Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сербия в газовой ловушке: решение ЕС обрушит экономику
Тренировка для тела и души: вот как скандинавская ходьба помогает улучшить здоровье
Пил витамины, ждал чудо — не дождался: когда волосы действительно начинают расти
Через год квартира поплывёт: одна экономия, которая уничтожает весь ремонт
Роскошь под вопросом: почему бриллианты теряют свою привлекательность
Китай раскрыл правду о кибервойне: США пойманы с поличным
Беременность с испытанием: как распознать токсикоз, который угрожает здоровью матери и ребёнка
Семейный разлад: почему старший сын Прилучного остался единственным, кто не поздравил его с Днём отца
Пашинян объявил войну России: Арест мэра Гюмри — только начало

Электричество пошло вразнос: испытания раскрыли настоящую живучесть аккумуляторов

2:09
Авто

Любой автомобилист хотя бы раз задавался вопросом: на сколько лет хватит аккумулятора? Ёмкость, ток пуска и напряжение — важные характеристики, но главное для владельца — ресурс. Сколько времени батарея прослужит и как поведёт себя в тяжёлых условиях?

Аккумуляторы в мороз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аккумуляторы в мороз

Чтобы не ждать годы, специалисты провели ускоренные испытания трёх пар аккумуляторов: AGM и обычных SLI. Все образцы имели схожие размеры и заявленные параметры. Результаты оказались наглядными — и вполне могут повлиять на выбор водителей, сообщает новостной портал "За рулём".

Почему ресурсные тесты важны

Современные автомобили всё чаще оборудованы многочисленными потребителями энергии — от обогрева стекол до систем "Старт-стоп". Обычные аккумуляторы зачастую не справляются с регулярными глубокими разрядами. AGM-технология (Absorbent Glass Mat) обещает повышенную устойчивость к таким нагрузкам.

Чтобы понять, насколько это правда, исследователи провели серию стресс-тестов — от контролируемых разрядов до искусственных коротких замыканий.

Как проводились испытания

  1. Все шесть АКБ зарядили до 100 %.

  2. Определили резервную ёмкость — время, за которое батарея разрядится до 10,5 В при токе 25 А и температуре 25 °C.

  3. Полностью разрядили в "ноль" и оставили в этом состоянии на сутки.

  4. После этого батареи повторно зарядили и замерили новую резервную ёмкость.

  5. Процедуру разряд-заряд повторили трижды, чтобы оценить потерю показателей.

Испытания были жёстче, чем обычная эксплуатация: вместо световых приборов при разряде использовали мощные кабели — практически режим короткого замыкания.

Что показали результаты

AGM-технология: прочность под давлением

Аккумуляторы AGM пережили три полных цикла с минимальной потерей ёмкости — от 91 до 96 % от исходной. Даже после суточного короткого замыкания они сохранили работоспособность. При неисправном генераторе такая батарея способна обеспечить движение автомобиля ещё до трёх часов.

Секрет — в абсорбированном стекловолокне, в котором заперт электролит. Благодаря этому исключается расслоение и утечка, а все пластины плотно прижаты друг к другу, что улучшает теплоотвод и устойчивость к вибрациям.

Классические SLI: реанимация не всегда возможна

Простые батареи повели себя хуже: резервная ёмкость после трёх циклов упала до 41-68 %. Некоторые экземпляры отказывались принимать заряд — требовалось несколько попыток восстановления.

В итоге часть обычных АКБ "ожила" лишь частично, и даже после успешной подзарядки ёмкость оставалась ниже номинала.

Что такое резервная ёмкость

Резервная ёмкость (RC) — это время в минутах, за которое полностью заряженная АКБ разрядится до 10,5 В при токе 25 А и температуре 25 °C. Проще говоря, это период, в течение которого машина может двигаться без работающего генератора.

Показатель условный, поскольку зависит от числа потребителей, температуры воздуха и времени суток, но он позволяет объективно сравнивать аккумуляторы.

Внутренние различия

Разобранные образцы показали: у AGM-батарей нет жидкой фазы электролита. Он удерживается в пористом стекломате, который окутывает каждую пластину. Плотная сборка обеспечивает избыточное давление внутри корпуса и исключает вытекание кислоты.

У обычных SLI электролит жидкий, а пластины более хрупкие — поэтому при глубоком разряде и вибрации они разрушаются быстрее.

Результаты испытаний

Тип аккумулятора Потеря резервной ёмкости Сохранённый ресурс (%) Итог
AGM Medalist 85 A·ч -6 минут 96,4 % Отличная живучесть
AGM Topla 60 A·ч -7 минут 92,8 % Хорошая стабильность
AGM "Тюмень" 70 A·ч -10 минут 91,7 % Надёжная работа
SLI Medalist 100 A·ч -27 минут 73 % Средний результат
SLI Topla 60 A·ч -39 минут 68,5 % Заметное старение
SLI "Тюмень" 75 A·ч -41 минут 41 % Потеря ёмкости

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: часто допускать глубокий разряд.
Последствие: сульфатация пластин, падение ёмкости.
Альтернатива: следить за зарядом, использовать умное ЗУ.

Ошибка: покупать АКБ неподходящей технологии.
Последствие: недостаток мощности для современных систем.
Альтернатива: ставить AGM в машины с "Старт-стоп" и дополнительными нагрузками.

Ошибка: игнорировать долгое хранение на складе.
Последствие: частичный разряд и потеря ресурса ещё до установки.
Альтернатива: проверять дату производства и первый ток заряда.

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой определите, нужна ли вам AGM-батарея. Если в машине есть множество электросистем, выбор очевиден.

  2. Проверяйте заряд не реже одного раза в месяц зимой и раз в два месяца летом.

  3. Избегайте глубокого разряда. Не оставляйте включёнными фары или магнитолу.

  4. Используйте качественные зарядные устройства. AGM требует ограничения по напряжению (не выше 14,8 В).

  5. Храните АКБ в сухом помещении при температуре не ниже 0 °C и не допускайте саморазряда.

FAQ

Как долго служит AGM-батарея?
В среднем 5-7 лет при правильной эксплуатации, против 3-5 у обычных АКБ.

Можно ли заменить AGM на обычную?
Только если автомобиль не оснащён системой "Старт-стоп" и дополнительными нагрузками. Иначе ресурс резко сократится.

Есть ли смысл переплачивать за AGM?
Да. Более высокая стоимость окупается сроком службы и устойчивостью к глубоким разрядам.

Мифы и правда

Миф: AGM боится мороза.
Правда: при заряде и изоляции электролита они лучше переносят низкие температуры.

Миф: чем больше ёмкость, тем дольше служит АКБ.
Правда: ресурс зависит от технологии и качества сборки, а не от цифр на наклейке.

Миф: AGM невозможно зарядить дома.
Правда: можно, если использовать зарядное с ограничением по напряжению.

Плюсы и минусы AGM

Плюсы Минусы
Долгий срок службы Более высокая цена
Устойчивость к глубоким разрядам Требует специального ЗУ
Отсутствие утечек электролита Чувствительность к перезаряду
Быстрый набор тока Больший вес

А что если…

А если на вашей машине вышел из строя генератор? AGM-аккумулятор позволит доехать до сервиса без паники: его резервной ёмкости достаточно на несколько часов движения. С обычной батареей такой запас времени в разы меньше.

Если вы часто эксплуатируете авто в городских пробках, с частыми пусками двигателя, AGM — оптимальный вариант. Для редко используемых машин или дачных поездок достаточно SLI.

3 интересных факта

  1. AGM-технология появилась в военной авиации США в 1970-х годах для повышения надёжности систем.

  2. Такие батареи способны работать в любом положении — даже на боку.

  3. Уровень саморазряда у AGM в три раза ниже, чем у традиционных АКБ.

Исторический контекст

Первые свинцово-кислотные аккумуляторы XIX века были непригодны для частых разрядов и требовали постоянного ухода. С появлением технологии AGM в конце XX века аккумуляторы стали надёжнее, безопаснее и долговечнее. Сегодня AGM — стандарт для премиальных марок и гибридов, а в ближайшие годы эта технология станет нормой даже для бюджетных автомобилей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Последние материалы
Через год квартира поплывёт: одна экономия, которая уничтожает весь ремонт
Роскошь под вопросом: почему бриллианты теряют свою привлекательность
Китай раскрыл правду о кибервойне: США пойманы с поличным
Беременность с испытанием: как распознать токсикоз, который угрожает здоровью матери и ребёнка
Семейный разлад: почему старший сын Прилучного остался единственным, кто не поздравил его с Днём отца
Пашинян объявил войну России: Арест мэра Гюмри — только начало
ДУМ РФ разгромлен: прокуратура запретила шариатскую доставку
Чистая машина — грязные последствия: вот как частая мойка медленно убивает ваш кузов
Эти тефтели из индейки спасут ужин — сочные, ароматные и без грамма лишнего жира
Зависимость от алкоголя и двое детей: что певица МакSим рассказала о своей жизни в браке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.