10 автомобильных марок на грани вымирания: кто исчезнет раньше, чем успеет обновить модельный ряд

Автомобильная индустрия переживает один из самых нестабильных периодов в своей истории. Электрификация, объединения концернов, уход брендов с рынков и растущая конкуренция со стороны Китая заставляют даже старейшие марки бороться за выживание. Некоторые компании уже балансируют на грани исчезновения, и эксперты не исключают, что через 5-10 лет мы больше не увидим их логотипов на новых автомобилях.

Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 2017 Infiniti QX70

Mitsubishi — тень самой себя

Когда-то Mitsubishi ассоциировался с легендарными моделями вроде Lancer Evolution, Pajero и спортивными купе Eclipse. Сегодня же в линейке остались лишь кроссоверы вроде Outlander и Eclipse Cross. Продажи бюджетного Mirage, самого дешёвого авто в США, не спасают положение.

Проблема не только в потере харизмы, но и в качестве — жалобы на вариаторы подорвали миф о надёжности марки. Компания постепенно теряет позиции даже в Азии. Если чудо не произойдёт, Mitsubishi рискует исчезнуть в течение десятилетия.

Chrysler — имя, которое осталось в музеях

Ещё недавно Chrysler 300C символизировал американскую мощь. Сегодня же в салонах бренда осталась одна модель — Pacifica, минивэн с проблемной репутацией.

Продажи падают, а руководство холдинга Stellantis делает ставку на Jeep и Ram. Планов на спасение марки нет, и, похоже, история Chrysler подходит к финалу.

Infiniti — люкс без индивидуальности

Люксовое подразделение Nissan когда-то конкурировало с Lexus и BMW, но теперь его продажи стремительно снижаются. Основные причины — однообразие моделей, слабая динамика, вариаторы и уход от фирменного спортивного характера.

Кроссоверы Infiniti стали "слишком Nissan", а премиум-клиенты выбрали Genesis или Acura. В США продажи упали почти вдвое, а в Китае — стагнируют.

Lincoln — был президентским, стал дежурным

Когда-то Lincoln возил президентов и звёзд Голливуда. Сегодня — это просто "облагороженный Ford". В линейке остались лишь кроссоверы вроде Corsair и Aviator, а премиум-сегмент без седанов оказался пуст.

Попытки выйти на китайский рынок не увенчались успехом. На фоне Cadillac и Tesla, Lincoln кажется брендом без будущего.

Alfa Romeo — красивая, но капризная

Alfa Romeo славится дизайном и эмоциями от вождения, но репутация надёжности остаётся ахиллесовой пятой. Даже современные Giulia и Stelvio, несмотря на великолепную управляемость, страдают от постоянных неисправностей.

Продажи в США не превышают 15 тысяч машин в год, а в Европе марка живёт на энтузиазме фанатов. Без реформ в сервисе и надёжности Alfa рискует повторить судьбу Lancia.

Fiat — стиль без опоры

Когда в 2010-х появился Fiat 500, казалось, бренд нашёл новую нишу. Но за симпатичным дизайном скрылись проблемы с качеством, электроникой и трансмиссиями.

В США марка почти исчезла, а в Европе держится за счёт гибридов и малолитражек. Fiat ещё живёт благодаря своей массовости, но без серьёзных перемен он может раствориться внутри концерна Stellantis.

Mazda — слишком мала, чтобы выжить в одиночку

В отличие от многих конкурентов, Mazda остаётся примером инженерной честности. Технологии Skyactiv, классические автоматы, надёжные двигатели — всё на высшем уровне.

Однако у компании недостаточно ресурсов, чтобы конкурировать в эпоху электрификации. Пока Toyota и Hyundai строят электрокары, Mazda сдержанно наблюдает. Без стратегического партнёра бренд рискует стать частью более крупного концерна.

Genesis — сильный, но слишком молодой

Премиальное ответвление Hyundai быстро завоевало уважение благодаря моделям G70, GV70 и GV80. Но бренд остаётся уязвимым: малый объём продаж, слабая остаточная стоимость и недостаточная история мешают ему закрепиться среди люксовых гигантов.

Genesis продаёт около 70 тысяч машин в США, что несопоставимо с Mercedes или Lexus. Без сильного имиджа премиум-класс долго не удержать.

Acura — премиум без оправдания цены

Бренд Acura, принадлежащий Honda, переживает кризис идентичности. Модели надёжные, технологичные, но не предлагают ничего, чего нет у самих "Хонд". Разница в цене не оправдана, а динамика и комфорт — средние.

Пока Lexus и Genesis развиваются, Acura теряет позиции. Без чёткой стратегии и уникального предложения она может раствориться в структуре Honda.

Jaguar — финальный акт легенды

Jaguar когда-то был воплощением британского шика. Но после десятилетий неудачных решений бренд оказался на грани. Продажи упали до 60 тысяч машин в год, а электрификация буксует.

Дилеры массово закрывают салоны, а б/у автомобили дешевеют быстрее, чем у конкурентов. Переход на электромобили остаётся на бумаге. Если ситуация не изменится, "большая кошка" может уйти в историю уже к 2030 году.

Сравнение: бренды на грани

Марка Основная проблема Продажи (2024, тыс.) Риск исчезновения Mitsubishi Потеря культовых моделей 700 Средний Chrysler Сокращение линейки, низкие продажи 100 Высокий Infiniti Утрата имиджа премиума 80 Высокий Lincoln Отсутствие уникальности 90 Средний Alfa Romeo Ненадёжность, дорогой сервис 55 Высокий Fiat Проблемы с качеством, слабый имидж 120 Средний Mazda Недостаток инвестиций 1300 Средний Genesis Молодой бренд, слабая репутация 70 Средний Acura Нет разницы с Honda 150 Средний Jaguar Устаревшие технологии 60 Очень высокий

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка бренда Последствие Возможное спасение Игнорирование электромобилей Потеря доли рынка Гибридные и EV-линейки Экономия на надёжности Отток покупателей Повышение качества сборки Нечёткое позиционирование Размывание бренда Перезапуск с уникальной ДНК Ставка на один рынок Уязвимость Глобальная диверсификация

Мифы и правда

Миф 1. Старые бренды не могут исчезнуть.

Правда. Даже легенды вроде Saab и Pontiac ушли с рынка.

Миф 2. Плохие продажи всегда означают конец.

Правда. Иногда компаниям удаётся возродиться — примером служит Volvo.

Миф 3. Электромобили спасут всех.

Правда. Без устойчивого спроса даже EV могут стать провалом, как у Jaguar.

Три интересных факта

Chrysler 300C был одним из любимых автомобилей американских рэперов в 2000-е. Mazda MX-5 — самый продаваемый родстер в истории, с тиражом свыше 1,2 млн экземпляров. Alfa Romeo выиграла первый чемпионат мира по Формуле-1 в 1950 году.

