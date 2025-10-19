10 автомобильных марок на грани вымирания: кто исчезнет раньше, чем успеет обновить модельный ряд

Автомобильная индустрия переживает один из самых нестабильных периодов в своей истории. Электрификация, объединения концернов, уход брендов с рынков и растущая конкуренция со стороны Китая заставляют даже старейшие марки бороться за выживание. Некоторые компании уже балансируют на грани исчезновения, и эксперты не исключают, что через 5-10 лет мы больше не увидим их логотипов на новых автомобилях.
Когда-то Mitsubishi ассоциировался с легендарными моделями вроде Lancer Evolution, Pajero и спортивными купе Eclipse. Сегодня же в линейке остались лишь кроссоверы вроде Outlander и Eclipse Cross. Продажи бюджетного Mirage, самого дешёвого авто в США, не спасают положение.
Проблема не только в потере харизмы, но и в качестве — жалобы на вариаторы подорвали миф о надёжности марки. Компания постепенно теряет позиции даже в Азии. Если чудо не произойдёт, Mitsubishi рискует исчезнуть в течение десятилетия.
Ещё недавно Chrysler 300C символизировал американскую мощь. Сегодня же в салонах бренда осталась одна модель — Pacifica, минивэн с проблемной репутацией.
Продажи падают, а руководство холдинга Stellantis делает ставку на Jeep и Ram. Планов на спасение марки нет, и, похоже, история Chrysler подходит к финалу.
Люксовое подразделение Nissan когда-то конкурировало с Lexus и BMW, но теперь его продажи стремительно снижаются. Основные причины — однообразие моделей, слабая динамика, вариаторы и уход от фирменного спортивного характера.
Кроссоверы Infiniti стали "слишком Nissan", а премиум-клиенты выбрали Genesis или Acura. В США продажи упали почти вдвое, а в Китае — стагнируют.
Когда-то Lincoln возил президентов и звёзд Голливуда. Сегодня — это просто "облагороженный Ford". В линейке остались лишь кроссоверы вроде Corsair и Aviator, а премиум-сегмент без седанов оказался пуст.
Попытки выйти на китайский рынок не увенчались успехом. На фоне Cadillac и Tesla, Lincoln кажется брендом без будущего.
Alfa Romeo славится дизайном и эмоциями от вождения, но репутация надёжности остаётся ахиллесовой пятой. Даже современные Giulia и Stelvio, несмотря на великолепную управляемость, страдают от постоянных неисправностей.
Продажи в США не превышают 15 тысяч машин в год, а в Европе марка живёт на энтузиазме фанатов. Без реформ в сервисе и надёжности Alfa рискует повторить судьбу Lancia.
Когда в 2010-х появился Fiat 500, казалось, бренд нашёл новую нишу. Но за симпатичным дизайном скрылись проблемы с качеством, электроникой и трансмиссиями.
В США марка почти исчезла, а в Европе держится за счёт гибридов и малолитражек. Fiat ещё живёт благодаря своей массовости, но без серьёзных перемен он может раствориться внутри концерна Stellantis.
В отличие от многих конкурентов, Mazda остаётся примером инженерной честности. Технологии Skyactiv, классические автоматы, надёжные двигатели — всё на высшем уровне.
Однако у компании недостаточно ресурсов, чтобы конкурировать в эпоху электрификации. Пока Toyota и Hyundai строят электрокары, Mazda сдержанно наблюдает. Без стратегического партнёра бренд рискует стать частью более крупного концерна.
Премиальное ответвление Hyundai быстро завоевало уважение благодаря моделям G70, GV70 и GV80. Но бренд остаётся уязвимым: малый объём продаж, слабая остаточная стоимость и недостаточная история мешают ему закрепиться среди люксовых гигантов.
Genesis продаёт около 70 тысяч машин в США, что несопоставимо с Mercedes или Lexus. Без сильного имиджа премиум-класс долго не удержать.
Бренд Acura, принадлежащий Honda, переживает кризис идентичности. Модели надёжные, технологичные, но не предлагают ничего, чего нет у самих "Хонд". Разница в цене не оправдана, а динамика и комфорт — средние.
Пока Lexus и Genesis развиваются, Acura теряет позиции. Без чёткой стратегии и уникального предложения она может раствориться в структуре Honda.
Jaguar когда-то был воплощением британского шика. Но после десятилетий неудачных решений бренд оказался на грани. Продажи упали до 60 тысяч машин в год, а электрификация буксует.
Дилеры массово закрывают салоны, а б/у автомобили дешевеют быстрее, чем у конкурентов. Переход на электромобили остаётся на бумаге. Если ситуация не изменится, "большая кошка" может уйти в историю уже к 2030 году.
|Марка
|Основная проблема
|Продажи (2024, тыс.)
|Риск исчезновения
|Mitsubishi
|Потеря культовых моделей
|700
|Средний
|Chrysler
|Сокращение линейки, низкие продажи
|100
|Высокий
|Infiniti
|Утрата имиджа премиума
|80
|Высокий
|Lincoln
|Отсутствие уникальности
|90
|Средний
|Alfa Romeo
|Ненадёжность, дорогой сервис
|55
|Высокий
|Fiat
|Проблемы с качеством, слабый имидж
|120
|Средний
|Mazda
|Недостаток инвестиций
|1300
|Средний
|Genesis
|Молодой бренд, слабая репутация
|70
|Средний
|Acura
|Нет разницы с Honda
|150
|Средний
|Jaguar
|Устаревшие технологии
|60
|Очень высокий
|Ошибка бренда
|Последствие
|Возможное спасение
|Игнорирование электромобилей
|Потеря доли рынка
|Гибридные и EV-линейки
|Экономия на надёжности
|Отток покупателей
|Повышение качества сборки
|Нечёткое позиционирование
|Размывание бренда
|Перезапуск с уникальной ДНК
|Ставка на один рынок
|Уязвимость
|Глобальная диверсификация
Миф 1. Старые бренды не могут исчезнуть.
Правда. Даже легенды вроде Saab и Pontiac ушли с рынка.
Миф 2. Плохие продажи всегда означают конец.
Правда. Иногда компаниям удаётся возродиться — примером служит Volvo.
Миф 3. Электромобили спасут всех.
Правда. Без устойчивого спроса даже EV могут стать провалом, как у Jaguar.
Chrysler 300C был одним из любимых автомобилей американских рэперов в 2000-е.
Mazda MX-5 — самый продаваемый родстер в истории, с тиражом свыше 1,2 млн экземпляров.
Alfa Romeo выиграла первый чемпионат мира по Формуле-1 в 1950 году.
В 1970-х Mitsubishi продавала в США больше машин, чем Subaru.
Fiat был основателем концерна FCA, из которого вырос Stellantis.
Jaguar принадлежал Ford, затем Tata Motors, но оба владельца не смогли вернуть бренд к славе.
