Водителей хотят лишать прав за лекарства: может ли обычная пилюля превратить вас в нарушителя

Введение в России перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав, на практике реализовать пока невозможно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Сотрудник ГАИ

Ранее РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Леонова сообщило, что в парламенте предложили ввести список препаратов, затрудняющих концентрацию внимания. Согласно инициативе, водительские удостоверения будут изымать, если в крови обнаружатся следы употребления таких средств. В перечень могут попасть снотворные и седативные препараты.

По словам Васильева, идея контроля за состоянием водителей, принимающих лекарственные средства, обсуждается уже давно, однако реальных механизмов для ее воплощения до сих пор не существует. Эксперт отметил, что в отличие от случаев алкогольного или наркотического опьянения, определить влияние медикаментов визуально крайне сложно.

"Для этого необходимы как минимум анализы крови, а это дорого, сложно и требует специальной лабораторной базы. Влияние лекарственных средств на управление автомобилем проявляется по‑разному, и определить его визуально практически невозможно. На мой взгляд, такая инициатива пока носит скорее формальный, чем практический характер", — пояснил специалист.

Он добавил, что изменения могут быть приняты, но существует риск, что они попадут в перечень актов, которые формально существуют, но по факту не исполняются, потому что их пока просто невозможно реализовать.