Пикапы сдулись, а один американец пошёл против системы — ворвался в тройку и взорвал рынок

7:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок пикапов в России переживает не лучшие времена: продажи снижаются уже с весны, но в списке лидеров появились неожиданные имена. Среди них — американский RAM, который впервые вошёл в топ продаж, несмотря на отсутствие официального представительства в стране.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ RAM 1500

По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года россияне купили 1652 новых пикапа, что на 40% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот спад продолжается уже семь месяцев подряд — с марта. Эксперты связывают его с ростом цен, ограниченным предложением и уходом части брендов с российского рынка.

"Лидером по продажам стал китайский JAC, следом — Great Wall, а впервые в тройке оказался американский RAM", — сообщили аналитики "Автостата".

Китайское доминирование и неожиданный прорыв RAM

Китайские производители уже прочно заняли позиции на российском авторынке, и сегмент пикапов не стал исключением. В сентябре лидером стал JAC T9, разошедшийся тиражом 327 экземпляров. За ним следуют Great Wall Poer (200 шт.) и RAM 1500 (202 шт.), замкнувший тройку лидеров.

Этот результат для американского бренда стал прорывом — RAM не имеет официальных дилеров в России, но активно ввозится через параллельный импорт. Автомобиль выделяется высоким комфортом, мощным двигателем и уровнем оснащения, сравнимым с премиальными внедорожниками.

Сравнение популярных моделей пикапов в России

Модель Страна происхождения Продажи в сентябре 2025 Особенности JAC T9 Китай 327 надёжность, умеренная цена, адаптация под российский климат RAM 1500 США 202 премиальный комфорт, мощность, высокая цена Great Wall Poer Китай 200 современный дизайн, доступность, развитая дилерская сеть Changan Hunter Plus Китай 176 большой кузов, повышенная проходимость УАЗ "Пикап" Россия 132 ремонтопригодность, но устаревшая конструкция

Почему падают продажи пикапов

Падение продаж — следствие сразу нескольких факторов. Во-первых, с марта наблюдается рост цен на импортные автомобили. Во-вторых, курс валют и пошлины на ввоз влияют на конечную стоимость машин. В-третьих, часть автолюбителей переходит в сегмент кроссоверов, считая их более универсальными.

Кроме того, российские модели, такие как УАЗ "Пикап", теряют позиции из-за морального устаревания и ограниченного обновления.

Советы шаг за шагом: как выбрать пикап в 2025 году

Определите назначение: рабочие задачи, путешествия или городская эксплуатация. Сравните грузоподъёмность и мощность двигателя. Обратите внимание на систему полного привода — она обязательна для бездорожья. Изучите наличие запчастей и сервисных центров. Проверьте стоимость страховки (КАСКО и ОСАГО) — у импортных машин она выше.

Если автомобиль планируется для тяжёлых условий, стоит присмотреться к моделям с дизельными моторами, например JAC T9 или Changan Hunter Plus. Любителям комфорта и длительных поездок подойдёт RAM 1500, который по оснащению не уступает SUV-классу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка пикапа без учёта расходов на обслуживание.

Последствие: неожиданные затраты, особенно при ремонте импортных моделей.

Альтернатива: выбирать авто с развитой сервисной сетью и доступными запчастями, например Great Wall Poer.

Ошибка: экономия на системах безопасности.

Последствие: снижение устойчивости и управляемости на трассе.

Альтернатива: модели с адаптивным круиз-контролем и ассистентами движения — RAM 1500 или Changan Hunter Plus.

А что если…

Если тенденция падения продолжится, к концу года рынок пикапов может опуститься ниже 20 тысяч единиц. Это откроет новые ниши для локализованных брендов или сборок. Некоторые китайские производители уже рассматривают возможность частичной сборки в России, чтобы снизить цены и укрепить позиции.

С другой стороны, спрос на пикапы может стабилизироваться благодаря развитию туризма и активного отдыха. Владельцы таких машин всё чаще используют их не только как рабочий инструмент, но и как семейный транспорт.

Плюсы и минусы пикапов в 2025 году

Плюсы Минусы высокая проходимость высокая стоимость страховки вместительный кузов расход топлива выше среднего надёжность на бездорожье сложность парковки в городе универсальность использования ограниченный выбор российских моделей престиж и индивидуальность дорогие запчасти у импортных авто

FAQ

Как выбрать пикап для повседневной езды?

Выбирайте модели с автоматической коробкой передач и комфортной подвеской — например RAM 1500 или Great Wall Poer.

Сколько стоит RAM 1500 в России?

Через параллельный импорт цена начинается примерно от 10 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Что лучше — JAC T9 или УАЗ "Пикап"?

JAC выигрывает по уровню технологий и надёжности, тогда как УАЗ проще в обслуживании и дешевле.

Мифы и правда

Миф: пикапы неудобны в городе.

Правда: современные модели оснащаются камерами кругового обзора и системами парковки, что делает их удобными даже в плотном трафике.

Миф: китайские пикапы ненадёжны.

Правда: производители адаптировали технику под российские условия, включая усиленные подвески и антикоррозийную защиту.

Миф: американские пикапы невозможно обслуживать в России.

Правда: существует развитая сеть сервисов, работающих с параллельным импортом и оригинальными запчастями.

Интересные факты

RAM 1500 в США считается эталоном комфорта среди пикапов и конкурирует с Ford F-150. Средняя мощность двигателя RAM 1500 превышает 400 л. с., что почти вдвое больше, чем у JAC T9. В России большинство владельцев RAM заказывают тюнинг и усиленные шины для бездорожья.

Исторический контекст

Пикапы появились на российском рынке в 1990-х, когда начали активно ввозиться модели Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. В 2000-х свою нишу занял УАЗ, став символом отечественной утилитарности. После 2014 года рынок вновь изменился — китайские бренды быстро заполнили освободившееся пространство. В 2020-х на фоне санкций и ухода ряда западных компаний именно китайские пикапы стали основой сегмента. Однако появление RAM 1500 в рейтинге продаж показывает, что покупатели готовы платить за качество и мощность, даже при отсутствии официального дилера.