Новые машины стоят миллионы, а старые — снова в моде: вторичка пережила всех и не думает сдавать

1:16
Авто

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает оставаться самым стабильным сегментом автоторговли. Несмотря на колебания валют и изменения в логистике, спрос на машины с пробегом держится на высоком уровне. По данным агентства "Автостат", только в августе 2025 года россияне купили 565,5 тыс. подержанных автомобилей, что почти на уровне предыдущего месяца и на 1% больше, чем годом ранее.

Kia Rio 4 2025
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Kia Rio 4 2025

Лидеры продаж

Безусловный лидер — Lada, которая традиционно доминирует на вторичном рынке. В августе было продано 137,5 тыс. автомобилей этой марки. С большим отставанием следуют Toyota (57 тыс.), Kia (33,3 тыс.), Hyundai (31,7 тыс.) и Nissan (25,1 тыс.).

"Позиции отечественных моделей по-прежнему сильны, но иностранные бренды быстро восстанавливают утраченные доли", — отметил аналитик агентства Сергей Целиков.

Интересно, что пять из десяти крупнейших брендов показали падение продаж к июлю. Сильнее других просели Toyota и Honda (-2,5%), а лучшую динамику продемонстрировал Volkswagen (+2,6%). В годовом сравнении наблюдается похожая картина: половина марок в минусе, половина — в плюсе.

Топ-10 самых популярных моделей августа

Место Модель Количество проданных, шт.
1 Lada 2107 13 459
2 Kia Rio 11 095
3 Hyundai Solaris 10 804
4 Ford Focus 9 899
5 Lada 2114 9 813
6 Toyota Corolla 9 325
7 Lada 4x4 9 033
8 Lada Priora 8 898
9 Toyota Camry 7 955
10 Lada Granta 7 730

Первые позиции занимают давно знакомые модели, отличающиеся доступностью и простотой обслуживания. Особенно устойчив спрос на "классику" Lada и популярные иномарки, вроде Rio, Solaris и Focus — их ликвидность на вторичке традиционно высока.

Что происходит с динамикой

К августу рынок немного охладился. Продажи сократились на 0,3% по сравнению с июлем, но это скорее техническое снижение. Эксперты связывают его с сезонностью — август традиционно месяц отпусков.

В месячном сравнении лучшую динамику показала Lada 4x4 (+3,2%), а худшую — Toyota Corolla (-4,3%). Если сравнить с августом 2024 года, больше всего потеряла Lada 2114 (-8,4%), тогда как "семерка" прибавила 5,3% и вновь вернула популярность.

Как изменилась структура рынка

Продажи подержанных автомобилей в России сохраняют стабильный рост — за первое полугодие 2025 года реализовано 3,86 млн машин, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Аналитики отмечают постепенную реабилитацию сегмента иномарок, особенно японских.

Отдельное направление — ввоз подержанных машин из Китая. За восемь месяцев 2025 года таких автомобилей поступило 38 тыс., что в 4,5 раза превышает показатель прошлого года.

"Рост импорта из Китая объясняется дефицитом доступных машин из Европы и Японии. Качество китайских моделей растёт, а цены остаются привлекательными", — добавил Целиков.

Советы шаг за шагом

  1. Сравнивайте цены по регионам. В Москве и Санкт-Петербурге автомобили дороже, чем в регионах, но выбор шире.

  2. Проверяйте VIN. Используйте базы ГИБДД и сервисы Carfax, чтобы избежать покупки кредитной машины.

  3. Не ведитесь на "свежий перекрас". Ровный блеск кузова может скрывать ДТП.

  4. Уточняйте пробег. Средний показатель по России — 150 тыс. км, всё, что выше 200 тыс., требует внимательной диагностики.

  5. Проверяйте двигатель и коробку. Особенно важно для машин с вариаторами — у них дорогой ремонт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать популярную модель без проверки юридической чистоты.
    Последствие: возможный арест или запрет на регистрационные действия.
    Альтернатива: перед сделкой заказать официальный отчёт из ГИБДД.

  • Ошибка: ориентироваться только на марку, игнорируя состояние.
    Последствие: скрытые дефекты и ремонт на сотни тысяч.
    Альтернатива: техосмотр у независимого эксперта.

  • Ошибка: не учитывать ликвидность.
    Последствие: сложная перепродажа и падение цены.
    Альтернатива: выбирать модели из топа продаж — Lada, Toyota, Kia, Hyundai.

А что если…

А что если автомобили с пробегом начнут дорожать из-за утильсбора и дефицита новых машин? Аналитики допускают, что уже в 2026 году рост цен на вторичке может возобновиться. Однако многое будет зависеть от импорта и кредитных программ. Если на рынке появится больше доступных новых автомобилей, подержанные снова потеряют в цене.

Плюсы и минусы

Плюсы вторичного рынка Минусы
Доступные цены и большой выбор Риск скрытых дефектов
Возможность торга Трудности с юридической чистотой
Низкие налоги и страховка Нестабильная ликвидность отдельных брендов
Разнообразие моделей — от отечественных до премиальных Большие пробеги и устаревшие технологии

FAQ

Какая марка лидирует на вторичном рынке?
Безусловный лидер — Lada. Далее следуют Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Какие модели покупают чаще всего?
Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus и Toyota Corolla.

Растут ли цены на вторичке?
Пока нет. В августе 2025 года они немного снизились, но по сравнению с прошлым годом рынок вырос на 1%.

Стоит ли покупать китайскую подержанную машину?
Да, но осторожно: ликвидность пока низкая, а с запчастями бывают сложности.

Мифы и правда

  • Миф: подержанные машины всегда ненадёжны.
    Правда: многое зависит от ухода и пробега, а не от возраста.

  • Миф: покупать Lada невыгодно, она быстро теряет в цене.
    Правда: именно отечественные модели проще всего продать и обслуживать.

  • Миф: японские машины на вторичке слишком дорогие.
    Правда: стоимость выше, но и ресурс двигателей, и качество сборки компенсируют разницу.

Три интересных факта

  1. Каждая шестая машина, проданная в России, — это Lada.

  2. Средний возраст автомобилей на вторичке в стране — 13,8 года.

  3. Более 40% сделок с подержанными авто проходят по системе трейд-ин.

Исторический контекст

Рынок подержанных автомобилей в России пережил несколько волн роста и спада. В 1990-е он формировался вокруг японских праворулек, в 2000-х — европейских подержанных машин. После 2014 года, с падением курса рубля, вторичка стала спасением для тех, кто не мог позволить себе новые автомобили. С 2022 года, после ухода западных брендов, вторичный рынок вновь стал ключевым источником разнообразия. Сейчас он по-прежнему показывает устойчивость и быстро реагирует на изменения экономики, оставаясь своеобразным барометром финансового самочувствия россиян.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
