Цены ползут вверх: сколько теперь придётся заплатить за китайский Haval в России

Рынок автомобилей в России продолжает меняться: вслед за ростом стоимости топлива, логистики и комплектующих подорожали и автомобили. Компания Haval обновила прайс-листы на ключевые модели, включая кроссоверы и внедорожники. Повышение оказалось избирательным: одни версии сохранили прежнюю стоимость, другие подорожали на десятки и даже сотни тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval M6

Новая структура бренда: разделение на City и Pro

Бренд Haval, принадлежащий концерну Great Wall Motors, несколько лет назад был разделён на два направления. Линейка City ориентирована на городские условия и комфорт, а серия Pro — на повышенную проходимость и внедорожные качества.

Такое позиционирование позволило производителю чётче обозначить разницу между моделями, но для покупателей главным фактором по-прежнему остаются цена и уровень оснащения.

Haval Jolion: лидер продаж с корректировкой цен

Модель Haval Jolion сохраняет статус одного из самых продаваемых китайских кроссоверов в России. Автомобиль предлагается с полуторалитровыми турбомоторами мощностью 143 и 150 л. с., механической коробкой или 7-ступенчатым преселективным "роботом", а также с передним или полным приводом.

Минимальная и максимальная комплектации остались в прежнем ценовом диапазоне, в то время как средние версии подорожали на 50 тысяч рублей.

Комплектация Привод Цена (руб.) Comfort 1.5 MT Передний 1 999 000 Elite 1.5 DCT Передний 2 299 000 Elite 1.5 DCT Полный 2 449 000 Premium 1.5 DCT Передний 2 499 000 Premium 1.5 DCT Полный 2 649 000 Plus 1.5 DCT Полный 2 749 000

Базовая версия остаётся номинально доступной, однако в наличии такие автомобили встречаются редко: дилеры преимущественно предлагают более оснащённые модификации.

Haval M6: минимальные изменения и прежняя база

Кроссовер Haval M6 позиционируется как просторный автомобиль с упрощённым выбором конфигураций. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л. с., работающий с механической коробкой или с "роботом".

Версия Коробка Цена (руб.) Base 1.5 MT механика 1 999 000 Base 1.5 DCT робот 2 169 000

Подорожание затронуло только вариант с роботизированной трансмиссией — на 50 тысяч рублей. Производитель сохраняет стратегию удержания стартовых комплектаций на уровне до двух миллионов рублей, компенсируя рост цен на старших версиях.

Haval F7: без изменений в ценах

Модель Haval F7 пока не изменила стоимость. Предлагается три уровня оснащения, два двигателя и два типа привода. Моторы — 1,5-литровый (150 л. с.) и 2,0-литровый (192 л. с.), обе версии работают с 7-ступенчатым "роботом".

Комплектация Мотор Привод Цена (руб.) Elite 1.5 1.5 л Передний ≈ 2 699 000 Premium 1.5 1.5 л Передний ≈ 2 870 000* Elite 2.0 2.0 л Полный ≈ 3 099 000 Premium 2.0 2.0 л Полный ≈ 3 299 000 Plus 2.0 2.0 л Полный ≈ 3 499 000

Автомобиль сохранил прежние позиции в среднем сегменте и стабильно входит в десятку самых продаваемых иномарок в России.

Haval H3 и H9: рост цен на внедорожники

Семейство Pro, ориентированное на бездорожье, также претерпело изменения в прайсах.

Haval H3 подорожал только в базовой комплектации Premium — теперь стоимость составляет 2 549 000 рублей, в то время как версия Plus осталась на уровне 2 899 000 рублей, а вариант с полным приводом — 3 199 000 рублей.

Наиболее заметный рост затронул флагманский внедорожник Haval H9, который прибавил в цене от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Комплектация Цена (руб.) Разница Elite 3 399 000 +100 000 Premium 3 649 000 +200 000 Plus 3 799 000 +200 000

Причины роста цен

Главной причиной повышения цен стало изменение правил расчёта утилизационного сбора с ноября 2025 года. Для автомобилей мощностью свыше 160 л. с. предусмотрена доплата не менее 900 тысяч рублей.

Новые условия увеличили расходы на импорт и логистику, особенно для машин, поставляемых по параллельным схемам. Корейские бренды уже сократили присутствие, а китайские производители, напротив, укрепляют позиции, постепенно занимая освободившиеся ниши.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Ожидание снижения цен Потеря возможности купить дешевле Покупка до вступления новых сборов Ориентация на серый импорт Повышенные риски и отсутствие гарантии Приобретение у официальных дилеров Игнорирование эксплуатационных расходов Рост затрат после покупки Учет сервиса и запчастей при выборе

Возможные сценарии развития рынка

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости новых автомобилей в 2026 году. Основные причины — инфляция, рост налогов и ослабление рубля. При этом спрос остаётся стабильным: доля китайских марок на рынке новых машин превысила 60%.

Снижения цен не ожидается, поскольку у производителей нет экономических стимулов для удешевления при сохраняющемся дефиците конкурентов.

Таблица "Плюсы и минусы" автомобилей Haval

Плюсы Минусы Богатое оснащение даже в начальных комплектациях Рост стоимости обслуживания Современные турбомоторы и трансмиссии Высокая цена запасных частей Сбалансированная подвеска Сложности при перепродаже Развитая дилерская сеть Повышение цен на фоне сокращения конкуренции

Три интересных факта

Механическая коробка передач Haval Jolion и Lada Vesta производится на одном заводе в Китае. Флагман H9 в базовой комплектации оснащается рамной конструкцией, аналогичной внедорожникам премиум-класса. Распространённое мнение, что автомобили Haval собираются исключительно из китайских компонентов, неверно: часть деталей производится в России на заводе в Тульской области.

Исторический контекст

Производство автомобилей Haval в России началось в 2019 году. С 2021 года бренд входит в тройку лидеров среди иностранных производителей. Утверждение, что компания ориентируется только на азиатский рынок, не соответствует действительности: Россия является стратегическим направлением экспорта.

FAQ

Какая модель Haval сохраняет наименьшую цену?

Наиболее доступной остаётся Haval M6 с механической коробкой передач — 1 999 000 рублей.

Ожидаются ли скидки на текущие партии?

Снижение цен маловероятно: дилеры придерживаются политики минимальных остатков, ожидая роста цен после введения новых сборов.

Какой двигатель наиболее распространён у Haval?

Более 70% продаж приходится на 1,5-литровый турбомотор мощностью 143-150 л. с., оптимальный по расходу топлива и налоговой ставке.