Электричество вместо бензина, сенсоры вместо кнопок: новый Lexus ES будто сшит из будущего

9:19
Авто

Премиальные седаны Lexus всегда отличались утончённым стилем и технологичностью, но теперь бренд сделал шаг в новую эпоху. На автосалоне в Шанхае показали восьмое поколение Lexus ES, которое не просто обновилось внешне, а стало символом перехода компании к электрической мобильности. Теперь легендарный седан доступен не только в гибридной, но и в полностью электрической версии.

Lexus
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Lexus

Эволюция дизайна: от концепта к реальности

Внешность нового ES стала отражением дизайнерской философии Lexus будущего. Основа стиля — концепт LF-ZC 2023 года, где грациозные линии сочетаются с выразительной геометрией кузова. В серийной версии эти черты приобрели более сдержанный, но узнаваемый облик: вытянутый силуэт, новая форма фар и характерная решётка радиатора с плавным переходом в кузов придают автомобилю динамичность даже в статике.

В интерьере дизайнеры отказались от традиционных решений. Вместо привычных кнопок — сенсорные панели и три экрана на передней панели. Компоновка с цифровой приборной панелью и двумя крупными дисплеями мультимедиа создаёт ощущение технологичного кокпита, а минимализм в оформлении подчёркивает премиум-класс модели.

Техническая база и размеры

Lexus ES восьмого поколения построен на обновлённой платформе GA-K. Габариты выросли: длина — 5140 мм, ширина — 1920 мм, высота — около 1560 мм, а колёсная база теперь составляет 2950 мм. Это на 80 мм больше, чем у предшественника. Увеличенные размеры обеспечили простор в салоне и улучшили плавность хода — традиционные сильные стороны седана остались, но стали ещё заметнее.

Гибрид или электричка: выбор за водителем

Lexus решил не ограничиваться одним типом силовой установки. В зависимости от рынка, ES будет представлен в гибридных и электрических модификациях.

Гибридная линейка включает:

  • ES 300h с 2,0-литровым атмосферным мотором;

  • ES 350h с 2,5-литровым двигателем.

Обе версии оснащены фирменной бесступенчатой трансмиссией e-CVT и могут комплектоваться электромотором на задней оси, что обеспечивает систему полного привода E-Four. Совокупная мощность варьируется от 197 до 247 л. с., а расход топлива остался на уровне лучших гибридов бренда.

Электрические варианты получили обозначения ES 350e и ES 500e.

  • Версия 350e оснащена одним мотором на передней оси мощностью 224 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунды и может проехать без подзарядки до 685 км.

  • Модификация 500e имеет два мотора (по одному на каждой оси), суммарная отдача — 343 л. с., а разгон до сотни занимает 5,9 секунды. Запас хода при этом — около 610 км.

Точные параметры батареи компания пока не раскрывает, но ожидается, что Lexus применит новую химическую платформу с улучшенной термостабильностью и скоростью зарядки.

Сравнение поколений

Параметр Lexus ES VII Lexus ES VIII
Длина 4975 мм 5140 мм
Колёсная база 2870 мм 2950 мм
Привод передний / полный (гибрид) передний / полный (гибрид, EV)
Максимальная мощность до 245 л. с. до 343 л. с.
Электроверсия отсутствует есть (350e / 500e)

Советы шаг за шагом: как выбрать свою версию ES

  1. Определите стиль вождения. Для любителей дальних поездок — гибрид 350h, он экономичен и неприхотлив.

  2. Нужен максимум динамики? Тогда 500e — ваш выбор: полный привод, мгновенный отклик, тишина.

  3. Городской сценарий. Электрический 350e — комфорт, нулевые выбросы и большой запас хода.

  4. Обратите внимание на инфраструктуру. Если поблизости есть зарядные станции, электрическая версия станет практичным вариантом.

  5. Планируете перепродажу? Гибриды Lexus традиционно сохраняют высокую остаточную стоимость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка бензинового ES предыдущего поколения "на сдачу".

  • Последствие: Более высокий расход топлива и устаревшая электроника.

  • Альтернатива: Гибрид 350h — тот же комфорт, но с экономией до 30% и современными системами безопасности Lexus Safety System+ 3.0.

  • Ошибка: Игнорировать электрическую версию из-за страхов о дальности.

  • Последствие: Пропуск возможностей тихого и дешёвого в обслуживании автомобиля.

  • Альтернатива: Версия 350e — до 685 км без подзарядки, быстрая зарядка и доступ к зелёным парковкам.

А что если… Lexus ES появится в России

Пока представители бренда не подтвердили дату поставок, но опыт с другими моделями (RZ, UX 300e) показывает, что электрические версии Lexus приходят на рынок спустя 6-12 месяцев после глобального старта. Вероятно, гибриды появятся первыми, а электрички — ближе к 2027 году. В любом случае, ES нового поколения способен стать одной из самых сбалансированных премиальных моделей для тех, кто ищет комфорт бизнес-класса и экологичность.

Плюсы и минусы нового Lexus ES

Плюсы Минусы
Современная архитектура GA-K Не раскрыта ёмкость батареи
Электрическая версия с большим запасом хода Цена может вырасти
Просторный салон и продуманный дизайн Много сенсорного управления
Мягкий ход и высокий комфорт Нет данных о доступности в России
Улучшенная аэродинамика и шумоизоляция Вероятно, меньше механических органов управления

FAQ

Когда начнутся продажи нового Lexus ES?
Запуск запланирован на середину 2026 года, в первую очередь — для Китая и США.

Какая версия быстрее — гибрид или электромобиль?
Самая динамичная — ES 500e, разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Какой запас хода у электрической версии?
Модификация ES 350e может проехать до 685 км без подзарядки.

Сколько стоит нынешний Lexus ES?
Седьмое поколение стоит от 30,6 млн тенге за версию ES 250 и от 42,5 млн тенге за ES 350. Цены на новое поколение пока не объявлены.

Поддерживает ли Lexus быструю зарядку?
Да, электрические версии оснащены системой DC Fast Charging, способной восполнить до 80% ёмкости за 30-40 минут.

Мифы и правда

Миф: Электрические Lexus не подходят для дальних поездок.
Правда: Версия ES 350e способна проехать почти 700 км без подзарядки — это больше, чем у многих европейских конкурентов.

Миф: Гибриды Lexus требуют сложного обслуживания.
Правда: Наоборот, гибридные установки Lexus считаются одними из самых надёжных и простых в сервисе.

Миф: Электромобили плохо ездят зимой.
Правда: В новых ES используются термоуправляемые батареи, что улучшает работу даже при минусовых температурах.

Интересные факты

  1. Первое поколение Lexus ES появилось в 1989 году и было основано на платформе Toyota Camry.

  2. ES — один из самых продаваемых седанов бизнес-класса в мире: более 2,5 млн экземпляров.

  3. Электрическая версия ES станет первой, выпущенной в Китае специально для внутреннего рынка и экспорта в Европу.

Исторический контекст

Lexus ES всегда был мостом между классическим комфортом и технологическим прогрессом. Седьмое поколение стало переломным — именно тогда появились продвинутые гибридные системы и новые материалы шумоизоляции. Теперь, в восьмом поколении, бренд делает решающий шаг — переход к полной электрификации, сохранив узнаваемое чувство премиальности и плавности хода.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
