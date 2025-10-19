10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России

Рынок автомобилей в России продолжает перестраиваться, и сегодня витрины дилеров напоминают скорее "Китай-мотор-шоу". Однако даже в этом потоке моделей из Поднебесной можно найти машины, которые формально относятся к другим странам — от России и Беларуси до Южной Кореи. Мы собрали 10 кроссоверов, которые остаются самыми доступными на рынке и при этом способны конкурировать по надёжности и дизайну.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE X70

Москвич 3 — российский кроссовер с китайским прошлым

Самый доступный "некитайский" кроссовер на рынке — "Москвич 3", стоимостью от 1,7 млн рублей. Несмотря на российский шильдик, в основе — китайская модель JAC JS4. Сборка локализована в Москве, что позволяет официально считать автомобиль отечественным.

Кузов современный, с резкими линиями и характерным X-дизайном передней части. Интерьер минималистичный, но удобный: большой экран мультимедиа, подогрев сидений, камера заднего вида и хорошая эргономика.

Двигатели — атмосферный 1,6 л (109 л. с.) и турбо 1,5 л (150 л. с.) с вариатором. Средний расход — около 8 литров. Подвеска сбалансирована, машина чувствует себя уверенно на городских дорогах.

Главный плюс: доступная цена и сервисная поддержка.

Минус: фактически это всё тот же JAC.

Solaris HC — новая жизнь старого "Соляриса"

Бренд Solaris HC стал наследником популярного седана, но теперь — в кузове SUV. По сути, это Hyundai Creta первого поколения, собранная с прежним оборудованием и технологиями.

Стартовая цена — от 1,98 млн рублей. Покупатель получает знакомую надёжность, простую конструкцию и проверенные двигатели: 1,6 л (123 л. с.) или 2,0 л (150 л. с.).

Кузов — классический компактный кроссовер. Подвеска адаптирована под российские дороги, салон эргономичный, сборка качественная.

Плюсы: доступность запчастей, понятная конструкция.

Минусы: дизайн и технологии остались "из прошлого десятилетия".

Belgee X50 — белорусско-китайский симбиоз

Модель Belgee X50, собранная в Борисове, стоит от 2,2 млн рублей. Это адаптированный под местные условия Geely Coolray.

Дизайн стал строже, интерьер — с цифровой панелью, панорамной крышей и мягкой отделкой. Турбомотор 1,5 л (150 л. с.) с "роботом" обеспечивает бодрую динамику, а подвеска уверенно справляется с ямами.

Главное преимущество: официальная гарантия от белорусского производителя и отсутствие риска с "серыми" поставками.

Belgee X70 — комфорт и простор

Belgee X70 за 2,47 млн рублей предлагает больше места и спокойный характер. Основан на платформе Geely Atlas Pro, но адаптирован для российских реалий.

Салон просторный, багажник вместительный, подвеска мягкая. Турбомотор 1,5 л (150 л. с.) с "автоматом" обеспечивает плавность хода.

X70 создан для семейных поездок: тихий, мягкий, надёжный.

XCite X-Cross 7 — корейская инженерия под новым именем

Марка XCite, выросшая из наследия SsangYong, предлагает кроссовер X-Cross 7 (от 2,5 млн рублей).

Автомобиль отличается простотой и прочностью конструкции. Подвеска независимая, мягкая. В салоне — качественные материалы без излишеств.

Двигатель — 1,6 л (128 л. с.) с "автоматом". Машина не спортивная, но долговечная и честная в управлении.

Плюс: надёжная корейская база.

Минус: скромная динамика.

KGM Tivoli — компактный, но честный

KGM Tivoli (от 2,59 млн рублей) — продолжение линейки бывшего SsangYong. Компактный, но уверенный кроссовер с 1,6-литровым мотором и возможностью выбора полного привода.

Салон выполнен добротно, а управляемость предсказуема. Это автомобиль для тех, кто ценит практичность без лишнего пафоса.

KGM Korando — проверенная классика

Корейский KGM Korando (от 2,99 млн рублей) — сбалансированный и надёжный кроссовер с турбомотором 1,5 л (163 л. с.) и "автоматом".

Интерьер строгий, материалы мягкие, подвеска комфортная. Машина подходит для трассы и бездорожья.

Korando выбирают те, кто устал от агрессивного дизайна китайских моделей и предпочитает классику.

XCite X-Cross 8 — крупный и уверенный

XCite X-Cross 8 (около 3 млн рублей) — наследник SsangYong Rexton. Это мощный дизельный кроссовер (2,0 л, 186 л. с.) с полным приводом.

Высокий клиренс, прочная подвеска, салон с кожей и современной мультимедиа делают его конкурентом более дорогих SUV.

Плюсы: тяговитый двигатель, надёжность, комфорт.

Минусы: умеренная динамика и высокая цена обслуживания.

Москвич 8 — возвращение легенды

Москвич 8 (от 2,98 млн рублей) — флагман бренда, основанный на платформе JAC JS6.

Турбомотор 1,5 л, вариатор, панорамная крыша, цифровая приборка — автомобиль стал действительно современным.

Это уже не "проект на пробу", а полноценная заявка на возвращение марки в средний сегмент кроссоверов.

KGM Torres — корейская альтернатива китайскому люксу

Финальный участник рейтинга — KGM Torres (от 3,3 млн рублей). Новый флагман бренда объединяет мощный дизайн, турбомотор 1,5 л (163 л. с.), полный привод и премиальный интерьер.

Torres ощущается как альтернатива дорогим китайским моделям — он сдержанный, надёжный и технологичный, но без избыточного блеска.

Сравнительная таблица

Модель Страна происхождения Двигатель Привод Цена от (₽) Особенности Москвич 3 Россия / Китай 1.6 / 1.5 турбо передний 1 700 000 Дешевле всех Solaris HC Россия / Корея 1.6 / 2.0 передний 1 980 000 Проверенные технологии Belgee X50 Беларусь / Китай 1.5 турбо передний 2 200 000 Панорамная крыша Belgee X70 Беларусь / Китай 1.5 турбо передний 2 470 000 Просторный салон XCite X-Cross 7 Россия / Корея 1.6 передний 2 500 000 Простота и надёжность KGM Tivoli Корея 1.6 передний / полный 2 590 000 Компактный, манёвренный KGM Korando Корея 1.5 турбо передний 2 990 000 Классика жанра XCite X-Cross 8 Россия / Корея 2.0 дизель полный 3 000 000 Настоящий внедорожник Москвич 8 Россия / Китай 1.5 турбо передний 2 980 000 Современные технологии KGM Torres Корея 1.5 турбо полный 3 300 000 Альтернатива китайскому люксу

Мифы и правда

Миф 1. В России больше нет некитайских кроссоверов.

Правда. Белорусские и корейские бренды всё ещё держатся.

Миф 2. Бюджетный SUV не может быть качественным.

Правда. Современные сборочные площадки обеспечивают достойный уровень.

Миф 3. Москвич — это просто "перекрашенный JAC".

Правда. Адаптация к российским дорогам и сервисная сеть делают его более практичным.

Три интересных факта