Петербург 4 490 000 Топ-комплектация

Средняя стоимость по стране варьируется от 1,9 до 3,3 млн рублей в зависимости от региона, состояния и опций.

Для сравнения, базовые китайские конкуренты заметно дороже:

  • Chery Tiggo 4: от 1,99 млн рублей;
  • Changan CS35 Plus: от 2,64 млн рублей;
  • GAC GS3: минимум 2,45 млн рублей.

Таким образом, даже с учётом доставки и оформления Honda остаётся выгоднее.

Что внутри

Интерьер Honda Vezel выполнен в минималистичном стиле, где акцент сделан на эргономику. В базовой версии доступны:

  • комбинированная обивка сидений (ткань + экокожа);
  • мультимедийный сенсорный экран;
  • климат-контроль;
  • кнопка запуска двигателя;
  • электроприводы зеркал;
  • центральный подлокотник и USB-разъёмы.

В отличие от китайских кроссоверов с эффектными экранами и подсветкой, Vezel ориентирован на практичность. Управление интуитивное, а материалы отделки — на уровне среднего сегмента японских моделей.

Технические характеристики

Параметр Значение
Двигатель бензиновый 1.5 л
Мощность 124 л. с.
Коробка вариатор (CVT)
Привод передний / полный
Разгон 0-100 км/ч ≈ 11 с
Расход топлива 6-6,5 л / 100 км
Объём багажника 393 л
Клиренс 185 мм

Технически Vezel прост и надёжен: атмосферный мотор и вариатор Honda доказали свою долговечность ещё в моделях Jazz и Fit. Версии с полным приводом встречаются реже, но доступны для заказа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать кроссовер без проверки растаможки.
    Последствие: риск проблем при постановке на учёт.
    Альтернатива: проверять VIN и документы через сайт ФТС.

  • Ошибка: заказывать авто "на эмоциях".
    Последствие: ожидание до 3 месяцев, возможные переплаты.
    Альтернатива: выбирать готовые машины из наличия у проверенных импортёров.

  • Ошибка: экономить на комплектации.
    Последствие: придётся докупать опции отдельно.
    Альтернатива: уточнить пакет оборудования перед заказом.

А что если сравнить с китайцами

Honda Vezel не предлагает обилия экранов или 150-сильного турбомотора, зато выигрывает в надежности.

По отзывам владельцев из Азии, кроссовер спокойно проходит более 200 000 км без серьёзных поломок. Расход умеренный, а подвеска приспособлена к плохим дорогам.
Китайские аналоги часто выглядят эффектнее, но по долговечности уступают.

Модель Мощность Расход Цена от (руб.) Привод
Honda Vezel 124 л. с. 6,3 л 1 900 000 передний
Chery Tiggo 4 113 л. с. 7,5 л 1 999 000 передний
Changan CS35 Plus 150 л. с. 7,2 л 2 649 000 передний
GAC GS3 137 л. с. 7,0 л 2 449 000 передний

Разница в цене делает Vezel привлекательным вариантом для тех, кто ищет компромисс между стоимостью и качеством.

FAQ

Можно ли купить Honda Vezel официально

Пока нет — все автомобили поставляются по параллельному импорту, но с полным набором документов для регистрации.

Какая версия лучше — передний или полный привод

Для города достаточно переднего, но в северных регионах лучше выбрать полный.

Есть ли гибридные версии

Да, в Японии выпускается Vezel e: HEV с гибридной установкой, но пока она редко встречается на российском рынке.

Как обслуживать авто без официального дилера

Большинство сервисов Honda принимают такие модели, так как технически они аналогичны HR-V.

Стоит ли ждать подорожания

Да, по прогнозам экспертов, к зиме цены на параллельный импорт могут вырасти на 10-15 % из-за курса валют и логистики.

Мифы и правда

  • Миф: машины по параллельному импорту сложно зарегистрировать.
    Правда: если у продавца есть все документы ФТС, авто ставится на учёт без проблем.
  • Миф: такие автомобили не обслуживаются в России.
    Правда: запчасти для Vezel подходят от Honda Fit и HR-V - они доступны на рынке.
  • Миф: японские машины хуже адаптированы к зиме.
    Правда: у Vezel есть обогрев зеркал, кондиционер и хороший клиренс — для средней полосы этого достаточно.

Три интересных факта

  • Модель Vezel впервые появилась в Японии в 2013 году и сразу стала бестселлером: за первый год продано более 100 000 машин.
  • В 2022 году она обновилась, получив новую платформу и гибридную установку e: HEV.
  • Название Vezel образовано от английского "bezel" — ободок, символизирующий "окантовку" между городом и природой.

Исторический контекст

  • Honda покинула российский рынок в 2022 году, но продолжает возвращаться через независимые каналы.
  • Параллельный импорт легализован в России весной 2022 года и стал важным источником автомобилей иностранных брендов.
  • По данным "Автостата", с 2024 года доля таких поставок достигла 40 % рынка иномарок.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Домашние животные
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Последние материалы
Каждый початок как витраж: как вырастить стеклянную кукурузу с зернами всех цветов радуги
Кремний как машина времени: как порода помогла измерить жар древних недр Земли
Не жарьте лук, пока не узнаете это: 3 шага к идеальной зажарке для супа или подливы
Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы
Денежные короли России: кто возглавил рейтинг самых богатых компаний по Forbes
Виктория Боня раскрыла, почему решила судиться с невестой Лепса: дело не только в оскорблениях
Диета без диеты: белковый напиток, который делает фигуру легче — без сахара и добавок
Когда менструации становятся испытанием: аденомиоз, о котором молчат миллионы женщин
Honda удивила Россию: новый кроссовер поразил ценой, оказавшись дешевле популярных китайцев
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.