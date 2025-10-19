Брали как горячие пирожки — теперь не отдают даже даром: что не так с подержанными китайцами

В последние два года китайские автомобили уверенно заняли большую часть российского авторынка, превысив 60% продаж. Однако на вторичном рынке этот успех не повторяется: подержанные модели Chery теряют цену стремительно, а их реализация часто превращается в испытание для владельцев.
Chery пришла в Россию одной из первых китайских компаний и сегодня удерживает сильные позиции. Только за восемь месяцев 2025 года продано почти 80 000 автомобилей, что составляет более 10% рынка. Летом кроссоверы Chery Tiggo 7 L и Tiggo 4 вошли в десятку самых популярных моделей в стране.
В 2024 году бренд стал третьим по объёму продаж после Lada и Haval, реализовав более 157 000 машин. На фоне роста интереса покупателей Chery активно расширяет линейку: от компактных кроссоверов до седанов Arrizo и флагманов Tiggo 9.
Совсем иначе ситуация выглядит при перепродаже. Несмотря на бурные продажи новых машин, подержанные Chery уходят с рынка тяжело. Средняя цена китайских автомобилей с пробегом в августе 2025 года снизилась до 2,1 млн рублей — на 5% ниже, чем годом ранее. Для сравнения: европейские и японские машины за тот же период потеряли около 1%.
Аналитики "Автору Оценка" отмечают, что предложение китайских машин на вторичке выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. При этом ни одна модель Chery не вошла в топ-10 подержанных автомобилей, где традиционно лидируют Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.
По мнению экспертов, решающую роль играет избыток предложения и изменение структуры спроса.
"Китайские бренды агрессивно наращивают присутствие в России, предлагая новые модели по привлекательным ценам. Это переключает интерес покупателей с подержанных машин на новые", — отметил директор по развитию партнерской сети "Китаяна" Артемий Тушков.
Кроме того, дилеры активно продвигают покупку новых автомобилей с выгодными программами кредитования и трейд-ина. Ставки ниже рыночных, расширенные гарантии и бонусы делают покупку свежего Chery очевидно привлекательнее, чем поиск аналога на вторичке.
Глава "Автостата" Сергей Целиков пояснил, что ценовое падение началось именно тогда, когда новые автомобили подешевели из-за скидок и распродаж.
"В прежние два года, пока цены на новые автомобили росли, вторичка тоже держалась", — отметил эксперт.
По данным автоподборщиков, Chery теряет 30-40% стоимости за первый год, а к третьему — до 70%. Основная причина — быстрая смена поколений. Новые версии выходят ежегодно, и предыдущие мгновенно устаревают морально.
"Производители продвигают философию автомобиля как гаджета. Первый владелец через пару лет легко меняет модель на новую, что создает поток свежих, но уже устаревших машин на вторичке", — добавил Тушков.
|Модель
|2025 (новые)
|2024 (б/у)
|2023 (б/у)
|2022 (б/у)
|Chery Tiggo 4 Pro
|2 130 000
|1 828 000
|1 807 000
|1 610 000
|Chery Tiggo 7 Pro
|2 882 000
|2 400 000
|2 120 000
|1 938 500
|Chery Arrizo 8
|3 020 000
|2 991 000
|2 250 000
|1 451 000
Низкая ликвидность связана и с трудностями ремонта. Владельцы жалуются, что оригинальные запчасти приходят месяцами, а цены на них близки к корейским.
"Такие автомобили конструктивно сложны и требуют квалифицированного обслуживания", — пояснил Тушков.
По словам эксперта Никиты Бетмана, покупать китайский автомобиль с пробегом стоит лишь при условии, что он младше трёх лет и имеет дилерскую историю.
"На пробеге до 70-80 тысяч км "китайца” можно брать смело. Пробег 150-200 тысяч — это уже табу: моторы малокубатурные, а вариаторы недолговечны", — уточнил Бетман.
Проверяйте происхождение. Лучше выбирать машину от первого владельца и с полным сервис-буком.
Изучите комплектацию. У Chery за короткий срок появилось много версий — некоторые оснащены слабее, чем кажутся.
Оцените состояние кузова. Китайские покрытия тоньше, чем у японских аналогов.
Проверьте наличие запчастей. Перед покупкой уточните сроки поставки деталей в вашем регионе.
Сравните с новой. Иногда новый Chery по акции обойдётся почти по цене подержанного.
Ошибка: покупать старый Tiggo без диагностики.
Последствие: дорогой ремонт вариатора или турбины.
Альтернатива: проверка через профильный сервис с доступом к истории.
Ошибка: рассчитывать на быструю перепродажу.
Последствие: потеря до половины стоимости за два года.
Альтернатива: планировать владение минимум на 3-4 года.
Ошибка: экономить на обслуживании.
Последствие: проблемы с электроникой и системой охлаждения.
Альтернатива: регулярное ТО у официальных сервисов или сертифицированных партнёров.
А что если китайские бренды введут гарантированный выкуп или долгосрочные подписки, как в Европе? Это могло бы резко повысить интерес ко вторичке и укрепить доверие покупателей. Но пока таких программ почти нет, рынок регулируется стихийно, и цены продолжают падать.
|Плюсы покупки подержанного Chery
|Минусы
|Современный дизайн и богатое оснащение
|Быстрое падение цены
|Дешевле аналогов при покупке
|Сложности с запчастями
|Длительная гарантия у первых владельцев
|Ограниченный спрос на вторичке
|Низкий налог и умеренный расход топлива
|Потеря остаточной стоимости до 70%
Как быстро дешевеют Chery?
В среднем на 30-40% за первый год и до 70% за три.
Стоит ли покупать подержанный Chery?
Да, если машина младше трёх лет, имеет дилерскую историю и небольшой пробег.
Почему их трудно продать?
Из-за большого предложения, низкого спроса и постоянных скидок на новые модели.
Какие модели теряют меньше?
Лучше всего держатся Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro — благодаря популярности и более премиальному позиционированию.
Миф: все китайские автомобили некачественные.
Правда: новые модели Chery значительно улучшились по материалам и безопасности.
Миф: запчасти для "китайцев" дешёвые.
Правда: оригинальные детали нередко стоят как у корейских брендов.
Миф: Chery невозможно продать.
Правда: при небольшом пробеге и прозрачной истории спрос всё-таки есть.
Chery стала первой китайской маркой, открывшей завод в России — в Калининграде.
Почти 70% покупателей новых Chery берут их в кредит или по программе трейд-ин.
Компания тратит около 7% оборота на разработку и локализацию моделей под российские условия.
Chery пришла на российский рынок в начале 2000-х, когда отечественные покупатели только начинали знакомиться с китайским автопромом. Первые модели воспринимались настороженно, но со временем компания сумела изменить имидж, внедрив современные технологии и увеличив гарантию до 7 лет. Массовый рост продаж начался после 2022 года, когда ушли европейские бренды. Именно тогда Chery заняла освободившуюся нишу и стала третьим по объёму производителем в стране.
