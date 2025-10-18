Электричество вместо бензина, сенсоры вместо кнопок: новый Lexus ES будто сшит из будущего

Премиальные седаны Lexus всегда отличались утончённым стилем и технологичностью, но теперь бренд сделал шаг в новую эпоху. На автосалоне в Шанхае показали восьмое поколение Lexus ES, которое не просто обновилось внешне, а стало символом перехода компании к электрической мобильности. Теперь легендарный седан доступен не только в гибридной, но и в полностью электрической версии.
Внешность нового ES стала отражением дизайнерской философии Lexus будущего. Основа стиля — концепт LF-ZC 2023 года, где грациозные линии сочетаются с выразительной геометрией кузова. В серийной версии эти черты приобрели более сдержанный, но узнаваемый облик: вытянутый силуэт, новая форма фар и характерная решётка радиатора с плавным переходом в кузов придают автомобилю динамичность даже в статике.
В интерьере дизайнеры отказались от традиционных решений. Вместо привычных кнопок — сенсорные панели и три экрана на передней панели. Компоновка с цифровой приборной панелью и двумя крупными дисплеями мультимедиа создаёт ощущение технологичного кокпита, а минимализм в оформлении подчёркивает премиум-класс модели.
Lexus ES восьмого поколения построен на обновлённой платформе GA-K. Габариты выросли: длина — 5140 мм, ширина — 1920 мм, высота — около 1560 мм, а колёсная база теперь составляет 2950 мм. Это на 80 мм больше, чем у предшественника. Увеличенные размеры обеспечили простор в салоне и улучшили плавность хода — традиционные сильные стороны седана остались, но стали ещё заметнее.
Lexus решил не ограничиваться одним типом силовой установки. В зависимости от рынка, ES будет представлен в гибридных и электрических модификациях.
Гибридная линейка включает:
ES 300h с 2,0-литровым атмосферным мотором;
ES 350h с 2,5-литровым двигателем.
Обе версии оснащены фирменной бесступенчатой трансмиссией e-CVT и могут комплектоваться электромотором на задней оси, что обеспечивает систему полного привода E-Four. Совокупная мощность варьируется от 197 до 247 л. с., а расход топлива остался на уровне лучших гибридов бренда.
Электрические варианты получили обозначения ES 350e и ES 500e.
Версия 350e оснащена одним мотором на передней оси мощностью 224 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунды и может проехать без подзарядки до 685 км.
Модификация 500e имеет два мотора (по одному на каждой оси), суммарная отдача — 343 л. с., а разгон до сотни занимает 5,9 секунды. Запас хода при этом — около 610 км.
Точные параметры батареи компания пока не раскрывает, но ожидается, что Lexus применит новую химическую платформу с улучшенной термостабильностью и скоростью зарядки.
|Параметр
|Lexus ES VII
|Lexus ES VIII
|Длина
|4975 мм
|5140 мм
|Колёсная база
|2870 мм
|2950 мм
|Привод
|передний / полный (гибрид)
|передний / полный (гибрид, EV)
|Максимальная мощность
|до 245 л. с.
|до 343 л. с.
|Электроверсия
|отсутствует
|есть (350e / 500e)
Определите стиль вождения. Для любителей дальних поездок — гибрид 350h, он экономичен и неприхотлив.
Нужен максимум динамики? Тогда 500e — ваш выбор: полный привод, мгновенный отклик, тишина.
Городской сценарий. Электрический 350e — комфорт, нулевые выбросы и большой запас хода.
Обратите внимание на инфраструктуру. Если поблизости есть зарядные станции, электрическая версия станет практичным вариантом.
Планируете перепродажу? Гибриды Lexus традиционно сохраняют высокую остаточную стоимость.
Ошибка: Покупка бензинового ES предыдущего поколения "на сдачу".
Последствие: Более высокий расход топлива и устаревшая электроника.
Альтернатива: Гибрид 350h — тот же комфорт, но с экономией до 30% и современными системами безопасности Lexus Safety System+ 3.0.
Ошибка: Игнорировать электрическую версию из-за страхов о дальности.
Последствие: Пропуск возможностей тихого и дешёвого в обслуживании автомобиля.
Альтернатива: Версия 350e — до 685 км без подзарядки, быстрая зарядка и доступ к зелёным парковкам.
Пока представители бренда не подтвердили дату поставок, но опыт с другими моделями (RZ, UX 300e) показывает, что электрические версии Lexus приходят на рынок спустя 6-12 месяцев после глобального старта. Вероятно, гибриды появятся первыми, а электрички — ближе к 2027 году. В любом случае, ES нового поколения способен стать одной из самых сбалансированных премиальных моделей для тех, кто ищет комфорт бизнес-класса и экологичность.
|Плюсы
|Минусы
|Современная архитектура GA-K
|Не раскрыта ёмкость батареи
|Электрическая версия с большим запасом хода
|Цена может вырасти
|Просторный салон и продуманный дизайн
|Много сенсорного управления
|Мягкий ход и высокий комфорт
|Нет данных о доступности в России
|Улучшенная аэродинамика и шумоизоляция
|Вероятно, меньше механических органов управления
Когда начнутся продажи нового Lexus ES?
Запуск запланирован на середину 2026 года, в первую очередь — для Китая и США.
Какая версия быстрее — гибрид или электромобиль?
Самая динамичная — ES 500e, разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды.
Какой запас хода у электрической версии?
Модификация ES 350e может проехать до 685 км без подзарядки.
Сколько стоит нынешний Lexus ES?
Седьмое поколение стоит от 30,6 млн тенге за версию ES 250 и от 42,5 млн тенге за ES 350. Цены на новое поколение пока не объявлены.
Поддерживает ли Lexus быструю зарядку?
Да, электрические версии оснащены системой DC Fast Charging, способной восполнить до 80% ёмкости за 30-40 минут.
Миф: Электрические Lexus не подходят для дальних поездок.
Правда: Версия ES 350e способна проехать почти 700 км без подзарядки — это больше, чем у многих европейских конкурентов.
Миф: Гибриды Lexus требуют сложного обслуживания.
Правда: Наоборот, гибридные установки Lexus считаются одними из самых надёжных и простых в сервисе.
Миф: Электромобили плохо ездят зимой.
Правда: В новых ES используются термоуправляемые батареи, что улучшает работу даже при минусовых температурах.
Первое поколение Lexus ES появилось в 1989 году и было основано на платформе Toyota Camry.
ES — один из самых продаваемых седанов бизнес-класса в мире: более 2,5 млн экземпляров.
Электрическая версия ES станет первой, выпущенной в Китае специально для внутреннего рынка и экспорта в Европу.
Lexus ES всегда был мостом между классическим комфортом и технологическим прогрессом. Седьмое поколение стало переломным — именно тогда появились продвинутые гибридные системы и новые материалы шумоизоляции. Теперь, в восьмом поколении, бренд делает решающий шаг — переход к полной электрификации, сохранив узнаваемое чувство премиальности и плавности хода.
