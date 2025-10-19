Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите в октябре — и весной не узнаете свой сад: морозостойкое чудо для ленивых садоводов
Минимум движений — максимум пользы: формула лёгкого тела без изнуряющих тренировок
Овощной суп больше не будет пресным: 5 секретов для яркого вкуса
Барьер под защитой: как восстановить кожу после зимнего стресса
Без хлора и паники: домашние рецепты, которые заставят плесень исчезнуть навсегда
Усталость не лечится отпуском: где искать настоящую энергию, если даже кофе не помогает
То, что раньше восхищало, теперь тянет назад: Ксения Собчак увидела, что мешает Баскову быть собой
Этот шлем вам скоро не понадобится: учёные нашли способ управлять вашим личным виртуальным миром
Европа выбрала любимые ворота в небо — и это не Берлин, не Лондон и не Париж

10 автомобильных марок на грани вымирания: кто исчезнет раньше, чем успеет обновить модельный ряд

2:22
Авто

Автомобильная индустрия переживает один из самых нестабильных периодов в своей истории. Электрификация, объединения концернов, уход брендов с рынков и растущая конкуренция со стороны Китая заставляют даже старейшие марки бороться за выживание. Некоторые компании уже балансируют на грани исчезновения, и эксперты не исключают, что через 5-10 лет мы больше не увидим их логотипов на новых автомобилях.

2017 Infiniti QX70
Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
2017 Infiniti QX70

Mitsubishi — тень самой себя

Когда-то Mitsubishi ассоциировался с легендарными моделями вроде Lancer Evolution, Pajero и спортивными купе Eclipse. Сегодня же в линейке остались лишь кроссоверы вроде Outlander и Eclipse Cross. Продажи бюджетного Mirage, самого дешёвого авто в США, не спасают положение.

Проблема не только в потере харизмы, но и в качестве — жалобы на вариаторы подорвали миф о надёжности марки. Компания постепенно теряет позиции даже в Азии. Если чудо не произойдёт, Mitsubishi рискует исчезнуть в течение десятилетия.

Chrysler — имя, которое осталось в музеях

Ещё недавно Chrysler 300C символизировал американскую мощь. Сегодня же в салонах бренда осталась одна модель — Pacifica, минивэн с проблемной репутацией.

Продажи падают, а руководство холдинга Stellantis делает ставку на Jeep и Ram. Планов на спасение марки нет, и, похоже, история Chrysler подходит к финалу.

Infiniti — люкс без индивидуальности

Люксовое подразделение Nissan когда-то конкурировало с Lexus и BMW, но теперь его продажи стремительно снижаются. Основные причины — однообразие моделей, слабая динамика, вариаторы и уход от фирменного спортивного характера.

Кроссоверы Infiniti стали "слишком Nissan", а премиум-клиенты выбрали Genesis или Acura. В США продажи упали почти вдвое, а в Китае — стагнируют.

Lincoln — был президентским, стал дежурным

Когда-то Lincoln возил президентов и звёзд Голливуда. Сегодня — это просто "облагороженный Ford". В линейке остались лишь кроссоверы вроде Corsair и Aviator, а премиум-сегмент без седанов оказался пуст.

Попытки выйти на китайский рынок не увенчались успехом. На фоне Cadillac и Tesla, Lincoln кажется брендом без будущего.

Alfa Romeo — красивая, но капризная

Alfa Romeo славится дизайном и эмоциями от вождения, но репутация надёжности остаётся ахиллесовой пятой. Даже современные Giulia и Stelvio, несмотря на великолепную управляемость, страдают от постоянных неисправностей.

Продажи в США не превышают 15 тысяч машин в год, а в Европе марка живёт на энтузиазме фанатов. Без реформ в сервисе и надёжности Alfa рискует повторить судьбу Lancia.

Fiat — стиль без опоры

Когда в 2010-х появился Fiat 500, казалось, бренд нашёл новую нишу. Но за симпатичным дизайном скрылись проблемы с качеством, электроникой и трансмиссиями.

В США марка почти исчезла, а в Европе держится за счёт гибридов и малолитражек. Fiat ещё живёт благодаря своей массовости, но без серьёзных перемен он может раствориться внутри концерна Stellantis.

Mazda — слишком мала, чтобы выжить в одиночку

В отличие от многих конкурентов, Mazda остаётся примером инженерной честности. Технологии Skyactiv, классические автоматы, надёжные двигатели — всё на высшем уровне.

Однако у компании недостаточно ресурсов, чтобы конкурировать в эпоху электрификации. Пока Toyota и Hyundai строят электрокары, Mazda сдержанно наблюдает. Без стратегического партнёра бренд рискует стать частью более крупного концерна.

Genesis — сильный, но слишком молодой

Премиальное ответвление Hyundai быстро завоевало уважение благодаря моделям G70, GV70 и GV80. Но бренд остаётся уязвимым: малый объём продаж, слабая остаточная стоимость и недостаточная история мешают ему закрепиться среди люксовых гигантов.

Genesis продаёт около 70 тысяч машин в США, что несопоставимо с Mercedes или Lexus. Без сильного имиджа премиум-класс долго не удержать.

Acura — премиум без оправдания цены

Бренд Acura, принадлежащий Honda, переживает кризис идентичности. Модели надёжные, технологичные, но не предлагают ничего, чего нет у самих "Хонд". Разница в цене не оправдана, а динамика и комфорт — средние.

Пока Lexus и Genesis развиваются, Acura теряет позиции. Без чёткой стратегии и уникального предложения она может раствориться в структуре Honda.

Jaguar — финальный акт легенды

Jaguar когда-то был воплощением британского шика. Но после десятилетий неудачных решений бренд оказался на грани. Продажи упали до 60 тысяч машин в год, а электрификация буксует.

Дилеры массово закрывают салоны, а б/у автомобили дешевеют быстрее, чем у конкурентов. Переход на электромобили остаётся на бумаге. Если ситуация не изменится, "большая кошка" может уйти в историю уже к 2030 году.

Сравнение: бренды на грани

Марка Основная проблема Продажи (2024, тыс.) Риск исчезновения
Mitsubishi Потеря культовых моделей 700 Средний
Chrysler Сокращение линейки, низкие продажи 100 Высокий
Infiniti Утрата имиджа премиума 80 Высокий
Lincoln Отсутствие уникальности 90 Средний
Alfa Romeo Ненадёжность, дорогой сервис 55 Высокий
Fiat Проблемы с качеством, слабый имидж 120 Средний
Mazda Недостаток инвестиций 1300 Средний
Genesis Молодой бренд, слабая репутация 70 Средний
Acura Нет разницы с Honda 150 Средний
Jaguar Устаревшие технологии 60 Очень высокий

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка бренда Последствие Возможное спасение
Игнорирование электромобилей Потеря доли рынка Гибридные и EV-линейки
Экономия на надёжности Отток покупателей Повышение качества сборки
Нечёткое позиционирование Размывание бренда Перезапуск с уникальной ДНК
Ставка на один рынок Уязвимость Глобальная диверсификация

Мифы и правда

Миф 1. Старые бренды не могут исчезнуть.
Правда. Даже легенды вроде Saab и Pontiac ушли с рынка.

Миф 2. Плохие продажи всегда означают конец.
Правда. Иногда компаниям удаётся возродиться — примером служит Volvo.

Миф 3. Электромобили спасут всех.
Правда. Без устойчивого спроса даже EV могут стать провалом, как у Jaguar.

Три интересных факта

  1. Chrysler 300C был одним из любимых автомобилей американских рэперов в 2000-е.

  2. Mazda MX-5 — самый продаваемый родстер в истории, с тиражом свыше 1,2 млн экземпляров.

  3. Alfa Romeo выиграла первый чемпионат мира по Формуле-1 в 1950 году.

Исторический контекст

  1. В 1970-х Mitsubishi продавала в США больше машин, чем Subaru.

  2. Fiat был основателем концерна FCA, из которого вырос Stellantis.

  3. Jaguar принадлежал Ford, затем Tata Motors, но оба владельца не смогли вернуть бренд к славе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Происшествия
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Они всплывают, чтобы умереть — и взрываются: тайна морских гигантов, ставших опаснее динамита
Домашние животные
Они всплывают, чтобы умереть — и взрываются: тайна морских гигантов, ставших опаснее динамита
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Барьер под защитой: как восстановить кожу после зимнего стресса
Без хлора и паники: домашние рецепты, которые заставят плесень исчезнуть навсегда
Усталость не лечится отпуском: где искать настоящую энергию, если даже кофе не помогает
Этот шлем вам скоро не понадобится: учёные нашли способ управлять вашим личным виртуальным миром
То, что раньше восхищало, теперь тянет назад: Ксения Собчак увидела, что мешает Баскову быть собой
Европа выбрала любимые ворота в небо — и это не Берлин, не Лондон и не Париж
Пенсионные выплаты: страховая в России достигла отметки в 24 тысячи рублей
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
10 автомобильных марок на грани вымирания: кто исчезнет раньше, чем успеет обновить модельный ряд
Хрустящие и нежные тосты по-чешски: узнайте, как добиться идеального вкуса и текстуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.