Honda удивила Россию: новый кроссовер поразил ценой, оказавшись дешевле популярных китайцев

На российском авторынке появился неожиданный новичок — Honda Vezel, кроссовер японского происхождения, который поставляется по параллельному импорту и уже продаётся в нескольких регионах страны. Его главная особенность — цена от 1,9 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов иностранного производства.

Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim - Own work, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Vezel

Фактически это возвращение бренда Honda в сегмент, где доминируют китайские марки, но теперь японцы делают ставку на разумную экономию и проверенное качество.

Что за модель Honda Vezel

Honda Vezel - это субкомпактный кроссовер, известный в других странах под именем HR-V. В Японии он занимает нишу городского SUV с акцентом на комфорт и надёжность. Второе поколение модели построено на платформе Honda Global Small Platform и сочетает простую механику с современными технологиями.

В Россию Vezel попадает через параллельный импорт — без официального представительства, но с полным набором документов, растаможкой и утильсбором. По данным агрегаторов объявлений, авто доступно под заказ и в наличии в крупных городах: Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Краснодар и Симферополь.

"За 1,9 млн рублей можно привезти новую Honda Vezel в стандартной комплектации, включая доставку и оформление", — указано в предложениях екатеринбургских продавцов.

Цены по регионам

Город Цена от (руб.) Примечание Екатеринбург 1 900 000 Поставка под заказ Владивосток 2 760 000 Из наличия Иркутск 2 899 000 Сразу доступен Москва 3 400 000 Через дилера Санкт-Петербург 4 490 000 Топ-комплектация

Средняя стоимость по стране варьируется от 1,9 до 3,3 млн рублей в зависимости от региона, состояния и опций.

Для сравнения, базовые китайские конкуренты заметно дороже:

Chery Tiggo 4: от 1,99 млн рублей;

от 1,99 млн рублей; Changan CS35 Plus: от 2,64 млн рублей;

от 2,64 млн рублей; GAC GS3: минимум 2,45 млн рублей.

Таким образом, даже с учётом доставки и оформления Honda остаётся выгоднее.

Что внутри

Интерьер Honda Vezel выполнен в минималистичном стиле, где акцент сделан на эргономику. В базовой версии доступны:

комбинированная обивка сидений (ткань + экокожа);

мультимедийный сенсорный экран;

климат-контроль;

кнопка запуска двигателя;

электроприводы зеркал;

центральный подлокотник и USB-разъёмы.

В отличие от китайских кроссоверов с эффектными экранами и подсветкой, Vezel ориентирован на практичность. Управление интуитивное, а материалы отделки — на уровне среднего сегмента японских моделей.

Технические характеристики

Параметр Значение Двигатель бензиновый 1.5 л Мощность 124 л. с. Коробка вариатор (CVT) Привод передний / полный Разгон 0-100 км/ч ≈ 11 с Расход топлива 6-6,5 л / 100 км Объём багажника 393 л Клиренс 185 мм

Технически Vezel прост и надёжен: атмосферный мотор и вариатор Honda доказали свою долговечность ещё в моделях Jazz и Fit. Версии с полным приводом встречаются реже, но доступны для заказа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать кроссовер без проверки растаможки.

Последствие: риск проблем при постановке на учёт.

Альтернатива: проверять VIN и документы через сайт ФТС.

Ошибка: заказывать авто "на эмоциях".

Последствие: ожидание до 3 месяцев, возможные переплаты.

Альтернатива: выбирать готовые машины из наличия у проверенных импортёров.

Ошибка: экономить на комплектации.

Последствие: придётся докупать опции отдельно.

Альтернатива: уточнить пакет оборудования перед заказом.

А что если сравнить с китайцами

Honda Vezel не предлагает обилия экранов или 150-сильного турбомотора, зато выигрывает в надежности.

По отзывам владельцев из Азии, кроссовер спокойно проходит более 200 000 км без серьёзных поломок. Расход умеренный, а подвеска приспособлена к плохим дорогам.

Китайские аналоги часто выглядят эффектнее, но по долговечности уступают.

Модель Мощность Расход Цена от (руб.) Привод Honda Vezel 124 л. с. 6,3 л 1 900 000 передний Chery Tiggo 4 113 л. с. 7,5 л 1 999 000 передний Changan CS35 Plus 150 л. с. 7,2 л 2 649 000 передний GAC GS3 137 л. с. 7,0 л 2 449 000 передний

Разница в цене делает Vezel привлекательным вариантом для тех, кто ищет компромисс между стоимостью и качеством.

FAQ

Можно ли купить Honda Vezel официально

Пока нет — все автомобили поставляются по параллельному импорту, но с полным набором документов для регистрации.

Какая версия лучше — передний или полный привод

Для города достаточно переднего, но в северных регионах лучше выбрать полный.

Есть ли гибридные версии

Да, в Японии выпускается Vezel e: HEV с гибридной установкой, но пока она редко встречается на российском рынке.

Как обслуживать авто без официального дилера

Большинство сервисов Honda принимают такие модели, так как технически они аналогичны HR-V.

Стоит ли ждать подорожания

Да, по прогнозам экспертов, к зиме цены на параллельный импорт могут вырасти на 10-15 % из-за курса валют и логистики.

Мифы и правда

Миф: машины по параллельному импорту сложно зарегистрировать.

Правда: если у продавца есть все документы ФТС, авто ставится на учёт без проблем.

машины по параллельному импорту сложно зарегистрировать. если у продавца есть все документы ФТС, авто ставится на учёт без проблем. Миф: такие автомобили не обслуживаются в России.

Правда: запчасти для Vezel подходят от Honda Fit и HR-V - они доступны на рынке.

такие автомобили не обслуживаются в России. запчасти для Vezel подходят от Honda Fit и HR-V - они доступны на рынке. Миф: японские машины хуже адаптированы к зиме.

Правда: у Vezel есть обогрев зеркал, кондиционер и хороший клиренс — для средней полосы этого достаточно.

Три интересных факта

Модель Vezel впервые появилась в Японии в 2013 году и сразу стала бестселлером: за первый год продано более 100 000 машин.

В 2022 году она обновилась, получив новую платформу и гибридную установку e: HEV.

Название Vezel образовано от английского "bezel" — ободок, символизирующий "окантовку" между городом и природой.

