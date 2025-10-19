10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России

Рынок автомобилей в России продолжает перестраиваться, и сегодня витрины дилеров напоминают скорее "Китай-мотор-шоу". Однако даже в этом потоке моделей из Поднебесной можно найти машины, которые формально относятся к другим странам — от России и Беларуси до Южной Кореи. Мы собрали 10 кроссоверов, которые остаются самыми доступными на рынке и при этом способны конкурировать по надёжности и дизайну.
Самый доступный "некитайский" кроссовер на рынке — "Москвич 3", стоимостью от 1,7 млн рублей. Несмотря на российский шильдик, в основе — китайская модель JAC JS4. Сборка локализована в Москве, что позволяет официально считать автомобиль отечественным.
Кузов современный, с резкими линиями и характерным X-дизайном передней части. Интерьер минималистичный, но удобный: большой экран мультимедиа, подогрев сидений, камера заднего вида и хорошая эргономика.
Двигатели — атмосферный 1,6 л (109 л. с.) и турбо 1,5 л (150 л. с.) с вариатором. Средний расход — около 8 литров. Подвеска сбалансирована, машина чувствует себя уверенно на городских дорогах.
Главный плюс: доступная цена и сервисная поддержка.
Минус: фактически это всё тот же JAC.
Бренд Solaris HC стал наследником популярного седана, но теперь — в кузове SUV. По сути, это Hyundai Creta первого поколения, собранная с прежним оборудованием и технологиями.
Стартовая цена — от 1,98 млн рублей. Покупатель получает знакомую надёжность, простую конструкцию и проверенные двигатели: 1,6 л (123 л. с.) или 2,0 л (150 л. с.).
Кузов — классический компактный кроссовер. Подвеска адаптирована под российские дороги, салон эргономичный, сборка качественная.
Плюсы: доступность запчастей, понятная конструкция.
Минусы: дизайн и технологии остались "из прошлого десятилетия".
Модель Belgee X50, собранная в Борисове, стоит от 2,2 млн рублей. Это адаптированный под местные условия Geely Coolray.
Дизайн стал строже, интерьер — с цифровой панелью, панорамной крышей и мягкой отделкой. Турбомотор 1,5 л (150 л. с.) с "роботом" обеспечивает бодрую динамику, а подвеска уверенно справляется с ямами.
Главное преимущество: официальная гарантия от белорусского производителя и отсутствие риска с "серыми" поставками.
Belgee X70 за 2,47 млн рублей предлагает больше места и спокойный характер. Основан на платформе Geely Atlas Pro, но адаптирован для российских реалий.
Салон просторный, багажник вместительный, подвеска мягкая. Турбомотор 1,5 л (150 л. с.) с "автоматом" обеспечивает плавность хода.
X70 создан для семейных поездок: тихий, мягкий, надёжный.
Марка XCite, выросшая из наследия SsangYong, предлагает кроссовер X-Cross 7 (от 2,5 млн рублей).
Автомобиль отличается простотой и прочностью конструкции. Подвеска независимая, мягкая. В салоне — качественные материалы без излишеств.
Двигатель — 1,6 л (128 л. с.) с "автоматом". Машина не спортивная, но долговечная и честная в управлении.
Плюс: надёжная корейская база.
Минус: скромная динамика.
KGM Tivoli (от 2,59 млн рублей) — продолжение линейки бывшего SsangYong. Компактный, но уверенный кроссовер с 1,6-литровым мотором и возможностью выбора полного привода.
Салон выполнен добротно, а управляемость предсказуема. Это автомобиль для тех, кто ценит практичность без лишнего пафоса.
Корейский KGM Korando (от 2,99 млн рублей) — сбалансированный и надёжный кроссовер с турбомотором 1,5 л (163 л. с.) и "автоматом".
Интерьер строгий, материалы мягкие, подвеска комфортная. Машина подходит для трассы и бездорожья.
Korando выбирают те, кто устал от агрессивного дизайна китайских моделей и предпочитает классику.
XCite X-Cross 8 (около 3 млн рублей) — наследник SsangYong Rexton. Это мощный дизельный кроссовер (2,0 л, 186 л. с.) с полным приводом.
Высокий клиренс, прочная подвеска, салон с кожей и современной мультимедиа делают его конкурентом более дорогих SUV.
Плюсы: тяговитый двигатель, надёжность, комфорт.
Минусы: умеренная динамика и высокая цена обслуживания.
Москвич 8 (от 2,98 млн рублей) — флагман бренда, основанный на платформе JAC JS6.
Турбомотор 1,5 л, вариатор, панорамная крыша, цифровая приборка — автомобиль стал действительно современным.
Это уже не "проект на пробу", а полноценная заявка на возвращение марки в средний сегмент кроссоверов.
Финальный участник рейтинга — KGM Torres (от 3,3 млн рублей). Новый флагман бренда объединяет мощный дизайн, турбомотор 1,5 л (163 л. с.), полный привод и премиальный интерьер.
Torres ощущается как альтернатива дорогим китайским моделям — он сдержанный, надёжный и технологичный, но без избыточного блеска.
|Модель
|Страна происхождения
|Двигатель
|Привод
|Цена от (₽)
|Особенности
|Москвич 3
|Россия / Китай
|1.6 / 1.5 турбо
|передний
|1 700 000
|Дешевле всех
|Solaris HC
|Россия / Корея
|1.6 / 2.0
|передний
|1 980 000
|Проверенные технологии
|Belgee X50
|Беларусь / Китай
|1.5 турбо
|передний
|2 200 000
|Панорамная крыша
|Belgee X70
|Беларусь / Китай
|1.5 турбо
|передний
|2 470 000
|Просторный салон
|XCite X-Cross 7
|Россия / Корея
|1.6
|передний
|2 500 000
|Простота и надёжность
|KGM Tivoli
|Корея
|1.6
|передний / полный
|2 590 000
|Компактный, манёвренный
|KGM Korando
|Корея
|1.5 турбо
|передний
|2 990 000
|Классика жанра
|XCite X-Cross 8
|Россия / Корея
|2.0 дизель
|полный
|3 000 000
|Настоящий внедорожник
|Москвич 8
|Россия / Китай
|1.5 турбо
|передний
|2 980 000
|Современные технологии
|KGM Torres
|Корея
|1.5 турбо
|полный
|3 300 000
|Альтернатива китайскому люксу
Миф 1. В России больше нет некитайских кроссоверов.
Правда. Белорусские и корейские бренды всё ещё держатся.
Миф 2. Бюджетный SUV не может быть качественным.
Правда. Современные сборочные площадки обеспечивают достойный уровень.
Миф 3. Москвич — это просто "перекрашенный JAC".
Правда. Адаптация к российским дорогам и сервисная сеть делают его более практичным.
Производство "Москвича" в Москве стало символом возрождения отечественного автопрома.
Belgee X50 и X70 входят в число самых продаваемых машин в Беларуси.
KGM Torres экспортируется в Европу под старым именем SsangYong — подтверждение доверия к бренду.
