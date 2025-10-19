Брали как горячие пирожки — теперь не отдают даже даром: что не так с подержанными китайцами

В последние два года китайские автомобили уверенно заняли большую часть российского авторынка, превысив 60% продаж. Однако на вторичном рынке этот успех не повторяется: подержанные модели Chery теряют цену стремительно, а их реализация часто превращается в испытание для владельцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Chery Exeed TX (37248965986)

Популярность на первичке

Chery пришла в Россию одной из первых китайских компаний и сегодня удерживает сильные позиции. Только за восемь месяцев 2025 года продано почти 80 000 автомобилей, что составляет более 10% рынка. Летом кроссоверы Chery Tiggo 7 L и Tiggo 4 вошли в десятку самых популярных моделей в стране.

В 2024 году бренд стал третьим по объёму продаж после Lada и Haval, реализовав более 157 000 машин. На фоне роста интереса покупателей Chery активно расширяет линейку: от компактных кроссоверов до седанов Arrizo и флагманов Tiggo 9.

Проблемы на вторичном рынке

Совсем иначе ситуация выглядит при перепродаже. Несмотря на бурные продажи новых машин, подержанные Chery уходят с рынка тяжело. Средняя цена китайских автомобилей с пробегом в августе 2025 года снизилась до 2,1 млн рублей — на 5% ниже, чем годом ранее. Для сравнения: европейские и японские машины за тот же период потеряли около 1%.

Аналитики "Автору Оценка" отмечают, что предложение китайских машин на вторичке выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. При этом ни одна модель Chery не вошла в топ-10 подержанных автомобилей, где традиционно лидируют Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Почему падает цена

По мнению экспертов, решающую роль играет избыток предложения и изменение структуры спроса.

"Китайские бренды агрессивно наращивают присутствие в России, предлагая новые модели по привлекательным ценам. Это переключает интерес покупателей с подержанных машин на новые", — отметил директор по развитию партнерской сети "Китаяна" Артемий Тушков.

Кроме того, дилеры активно продвигают покупку новых автомобилей с выгодными программами кредитования и трейд-ина. Ставки ниже рыночных, расширенные гарантии и бонусы делают покупку свежего Chery очевидно привлекательнее, чем поиск аналога на вторичке.

Глава "Автостата" Сергей Целиков пояснил, что ценовое падение началось именно тогда, когда новые автомобили подешевели из-за скидок и распродаж.

"В прежние два года, пока цены на новые автомобили росли, вторичка тоже держалась", — отметил эксперт.

Как быстро теряют в цене

По данным автоподборщиков, Chery теряет 30-40% стоимости за первый год, а к третьему — до 70%. Основная причина — быстрая смена поколений. Новые версии выходят ежегодно, и предыдущие мгновенно устаревают морально.

"Производители продвигают философию автомобиля как гаджета. Первый владелец через пару лет легко меняет модель на новую, что создает поток свежих, но уже устаревших машин на вторичке", — добавил Тушков.

Средняя стоимость популярных моделей Chery, руб.

Модель 2025 (новые) 2024 (б/у) 2023 (б/у) 2022 (б/у) Chery Tiggo 4 Pro 2 130 000 1 828 000 1 807 000 1 610 000 Chery Tiggo 7 Pro 2 882 000 2 400 000 2 120 000 1 938 500 Chery Arrizo 8 3 020 000 2 991 000 2 250 000 1 451 000

Вызовы обслуживания

Низкая ликвидность связана и с трудностями ремонта. Владельцы жалуются, что оригинальные запчасти приходят месяцами, а цены на них близки к корейским.

"Такие автомобили конструктивно сложны и требуют квалифицированного обслуживания", — пояснил Тушков.

По словам эксперта Никиты Бетмана, покупать китайский автомобиль с пробегом стоит лишь при условии, что он младше трёх лет и имеет дилерскую историю.

"На пробеге до 70-80 тысяч км "китайца” можно брать смело. Пробег 150-200 тысяч — это уже табу: моторы малокубатурные, а вариаторы недолговечны", — уточнил Бетман.

Советы шаг за шагом

Проверяйте происхождение. Лучше выбирать машину от первого владельца и с полным сервис-буком. Изучите комплектацию. У Chery за короткий срок появилось много версий — некоторые оснащены слабее, чем кажутся. Оцените состояние кузова. Китайские покрытия тоньше, чем у японских аналогов. Проверьте наличие запчастей. Перед покупкой уточните сроки поставки деталей в вашем регионе. Сравните с новой. Иногда новый Chery по акции обойдётся почти по цене подержанного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать старый Tiggo без диагностики.

Последствие: дорогой ремонт вариатора или турбины.

Альтернатива: проверка через профильный сервис с доступом к истории.

Ошибка: рассчитывать на быструю перепродажу.

Последствие: потеря до половины стоимости за два года.

Альтернатива: планировать владение минимум на 3-4 года.

Ошибка: экономить на обслуживании.

Последствие: проблемы с электроникой и системой охлаждения.

Альтернатива: регулярное ТО у официальных сервисов или сертифицированных партнёров.

А что если…

А что если китайские бренды введут гарантированный выкуп или долгосрочные подписки, как в Европе? Это могло бы резко повысить интерес ко вторичке и укрепить доверие покупателей. Но пока таких программ почти нет, рынок регулируется стихийно, и цены продолжают падать.

Плюсы и минусы

Плюсы покупки подержанного Chery Минусы Современный дизайн и богатое оснащение Быстрое падение цены Дешевле аналогов при покупке Сложности с запчастями Длительная гарантия у первых владельцев Ограниченный спрос на вторичке Низкий налог и умеренный расход топлива Потеря остаточной стоимости до 70%

FAQ

Как быстро дешевеют Chery?

В среднем на 30-40% за первый год и до 70% за три.

Стоит ли покупать подержанный Chery?

Да, если машина младше трёх лет, имеет дилерскую историю и небольшой пробег.

Почему их трудно продать?

Из-за большого предложения, низкого спроса и постоянных скидок на новые модели.

Какие модели теряют меньше?

Лучше всего держатся Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro — благодаря популярности и более премиальному позиционированию.

Мифы и правда

Миф: все китайские автомобили некачественные.

Правда: новые модели Chery значительно улучшились по материалам и безопасности.

Миф: запчасти для "китайцев" дешёвые.

Правда: оригинальные детали нередко стоят как у корейских брендов.

Миф: Chery невозможно продать.

Правда: при небольшом пробеге и прозрачной истории спрос всё-таки есть.

Три интересных факта

Chery стала первой китайской маркой, открывшей завод в России — в Калининграде. Почти 70% покупателей новых Chery берут их в кредит или по программе трейд-ин. Компания тратит около 7% оборота на разработку и локализацию моделей под российские условия.

Исторический контекст

Chery пришла на российский рынок в начале 2000-х, когда отечественные покупатели только начинали знакомиться с китайским автопромом. Первые модели воспринимались настороженно, но со временем компания сумела изменить имидж, внедрив современные технологии и увеличив гарантию до 7 лет. Массовый рост продаж начался после 2022 года, когда ушли европейские бренды. Именно тогда Chery заняла освободившуюся нишу и стала третьим по объёму производителем в стране.