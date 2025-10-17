Пикапы сдулись, а один американец пошёл против системы — ворвался в тройку и взорвал рынок

Рынок пикапов в России переживает не лучшие времена: продажи снижаются уже с весны, но в списке лидеров появились неожиданные имена. Среди них — американский RAM, который впервые вошёл в топ продаж, несмотря на отсутствие официального представительства в стране.
По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года россияне купили 1652 новых пикапа, что на 40% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот спад продолжается уже семь месяцев подряд — с марта. Эксперты связывают его с ростом цен, ограниченным предложением и уходом части брендов с российского рынка.
"Лидером по продажам стал китайский JAC, следом — Great Wall, а впервые в тройке оказался американский RAM", — сообщили аналитики "Автостата".
Китайские производители уже прочно заняли позиции на российском авторынке, и сегмент пикапов не стал исключением. В сентябре лидером стал JAC T9, разошедшийся тиражом 327 экземпляров. За ним следуют Great Wall Poer (200 шт.) и RAM 1500 (202 шт.), замкнувший тройку лидеров.
Этот результат для американского бренда стал прорывом — RAM не имеет официальных дилеров в России, но активно ввозится через параллельный импорт. Автомобиль выделяется высоким комфортом, мощным двигателем и уровнем оснащения, сравнимым с премиальными внедорожниками.
|Модель
|Страна происхождения
|Продажи в сентябре 2025
|Особенности
|JAC T9
|Китай
|327
|надёжность, умеренная цена, адаптация под российский климат
|RAM 1500
|США
|202
|премиальный комфорт, мощность, высокая цена
|Great Wall Poer
|Китай
|200
|современный дизайн, доступность, развитая дилерская сеть
|Changan Hunter Plus
|Китай
|176
|большой кузов, повышенная проходимость
|УАЗ "Пикап"
|Россия
|132
|ремонтопригодность, но устаревшая конструкция
Падение продаж — следствие сразу нескольких факторов. Во-первых, с марта наблюдается рост цен на импортные автомобили. Во-вторых, курс валют и пошлины на ввоз влияют на конечную стоимость машин. В-третьих, часть автолюбителей переходит в сегмент кроссоверов, считая их более универсальными.
Кроме того, российские модели, такие как УАЗ "Пикап", теряют позиции из-за морального устаревания и ограниченного обновления.
Определите назначение: рабочие задачи, путешествия или городская эксплуатация.
Сравните грузоподъёмность и мощность двигателя.
Обратите внимание на систему полного привода — она обязательна для бездорожья.
Изучите наличие запчастей и сервисных центров.
Проверьте стоимость страховки (КАСКО и ОСАГО) — у импортных машин она выше.
Если автомобиль планируется для тяжёлых условий, стоит присмотреться к моделям с дизельными моторами, например JAC T9 или Changan Hunter Plus. Любителям комфорта и длительных поездок подойдёт RAM 1500, который по оснащению не уступает SUV-классу.
Ошибка: покупка пикапа без учёта расходов на обслуживание.
Последствие: неожиданные затраты, особенно при ремонте импортных моделей.
Альтернатива: выбирать авто с развитой сервисной сетью и доступными запчастями, например Great Wall Poer.
Ошибка: экономия на системах безопасности.
Последствие: снижение устойчивости и управляемости на трассе.
Альтернатива: модели с адаптивным круиз-контролем и ассистентами движения — RAM 1500 или Changan Hunter Plus.
Если тенденция падения продолжится, к концу года рынок пикапов может опуститься ниже 20 тысяч единиц. Это откроет новые ниши для локализованных брендов или сборок. Некоторые китайские производители уже рассматривают возможность частичной сборки в России, чтобы снизить цены и укрепить позиции.
С другой стороны, спрос на пикапы может стабилизироваться благодаря развитию туризма и активного отдыха. Владельцы таких машин всё чаще используют их не только как рабочий инструмент, но и как семейный транспорт.
|Плюсы
|Минусы
|высокая проходимость
|высокая стоимость страховки
|вместительный кузов
|расход топлива выше среднего
|надёжность на бездорожье
|сложность парковки в городе
|универсальность использования
|ограниченный выбор российских моделей
|престиж и индивидуальность
|дорогие запчасти у импортных авто
Как выбрать пикап для повседневной езды?
Выбирайте модели с автоматической коробкой передач и комфортной подвеской — например RAM 1500 или Great Wall Poer.
Сколько стоит RAM 1500 в России?
Через параллельный импорт цена начинается примерно от 10 млн рублей, в зависимости от комплектации.
Что лучше — JAC T9 или УАЗ "Пикап"?
JAC выигрывает по уровню технологий и надёжности, тогда как УАЗ проще в обслуживании и дешевле.
Миф: пикапы неудобны в городе.
Правда: современные модели оснащаются камерами кругового обзора и системами парковки, что делает их удобными даже в плотном трафике.
Миф: китайские пикапы ненадёжны.
Правда: производители адаптировали технику под российские условия, включая усиленные подвески и антикоррозийную защиту.
Миф: американские пикапы невозможно обслуживать в России.
Правда: существует развитая сеть сервисов, работающих с параллельным импортом и оригинальными запчастями.
RAM 1500 в США считается эталоном комфорта среди пикапов и конкурирует с Ford F-150.
Средняя мощность двигателя RAM 1500 превышает 400 л. с., что почти вдвое больше, чем у JAC T9.
В России большинство владельцев RAM заказывают тюнинг и усиленные шины для бездорожья.
Пикапы появились на российском рынке в 1990-х, когда начали активно ввозиться модели Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. В 2000-х свою нишу занял УАЗ, став символом отечественной утилитарности. После 2014 года рынок вновь изменился — китайские бренды быстро заполнили освободившееся пространство. В 2020-х на фоне санкций и ухода ряда западных компаний именно китайские пикапы стали основой сегмента. Однако появление RAM 1500 в рейтинге продаж показывает, что покупатели готовы платить за качество и мощность, даже при отсутствии официального дилера.
