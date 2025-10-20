Новые машины стоят миллионы, а старые — снова в моде: вторичка пережила всех и не думает сдавать

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает оставаться самым стабильным сегментом автоторговли. Несмотря на колебания валют и изменения в логистике, спрос на машины с пробегом держится на высоком уровне. По данным агентства "Автостат", только в августе 2025 года россияне купили 565,5 тыс. подержанных автомобилей, что почти на уровне предыдущего месяца и на 1% больше, чем годом ранее.
Безусловный лидер — Lada, которая традиционно доминирует на вторичном рынке. В августе было продано 137,5 тыс. автомобилей этой марки. С большим отставанием следуют Toyota (57 тыс.), Kia (33,3 тыс.), Hyundai (31,7 тыс.) и Nissan (25,1 тыс.).
"Позиции отечественных моделей по-прежнему сильны, но иностранные бренды быстро восстанавливают утраченные доли", — отметил аналитик агентства Сергей Целиков.
Интересно, что пять из десяти крупнейших брендов показали падение продаж к июлю. Сильнее других просели Toyota и Honda (-2,5%), а лучшую динамику продемонстрировал Volkswagen (+2,6%). В годовом сравнении наблюдается похожая картина: половина марок в минусе, половина — в плюсе.
|Место
|Модель
|Количество проданных, шт.
|1
|Lada 2107
|13 459
|2
|Kia Rio
|11 095
|3
|Hyundai Solaris
|10 804
|4
|Ford Focus
|9 899
|5
|Lada 2114
|9 813
|6
|Toyota Corolla
|9 325
|7
|Lada 4x4
|9 033
|8
|Lada Priora
|8 898
|9
|Toyota Camry
|7 955
|10
|Lada Granta
|7 730
Первые позиции занимают давно знакомые модели, отличающиеся доступностью и простотой обслуживания. Особенно устойчив спрос на "классику" Lada и популярные иномарки, вроде Rio, Solaris и Focus — их ликвидность на вторичке традиционно высока.
К августу рынок немного охладился. Продажи сократились на 0,3% по сравнению с июлем, но это скорее техническое снижение. Эксперты связывают его с сезонностью — август традиционно месяц отпусков.
В месячном сравнении лучшую динамику показала Lada 4x4 (+3,2%), а худшую — Toyota Corolla (-4,3%). Если сравнить с августом 2024 года, больше всего потеряла Lada 2114 (-8,4%), тогда как "семерка" прибавила 5,3% и вновь вернула популярность.
Продажи подержанных автомобилей в России сохраняют стабильный рост — за первое полугодие 2025 года реализовано 3,86 млн машин, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Аналитики отмечают постепенную реабилитацию сегмента иномарок, особенно японских.
Отдельное направление — ввоз подержанных машин из Китая. За восемь месяцев 2025 года таких автомобилей поступило 38 тыс., что в 4,5 раза превышает показатель прошлого года.
"Рост импорта из Китая объясняется дефицитом доступных машин из Европы и Японии. Качество китайских моделей растёт, а цены остаются привлекательными", — добавил Целиков.
Сравнивайте цены по регионам. В Москве и Санкт-Петербурге автомобили дороже, чем в регионах, но выбор шире.
Проверяйте VIN. Используйте базы ГИБДД и сервисы Carfax, чтобы избежать покупки кредитной машины.
Не ведитесь на "свежий перекрас". Ровный блеск кузова может скрывать ДТП.
Уточняйте пробег. Средний показатель по России — 150 тыс. км, всё, что выше 200 тыс., требует внимательной диагностики.
Проверяйте двигатель и коробку. Особенно важно для машин с вариаторами — у них дорогой ремонт.
Ошибка: покупать популярную модель без проверки юридической чистоты.
Последствие: возможный арест или запрет на регистрационные действия.
Альтернатива: перед сделкой заказать официальный отчёт из ГИБДД.
Ошибка: ориентироваться только на марку, игнорируя состояние.
Последствие: скрытые дефекты и ремонт на сотни тысяч.
Альтернатива: техосмотр у независимого эксперта.
Ошибка: не учитывать ликвидность.
Последствие: сложная перепродажа и падение цены.
Альтернатива: выбирать модели из топа продаж — Lada, Toyota, Kia, Hyundai.
А что если автомобили с пробегом начнут дорожать из-за утильсбора и дефицита новых машин? Аналитики допускают, что уже в 2026 году рост цен на вторичке может возобновиться. Однако многое будет зависеть от импорта и кредитных программ. Если на рынке появится больше доступных новых автомобилей, подержанные снова потеряют в цене.
|Плюсы вторичного рынка
|Минусы
|Доступные цены и большой выбор
|Риск скрытых дефектов
|Возможность торга
|Трудности с юридической чистотой
|Низкие налоги и страховка
|Нестабильная ликвидность отдельных брендов
|Разнообразие моделей — от отечественных до премиальных
|Большие пробеги и устаревшие технологии
Какая марка лидирует на вторичном рынке?
Безусловный лидер — Lada. Далее следуют Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.
Какие модели покупают чаще всего?
Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus и Toyota Corolla.
Растут ли цены на вторичке?
Пока нет. В августе 2025 года они немного снизились, но по сравнению с прошлым годом рынок вырос на 1%.
Стоит ли покупать китайскую подержанную машину?
Да, но осторожно: ликвидность пока низкая, а с запчастями бывают сложности.
Миф: подержанные машины всегда ненадёжны.
Правда: многое зависит от ухода и пробега, а не от возраста.
Миф: покупать Lada невыгодно, она быстро теряет в цене.
Правда: именно отечественные модели проще всего продать и обслуживать.
Миф: японские машины на вторичке слишком дорогие.
Правда: стоимость выше, но и ресурс двигателей, и качество сборки компенсируют разницу.
Каждая шестая машина, проданная в России, — это Lada.
Средний возраст автомобилей на вторичке в стране — 13,8 года.
Более 40% сделок с подержанными авто проходят по системе трейд-ин.
Рынок подержанных автомобилей в России пережил несколько волн роста и спада. В 1990-е он формировался вокруг японских праворулек, в 2000-х — европейских подержанных машин. После 2014 года, с падением курса рубля, вторичка стала спасением для тех, кто не мог позволить себе новые автомобили. С 2022 года, после ухода западных брендов, вторичный рынок вновь стал ключевым источником разнообразия. Сейчас он по-прежнему показывает устойчивость и быстро реагирует на изменения экономики, оставаясь своеобразным барометром финансового самочувствия россиян.
В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.