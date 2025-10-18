Без лишнего блеска, но с характером: электрокар, который заставил конкурентов нервно перезаряжаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:58
Авто

Мировая премьера рестайлингового электрокроссовера Nissan Ariya уже не за горами — компания готовит его к показу на Japan Mobility Show в конце октября. На свежих кадрах и видео, опубликованных автопроизводителем, можно рассмотреть обновлённый дизайн, новые детали экстерьера и несколько интересных технических доработок.

Nissan Ariya
Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Ariya

Новый взгляд на Ariya

После трёх лет на рынке электрический кроссовер Nissan пережил первую серьёзную модернизацию. Машина обрела заметно более выразительное "лицо", но задняя часть осталась практически прежней. Вместо чёрной глянцевой вставки спереди теперь установлена глухая панель, окрашенная в цвет кузова, что придаёт автомобилю монолитный вид.

Противотуманные фары, прежде размещённые в небольших прорезях бампера, исчезли — дизайнеры убрали их, сделав передок визуально чище. Воздухозаборник снизу получил новую форму, а светодиодные ходовые огни теперь выполнены в фирменном стиле бренда — в духе последних моделей Nissan Leaf и Patrol Y63.

Корма осталась без изменений: привычная полоса задней оптики соединяет фонари, а форма бампера и накладок сохранена. В палитре кузова появились свежие оттенки, включая насыщенный графитовый и мягкий перламутрово-бежевый. Кроме того, покупателям предложат новые варианты легкосплавных дисков.

Что изменилось внутри

Интерьер обновлённой Ariya пока держат в секрете, но представители компании уже подтвердили модернизацию мультимедийного комплекса. Система получила встроенные сервисы Google, поддержку навигации, голосовых команд и обновлений "по воздуху".

Ожидается также улучшение шумоизоляции и материалов отделки — японцы традиционно уделяют этому особое внимание. Вероятно, появятся новые варианты сидений и декоративных панелей, ориентированные на премиум-сегмент.

Технические параметры

Точные характеристики рестайлинговой Ariya пока не раскрыты, но, по данным японских СМИ, модель получила перенастроенную подвеску для более мягкого хода на неровных дорогах.

В Японии дореформенная версия предлагается в трёх основных конфигурациях:

  • с передним приводом и мощностью 218 или 242 л. с.;

  • с полным двухмоторным приводом — 340 или 394 л. с.;

  • а также в спортивной версии Nismo, где мощность достигает 367 или 435 л. с.

Электромобиль комплектуется аккумуляторами на 66 или 91 кВт·ч. Последний вариант обеспечивает запас хода свыше 500 км по циклу WLTP.

Сравнение поколений

Параметр Ariya до рестайлинга Обновлённая Ariya
Дизайн передней части Чёрная глянцевая панель и прорези с ПТФ Панель в цвет кузова, без прорезей
Ходовые огни Линейные, интегрированные в фары Новый стиль Nissan
Интерьер Стандартная мультимедиа Улучшенная с Google-сервисами
Подвеска Универсальная настройка Перенастроена под японские дороги
Цвета кузова 7 вариантов 10, включая новые оттенки

Как подготовить электрокар к выставке

  1. Проверить заряд батареи и систему охлаждения аккумуляторов.

  2. Очистить кузов от загрязнений, особенно в зоне подзарядных портов.

  3. Настроить навигационную систему и обновить ПО.

  4. Проверить давление в шинах, особенно при транспортировке.

  5. Использовать оригинальные аксессуары Nissan, чтобы подчеркнуть стиль модели.

Эти простые шаги помогают автопроизводителям сделать идеальное первое впечатление на выставках, где каждая деталь имеет значение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование регулярных обновлений программного обеспечения.
    Последствие: снижение эффективности батареи и возможные сбои в работе мультимедиа.
    Альтернатива: настройка автоматических OTA-обновлений через приложение NissanConnect.
  • Ошибка: использование неоригинальных зарядных устройств.
    Последствие: перегрев или сокращение срока службы батареи.
    Альтернатива: применение сертифицированных зарядных станций CHAdeMO и Type 2.
  • Ошибка: пренебрежение сезонной диагностикой подвески.
    Последствие: ускоренный износ шин и снижение управляемости.
    Альтернатива: сервисная проверка каждые 15 000 км с подбором оригинальных амортизаторов KYB.

А что если…

Если нынешнее обновление покажет хорошие результаты, Nissan может сделать Ariya базой для семейства электрических моделей. В компании уже говорили о возможности выпуска купе-кроссовера и компактного SUV на той же платформе CMF-EV.

Появление гибридных или полностью электрических минивэнов также не исключено — часть технологий уже опробована на Nissan Serena и Elgrand.

Плюсы и минусы обновлённой Ariya

Плюсы Минусы
Современный дизайн и новая оптика Интерьер пока не раскрыт
Улучшенная мультимедиа и Google-сервисы Возможное повышение цены
Расширенная цветовая гамма и диски Незначительные технические изменения
Перенастроенная подвеска для комфорта Неясность с глобальными продажами
Поддержка OTA-обновлений Снятие модели с продаж в США

FAQ

Какой запас хода у Nissan Ariya после рестайлинга?
Официально данные не опубликованы, но ожидается диапазон от 430 до 520 км в зависимости от ёмкости батареи и типа привода.

Когда начнутся продажи обновлённой версии?
После дебюта на Japan Mobility Show старт продаж в Японии ожидается к концу 2025 года, а в Европе — в начале 2026-го.

Что изменилось в оснащении салона?
Главное новшество — мультимедийная система с Google-сервисами и улучшенной графикой. Также обещаны новые отделочные материалы и расширенные настройки комфорта.

Мифы и правда

Миф: Электромобили не подходят для зимней эксплуатации.
Правда: Современные батареи, как в Ariya, оснащаются системой подогрева и выдерживают морозы до -25 °C без потери мощности.

Миф: Зарядка занимает целую ночь.
Правда: Быстрая зарядка постоянным током позволяет пополнить 80% ёмкости за 35-40 минут.

Миф: Электрокары дороги в обслуживании.
Правда: Отсутствие масла, фильтров и выхлопной системы делает эксплуатацию на 30-40% дешевле по сравнению с ДВС.

Три интересных факта

  1. Дизайн Ariya создавался в Японии, но адаптировался для европейского рынка с учётом более узких улиц.

  2. Электромобиль получил звуковое оповещение для пешеходов, которое имитирует лёгкий "шум ветра".

  3. Название Ariya в переводе с японского означает "утончённая" или "возвышенная" — отражая идею спокойствия и технологии.

Исторический контекст

Nissan представил первую концепцию Ariya ещё в 2019 году, а серийная версия вышла в 2020-м. Тогда она стала второй массовой электрической моделью бренда после Nissan Leaf. Однако пандемия и логистические трудности отложили глобальные поставки почти на два года.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
