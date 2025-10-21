Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожный звонок? Поставки смартфонов из Китая в Россию рухнули
Китайские учёные наткнулись на немыслимое на глубине 10 километров: жизнь, о которой никто не знал
Мозг тренируется не хуже мышц: эта простая тренировка запускает неожиданный эффект
Хозяйки тратят несколько часов на борщ, не зная об этой 20-минутной альтернативе
Весной они оживут, если вы сделаете одну вещь в ноябре — совет для тех, кто любит экзотику
Сердце под маской усталости: как женщины переносят инфаркт и не понимают этого
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании
Гиганты из стали крутят историю: ветер становится символом новой эпохи электричества

Детали закончились — моторы молчат: автозаводы Европы на грани остановки

7:18
Авто

Европейская автомобильная промышленность снова оказалась на грани кризиса. Китай, который десятилетиями поставлял в Европу ключевые компоненты для сборки автомобилей, начал ограничивать экспорт. Это решение уже называют "вторым 2020 годом", ведь именно тогда пандемия коронавируса практически парализовала производство машин по всему континенту.

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Производство микрочипов

На этот раз удар пришёл не из-за болезни, а по политическим причинам. Европейские и американские власти всё чаще обвиняют китайские компании в демпинге и вытеснении локальных брендов с рынка. В ответ Пекин решил показать, насколько глубока зависимость Европы от китайских поставок.

Как началось противостояние

Поводом стало решение Китая ограничить экспорт некоторых технологических элементов, производимых на заводе Nexperia в Нидерландах. Этот завод выпускает около половины микрочипов, необходимых для европейских автомобильных концернов — от BMW и Mercedes до Renault и Volkswagen.

Проблема в том, что Nexperia принадлежит китайской компании, и её деятельность напрямую зависит от поставок сырья и деталей из Китая. Когда Пекин перекрыл экспорт, производство в Нидерландах начало буксовать. По оценкам экспертов, каждый день простоя обходится европейским брендам в миллионы евро.

Отголоски кризиса 2020 года

Похожая ситуация уже была — в разгар пандемии. Тогда остановка заводов, нехватка микросхем и перебои с логистикой вынудили производителей списывать миллионы евро. Полупроводники, которые раньше шли в автомобили, стали массово закупать производители смартфонов и бытовой электроники. Автопром оказался в конце очереди.

На восстановление цепочек поставок ушло почти два года. Сейчас история может повториться — но на этот раз по политическим причинам.

Что именно блокирует Китай

По сообщениям из отрасли, под ограничения попали компоненты для микрочипов и материалы, без которых невозможно производить блоки управления, системы стабилизации, электромоторы и аккумуляторные контроллеры. Всё это — сердце современных автомобилей, особенно электромобилей.

Без этих деталей остановятся целые конвейеры. Nexperia выпускает около 6000 наименований элементов, и многие европейские заводы не имеют альтернативных источников. Перенастроить производство или найти новых поставщиков — процесс, который займёт не недели, а месяцы.

Почему Европа оказалась зависимой

Автомобильная индустрия Европы годами строила партнёрство с Китаем. Дешёвое производство, стабильные поставки и огромный внутренний рынок делали сотрудничество выгодным. Но сейчас эта зависимость обернулась уязвимостью.

По данным аналитиков, Китай контролирует 90 % мирового производства аккумуляторов для электромобилей, а также значительную часть цепочки поставок микрочипов. Практически ни один европейский бренд не может полностью отказаться от китайских деталей.

Сравнение: Европа vs Китай

Параметр Европа Китай
Производство батарей для электромобилей <10 % мирового рынка ~90 % мирового рынка
Производство микрочипов для авто 35 % 60 %
Средняя себестоимость производства высокая (в 2-3 раза выше китайской) низкая
Государственные субсидии ограниченные масштабные
Зависимость от импорта высокая низкая

Эти цифры объясняют, почему даже крупные концерны не могут быстро адаптироваться к новым реалиям.

А что если Китай усилит давление

Если ограничения расширятся, Европа может столкнуться с дефицитом не только микрочипов, но и аккумуляторов для электромобилей. Это приведёт к задержкам поставок машин, росту цен и потере конкурентоспособности.

Некоторые эксперты полагают, что Пекин использует экспорт как инструмент давления, чтобы вынудить Европу смягчить позицию в торговых переговорах.

Плюсы и минусы кризиса

Плюсы Минусы
Стимул развивать собственные технологии Увеличение стоимости автомобилей
Рост инвестиций в локальное производство Замедление поставок и сборки
Новые партнёрства с азиатскими странами Потеря рабочих мест в автопроме
Возможность пересмотра стратегий Рост зависимости от США

Кризис может стать точкой роста — если Европа извлечёт из него уроки.

FAQ

Как это повлияет на покупателей?
Вероятно, в ближайшие месяцы цены на новые автомобили вырастут, а сроки поставки увеличатся.

Можно ли заменить китайские микрочипы?
Теоретически да, но это требует перенастройки производственных линий и сертификации — процесс может занять до года.

Какие бренды пострадают сильнее всего?
Наибольший риск у компаний, активно использующих китайские комплектующие — это, прежде всего, европейские производители электромобилей.

Мифы и правда

Миф: Европа легко заменит китайские компоненты.
Правда: создание новых производственных цепочек требует времени и колоссальных инвестиций.

Миф: Китай полностью прекратит поставки.
Правда: пока речь идёт не о полном запрете, а о контролируемом ограничении, чтобы усилить переговорные позиции.

Миф: кризис ударит только по автопрому.
Правда: цепная реакция может затронуть электронику, логистику и даже энергетический сектор.

Исторический контекст

Подобные торговые конфликты уже происходили. В 1980-х Япония ограничивала экспорт микросхем в США, что привело к резкому росту американских инвестиций в собственные технологии. Сейчас Европа может пройти тот же путь — если вовремя примет меры.

3 интересных факта

  • Завод Nexperia выпускает около 100 миллиардов микрочипов в год.
  • Каждый современный электромобиль содержит до 3000 микросхем.
  • На долю Китая приходится более половины мировых запасов лития и редкоземельных элементов.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Авто
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Наука и техника
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Последние материалы
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании
Гиганты из стали крутят историю: ветер становится символом новой эпохи электричества
Чистая душевая кабина без усилий: самые простые методы, о которых вы не знали
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Самая сложная зона для женщин: как запустить сжигание жира на бёдрах без изнуряющих тренировок
14,6 млн россиян выбрали режим самозанятого: главные факторы популярности
Надёжность всё ещё в цене, но доставка — нет: почему японские авто стали реже попадать в Россию
У пьяного за рулём могут забрать машину: названы два главных условия
Секрет раскрыт: щепотка этого ингредиента преобразит ваш кофе, усилив сладость и убрав горечь
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.