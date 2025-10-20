Путь к школе превратился в испытание на храбрость — вот как заставить гонщиков притормозить

Безопасность детей на дорогах — одна из главных задач каждого родителя. Особенно тревожно, когда рядом со школой, где ежедневно проходят сотни учеников, водители позволяют себе превышать скорость. Вопрос о том, как добиться установки камеры фотовидеофиксации, волнует многих жителей городов и посёлков.

Новостной портал "За рулём" сообщает, что процедура установки камеры давно прописана в законодательстве, и если действовать грамотно, результат можно получить.

Кто принимает решение об установке камер

По действующему Федеральному закону № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" решение о размещении камер фотовидеофиксации принимает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или владелец дороги, если она находится в его ведении.

"Решение о размещении работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеозаписи принимает уполномоченный орган субъекта РФ либо владелец дороги", — пояснил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Таким образом, если дорога проходит по территории региона — обращаться нужно в региональное правительство. Если речь идёт о муниципальной дороге или дворовом проезде, решение принимает администрация района или городского округа.

Как действовать пошагово

Чтобы инициировать установку камеры фотовидеофиксации, важно подготовить обоснование. Процедура не требует юридических знаний — только внимательности и настойчивости.

1. Соберите доказательства

Чем убедительнее вы покажете, что участок действительно опасен, тем выше шанс получить одобрение. Это могут быть:

статистика ДТП (запросите данные в местном отделении ГАИ);

письменные обращения жителей;

фото и видео, на которых видны нарушения скоростного режима;

копии жалоб в администрацию или дорожную службу.

2. Подайте обращение

Заявление направляется в правительство региона или в администрацию муниципалитета. Сделать это можно через портал "Госуслуги", сайт местного правительства или лично через канцелярию.

В заявлении укажите:

адрес участка дороги;

причину обращения (частые нарушения, близость школы, ДТП);

просьбу рассмотреть возможность установки камеры;

контактные данные для обратной связи.

3. Ожидайте рассмотрения

По закону обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней. Если вопрос требует дополнительной проверки, срок могут продлить, но заявителю обязаны сообщить об этом письменно.

В случае положительного решения место включают в перечень участков, где планируется установка оборудования.

Что учитывается при выборе места

При принятии решения специалисты ориентируются не только на обращения граждан, но и на объективные параметры:

статистику аварийности;

интенсивность движения;

наличие пешеходных переходов и образовательных учреждений;

дорожные условия и видимость.

Если дорога действительно признана аварийно-опасной, вопрос решается быстрее. Однако установка камеры возможна только после технического обследования участка и согласования с владельцем дороги.

Советы шаг за шагом

Изучите дорогу. Сфотографируйте проблемный участок, зафиксируйте номера машин, превышающих скорость. Обратитесь коллективно. Письмо от нескольких десятков жителей воспринимается как сигнал общественной значимости. Запросите статистику ДТП. Этим займётся местное отделение ГАИ. Направьте обращение через "Госуслуги". Там можно отследить статус и получить ответ онлайн. Контролируйте процесс. Если прошло больше месяца без ответа — направьте повторное заявление.

Плюсы и минусы установки камеры

Плюсы Минусы Повышение дисциплины водителей Увеличение числа штрафов Снижение аварийности Расходы бюджета на оборудование Контроль скорости без участия инспекторов Возможны ошибки измерений Повышение безопасности школьников Необходимость обслуживания техники

Мифы и правда

Миф: камера может быть установлена только по решению ГАИ.

Правда: решение принимают власти субъекта РФ или владелец дороги.

Миф: жители не могут повлиять на выбор места.

Правда: коллективные обращения с фактами нарушений рассматриваются в приоритетном порядке.

Миф: установка камеры гарантирует безопасность.

Правда: камера дисциплинирует, но полностью проблему решает только комплекс мер: разметка, освещение, ограничители.

FAQ

Можно ли установить камеру за счёт жителей?

Нет. Оборудование должно пройти сертификацию и подключение к официальной системе фотовидеофиксации. Самовольная установка запрещена.

Сколько времени проходит от обращения до установки?

От трёх до двенадцати месяцев, в зависимости от бюджета и приоритетности участка.

Куда обращаться, если камера уже стоит, но не работает?

В орган, который её установил: администрацию или дорожную службу. Они обязаны провести проверку и восстановить работу устройства.

А что если…

А что если власти не реагируют на жалобы? В этом случае можно обратиться к уполномоченному по правам человека в регионе или в прокуратуру. Основанием станет бездействие органов власти при угрозе безопасности детей.

Ещё один вариант — подать обращение в общественный совет при ГИБДД. Там рассматривают подобные инициативы и направляют рекомендации в органы управления дорогами.

Исторический контекст

Первые комплексы фотовидеофиксации появились в России в начале 2000-х годов. Тогда они фиксировали лишь превышение скорости. Сегодня системы "видят" десятки нарушений: выезд на встречную полосу, проезд на красный, непристёгнутый ремень.

За последние годы камеры помогли снизить смертность на дорогах более чем на 20 %. Особенно эффективно оборудование работает у школ, детских садов и пешеходных переходов, где дисциплина водителей критически важна.