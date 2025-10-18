Новый удар по такси: восемь из десяти популярных моделей не пройдут проверку в 2026 году

Около 80 % автомобилей, на которых работают российские таксопарки, не соответствуют требованиям по локализации производства, вступающим в силу с 2026 года. Эти изменения могут привести к масштабному обновлению автопарков и серьёзным расходам для перевозчиков.
В соответствии с проектом постановления Минпромторга РФ, с 1 января 2026 года компании смогут приобретать для работы в такси только те автомобили, которые включены в специальный перечень локализованных моделей. В список войдут машины, собранные на территории России с использованием отечественных компонентов.
На сегодняшний день в перечень входят лишь несколько моделей Lada - Granta, Vesta и Largus. Остальные массовые автомобили, включая Hyundai, Kia, Volkswagen и Renault, пока не соответствуют установленным критериям.
"Новые требования призваны поддержать российское производство, но для таксопарков переходный период станет непростым", — отметил в беседе с изданием "Ведомости" аналитик НАПИ Андрей Кузнецов.
По данным НАПИ, на 1 октября 2025 года в России насчитывается около 800 тысяч автомобилей с лицензиями на таксомоторные перевозки. Из них почти три четверти — иномарки, сборка которых сегодня либо прекращена, либо не отвечает нормам локализации.
|Место
|Модель
|Доля в автопарке (приблизительно)
|Соответствие новым требованиям
|1
|Hyundai Solaris
|~10 %
|Нет
|2
|Lada Granta
|~9,5 %
|Да
|3
|Kia Rio
|~9 %
|Нет
|4
|Volkswagen Polo
|~8 %
|Нет
|5
|Lada Vesta
|~7 %
|Да
|6
|Renault Logan
|~6,5 %
|Нет
|7
|Skoda Rapid
|~6 %
|Нет
|8
|Haval Jolion
|~5 %
|Рассматривается для включения
|9
|Skoda Octavia
|~4 %
|Нет
|10
|Kia Optima
|~3 %
|Нет
Таким образом, восемь моделей из первой десятки самых востребованных в такси не соответствуют требованиям по локализации и не смогут получить лицензии после 2026 года, согласно новому аналитическому отчёту агентства НАПИ.
В Министерстве промышленности и торговли подтверждают: ужесточение правил направлено на стимулирование локального производства и поддержку отечественных заводов.
"Мы работаем над тем, чтобы расширить перечень моделей, произведённых в России. Сейчас рассматриваем возможности включения автомобилей Haval и Tenet", — заявил в интервью ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов.
По его словам, до конца 2025 года ведомство планирует создать переходный механизм, который позволит таксопаркам адаптироваться к новым условиям без остановки работы.
По оценке НАПИ, под замену могут попасть до 600 тысяч автомобилей. Это около 75 % всего российского таксопарка. Если не будет предложено программ господдержки, стоимость обновления автопарков может вырасти, что приведёт к повышению цен на поездки и сокращению числа машин.
"При отсутствии плавного перехода к новым требованиям парк начнёт быстро стареть уже к 2027 году, а стоимость обслуживания вырастет минимум на 15-20 %", — пояснил РБК эксперт транспортного рынка Дмитрий Шильников.
Ошибка: откладывать обновление автопарка до последнего момента.
Последствие: невозможность продлить лицензии на работу.
Альтернатива: начать закупку подходящих моделей заранее.
Ошибка: игнорировать процесс локализации.
Последствие: потеря доступа к корпоративным заказам и госпрограммам.
Альтернатива: следить за обновлением перечня Минпромторга.
Ошибка: полагаться только на импортные бренды.
Последствие: рост расходов на обслуживание и дефицит запчастей.
Альтернатива: перейти на локализованные автомобили (Lada, Haval, Tenet).
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка отечественного автопрома
|Сокращение выбора для перевозчиков
|Рост числа рабочих мест в автопроме
|Возможный рост цен на автомобили
|Улучшение контроля за качеством
|Риск дефицита моделей на старте программы
|Повышение прозрачности рынка
|Сложности для малого бизнеса
А что если часть перевозчиков решит не обновлять парк и продолжит использовать старые машины? Эксперты предупреждают: средний возраст автомобилей вырастет, а уровень безопасности снизится. Без субсидий и льготных кредитов обновление парка станет финансово непосильным для многих компаний.
Это доля российских комплектующих и сборочных операций в производстве автомобиля — кузов, двигатель, трансмиссия, электроника и интерьер.
Их можно будет использовать до конца срока действия лицензии, но продлить её после 2026 года не получится.
По информации Минпромторга, он будет утверждён до конца 2025 года.
