Электричество пошло вразнос: испытания раскрыли настоящую живучесть аккумуляторов

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Любой автомобилист хотя бы раз задавался вопросом: на сколько лет хватит аккумулятора? Ёмкость, ток пуска и напряжение — важные характеристики, но главное для владельца — ресурс. Сколько времени батарея прослужит и как поведёт себя в тяжёлых условиях?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аккумуляторы в мороз

Чтобы не ждать годы, специалисты провели ускоренные испытания трёх пар аккумуляторов: AGM и обычных SLI. Все образцы имели схожие размеры и заявленные параметры. Результаты оказались наглядными — и вполне могут повлиять на выбор водителей, сообщает новостной портал "За рулём".

Почему ресурсные тесты важны

Современные автомобили всё чаще оборудованы многочисленными потребителями энергии — от обогрева стекол до систем "Старт-стоп". Обычные аккумуляторы зачастую не справляются с регулярными глубокими разрядами. AGM-технология (Absorbent Glass Mat) обещает повышенную устойчивость к таким нагрузкам.

Чтобы понять, насколько это правда, исследователи провели серию стресс-тестов — от контролируемых разрядов до искусственных коротких замыканий.

Как проводились испытания

Все шесть АКБ зарядили до 100 %. Определили резервную ёмкость — время, за которое батарея разрядится до 10,5 В при токе 25 А и температуре 25 °C. Полностью разрядили в "ноль" и оставили в этом состоянии на сутки. После этого батареи повторно зарядили и замерили новую резервную ёмкость. Процедуру разряд-заряд повторили трижды, чтобы оценить потерю показателей.

Испытания были жёстче, чем обычная эксплуатация: вместо световых приборов при разряде использовали мощные кабели — практически режим короткого замыкания.

Что показали результаты

AGM-технология: прочность под давлением

Аккумуляторы AGM пережили три полных цикла с минимальной потерей ёмкости — от 91 до 96 % от исходной. Даже после суточного короткого замыкания они сохранили работоспособность. При неисправном генераторе такая батарея способна обеспечить движение автомобиля ещё до трёх часов.

Секрет — в абсорбированном стекловолокне, в котором заперт электролит. Благодаря этому исключается расслоение и утечка, а все пластины плотно прижаты друг к другу, что улучшает теплоотвод и устойчивость к вибрациям.

Классические SLI: реанимация не всегда возможна

Простые батареи повели себя хуже: резервная ёмкость после трёх циклов упала до 41-68 %. Некоторые экземпляры отказывались принимать заряд — требовалось несколько попыток восстановления.

В итоге часть обычных АКБ "ожила" лишь частично, и даже после успешной подзарядки ёмкость оставалась ниже номинала.

Что такое резервная ёмкость

Резервная ёмкость (RC) — это время в минутах, за которое полностью заряженная АКБ разрядится до 10,5 В при токе 25 А и температуре 25 °C. Проще говоря, это период, в течение которого машина может двигаться без работающего генератора.

Показатель условный, поскольку зависит от числа потребителей, температуры воздуха и времени суток, но он позволяет объективно сравнивать аккумуляторы.

Внутренние различия

Разобранные образцы показали: у AGM-батарей нет жидкой фазы электролита. Он удерживается в пористом стекломате, который окутывает каждую пластину. Плотная сборка обеспечивает избыточное давление внутри корпуса и исключает вытекание кислоты.

У обычных SLI электролит жидкий, а пластины более хрупкие — поэтому при глубоком разряде и вибрации они разрушаются быстрее.

Результаты испытаний

Тип аккумулятора Потеря резервной ёмкости Сохранённый ресурс (%) Итог AGM Medalist 85 A·ч -6 минут 96,4 % Отличная живучесть AGM Topla 60 A·ч -7 минут 92,8 % Хорошая стабильность AGM "Тюмень" 70 A·ч -10 минут 91,7 % Надёжная работа SLI Medalist 100 A·ч -27 минут 73 % Средний результат SLI Topla 60 A·ч -39 минут 68,5 % Заметное старение SLI "Тюмень" 75 A·ч -41 минут 41 % Потеря ёмкости

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: часто допускать глубокий разряд.

Последствие: сульфатация пластин, падение ёмкости.

Альтернатива: следить за зарядом, использовать умное ЗУ.

• Ошибка: покупать АКБ неподходящей технологии.

Последствие: недостаток мощности для современных систем.

Альтернатива: ставить AGM в машины с "Старт-стоп" и дополнительными нагрузками.

• Ошибка: игнорировать долгое хранение на складе.

Последствие: частичный разряд и потеря ресурса ещё до установки.

Альтернатива: проверять дату производства и первый ток заряда.

Советы шаг за шагом

Перед покупкой определите, нужна ли вам AGM-батарея. Если в машине есть множество электросистем, выбор очевиден. Проверяйте заряд не реже одного раза в месяц зимой и раз в два месяца летом. Избегайте глубокого разряда. Не оставляйте включёнными фары или магнитолу. Используйте качественные зарядные устройства. AGM требует ограничения по напряжению (не выше 14,8 В). Храните АКБ в сухом помещении при температуре не ниже 0 °C и не допускайте саморазряда.

FAQ

Как долго служит AGM-батарея?

В среднем 5-7 лет при правильной эксплуатации, против 3-5 у обычных АКБ.

Можно ли заменить AGM на обычную?

Только если автомобиль не оснащён системой "Старт-стоп" и дополнительными нагрузками. Иначе ресурс резко сократится.

Есть ли смысл переплачивать за AGM?

Да. Более высокая стоимость окупается сроком службы и устойчивостью к глубоким разрядам.

Мифы и правда

• Миф: AGM боится мороза.

Правда: при заряде и изоляции электролита они лучше переносят низкие температуры.

• Миф: чем больше ёмкость, тем дольше служит АКБ.

Правда: ресурс зависит от технологии и качества сборки, а не от цифр на наклейке.

• Миф: AGM невозможно зарядить дома.

Правда: можно, если использовать зарядное с ограничением по напряжению.

Плюсы и минусы AGM

Плюсы Минусы Долгий срок службы Более высокая цена Устойчивость к глубоким разрядам Требует специального ЗУ Отсутствие утечек электролита Чувствительность к перезаряду Быстрый набор тока Больший вес

А что если…

А если на вашей машине вышел из строя генератор? AGM-аккумулятор позволит доехать до сервиса без паники: его резервной ёмкости достаточно на несколько часов движения. С обычной батареей такой запас времени в разы меньше.

Если вы часто эксплуатируете авто в городских пробках, с частыми пусками двигателя, AGM — оптимальный вариант. Для редко используемых машин или дачных поездок достаточно SLI.

3 интересных факта

AGM-технология появилась в военной авиации США в 1970-х годах для повышения надёжности систем. Такие батареи способны работать в любом положении — даже на боку. Уровень саморазряда у AGM в три раза ниже, чем у традиционных АКБ.

Исторический контекст

Первые свинцово-кислотные аккумуляторы XIX века были непригодны для частых разрядов и требовали постоянного ухода. С появлением технологии AGM в конце XX века аккумуляторы стали надёжнее, безопаснее и долговечнее. Сегодня AGM — стандарт для премиальных марок и гибридов, а в ближайшие годы эта технология станет нормой даже для бюджетных автомобилей.