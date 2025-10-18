Новый удар по такси: восемь из десяти популярных моделей не пройдут проверку в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Около 80 % автомобилей, на которых работают российские таксопарки, не соответствуют требованиям по локализации производства, вступающим в силу с 2026 года. Эти изменения могут привести к масштабному обновлению автопарков и серьёзным расходам для перевозчиков.

Новые правила для такси

В соответствии с проектом постановления Минпромторга РФ, с 1 января 2026 года компании смогут приобретать для работы в такси только те автомобили, которые включены в специальный перечень локализованных моделей. В список войдут машины, собранные на территории России с использованием отечественных компонентов.

На сегодняшний день в перечень входят лишь несколько моделей Lada - Granta, Vesta и Largus. Остальные массовые автомобили, включая Hyundai, Kia, Volkswagen и Renault, пока не соответствуют установленным критериям.

"Новые требования призваны поддержать российское производство, но для таксопарков переходный период станет непростым", — отметил в беседе с изданием "Ведомости" аналитик НАПИ Андрей Кузнецов.

Какие автомобили окажутся под запретом

По данным НАПИ, на 1 октября 2025 года в России насчитывается около 800 тысяч автомобилей с лицензиями на таксомоторные перевозки. Из них почти три четверти — иномарки, сборка которых сегодня либо прекращена, либо не отвечает нормам локализации.

Сравнение: ТОП-10 популярных моделей такси в России

Место Модель Доля в автопарке (приблизительно) Соответствие новым требованиям
1 Hyundai Solaris ~10 % Нет
2 Lada Granta ~9,5 % Да
3 Kia Rio ~9 % Нет
4 Volkswagen Polo ~8 % Нет
5 Lada Vesta ~7 % Да
6 Renault Logan ~6,5 % Нет
7 Skoda Rapid ~6 % Нет
8 Haval Jolion ~5 % Рассматривается для включения
9 Skoda Octavia ~4 % Нет
10 Kia Optima ~3 % Нет

Таким образом, восемь моделей из первой десятки самых востребованных в такси не соответствуют требованиям по локализации и не смогут получить лицензии после 2026 года, согласно новому аналитическому отчёту агентства НАПИ.

Что планирует Минпромторг

В Министерстве промышленности и торговли подтверждают: ужесточение правил направлено на стимулирование локального производства и поддержку отечественных заводов.

"Мы работаем над тем, чтобы расширить перечень моделей, произведённых в России. Сейчас рассматриваем возможности включения автомобилей Haval и Tenet", — заявил в интервью ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов.

По его словам, до конца 2025 года ведомство планирует создать переходный механизм, который позволит таксопаркам адаптироваться к новым условиям без остановки работы.

Возможные последствия для рынка

По оценке НАПИ, под замену могут попасть до 600 тысяч автомобилей. Это около 75 % всего российского таксопарка. Если не будет предложено программ господдержки, стоимость обновления автопарков может вырасти, что приведёт к повышению цен на поездки и сокращению числа машин.

"При отсутствии плавного перехода к новым требованиям парк начнёт быстро стареть уже к 2027 году, а стоимость обслуживания вырастет минимум на 15-20 %", — пояснил РБК эксперт транспортного рынка Дмитрий Шильников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать обновление автопарка до последнего момента.
    Последствие: невозможность продлить лицензии на работу.
    Альтернатива: начать закупку подходящих моделей заранее.

  • Ошибка: игнорировать процесс локализации.
    Последствие: потеря доступа к корпоративным заказам и госпрограммам.
    Альтернатива: следить за обновлением перечня Минпромторга.

  • Ошибка: полагаться только на импортные бренды.
    Последствие: рост расходов на обслуживание и дефицит запчастей.
    Альтернатива: перейти на локализованные автомобили (Lada, Haval, Tenet).

Плюсы и минусы новых требований

Плюсы Минусы
Поддержка отечественного автопрома Сокращение выбора для перевозчиков
Рост числа рабочих мест в автопроме Возможный рост цен на автомобили
Улучшение контроля за качеством Риск дефицита моделей на старте программы
Повышение прозрачности рынка Сложности для малого бизнеса

А что если…

А что если часть перевозчиков решит не обновлять парк и продолжит использовать старые машины? Эксперты предупреждают: средний возраст автомобилей вырастет, а уровень безопасности снизится. Без субсидий и льготных кредитов обновление парка станет финансово непосильным для многих компаний.

FAQ

Что означает локализация автомобиля

Это доля российских комплектующих и сборочных операций в производстве автомобиля — кузов, двигатель, трансмиссия, электроника и интерьер.

Что будет с уже купленными машинами

Их можно будет использовать до конца срока действия лицензии, но продлить её после 2026 года не получится.

Когда появится обновлённый перечень разрешённых моделей

По информации Минпромторга, он будет утверждён до конца 2025 года.

3 интересных факта

  • Такси формирует примерно четверть продаж новых автомобилей в России.
  • Средний возраст машины в такси — около 4 лет, у частных владельцев — почти 14 лет.
  • В 2024 году Lada Granta впервые обогнала Hyundai Solaris по числу лицензированных автомобилей.

Исторический контекст

  • 2015 год: введены единые требования к внешнему виду такси.
  • 2020 год: введена обязательная регистрация агрегаторов как перевозчиков.
  • 2026 год: вступают в силу новые правила по локализации автопарков.
