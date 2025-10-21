Легенда трещит по швам: вот почему современные Volvo уже не те, что были раньше

Автомобили Volvo всегда ассоциировались с безопасностью, скандинавской сдержанностью и продуманным комфортом. Ещё в середине прошлого века эта марка завоевала доверие миллионов водителей благодаря качественной сборке и долговечным моторам. Но насколько надёжны современные модели, если верить свежему рейтингу Consumer Reports?

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Sheehan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Volvo

От легенды надёжности до эпохи перемен

Имя Volvo долгое время было синонимом слова "неубиваемость". Вспомнить хотя бы культовую модель Volvo P1800 1966 года, на которой американец Ирв Гордон проехал 3,2 миллиона миль и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его автомобиль служил безотказно десятилетиями — до самой смерти владельца в 2018 году, когда машина вернулась на родину, в музей Volvo.

Такие истории укрепили репутацию бренда, но с конца 1990-х многое изменилось. После покупки компании концерном Ford в 1999 году, а затем передачи под управление китайской Geely в 2010-м, философия бренда сместилась. Сегодня Volvo делает ставку на технологии, экодвижение и дизайн, но, по данным Consumer Reports, по части надёжности шведы уступают прежним позициям.

Что показал рейтинг Consumer Reports 2025

В ежегодном отчёте CR за 2025 год бренд занял 15-е место по общей надёжности среди автопроизводителей. Это средний результат: чуть хуже, чем у Genesis, но немного лучше, чем у Chevrolet.

По затратам на обслуживание и ремонт Volvo оказалась на 24-й позиции из 28, что говорит о дорогом сервисе и сложности обслуживания. Однако среди подержанных машин марка занимает 7-е место, то есть со временем автомобили сохраняют приемлемое качество и ресурс.

Consumer Reports отдельно отметил, что часть моделей Volvo демонстрирует одинаковый прогнозируемый уровень надёжности — 42 балла из 100, что ниже среднего.

Сравнение моделей Volvo 2025 года

Модель Прогнозируемая надёжность Комментарий XC90 42/100 Рекомендована CR, но не входит в лидеры класса XC60 Plug-in Hybrid 42/100 Рекомендована; хорошая динамика и тормоза XC60 (бензиновый) 42/100 Та же надёжность, но менее удобное управление S60 / V60 42/100 Конкурируют с BMW 3 и Mercedes C-Class S90 / V90 - Недостаточно данных для оценки EX90 / EX30 / C40 / XC40 - Новые модели, данные по надёжности не собраны

Рейтинг показывает, что гибридные версии, несмотря на сложность конструкции, иногда демонстрируют лучшие эксплуатационные характеристики, чем обычные бензиновые версии.

Какие модели получили рекомендацию

Consumer Reports рекомендовал Volvo XC90 и XC60 Plug-in Hybrid — оба внедорожника заняли достойные позиции в своих классах, хотя и не стали безоговорочными лидерами.

XC90 находится на одном уровне с Cadillac XT6, а вот его конкуренты от Lexus и Acura показывают более высокие показатели по надёжности. XC60 Plug-in Hybrid занял 12-е место, но при этом отмечен за качественную работу тормозов и климатической системы — то, что особенно важно для российских условий.

Проблемы и отозванные партии

Однако не всё так радужно. В 2024–2025 годах сразу несколько моделей Volvo оказались в списках отзывных кампаний. Причины — в основном неисправности камеры заднего вида, проблемы с тормозной системой и неправильно закреплённые элементы кузова.

Отзывам подверглись XC90, XC60, V60, S90, V90, а также новые электромобили EX30 и EX90. Для покупателей подержанных машин важно уточнять, проходила ли конкретная модель сервисную кампанию.

Советы: как выбрать надёжный Volvo

Проверяйте VIN на официальном сайте Volvo — там указаны все открытые отзывные кампании. Отдавайте предпочтение гибридным XC60 и XC90 - они стабильнее по оценкам CR. Избегайте первых годов выпуска новой модели, пока производитель не устранил "детские болезни". Следите за состоянием электроники и климатической системы, особенно у машин 2021-2023 годов. Проводите диагностику перед покупкой, даже если автомобиль обслуживался у официального дилера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка Volvo EX90 первой партии.

• Последствие: возможные неисправности фар и креплений сидений.

• Альтернатива: подождать рестайлинговую версию или рассмотреть XC60 Recharge.

• Ошибка: выбор старого XC90 с непроверенной историей.

• Последствие: дорогостоящий ремонт трансмиссии.

• Альтернатива: поиск сертифицированного подержанного автомобиля через программу Volvo Selekt.

А что если сравнить с конкурентами

Если рассматривать Volvo в контексте премиум-сегмента, то марка уступает Lexus, Acura и Audi по надёжности, но выигрывает по дизайну, уровню безопасности и комфорту. Для водителей, ценящих технологичность, это разумный компромисс.

На российском рынке Volvo часто сравнивают с Genesis GV80, BMW X3 и Audi Q5. И хотя по надёжности скандинавы уступают, по оснащению и системам активной безопасности они не хуже.

Плюсы и минусы Volvo

Плюсы Минусы Высокий уровень безопасности Средние показатели надёжности Комфортная подвеска и шумоизоляция Дорогой ремонт и запчасти Скандинавский дизайн Сложная электроника Хорошие гибридные версии Частые отзывные кампании Прочный кузов и антикор Средняя ликвидность на вторичке

Частые вопросы

Какой Volvo выбрать в 2025 году?

Лучше рассматривать XC60 Plug-in Hybrid или XC90 — они получили рекомендации CR и хорошо адаптированы для зимних условий.

Стоит ли брать подержанный Volvo?

Да, особенно если он обслуживался у официального дилера. Старые XC70 и S60 второго поколения считаются долговечными.

Почему обслуживание Volvo дорогое?

Из-за импортных деталей и сложной конструкции электроники. Но при правильной эксплуатации расходы сравнимы с BMW или Mercedes.

Мифы и правда о Volvo

• Миф: "Современные Volvo ломаются чаще, чем раньше".

Правда: статистика CR показывает, что надёжность снизилась, но большинство поломок не критичны и устраняются по гарантии.

• Миф: "Гибриды Volvo ненадёжны из-за батареи".

Правда: по оценкам CR, Plug-in версии имеют стабильную работу тормозов и электроники.

• Миф: "Китайская Geely испортила Volvo".

Правда: качество сборки стабильно высокое, а платформы SPA и CMA разработаны инженерами Volvo.

Исторический контекст

Volvo начала путь в 1927 году с модели ÖV4, но настоящий успех пришёл с серией 240, ставшей эталоном безопасности в 1980-х. После объединения с Ford бренд получил глобальные технологии, а с приходом Geely — новый этап электрификации. Сегодня Volvo ставит цель к 2030 году полностью перейти на электромобили, сохранив при этом фирменную философию защиты водителя и пассажиров.

