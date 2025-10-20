Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про фикусы: кактусы захватывают интерьеры — их ставят даже в спальни
Секрет ароматной кухни: как высушить травы так, чтобы соседи подумали, что у вас ресторан
Маленькое чудо из тропиков: амфибия, которая сияет, будто солнце — золотое сокровище Панамы
Отпуск превратился в выживание: туристы в Испании борются с последствиями шторма
Этна преподнесла сюрприз: раскрыта тайна извержений, которую скрывали тысячи лет
Алхимия мужской энергии: где заканчиваются тренировки и начинается химия обмана
Статистика против стереотипов: Юрий Лоза объяснил, почему мужчинам живётся тяжелее, чем женщинам
Пять продуктов, которые держат в узде женские гормоны и замедляют старение
Всё начинается с кишечника: как незаметная утечка превращает тело в зону хронического стресса

Громоздкие, прожорливые, идеальные: автомобили, которые задали вкус роскоши

10:41
Авто

Семидесятые годы XX века стали последним десятилетием, когда инженеры и дизайнеры создавали автомобили, не зная ограничений. В Америке бензин стоил копейки, а слово "компактный" звучало почти оскорбительно. Автомобиль в то время был не просто транспортом — это был символ успеха, воплощение свободы и предмет гордости. Гигантские купе и седаны тех лет не экономили ни на металле, ни на хроме, ни на комфорте.

Lincoln Continental Mark IV
Фото: commons.wikimedia.org by LincolnGivenchy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Lincoln Continental Mark IV

Chrysler Imperial LeBaron 1973

Imperial LeBaron начала 1970-х — автомобиль, в котором сочетались величие и дерзость. Почти шесть метров длины, двигатель V8 объёмом 7,2 литра и аппетит под 24 литра на 100 км делали его настоящим монстром дорог. Салон напоминал частный кабинет — кожа, дерево, блестящая фурнитура, встроенная радиостанция для связи. Он создавался не для скорости, а для ощущения могущества и беззаботности.

Исторический акцент

Лишь спустя десятилетия Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase смог превзойти LeBaron по длине, но атмосферу американской роскоши 70-х повторить уже невозможно.

Lincoln Continental 1979

Флагман Lincoln стал символом финала эпохи больших машин. Почти шесть метров длины, виниловая крыша, золотые акценты Cartier, двигатель 6,6 литра и мощность чуть больше 130 л. с. — роскошь здесь выражалась не в динамике, а в величии. Continental больше напоминал движущийся кабинет с шелестом кожи и запахом дерева.

Контекст

Модель стала своеобразным мостом между эпохой избытка и новым десятилетием, когда на рынке начали доминировать экономичные японские автомобили.

Cadillac Coupe DeVille 1975

DeVille 1975 года — ода комфорту и техническим экспериментам. Машина длиной почти шесть метров весила более двух тонн, оснащалась 8,2-литровым V8 и предлагала подушки безопасности — невиданную новинку для того времени. Внутри царил мягкий свет, велюр и хром, а система "Twilight Sentinel" включала фары автоматически при наступлении сумерек.

Примечание

Именно такие американские "динозавры" задали стандарты безопасности, позже реализованные в европейских премиальных брендах.

Chrysler New Yorker Brougham 1978

Эта модель стала воплощением американского гламура. В её интерьере ковры были толщиной с домашний палас, кресла — с подогревом, а радио можно было переключать ногой. При длине 5,87 м и массе более двух тонн автомобиль не стремился к скорости, зато дарил ощущение абсолютного покоя и изоляции от внешнего мира.

Исторический контекст

1978 год стал последним для платформы C-Body, на которой строились культовые полноразмерные седаны Chrysler.

Ford Country Squire 1978

Универсал длиной почти шесть метров и с отделкой "под дерево" стал символом американского семейного путешествия. Он выглядел как дом на колёсах, где помещалась вся семья, багаж и даже собака. Под капотом трудился 7,5-литровый V8, обеспечивавший уверенное движение по бескрайним хайвеям.

Интересный факт

Декоративная "деревянная" отделка имитировала дизайн роскошных вагонов 1930-х годов.

Buick Electra 225 Sport Coupe 1970

Эта версия Electra стала воплощением силы. Название "225" обозначало длину кузова в дюймах. Под капотом скрывался двигатель 7,5 литра, выдававший 370 л. с. и 691 Н·м крутящего момента — почти рекорд того времени. Разгон до сотни за 7,5 секунд был роскошью для машины такого класса. Но при этом салон оставался тихим и благородным, с хромом и натуральной кожей.

Ирония истории

Через пять лет этот же мотор выдавал уже 205 л. с. из-за новых экологических норм, став символом упадка мощных "дредноутов".

Imperial Crown 1970

Дизайн Crown вдохновлялся авиацией. Плавные линии кузова и длинный "фюзеляж" создавали ощущение лайнера на колёсах. 440-й двигатель развивал 350 л. с., а салон с бархатными креслами и деревянными вставками выглядел как интерьер частного джета. Расход в 18 литров не пугал — топливо стоило дешево, а роскошь считалась главным аргументом.

Исторический контекст

Это был последний настоящий автомобиль марки Imperial, после 1975 года имя превратилось лишь в опцию для моделей Chrysler.

Lincoln Continental 1972

Континенталь образца 1972 года стал воплощением изысканности. Совместные версии с модными домами Bill Blass и Cartier отличались ручной росписью и позолоченными табличками владельцев. Мотор 7,5 литра выдавал 224 л. с., но дело было не в мощности — автомобиль создавал атмосферу праздника и демонстрировал социальный статус.

Контекст

Цена Continental в 1972 году составляла около 10 000 долларов — как две новые Volkswagen Beetle. Но покупатели платили за престиж, а не за рациональность.

Oldsmobile 98 Regency Coupe 1974

Эта модель стала символом того, как бюрократия способна влиять на дизайн. Из-за новых правил безопасности автомобиль получил огромные "пятимильные" бамперы, добавившие почти метр длины. Восьмицилиндровый мотор выдавал 210 л. с., а салон с деревянными вставками и электростеклоподъёмниками выглядел почти президентским.

Судьба

К началу 1980-х Oldsmobile сократился до компактных размеров, а сама марка исчезла к 2004 году.

Buick Electra 225 1975

Модификация середины 1970-х сохранила имя, но стала символом попытки удержать роскошь в эпоху кризиса. 5,93 метра длины, электролюк, климат-контроль и кассетная магнитола делали её вершиной американского комфорта. Несмотря на "всего" 205 л. с., автомобиль производил впечатление дворца на колёсах.

Любопытный факт

Эта версия пережила нефтяной кризис 1973 года и показала, что любовь к большим машинам в США не исчезла мгновенно.

Таблица сравнения

Модель Длина (м) Двигатель Мощность (л.с.) Особенность
Chrysler Imperial LeBaron 1973 5.98 7.2 V8 215 Радиосвязь, интерьер под слоновую кость
Lincoln Continental 1979 5.92 6.6 V8 137 Виниловая крыша, оформление Cartier
Cadillac Coupe DeVille 1975 5.86 8.2 V8 190 Подушки безопасности, Twilight Sentinel
Chrysler New Yorker 1978 5.87 6.6 V8 190 Подогрев кресел, радиола с ножным управлением
Ford Country Squire 1978 5.73 7.5 V8 202 Декор под дерево, семейный универсал
Buick Electra 225 Sport Coupe 1970 5.74 7.5 V8 370 Рекордный крутящий момент
Imperial Crown 1970 5.83 7.2 V8 350 Дизайн в стиле "фюзеляж"
Lincoln Continental 1972 5.73 7.5 V8 224 Версии Cartier и Bill Blass
Oldsmobile 98 Regency 1974 5.9 7.5 V8 210 Пятимильные бамперы
Buick Electra 225 1975 5.93 7.5 V8 205 Электролюк, кассетная магнитола

3 интересных факта

  1. Cadillac первым среди американских брендов внедрил подушки безопасности.

  2. Ford Country Squire использовал настоящие деревянные панели до конца 1950-х, после чего их заменили на виниловую имитацию.

  3. Oldsmobile 98 стал одним из первых серийных автомобилей, оснащённых электрическими стеклоподъёмниками.

Исторический контекст

  • В 1973 году нефтяной кризис резко изменил рынок: после десятилетия роскоши производители были вынуждены сокращать размеры машин.
  • 1978 год стал годом окончания эпохи классических "land yachts", уступивших место "downsizing"-платформам.
  • Многие технологии этих гигантов — климат-контроль, автоматическое освещение, круиз-контроль — позже стали стандартом во всех классах авто.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Последние материалы
Всё оказалось не так грустно: Владимир Пресняков открыл неожиданную сторону развода сына
Экран под прицелом пыли: одна ошибка при чистке — и телевизор можно выбросить
Турист на грани закона: 6 невинных поступков, за которые в Китае сильно наказывают
Дважды по 60+: как изменит рынок труда стареющее население планеты
Ужин с последствиями: почему суши с газировкой — прямой путь к гастриту
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Морозы, лёд и пылающие сердца: цветок, который делает весну живой даже в октябре
Нервируют, упрямятся, но в них влюбляешься: 6 автомобилей с душой
Женщина устала — врачи довольны: как индустрия психиатрии зарабатывает на материнстве
В Германии обнаружен клад Римской империи: что скрывают 450 монет и золото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.