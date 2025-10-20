Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кузов против времени: как сохранить блеск и не утонуть в море бесполезных защит
Вяленые томаты вместо изюма: неожиданный ингредиент, который делает хлеб особенным
Ногти как после салона — без геля и формальдегида: секретная программа спасения
Клетки тела переписали учебник по нейробиологии: память живёт не только в мозге
Какой гриб медведь съест, а от какого убежит: гастрономические тайны лесного гурмана
Я прыгал из штанов: Прохор Шаляпин вспомнил о тяжёлой жизни на задворках шоу-бизнеса
Битва стали и железа: кто побеждает — живой вес или бездушная машина из спортзала
После 35 тело играет по новым правилам: почему старые диеты больше не работают
Номер один по запасам и технологиям: Россия утвердила лидерство на газовом рынке

Водителей хотят лишать прав за лекарства: может ли обычная пилюля превратить вас в нарушителя

1:43
Авто

Введение в России перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав, на практике реализовать пока невозможно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Ранее РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Леонова сообщило, что в парламенте предложили ввести список препаратов, затрудняющих концентрацию внимания. Согласно инициативе, водительские удостоверения будут изымать, если в крови обнаружатся следы употребления таких средств. В перечень могут попасть снотворные и седативные препараты.

По словам Васильева, идея контроля за состоянием водителей, принимающих лекарственные средства, обсуждается уже давно, однако реальных механизмов для ее воплощения до сих пор не существует. Эксперт отметил, что в отличие от случаев алкогольного или наркотического опьянения, определить влияние медикаментов визуально крайне сложно.

"Для этого необходимы как минимум анализы крови, а это дорого, сложно и требует специальной лабораторной базы. Влияние лекарственных средств на управление автомобилем проявляется по‑разному, и определить его визуально практически невозможно. На мой взгляд, такая инициатива пока носит скорее формальный, чем практический характер", — пояснил специалист.

Он добавил, что изменения могут быть приняты, но существует риск, что они попадут в перечень актов, которые формально существуют, но по факту не исполняются, потому что их пока просто невозможно реализовать.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Водителей хотят лишать прав за лекарства: может ли обычная пилюля превратить вас в нарушителя
Мать не оставит: что скрывается за старым мифом о брошенных птенцах
Тёплое одеяло или смертный приговор: как неправильно укрытая земляника погибает под снегом
Новая формула объёма губ: бальзам, который работает как инъекция, но без косметолога
Даже если вы никогда не готовили, эти мини-чизкейки получатся с первого раза
Машина мечты с подвохом: 6 способов, которыми автосалоны ловят даже опытных водителей
Плитка как новая: всего несколько минут — и швы идеальны, результат вас шокирует
Рорайма — гора, где застывает время: почему её называют границей между мирами
Харчо по-грузински: что добавляют в настоящий суп вместо картошки
Ради сердца избранницы — хоть в навоз: странные брачные ритуалы египетских стервятников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.