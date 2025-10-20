Громоздкие, прожорливые, идеальные: автомобили, которые задали вкус роскоши

Семидесятые годы XX века стали последним десятилетием, когда инженеры и дизайнеры создавали автомобили, не зная ограничений. В Америке бензин стоил копейки, а слово "компактный" звучало почти оскорбительно. Автомобиль в то время был не просто транспортом — это был символ успеха, воплощение свободы и предмет гордости. Гигантские купе и седаны тех лет не экономили ни на металле, ни на хроме, ни на комфорте.
Imperial LeBaron начала 1970-х — автомобиль, в котором сочетались величие и дерзость. Почти шесть метров длины, двигатель V8 объёмом 7,2 литра и аппетит под 24 литра на 100 км делали его настоящим монстром дорог. Салон напоминал частный кабинет — кожа, дерево, блестящая фурнитура, встроенная радиостанция для связи. Он создавался не для скорости, а для ощущения могущества и беззаботности.
Лишь спустя десятилетия Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase смог превзойти LeBaron по длине, но атмосферу американской роскоши 70-х повторить уже невозможно.
Флагман Lincoln стал символом финала эпохи больших машин. Почти шесть метров длины, виниловая крыша, золотые акценты Cartier, двигатель 6,6 литра и мощность чуть больше 130 л. с. — роскошь здесь выражалась не в динамике, а в величии. Continental больше напоминал движущийся кабинет с шелестом кожи и запахом дерева.
Модель стала своеобразным мостом между эпохой избытка и новым десятилетием, когда на рынке начали доминировать экономичные японские автомобили.
DeVille 1975 года — ода комфорту и техническим экспериментам. Машина длиной почти шесть метров весила более двух тонн, оснащалась 8,2-литровым V8 и предлагала подушки безопасности — невиданную новинку для того времени. Внутри царил мягкий свет, велюр и хром, а система "Twilight Sentinel" включала фары автоматически при наступлении сумерек.
Именно такие американские "динозавры" задали стандарты безопасности, позже реализованные в европейских премиальных брендах.
Эта модель стала воплощением американского гламура. В её интерьере ковры были толщиной с домашний палас, кресла — с подогревом, а радио можно было переключать ногой. При длине 5,87 м и массе более двух тонн автомобиль не стремился к скорости, зато дарил ощущение абсолютного покоя и изоляции от внешнего мира.
1978 год стал последним для платформы C-Body, на которой строились культовые полноразмерные седаны Chrysler.
Универсал длиной почти шесть метров и с отделкой "под дерево" стал символом американского семейного путешествия. Он выглядел как дом на колёсах, где помещалась вся семья, багаж и даже собака. Под капотом трудился 7,5-литровый V8, обеспечивавший уверенное движение по бескрайним хайвеям.
Декоративная "деревянная" отделка имитировала дизайн роскошных вагонов 1930-х годов.
Эта версия Electra стала воплощением силы. Название "225" обозначало длину кузова в дюймах. Под капотом скрывался двигатель 7,5 литра, выдававший 370 л. с. и 691 Н·м крутящего момента — почти рекорд того времени. Разгон до сотни за 7,5 секунд был роскошью для машины такого класса. Но при этом салон оставался тихим и благородным, с хромом и натуральной кожей.
Через пять лет этот же мотор выдавал уже 205 л. с. из-за новых экологических норм, став символом упадка мощных "дредноутов".
Дизайн Crown вдохновлялся авиацией. Плавные линии кузова и длинный "фюзеляж" создавали ощущение лайнера на колёсах. 440-й двигатель развивал 350 л. с., а салон с бархатными креслами и деревянными вставками выглядел как интерьер частного джета. Расход в 18 литров не пугал — топливо стоило дешево, а роскошь считалась главным аргументом.
Это был последний настоящий автомобиль марки Imperial, после 1975 года имя превратилось лишь в опцию для моделей Chrysler.
Континенталь образца 1972 года стал воплощением изысканности. Совместные версии с модными домами Bill Blass и Cartier отличались ручной росписью и позолоченными табличками владельцев. Мотор 7,5 литра выдавал 224 л. с., но дело было не в мощности — автомобиль создавал атмосферу праздника и демонстрировал социальный статус.
Цена Continental в 1972 году составляла около 10 000 долларов — как две новые Volkswagen Beetle. Но покупатели платили за престиж, а не за рациональность.
Эта модель стала символом того, как бюрократия способна влиять на дизайн. Из-за новых правил безопасности автомобиль получил огромные "пятимильные" бамперы, добавившие почти метр длины. Восьмицилиндровый мотор выдавал 210 л. с., а салон с деревянными вставками и электростеклоподъёмниками выглядел почти президентским.
К началу 1980-х Oldsmobile сократился до компактных размеров, а сама марка исчезла к 2004 году.
Модификация середины 1970-х сохранила имя, но стала символом попытки удержать роскошь в эпоху кризиса. 5,93 метра длины, электролюк, климат-контроль и кассетная магнитола делали её вершиной американского комфорта. Несмотря на "всего" 205 л. с., автомобиль производил впечатление дворца на колёсах.
Эта версия пережила нефтяной кризис 1973 года и показала, что любовь к большим машинам в США не исчезла мгновенно.
|Модель
|Длина (м)
|Двигатель
|Мощность (л.с.)
|Особенность
|Chrysler Imperial LeBaron 1973
|5.98
|7.2 V8
|215
|Радиосвязь, интерьер под слоновую кость
|Lincoln Continental 1979
|5.92
|6.6 V8
|137
|Виниловая крыша, оформление Cartier
|Cadillac Coupe DeVille 1975
|5.86
|8.2 V8
|190
|Подушки безопасности, Twilight Sentinel
|Chrysler New Yorker 1978
|5.87
|6.6 V8
|190
|Подогрев кресел, радиола с ножным управлением
|Ford Country Squire 1978
|5.73
|7.5 V8
|202
|Декор под дерево, семейный универсал
|Buick Electra 225 Sport Coupe 1970
|5.74
|7.5 V8
|370
|Рекордный крутящий момент
|Imperial Crown 1970
|5.83
|7.2 V8
|350
|Дизайн в стиле "фюзеляж"
|Lincoln Continental 1972
|5.73
|7.5 V8
|224
|Версии Cartier и Bill Blass
|Oldsmobile 98 Regency 1974
|5.9
|7.5 V8
|210
|Пятимильные бамперы
|Buick Electra 225 1975
|5.93
|7.5 V8
|205
|Электролюк, кассетная магнитола
Cadillac первым среди американских брендов внедрил подушки безопасности.
Ford Country Squire использовал настоящие деревянные панели до конца 1950-х, после чего их заменили на виниловую имитацию.
Oldsmobile 98 стал одним из первых серийных автомобилей, оснащённых электрическими стеклоподъёмниками.
