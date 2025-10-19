Один едет, как немец, другой — как диван на колёсах: тест, который разделил даже экспертов

2:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Выбор флагманского кроссовера из Поднебесной сегодня — не просто вопрос вкуса. В России у покупателей, желающих получить максимум за разумные деньги, чаще всего на столе два варианта: Geely Monjaro и Chery Tiggo 9. Они близки по габаритам и классу, но совершенно разные по характеру. Один будто создан для тех, кто любит динамику и европейский стиль, второй — для тех, кто ценит комфорт и плавность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Chery Tiggo 9

Два взгляда на флагман

Оба автомобиля считаются вершиной модельных линеек своих брендов. Однако подход у компаний диаметрально противоположный. Chery Tiggo 9 — это семейный формат с тремя рядами сидений и продуманным багажным отсеком. Geely Monjaro — типичный пятидверный кроссовер с приоритетом для пассажиров второго ряда и водителя.

При близких внешних размерах у Tiggo 9 больше длина (4810 мм против 4770 у Monjaro) и ширина, но по колесной базе он проигрывает 45 мм. Это значит, что в Monjaro задним пассажирам заметно просторнее, особенно в ногах. Третий ряд Tiggo 9 годится скорее для детей — взрослым будет тесно и по высоте, и по длине подушек.

Сравнение габаритов и багажников

Параметр Chery Tiggo 9 Geely Monjaro Длина, мм 4810 4770 Ширина, мм 1925 1895 Высота, мм 1741 1689 Колёсная база, мм 2800 2845 Багажник, л 200/2150 562/1532

Багажный отсек у Chery действительно длиннее и отделан аккуратнее — мягкий ворс вместо жёсткого пластика, аккуратная трансформация в ровный пол. Но Geely берёт практичностью: удобная высота пола, большое подполье на 100 литров и легкий доступ к запаске.

Интерьер: классика против эксперимента

Внутри Geely Monjaro царит скандинавская строгость. Три экрана интегрированы в лаконичное торпедо, материалы отделки мягкие, приятные на ощупь, а кнопки на центральной панели расположены логично. Всё выполнено с упором на эргономику и минимализм.

Chery Tiggo 9, наоборот, делает ставку на эффектность. Главный экран диагональю 15,6 дюйма доминирует над интерьером, создавая ощущение "домашнего телевизора". Но из-за этого исчез привычный блок физических кнопок, и часть функций спрятана в меню. Приборная панель — тоже цифровая, но без козырька, что не всем по вкусу.

Оба автомобиля предлагают удобные сиденья, хотя в Tiggo 9 они чуть короче, а диапазон регулировки руля меньше. В плюсе у Chery — режим "нулевой гравитации" для переднего пассажира, а у Geely — трёхзонный климат и продуманная логика управления.

По оснащению Monjaro напоминает европейские автомобили: акустика Bose, активное шумоподавление, богатый набор ассистентов. Tiggo 9 отвечает встроенной навигацией с eSIM и беспроводной зарядкой для двух смартфонов.

Динамика и характер

На дороге различия становятся очевидными. Chery Tiggo 9 — мягкий и покладистый, словно создавался для размеренной езды по городу и трассе. Geely Monjaro — напротив, чувствует себя как "немец": четкая реакция на руль, минимальные крены, предсказуемость в поворотах.

Под капотом Tiggo 9 — 2-литровый турбомотор мощностью 245 л. с. и восьмиступенчатая коробка собственной разработки. У Monjaro — почти аналогичный двигатель (238 л. с.), но с японским "автоматом" Aisin. Разница в динамике небольшая: Geely быстрее до сотни (7,7 с против 8 с), но по ощущениям едет живее и собраннее.

Зато Tiggo 9 лучше глотает ямы и лежачие полицейские — подвеска у него мягче. Для тех, кто ценит комфорт выше азарта, это весомый аргумент.

Советы шаг за шагом

Если вы часто возите семью — выбирайте Chery Tiggo 9: третий ряд и большой багажник пригодятся. Если важна управляемость и драйв, берите Geely Monjaro — его шасси и коробка ощутимо приятнее. Для частых поездок по трассе подойдёт Monjaro: меньше кренов, точнее реакция. Для городского ритма Tiggo 9 комфортнее — плавность и тишина в приоритете. Если цените мультимедию, Chery предложит встроенную навигацию и удобную зарядку смартфонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать Tiggo 9 ради дизайна, не проверив удобство третьего ряда.

Последствие: окажется, что места там только для детей.

Альтернатива: рассмотреть Geely Monjaro — больше пространства и комфорта на втором ряду.

Ошибка: игнорировать качество пластика и сборку.

Последствие: скрипы и царапины появятся быстрее.

Альтернатива: Monjaro с мягкими материалами и лаконичным интерьером.

Ошибка: переоценить важность встроенной навигации.

Последствие: система быстро устаревает.

Альтернатива: подключать смартфон через Android Auto или Apple CarPlay.

А что если…

А что если объединить плюсы обоих? Tiggo 9 с подвеской от Monjaro мог бы стать идеальным китайским флагманом — комфортным, но собранным. Пока же приходится выбирать между уютом и драйвом. На практике именно Monjaro чаще покупают те, кто пересаживается с европейских марок, а Tiggo 9 выбирают семьи, ценящие функциональность и простор.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Geely Monjaro Отличная управляемость, богатая комплектация, качественная отделка, Bose, удобный климат Цена выше, нет третьего ряда Chery Tiggo 9 Семиместный салон, плавность хода, встроенная eSIM-навигация, вместительный багажник Скромный климат, посредственная эргономика, "пластмассовость"

FAQ

Как выбрать между Tiggo 9 и Monjaro?

Решите, что для вас важнее: комфорт и вместительность (Tiggo 9) или драйв и премиальное ощущение (Monjaro).

Сколько стоит каждая модель?

Geely Monjaro — от 4,55 до 5,05 млн руб., Chery Tiggo 9 — от 4,25 до 4,55 млн руб.

Что лучше для трассы?

Monjaro устойчивее и предсказуемее на скорости, особенно благодаря коробке Aisin и трёхзонному климату.

Есть ли у Tiggo 9 полный привод?

Да, как и у Monjaro, используется система BorgWarner с подключаемой муфтой.

Мифы и правда

Миф: китайские флагманы шумные и некомфортные.

Правда: современные модели вроде Monjaro оснащены активным шумоподавлением и шумоизоляцией на уровне европейцев.

Миф: третий ряд в Tiggo 9 делает его идеальным семейным авто.

Правда: он пригоден лишь для коротких поездок и в основном для детей.

Миф: у Geely дорогие запчасти.

Правда: большинство компонентов унифицировано, и стоимость обслуживания сопоставима с конкурентами.

Три интересных факта

Название Monjaro созвучно африканской горе Килиманджаро — символу силы и высоты. В Chery Tiggo 9 впервые применена система "антиклевок" при торможении — перераспределяет усилие между осями. На Monjaro используют японскую коробку Aisin, которая ставится на Lexus и Volvo.

Исторический контекст

Компания Geely начинала как производитель холодильников, а в 2010 году купила Volvo, что сильно повлияло на качество и дизайн её автомобилей. Chery, напротив, с конца 1990-х развивалась как национальный бренд, активно сотрудничая с западными инженерами и создавая собственные двигатели. Современные флагманы — результат этого десятилетнего рывка: от бюджетных седанов до технологичных кроссоверов с премиальными амбициями.