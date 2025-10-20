Toyota запускает обратный отсчёт: 5 декабря покажут машину, которая вернёт драйв эпохи LFA

Toyota в последние дни словно переключилась в режим турбо. Пока одна часть компании готовит выделение Century в отдельный люксовый бренд, а вокруг Lexus ходят разговоры про смелый шестиколёсный минивэн, в повестке появился главный пункт: подтверждена дата премьеры преемника LFA — 5 декабря.
На корпоративном микросайте уже крутится таймер, так что ожидание превратилось в обратный отсчёт. По предварительным данным, серийная машина унаследует пропорции дорожной версии концепта GR GT3, впервые показанного в 2022 году, а под длинным капотом ждём V8.
Название пока интригует: от обсуждаемого Lexus LFR инсайдеры всё чаще переходят к индексу GR GT — в духе новой структуры "Toyota Group", где Gazoo Racing усиливают как самостоятельное направление.
LFA оставил в истории Lexus не только редкость тиража, но и эталонное чувство отклика мотора и шасси. Новый флагман, судя по сигнатуре силуэта и тестовым выездам на фестивале в Гудвуде, будет делать ставку на ту же триаду: звук, точность реакций и аэродинамику. В отличие от тренда на электромобили, здесь ставка на "горячую" механику — V8, вероятно с надувом и вспомогательной электризацией для "подхвата" на низах. Это укладывается в логику бренда GR: спортивные решения, приближённые к гоночной технике, но адаптированные для дорог общего пользования, страховки и ежедневной эксплуатации.
|Параметр
|Преемник LFA (ожидаемо)
|Lexus LC 500
|Nissan GT-R (R35)
|Porsche 911 (992)
|Тип силовой установки
|V8, возможен гибрид
|V8 атмосферный
|V6 битурбо
|B6 битурбо
|Ориентация
|Трек/дорога, GR-настройка
|Гран-турер
|Хардкор-спорт
|Универсальный спорт
|Материалы
|Карбон, алюминий
|Алюминий, сталь
|Сталь/алюминий
|Микс, алюминий
|Тормоза
|Вероятно карбон-керамика
|Сталь/керамика опц.
|Сталь/керамика опц.
|Керамика опц.
|Электроника шасси
|Трековые режимы, телеметрия GR
|Комфорт/спорт
|Настаиваемая
|Обширная линейка
Сохранить ссылку на микросайт с таймером и календарное напоминание на 5 декабря — поток новостей в этот день будет плотным.·
Сформировать чек-лист опций: карбон-керамические тормоза, ковши, пакеты аэродинамики, шины трекового класса (UUHP), телеметрия GR.·
Оценить сопутствующие расходы: каско для спорткара, расширенная гарантия, хранение комплектов резины, обслуживание узлов с высокой тепловой нагрузкой.·
Заранее обсудить со страховой нюансы установки тюнинг-элементов (спойлеры, диффузоры, выхлоп) — это упростит внесение изменений в полис.
|Плюсы
|Минусы
|Возвращение харизматичного флагмана Lexus
|Вероятно высокая цена и дефицит
|Технологии GR, близость к GT3-наработкам
|Сложности с страхованием и обслуживанием в регионах
|Акцент на эмоции: V8, звук, шасси
|Практичность ниже, чем у GT-класса
|Потенциал трек-дней и клубных событий
|Возможные очереди и спекуляции на старте продаж
Официальная премьера заявлена на 5 декабря. Формат — онлайн-презентация с материалами пресс-пакета и, вероятно, статическими съёмками.
Нет, ориентиры указывают на V8 с возможной гибридной поддержкой. Полных EV-версий в первом цикле не ожидается; Lexus оставит электромобили для параллельной линейки.
Цены объявят ближе к старту заказов. Ориентир — верхняя граница сегмента "суперкупе"; в стоимости заметный вклад дадут тормоза и карбон-пакеты.
Теплостойкость тормозов, варианты шин (включая омологацию для дорог общего пользования), охлаждение трансмиссии, пакеты аэродеталей и телеметрию GR.
LC — это комфортный гран-турер на каждый день. Преемник LFA — машина о драйвере, треке и пиковых ощущениях, с более жёстким фокусом и "острой" управляемостью.
2010-2012: выпуск Lexus LFA ограниченным тиражом — модель становится "визиткой" инженерных амбиций бренда.·
2022: дебют концепта GR GT3 — демонстрация вектора на клиентские гонки и унификацию решений.·
Июль текущего года: прототип с V8 слышат в действии на Гудвуде — публичный "звук" как часть нарратива.·
5 декабря: ожидаемая презентация серийной модели — точка, с которой начнётся сравнение с 911, GT-R и другими иконами.
Новый флагман Lexus обещает вернуться к формуле, которая сделала LFA легендой: редкий продукт, сделанный ради эмоций и инженерной отточенности. В эпоху, где повсюду электромобили, он напоминает, что у бензинового спорта ещё есть пространство — особенно когда за проектом стоит команда GR. Осталось дождаться презентации и узнать, какое имя получит машина, призванная снова зажечь искру в сердцах поклонников марки.
