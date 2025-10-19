Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пить — и понимать, что происходит: наука объяснила ощущения после вина и пива
Не наркотики, а доллары: Колумбия обвиняет США в манипулировании Карибским регионом ради нефти
Мышцы растягиваются, как струны: стретчинг настраивает тело на гармонию и силу
Горбачёва искала отношения в приложении для знакомств: почему актрису заблокировали через сутки
Выбрасывать герань — преступление против красоты: вот как она спокойно доживёт до весны
Вкус, за который платили золотом: фрукт из древних легенд снова диктует моду на кухне
Смелый макияж: какой оттенок помады сейчас на пике популярности — 5 главных трендов
Я перевернул всю планету: Киркоров раскрыл желание дочери, которое он не смог проигнорировать
Гарнитур как символ скуки: что заменить, чтобы спальня выглядела дорого и современно

Не электрокар и не бензин: гибриды застряли между двух миров

Авто

Гибридные автомобили долгое время воспринимались как золотая середина между экологией и удобством: экономичные, малозагрязняющие и не требующие полной зависимости от розеток. Но свежие данные, представленные организацией Transport and Environment, заставляют задуматься, действительно ли "гибрид" так хорош, как о нём говорят. Оказалось, что под обещаниями "экологичности и эффективности" скрываются неприятные сюрпризы — как для кошелька, так и для планеты.

Hyundai Ioniq
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Kramer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Hyundai Ioniq

Когда теория не совпадает с дорогой

Исследование неправительственной организации показало, что гибридные автомобили, особенно подзаряжаемые (plug-in hybrid), потребляют значительно больше топлива, чем заявляют производители. Если в лабораторных тестах они демонстрируют расход около полутора литров на 100 километров, то в реальных условиях этот показатель приближается к шести.

Для обычного водителя это означает лишние 500 евро в год только на бензин. И хотя эти машины по-прежнему производят меньше выбросов, чем классические бензиновые, разница составляет всего около 20%.

"Гибридные автомобили не выполняют своих обещаний", — заявили в неправительственной организации Transport and Environment.

Почему гибриды ведут себя иначе

Главная причина несоответствия — особенности реальной езды. Гибрид не может долго работать только на электричестве: двигатель внутреннего сгорания включается при ускорении, на подъёмах и даже при простом обгоне. В итоге, несмотря на наличие электромотора и аккумулятора, бензиновый двигатель остаётся главным источником тяги.

Ещё одна проблема — привычки водителей. Многие владельцы гибридов не заряжают аккумуляторы, полагая, что машина "сама справится". Но без регулярной подзарядки гибрид превращается в обычный бензиновый автомобиль, лишь тяжелее и дороже.

Сравнение: гибрид, электромобиль и бензиновая модель

Тип автомобиля Средний расход (л/100 км) Стоимость обслуживания Экологичность Зависимость от зарядки
Электромобиль 0 Низкая Высокая Полная
Гибрид ~6 Средняя Средняя Частичная
Бензиновый ~7-8 Средняя Низкая Нет

Эта таблица показывает: несмотря на технологический прогресс, гибриды уже не выглядят столь "зелёными". Электромобили выигрывают по экологичности, а бензиновые — по простоте эксплуатации.

Как использовать гибрид эффективно

Чтобы гибридный автомобиль действительно экономил, важно следовать нескольким правилам.

  1. Заряжайте аккумулятор при каждой возможности — дома, на работе или на парковке.

  2. Используйте режим рекуперации, чтобы возвращать энергию при торможении.

  3. Избегайте агрессивного ускорения и езды по пересечённой местности.

  4. Планируйте маршруты так, чтобы максимальную часть пути проходить в электрическом режиме.

Следуя этим советам, можно сэкономить до 30% топлива и продлить срок службы батареи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование подзарядки.
    Последствие: Повышенный расход бензина и износ двигателя.
    Альтернатива: Использование домашних зарядных станций — например, Wallbox или ABB Terra.

  • Ошибка: Неправильный выбор модели.
    Последствие: Высокие расходы на обслуживание и низкий пробег на электротяге.
    Альтернатива: Сравнивайте модели с реальными тестами WLTP, а не только паспортными данными.

  • Ошибка: Пренебрежение обновлениями ПО.
    Последствие: Снижение эффективности гибридной системы.
    Альтернатива: Регулярно проходите обновления у официального дилера.

А что если гибриды — это переходный этап?

Некоторые эксперты считают, что гибриды должны рассматриваться не как конечное решение, а как временный шаг к полному переходу на электромобили. Производители уже снижают долю гибридных моделей в линейках: Tesla, Polestar и Volkswagen делают ставку на полную электрификацию.

При этом у гибридов остаётся ниша — они удобны там, где зарядная инфраструктура развита слабо. Например, для жителей отдалённых районов или стран с неустойчивыми энергосетями.

Плюсы и минусы гибридных автомобилей

Плюсы Минусы
Меньше выбросов, чем у бензиновых Высокая цена покупки
Возможность езды без подзарядки Большой вес и сложность конструкции
Низкий уровень шума в городе Реальный расход выше заявленного
Налоговые льготы в некоторых странах Необходимость зарядки для экономии

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать гибрид?
Оцените свой тип езды. Если вы редко выезжаете за город и можете заряжать автомобиль ежедневно, подойдёт plug-in-гибрид. Если нет — лучше рассмотреть традиционный гибрид или экономичный дизель.

Что лучше — гибрид или электромобиль?
Электромобиль экологичнее и дешевле в обслуживании, но зависит от зарядных станций. Гибрид универсальнее, но экономит только при правильной эксплуатации.

Сколько стоит зарядка гибрида дома?
Средняя стоимость — от 5 до 8 рублей за кВт⋅ч, что в пересчёте на 100 км составляет около 50-60 рублей — в разы дешевле, чем бензин.

Мифы и правда о гибридных авто

Миф: Гибрид вообще не загрязняет окружающую среду.
Правда: Он всё ещё использует бензин, поэтому полностью экологичным назвать его нельзя.

Миф: Гибрид — всегда экономичнее бензинового авто.
Правда: Только если водитель регулярно заряжает батарею и ездит преимущественно в городе.

Миф: Батарея гибрида быстро выходит из строя.
Правда: Современные аккумуляторы рассчитаны на срок службы до 10 лет и имеют гарантию производителя.

Исторический контекст

Первый гибридный автомобиль, Lohner-Porsche Mixte, появился ещё в 1900 году. Но массовое производство началось лишь в конце XX века с появлением Toyota Prius. В 2000-х годах гибрид стал символом экологического прогресса, однако сегодня, с развитием электромобилей, его роль постепенно меняется.

3 интересных факта

  1. В холодном климате гибриды тратят больше топлива, поскольку бензиновый двигатель чаще включается для обогрева салона.

  2. При правильном вождении гибрид может проехать до 80 км без включения бензинового двигателя.

  3. Некоторые страны (например, Норвегия и Нидерланды) планируют полностью отказаться от гибридов к 2035 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Пить — и понимать, что происходит: наука объяснила ощущения после вина и пива
Не наркотики, а доллары: Колумбия обвиняет США в манипулировании Карибским регионом ради нефти
Мышцы растягиваются, как струны: стретчинг настраивает тело на гармонию и силу
Горбачёва искала отношения в приложении для знакомств: почему актрису заблокировали через сутки
Выбрасывать герань — преступление против красоты: вот как она спокойно доживёт до весны
Вкус, за который платили золотом: фрукт из древних легенд снова диктует моду на кухне
Смелый макияж: какой оттенок помады сейчас на пике популярности — 5 главных трендов
Я перевернул всю планету: Киркоров раскрыл желание дочери, которое он не смог проигнорировать
Гарнитур как символ скуки: что заменить, чтобы спальня выглядела дорого и современно
Не электрокар и не бензин: гибриды застряли между двух миров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.