Детали закончились — моторы молчат: автозаводы Европы на грани остановки

Европейская автомобильная промышленность снова оказалась на грани кризиса. Китай, который десятилетиями поставлял в Европу ключевые компоненты для сборки автомобилей, начал ограничивать экспорт. Это решение уже называют "вторым 2020 годом", ведь именно тогда пандемия коронавируса практически парализовала производство машин по всему континенту.
На этот раз удар пришёл не из-за болезни, а по политическим причинам. Европейские и американские власти всё чаще обвиняют китайские компании в демпинге и вытеснении локальных брендов с рынка. В ответ Пекин решил показать, насколько глубока зависимость Европы от китайских поставок.
Поводом стало решение Китая ограничить экспорт некоторых технологических элементов, производимых на заводе Nexperia в Нидерландах. Этот завод выпускает около половины микрочипов, необходимых для европейских автомобильных концернов — от BMW и Mercedes до Renault и Volkswagen.
Проблема в том, что Nexperia принадлежит китайской компании, и её деятельность напрямую зависит от поставок сырья и деталей из Китая. Когда Пекин перекрыл экспорт, производство в Нидерландах начало буксовать. По оценкам экспертов, каждый день простоя обходится европейским брендам в миллионы евро.
Похожая ситуация уже была — в разгар пандемии. Тогда остановка заводов, нехватка микросхем и перебои с логистикой вынудили производителей списывать миллионы евро. Полупроводники, которые раньше шли в автомобили, стали массово закупать производители смартфонов и бытовой электроники. Автопром оказался в конце очереди.
На восстановление цепочек поставок ушло почти два года. Сейчас история может повториться — но на этот раз по политическим причинам.
По сообщениям из отрасли, под ограничения попали компоненты для микрочипов и материалы, без которых невозможно производить блоки управления, системы стабилизации, электромоторы и аккумуляторные контроллеры. Всё это — сердце современных автомобилей, особенно электромобилей.
Без этих деталей остановятся целые конвейеры. Nexperia выпускает около 6000 наименований элементов, и многие европейские заводы не имеют альтернативных источников. Перенастроить производство или найти новых поставщиков — процесс, который займёт не недели, а месяцы.
Автомобильная индустрия Европы годами строила партнёрство с Китаем. Дешёвое производство, стабильные поставки и огромный внутренний рынок делали сотрудничество выгодным. Но сейчас эта зависимость обернулась уязвимостью.
По данным аналитиков, Китай контролирует 90 % мирового производства аккумуляторов для электромобилей, а также значительную часть цепочки поставок микрочипов. Практически ни один европейский бренд не может полностью отказаться от китайских деталей.
|Параметр
|Европа
|Китай
|Производство батарей для электромобилей
|<10 % мирового рынка
|~90 % мирового рынка
|Производство микрочипов для авто
|35 %
|60 %
|Средняя себестоимость производства
|высокая (в 2-3 раза выше китайской)
|низкая
|Государственные субсидии
|ограниченные
|масштабные
|Зависимость от импорта
|высокая
|низкая
Эти цифры объясняют, почему даже крупные концерны не могут быстро адаптироваться к новым реалиям.
Если ограничения расширятся, Европа может столкнуться с дефицитом не только микрочипов, но и аккумуляторов для электромобилей. Это приведёт к задержкам поставок машин, росту цен и потере конкурентоспособности.
Некоторые эксперты полагают, что Пекин использует экспорт как инструмент давления, чтобы вынудить Европу смягчить позицию в торговых переговорах.
|Плюсы
|Минусы
|Стимул развивать собственные технологии
|Увеличение стоимости автомобилей
|Рост инвестиций в локальное производство
|Замедление поставок и сборки
|Новые партнёрства с азиатскими странами
|Потеря рабочих мест в автопроме
|Возможность пересмотра стратегий
|Рост зависимости от США
Кризис может стать точкой роста — если Европа извлечёт из него уроки.
Как это повлияет на покупателей?
Вероятно, в ближайшие месяцы цены на новые автомобили вырастут, а сроки поставки увеличатся.
Можно ли заменить китайские микрочипы?
Теоретически да, но это требует перенастройки производственных линий и сертификации — процесс может занять до года.
Какие бренды пострадают сильнее всего?
Наибольший риск у компаний, активно использующих китайские комплектующие — это, прежде всего, европейские производители электромобилей.
Миф: Европа легко заменит китайские компоненты.
Правда: создание новых производственных цепочек требует времени и колоссальных инвестиций.
Миф: Китай полностью прекратит поставки.
Правда: пока речь идёт не о полном запрете, а о контролируемом ограничении, чтобы усилить переговорные позиции.
Миф: кризис ударит только по автопрому.
Правда: цепная реакция может затронуть электронику, логистику и даже энергетический сектор.
Подобные торговые конфликты уже происходили. В 1980-х Япония ограничивала экспорт микросхем в США, что привело к резкому росту американских инвестиций в собственные технологии. Сейчас Европа может пройти тот же путь — если вовремя примет меры.
