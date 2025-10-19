Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёмная энергия разоблачена: учёные нашли способ обойтись без неё во Вселенной
Энергия просыпается, как вулкан: короткие тренировки взрывают внутренний потенциал
Как легально забрать ценность из Эрмитажа: Ксения Собчак раскрывает условия этой уникальной сделки
Он жил, когда рыбы ещё учились плавать: почему исчез гигант, державший в страхе древние реки
Тёплый свитер не спасёт: главное оружие против осеннего упадка — внутри нас
Холод, снег и мороз не мешают: куры несутся как летом — секрет прост до гениальности
Идеальная форма начинается со спины: как исправить ошибки, мешающие росту силы и мышц
Авиабилеты станут дефицитом? Lufthansa урезает полёты из-за налогов
Подушка задышала свежестью и стала как новая: копеечный раствор творит чудеса

Кроссовер с душой обогревателя и логикой планшета: стоит ли связываться с Haval Jolion

10:42
Авто

Осень на российском авторынке сменила декорации: доля китайских марок выросла и в салонах, и на вторичке. На этом фоне Haval Jolion стал "по умолчанию" вариантом для семей, такси и тех, кто ищет щедро оснащённый кроссовер за вменяемые деньги. Ниже — честный разбор: что он умеет, где компромиссы, как выбирать, и на что смотреть при покупке нового и подержанного экземпляра.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

Базовые факты о модели

Jolion дебютировал в 2020 году как преемник H2 и быстро переключился на экспортные рынки. В основе — модульная платформа L. E.M.O.N., нацеленная на лёгкость, унификацию и электронику "поверх" базовой архитектуры. Для России предложены бензиновые версии: передний привод с 1.5-турбо 143 л. с. (механика или 7-ступенчатый "робот" с мокрыми сцеплениями) и полный привод с 150-сильным 1.5T в паре с 7DCT. В 2024 году прошёл рестайлинг: уменьшили хром, добавили регулировку руля по вылету, скорректировали оснащение и мультимедиа. На вторичном рынке встречается широкий разброс состояний — от экс-такси с большими пробегами до "гаражных" авто у единственного владельца.

Сравнение: Jolion и ключевые соперники

Критерий Haval Jolion Chery Tiggo 7 Pro Hyundai Creta (II)
Силовые установки 1.5T, МКП/7DCT, FWD/AWD 1.5/1.6T, CVT/7DCT, FWD/AWD 1.6/2.0, МКП/AT, FWD/AWD
Оснащение за цену Богато (HUD, 360°, ACC, телематика) Богато (360°, ассистенты) Средне (дороже за опции)
Комфорт/шум Комфорт ок, шум дороги заметен Сопоставимо Потише на скоростях
Багажник, л 337/1133 ~475/до 1500 422/1396
Ликвидность Растёт Высокая Высокая

5 причин покупать Jolion

  1. Оснащение "на класс выше": камеры 360°, проекция на лобовое, адаптивный круиз-контроль, ассистенты движения по полосе, дистанционный запуск через приложение, тёплые опции для зимы.

  2. Просторный второй ряд: комфортно для семьи и такси; удобная посадка, запас места для коленей и по ширине.

  3. Понятная управляемость: в городе едет предсказуемо, на трассе держит курс без нервозности; не провоцирует на "шашки".

  4. Экономика владения: расходники доступны, аналоги есть, с поставками оригинальных деталей стало проще; страховка и плановое ТО предсказуемы.

  5. Антикризисная альтернатива: за те же деньги Jolion часто богаче по опциям, чем подержанные "японцы"/"корейцы".

5 причин не покупать Jolion

  1. Динамика и калибровки 7DCT: нажатие на газ даёт не всегда ровный отклик, обгоны требуют привычки; на высоких скоростях тяги впритык.

  2. Акустический комфорт: дорожный шум и "пение" подкрылков заметны; для тишины нужна дополнительная шумоизоляция арок/багажника.

  3. Эргономика дорестайла: короткая подушка, умеренная боковая поддержка, отсутствие вылета руля до 2024 года, сенсорные "кнопки" и "шайба"-селектор на любителя.

  4. Небольшой багажник: 337 литров в пятиместной конфигурации ограничивают семейные сценарии.

  5. "Блуждающие" баги электроники ранних партий: эпизодические отказы камер/датчиков; сейчас реже, но при покупке б/у — проверка обязательна.

Советы шаг за шагом

  1. Сценарий езды. Если часто трасса и обгоны — берите длинный тест-драйв: замеряйте разгон 80-120 км/ч, проверьте поведение 7DCT при кик-дауне и в "ползущих" пробках.

  2. Посадка и эргономика. На дорестайле оцените отсутствие вылета руля; на рестайле проверьте профиль сиденья и поясничную зону. Подберите положение так, чтобы колени и плечи не уставали через 2 часа.

  3. Электроника. По чек-листу включите HUD, 360°, парковочные датчики, TPMS, ESP/TC, адаптивный круиз. Прокатитесь под дождём или по лужам — стресс-тест разъёмов.

  4. Подвеска/тормоза. На 80-100 км/ч слегка тормозите — улавливайте биение (диски/колодки). Поднимите авто, осмотрите пыльники ШРУСов, шаровые, сайлентблоки задней балки.

  5. Шины и колёса. Зимний комплект подберите заранее: мягкий компаунд + правильное давление заметно снижают шум и улучшают курсовую устойчивость.

  6. Обновления ПО. Уточните версии прошивок ЭБУ/трансмиссии/мультимедиа. Обновления нередко лечат "призраков" в электронике и корректируют логику коробки.

  7. Страховка и телематика. Проверьте тариф КАСКО для версии с DCT/AWD; зарегистрируйте приложение и протестируйте дистанционный запуск/подогревы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать тест-драйв на трассе → разочарование динамикой/обгонами → выбрать прошивку у официального сервиса, режим Sport для отклика, топливо АИ-95/98 от сетевой АЗС.

  • Не проверять электронику/разъёмы → случайные отказы камер/TPMS/ESP → профилактика разъёмов диэлектрической смазкой, обновление ПО, диагностика у профильного сервиса.

  • Экономить на тормозах → биение, удлинение тормозного пути → качественные диски/колодки (оригинал/проверенные бренды), корректная прикатка.

  • Ставить дешёвую "липучку" → снос на "каше" и гул → зимние шины именитых брендов, проверка балансировки и давления.

  • Брать дорестайл "как есть" → неудобная посадка на годы → искать рестайлинг с вылетом руля или ставить фирменные эргоподушки/чехлы.

А что если…

Если важны драйв и мгновенный отклик, присмотритесь к альтернативам с более бодрым 1.6T/2.0 и классическим "автоматом". Но если задачник — семья, город, тёплые опции, камеры и ассистенты, Jolion закрывает большинство реальных потребностей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Оснащение "за свои" (HUD, 360°, ACC, телематика) Нелинейный отклик 1.5T+7DCT
Просторный второй ряд Шум арок/багажника на скоростях
Предсказуемая управляемость в городе Багажник 337 л
Доступные расходники/аналоги Сенсорные клавиши, "шайба" на любителя
Нормальная "зима" (удалённый пуск, подогревы) Редкие "глюки" электроники ранних авто

FAQ

Как выбрать комплектацию?
 Если много паркуетесь — камеры 360°. Для трассы — адаптивный круиз и HUD. Зимой выручат обогревы лобового/зеркал и удалённый пуск.

Сколько реально ест топлива?
В городе около 12 л/100 км, смешанный цикл 9-10; многое зависит от резины, стиля, обновлений ПО.

МКП или 7DCT?
 Для спокойной езды 7DCT удобнее; МКП предсказуемее в динамике и дешевле в содержании. Обязательно тестируйте оба.

Подойдёт ли для такси?
 Да: просторный второй ряд, ассистенты, телематика, экономичная эксплуатация. Важны регулярное ТО и качественные шины.

Стоит ли брать дорестайл?
 Можно, но проверьте посадку и электронику; рестайлинг удобнее благодаря вылету руля и доработкам.

Мифы и правда

  • Миф: китайский кроссовер быстро сыпется.
    Правда: регулярное ТО и профилактика разъёмов сводят проблемы к минимуму; массовой ломкости нет.
  • Миф: робот всегда дёргается.
    Правда: преселектив едет иначе, чем автомат; исправная 7DCT после адаптаций работает ровно в городском темпе.
  • Миф: с маленьким багажником жить нельзя.
    Правда: трансформация салона и 1133 л со сложенными спинками закрывают большинство бытовых задач.

Сон и психология

Длинные поездки на шумной резине и с "дёрганой" тягой повышают утомляемость. Помогают: качественные зимние шины, режим круиза на трассе, корректная посадка (поясничная поддержка), перерывы каждые 2 часа и умеренная громкость аудио.

Три интересных факта

  1. Платформа L. E.M.O.N. позволяет унифицировать узлы с другими моделями — отсюда доступность расходников и деталей.

  2. Рестайлинг с вылетом руля заметно упростил посадку для высоких водителей и повысил лояльность семейной аудитории.

  3. Телематика с дистанционным запуском стала "фишкой" северных регионов: в мороз салон сразу тёплый, стёкла чистые.

Исторический контекст

История Haval Jolion началась в 2020 году, когда на Пекинском автосалоне был представлен его прототип под именем Chulian, что в переводе с китайского означает "первая любовь". Уже тогда было ясно, что модель разрабатывалась не только для внутреннего рынка, но и с прицелом на экспорт. Машина базировалась на новой модульной платформе L. E.M.O.N., позволявшей создавать автомобили разных классов на едином техническом фундаменте. Через год, в 2021-м, производство Jolion стартовало на российском заводе в Узловой под Тулой, а также на предприятиях в Таиланде, Пакистане и Индонезии. Китайский рынок вскоре от модели отказался — Jolion стал чисто экспортным проектом.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Горячие точки
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Последние материалы
Авиабилеты станут дефицитом? Lufthansa урезает полёты из-за налогов
Подушка задышала свежестью и стала как новая: копеечный раствор творит чудеса
Чеснок, который не болеет и хранится всю зиму: вот как вывести его прямо на грядке
Парадокс интеллекта: как гены, делающие нас умнее, одновременно повышают уязвимость мозга
99 поворотов судьбы: зачем туристы штурмуют Небесную лестницу в Китае
Между пользой и перегревом: баня прошла проверку на мифы — результаты удивили
Забудьте о сливках: паста с грибами, от которой невозможно оторваться — на всё про всё нужно 15 минут
Прощай, зеркало: как природа обманывает наши ожидания
Размер не главное: 10 мини-цветов, которые визуально расширяют сад и прячут недостатки
Минус бывает только в холодильнике: как студент из Бенина открыл для себя Сибирь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.