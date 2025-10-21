Цены ползут вверх: сколько теперь придётся заплатить за китайский Haval в России

Рынок автомобилей в России продолжает меняться: вслед за ростом стоимости топлива, логистики и комплектующих подорожали и автомобили. Компания Haval обновила прайс-листы на ключевые модели, включая кроссоверы и внедорожники. Повышение оказалось избирательным: одни версии сохранили прежнюю стоимость, другие подорожали на десятки и даже сотни тысяч рублей.
Бренд Haval, принадлежащий концерну Great Wall Motors, несколько лет назад был разделён на два направления. Линейка City ориентирована на городские условия и комфорт, а серия Pro — на повышенную проходимость и внедорожные качества.
Такое позиционирование позволило производителю чётче обозначить разницу между моделями, но для покупателей главным фактором по-прежнему остаются цена и уровень оснащения.
Модель Haval Jolion сохраняет статус одного из самых продаваемых китайских кроссоверов в России. Автомобиль предлагается с полуторалитровыми турбомоторами мощностью 143 и 150 л. с., механической коробкой или 7-ступенчатым преселективным "роботом", а также с передним или полным приводом.
Минимальная и максимальная комплектации остались в прежнем ценовом диапазоне, в то время как средние версии подорожали на 50 тысяч рублей.
|Комплектация
|Привод
|Цена (руб.)
|Comfort 1.5 MT
|Передний
|1 999 000
|Elite 1.5 DCT
|Передний
|2 299 000
|Elite 1.5 DCT
|Полный
|2 449 000
|Premium 1.5 DCT
|Передний
|2 499 000
|Premium 1.5 DCT
|Полный
|2 649 000
|Plus 1.5 DCT
|Полный
|2 749 000
Базовая версия остаётся номинально доступной, однако в наличии такие автомобили встречаются редко: дилеры преимущественно предлагают более оснащённые модификации.
Кроссовер Haval M6 позиционируется как просторный автомобиль с упрощённым выбором конфигураций. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л. с., работающий с механической коробкой или с "роботом".
|Версия
|Коробка
|Цена (руб.)
|Base 1.5 MT
|механика
|1 999 000
|Base 1.5 DCT
|робот
|2 169 000
Подорожание затронуло только вариант с роботизированной трансмиссией — на 50 тысяч рублей. Производитель сохраняет стратегию удержания стартовых комплектаций на уровне до двух миллионов рублей, компенсируя рост цен на старших версиях.
Модель Haval F7 пока не изменила стоимость. Предлагается три уровня оснащения, два двигателя и два типа привода. Моторы — 1,5-литровый (150 л. с.) и 2,0-литровый (192 л. с.), обе версии работают с 7-ступенчатым "роботом".
|Комплектация
|Мотор
|Привод
|Цена (руб.)
|Elite 1.5
|1.5 л
|Передний
|≈ 2 699 000
|Premium 1.5
|1.5 л
|Передний
|≈ 2 870 000*
|Elite 2.0
|2.0 л
|Полный
|≈ 3 099 000
|Premium 2.0
|2.0 л
|Полный
|≈ 3 299 000
|Plus 2.0
|2.0 л
|Полный
|≈ 3 499 000
Автомобиль сохранил прежние позиции в среднем сегменте и стабильно входит в десятку самых продаваемых иномарок в России.
Семейство Pro, ориентированное на бездорожье, также претерпело изменения в прайсах.
Haval H3 подорожал только в базовой комплектации Premium — теперь стоимость составляет 2 549 000 рублей, в то время как версия Plus осталась на уровне 2 899 000 рублей, а вариант с полным приводом — 3 199 000 рублей.
Наиболее заметный рост затронул флагманский внедорожник Haval H9, который прибавил в цене от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
|Комплектация
|Цена (руб.)
|Разница
|Elite
|3 399 000
|+100 000
|Premium
|3 649 000
|+200 000
|Plus
|3 799 000
|+200 000
Главной причиной повышения цен стало изменение правил расчёта утилизационного сбора с ноября 2025 года. Для автомобилей мощностью свыше 160 л. с. предусмотрена доплата не менее 900 тысяч рублей.
Новые условия увеличили расходы на импорт и логистику, особенно для машин, поставляемых по параллельным схемам. Корейские бренды уже сократили присутствие, а китайские производители, напротив, укрепляют позиции, постепенно занимая освободившиеся ниши.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Ожидание снижения цен
|Потеря возможности купить дешевле
|Покупка до вступления новых сборов
|Ориентация на серый импорт
|Повышенные риски и отсутствие гарантии
|Приобретение у официальных дилеров
|Игнорирование эксплуатационных расходов
|Рост затрат после покупки
|Учет сервиса и запчастей при выборе
Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости новых автомобилей в 2026 году. Основные причины — инфляция, рост налогов и ослабление рубля. При этом спрос остаётся стабильным: доля китайских марок на рынке новых машин превысила 60%.
Снижения цен не ожидается, поскольку у производителей нет экономических стимулов для удешевления при сохраняющемся дефиците конкурентов.
|Плюсы
|Минусы
|Богатое оснащение даже в начальных комплектациях
|Рост стоимости обслуживания
|Современные турбомоторы и трансмиссии
|Высокая цена запасных частей
|Сбалансированная подвеска
|Сложности при перепродаже
|Развитая дилерская сеть
|Повышение цен на фоне сокращения конкуренции
Механическая коробка передач Haval Jolion и Lada Vesta производится на одном заводе в Китае.
Флагман H9 в базовой комплектации оснащается рамной конструкцией, аналогичной внедорожникам премиум-класса.
Распространённое мнение, что автомобили Haval собираются исключительно из китайских компонентов, неверно: часть деталей производится в России на заводе в Тульской области.
Производство автомобилей Haval в России началось в 2019 году.
С 2021 года бренд входит в тройку лидеров среди иностранных производителей.
Утверждение, что компания ориентируется только на азиатский рынок, не соответствует действительности: Россия является стратегическим направлением экспорта.
Какая модель Haval сохраняет наименьшую цену?
Наиболее доступной остаётся Haval M6 с механической коробкой передач — 1 999 000 рублей.
Ожидаются ли скидки на текущие партии?
Снижение цен маловероятно: дилеры придерживаются политики минимальных остатков, ожидая роста цен после введения новых сборов.
Какой двигатель наиболее распространён у Haval?
Более 70% продаж приходится на 1,5-литровый турбомотор мощностью 143-150 л. с., оптимальный по расходу топлива и налоговой ставке.
