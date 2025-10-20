Электричество пошло вразнос: испытания раскрыли настоящую живучесть аккумуляторов

Любой автомобилист хотя бы раз задавался вопросом: на сколько лет хватит аккумулятора? Ёмкость, ток пуска и напряжение — важные характеристики, но главное для владельца — ресурс. Сколько времени батарея прослужит и как поведёт себя в тяжёлых условиях?
Чтобы не ждать годы, специалисты провели ускоренные испытания трёх пар аккумуляторов: AGM и обычных SLI. Все образцы имели схожие размеры и заявленные параметры. Результаты оказались наглядными — и вполне могут повлиять на выбор водителей, сообщает новостной портал "За рулём".
Современные автомобили всё чаще оборудованы многочисленными потребителями энергии — от обогрева стекол до систем "Старт-стоп". Обычные аккумуляторы зачастую не справляются с регулярными глубокими разрядами. AGM-технология (Absorbent Glass Mat) обещает повышенную устойчивость к таким нагрузкам.
Чтобы понять, насколько это правда, исследователи провели серию стресс-тестов — от контролируемых разрядов до искусственных коротких замыканий.
Все шесть АКБ зарядили до 100 %.
Определили резервную ёмкость — время, за которое батарея разрядится до 10,5 В при токе 25 А и температуре 25 °C.
Полностью разрядили в "ноль" и оставили в этом состоянии на сутки.
После этого батареи повторно зарядили и замерили новую резервную ёмкость.
Процедуру разряд-заряд повторили трижды, чтобы оценить потерю показателей.
Испытания были жёстче, чем обычная эксплуатация: вместо световых приборов при разряде использовали мощные кабели — практически режим короткого замыкания.
Аккумуляторы AGM пережили три полных цикла с минимальной потерей ёмкости — от 91 до 96 % от исходной. Даже после суточного короткого замыкания они сохранили работоспособность. При неисправном генераторе такая батарея способна обеспечить движение автомобиля ещё до трёх часов.
Секрет — в абсорбированном стекловолокне, в котором заперт электролит. Благодаря этому исключается расслоение и утечка, а все пластины плотно прижаты друг к другу, что улучшает теплоотвод и устойчивость к вибрациям.
Простые батареи повели себя хуже: резервная ёмкость после трёх циклов упала до 41-68 %. Некоторые экземпляры отказывались принимать заряд — требовалось несколько попыток восстановления.
В итоге часть обычных АКБ "ожила" лишь частично, и даже после успешной подзарядки ёмкость оставалась ниже номинала.
Резервная ёмкость (RC) — это время в минутах, за которое полностью заряженная АКБ разрядится до 10,5 В при токе 25 А и температуре 25 °C. Проще говоря, это период, в течение которого машина может двигаться без работающего генератора.
Показатель условный, поскольку зависит от числа потребителей, температуры воздуха и времени суток, но он позволяет объективно сравнивать аккумуляторы.
Разобранные образцы показали: у AGM-батарей нет жидкой фазы электролита. Он удерживается в пористом стекломате, который окутывает каждую пластину. Плотная сборка обеспечивает избыточное давление внутри корпуса и исключает вытекание кислоты.
У обычных SLI электролит жидкий, а пластины более хрупкие — поэтому при глубоком разряде и вибрации они разрушаются быстрее.
|Тип аккумулятора
|Потеря резервной ёмкости
|Сохранённый ресурс (%)
|Итог
|AGM Medalist 85 A·ч
|-6 минут
|96,4 %
|Отличная живучесть
|AGM Topla 60 A·ч
|-7 минут
|92,8 %
|Хорошая стабильность
|AGM "Тюмень" 70 A·ч
|-10 минут
|91,7 %
|Надёжная работа
|SLI Medalist 100 A·ч
|-27 минут
|73 %
|Средний результат
|SLI Topla 60 A·ч
|-39 минут
|68,5 %
|Заметное старение
|SLI "Тюмень" 75 A·ч
|-41 минут
|41 %
|Потеря ёмкости
• Ошибка: часто допускать глубокий разряд.
Последствие: сульфатация пластин, падение ёмкости.
Альтернатива: следить за зарядом, использовать умное ЗУ.
• Ошибка: покупать АКБ неподходящей технологии.
Последствие: недостаток мощности для современных систем.
Альтернатива: ставить AGM в машины с "Старт-стоп" и дополнительными нагрузками.
• Ошибка: игнорировать долгое хранение на складе.
Последствие: частичный разряд и потеря ресурса ещё до установки.
Альтернатива: проверять дату производства и первый ток заряда.
Перед покупкой определите, нужна ли вам AGM-батарея. Если в машине есть множество электросистем, выбор очевиден.
Проверяйте заряд не реже одного раза в месяц зимой и раз в два месяца летом.
Избегайте глубокого разряда. Не оставляйте включёнными фары или магнитолу.
Используйте качественные зарядные устройства. AGM требует ограничения по напряжению (не выше 14,8 В).
Храните АКБ в сухом помещении при температуре не ниже 0 °C и не допускайте саморазряда.
Как долго служит AGM-батарея?
В среднем 5-7 лет при правильной эксплуатации, против 3-5 у обычных АКБ.
Можно ли заменить AGM на обычную?
Только если автомобиль не оснащён системой "Старт-стоп" и дополнительными нагрузками. Иначе ресурс резко сократится.
Есть ли смысл переплачивать за AGM?
Да. Более высокая стоимость окупается сроком службы и устойчивостью к глубоким разрядам.
• Миф: AGM боится мороза.
Правда: при заряде и изоляции электролита они лучше переносят низкие температуры.
• Миф: чем больше ёмкость, тем дольше служит АКБ.
Правда: ресурс зависит от технологии и качества сборки, а не от цифр на наклейке.
• Миф: AGM невозможно зарядить дома.
Правда: можно, если использовать зарядное с ограничением по напряжению.
|Плюсы
|Минусы
|Долгий срок службы
|Более высокая цена
|Устойчивость к глубоким разрядам
|Требует специального ЗУ
|Отсутствие утечек электролита
|Чувствительность к перезаряду
|Быстрый набор тока
|Больший вес
А если на вашей машине вышел из строя генератор? AGM-аккумулятор позволит доехать до сервиса без паники: его резервной ёмкости достаточно на несколько часов движения. С обычной батареей такой запас времени в разы меньше.
Если вы часто эксплуатируете авто в городских пробках, с частыми пусками двигателя, AGM — оптимальный вариант. Для редко используемых машин или дачных поездок достаточно SLI.
AGM-технология появилась в военной авиации США в 1970-х годах для повышения надёжности систем.
Такие батареи способны работать в любом положении — даже на боку.
Уровень саморазряда у AGM в три раза ниже, чем у традиционных АКБ.
Первые свинцово-кислотные аккумуляторы XIX века были непригодны для частых разрядов и требовали постоянного ухода. С появлением технологии AGM в конце XX века аккумуляторы стали надёжнее, безопаснее и долговечнее. Сегодня AGM — стандарт для премиальных марок и гибридов, а в ближайшие годы эта технология станет нормой даже для бюджетных автомобилей.
