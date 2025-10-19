Кроссовер с душой обогревателя и логикой планшета: стоит ли связываться с Haval Jolion

Осень на российском авторынке сменила декорации: доля китайских марок выросла и в салонах, и на вторичке. На этом фоне Haval Jolion стал "по умолчанию" вариантом для семей, такси и тех, кто ищет щедро оснащённый кроссовер за вменяемые деньги. Ниже — честный разбор: что он умеет, где компромиссы, как выбирать, и на что смотреть при покупке нового и подержанного экземпляра.
Jolion дебютировал в 2020 году как преемник H2 и быстро переключился на экспортные рынки. В основе — модульная платформа L. E.M.O.N., нацеленная на лёгкость, унификацию и электронику "поверх" базовой архитектуры. Для России предложены бензиновые версии: передний привод с 1.5-турбо 143 л. с. (механика или 7-ступенчатый "робот" с мокрыми сцеплениями) и полный привод с 150-сильным 1.5T в паре с 7DCT. В 2024 году прошёл рестайлинг: уменьшили хром, добавили регулировку руля по вылету, скорректировали оснащение и мультимедиа. На вторичном рынке встречается широкий разброс состояний — от экс-такси с большими пробегами до "гаражных" авто у единственного владельца.
|Критерий
|Haval Jolion
|Chery Tiggo 7 Pro
|Hyundai Creta (II)
|Силовые установки
|1.5T, МКП/7DCT, FWD/AWD
|1.5/1.6T, CVT/7DCT, FWD/AWD
|1.6/2.0, МКП/AT, FWD/AWD
|Оснащение за цену
|Богато (HUD, 360°, ACC, телематика)
|Богато (360°, ассистенты)
|Средне (дороже за опции)
|Комфорт/шум
|Комфорт ок, шум дороги заметен
|Сопоставимо
|Потише на скоростях
|Багажник, л
|337/1133
|~475/до 1500
|422/1396
|Ликвидность
|Растёт
|Высокая
|Высокая
Оснащение "на класс выше": камеры 360°, проекция на лобовое, адаптивный круиз-контроль, ассистенты движения по полосе, дистанционный запуск через приложение, тёплые опции для зимы.
Просторный второй ряд: комфортно для семьи и такси; удобная посадка, запас места для коленей и по ширине.
Понятная управляемость: в городе едет предсказуемо, на трассе держит курс без нервозности; не провоцирует на "шашки".
Экономика владения: расходники доступны, аналоги есть, с поставками оригинальных деталей стало проще; страховка и плановое ТО предсказуемы.
Антикризисная альтернатива: за те же деньги Jolion часто богаче по опциям, чем подержанные "японцы"/"корейцы".
Динамика и калибровки 7DCT: нажатие на газ даёт не всегда ровный отклик, обгоны требуют привычки; на высоких скоростях тяги впритык.
Акустический комфорт: дорожный шум и "пение" подкрылков заметны; для тишины нужна дополнительная шумоизоляция арок/багажника.
Эргономика дорестайла: короткая подушка, умеренная боковая поддержка, отсутствие вылета руля до 2024 года, сенсорные "кнопки" и "шайба"-селектор на любителя.
Небольшой багажник: 337 литров в пятиместной конфигурации ограничивают семейные сценарии.
"Блуждающие" баги электроники ранних партий: эпизодические отказы камер/датчиков; сейчас реже, но при покупке б/у — проверка обязательна.
Сценарий езды. Если часто трасса и обгоны — берите длинный тест-драйв: замеряйте разгон 80-120 км/ч, проверьте поведение 7DCT при кик-дауне и в "ползущих" пробках.
Посадка и эргономика. На дорестайле оцените отсутствие вылета руля; на рестайле проверьте профиль сиденья и поясничную зону. Подберите положение так, чтобы колени и плечи не уставали через 2 часа.
Электроника. По чек-листу включите HUD, 360°, парковочные датчики, TPMS, ESP/TC, адаптивный круиз. Прокатитесь под дождём или по лужам — стресс-тест разъёмов.
Подвеска/тормоза. На 80-100 км/ч слегка тормозите — улавливайте биение (диски/колодки). Поднимите авто, осмотрите пыльники ШРУСов, шаровые, сайлентблоки задней балки.
Шины и колёса. Зимний комплект подберите заранее: мягкий компаунд + правильное давление заметно снижают шум и улучшают курсовую устойчивость.
Обновления ПО. Уточните версии прошивок ЭБУ/трансмиссии/мультимедиа. Обновления нередко лечат "призраков" в электронике и корректируют логику коробки.
Страховка и телематика. Проверьте тариф КАСКО для версии с DCT/AWD; зарегистрируйте приложение и протестируйте дистанционный запуск/подогревы.
Если важны драйв и мгновенный отклик, присмотритесь к альтернативам с более бодрым 1.6T/2.0 и классическим "автоматом". Но если задачник — семья, город, тёплые опции, камеры и ассистенты, Jolion закрывает большинство реальных потребностей.
|Плюсы
|Минусы
|Оснащение "за свои" (HUD, 360°, ACC, телематика)
|Нелинейный отклик 1.5T+7DCT
|Просторный второй ряд
|Шум арок/багажника на скоростях
|Предсказуемая управляемость в городе
|Багажник 337 л
|Доступные расходники/аналоги
|Сенсорные клавиши, "шайба" на любителя
|Нормальная "зима" (удалённый пуск, подогревы)
|Редкие "глюки" электроники ранних авто
Как выбрать комплектацию?
Если много паркуетесь — камеры 360°. Для трассы — адаптивный круиз и HUD. Зимой выручат обогревы лобового/зеркал и удалённый пуск.
Сколько реально ест топлива?
В городе около 12 л/100 км, смешанный цикл 9-10; многое зависит от резины, стиля, обновлений ПО.
МКП или 7DCT?
Для спокойной езды 7DCT удобнее; МКП предсказуемее в динамике и дешевле в содержании. Обязательно тестируйте оба.
Подойдёт ли для такси?
Да: просторный второй ряд, ассистенты, телематика, экономичная эксплуатация. Важны регулярное ТО и качественные шины.
Стоит ли брать дорестайл?
Можно, но проверьте посадку и электронику; рестайлинг удобнее благодаря вылету руля и доработкам.
Длинные поездки на шумной резине и с "дёрганой" тягой повышают утомляемость. Помогают: качественные зимние шины, режим круиза на трассе, корректная посадка (поясничная поддержка), перерывы каждые 2 часа и умеренная громкость аудио.
Платформа L. E.M.O.N. позволяет унифицировать узлы с другими моделями — отсюда доступность расходников и деталей.
Рестайлинг с вылетом руля заметно упростил посадку для высоких водителей и повысил лояльность семейной аудитории.
Телематика с дистанционным запуском стала "фишкой" северных регионов: в мороз салон сразу тёплый, стёкла чистые.
История Haval Jolion началась в 2020 году, когда на Пекинском автосалоне был представлен его прототип под именем Chulian, что в переводе с китайского означает "первая любовь". Уже тогда было ясно, что модель разрабатывалась не только для внутреннего рынка, но и с прицелом на экспорт. Машина базировалась на новой модульной платформе L. E.M.O.N., позволявшей создавать автомобили разных классов на едином техническом фундаменте. Через год, в 2021-м, производство Jolion стартовало на российском заводе в Узловой под Тулой, а также на предприятиях в Таиланде, Пакистане и Индонезии. Китайский рынок вскоре от модели отказался — Jolion стал чисто экспортным проектом.
