Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тело работает, как двигатель в форсаже: джампинг-фитнес превращает усталость в топливо
Михаил Ефремов возвращается на сцену и в кино: раскрыты первые проекты актёра после УДО
Секретная планета Солнечной системы обнаружена: открытие космоса по-новому
Не спешите в суд: дачная амнистия снова продлена — как успеть оформить имущество
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Кошка не виновата — виноваты вы: два копеечных трюка, которые спасут от шерсти навсегда
Мешки под глазами исчезают, словно их и не было: проверенные способы для тех, кому за 50
Это тренировка, от которой тело просыпается как после перезагрузки — но большинство боится её начать
Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM

Машина без лица: одна исчезнувшая деталь превращает вас в нарушителя

2:00
Авто

Регистрационный номер — это паспорт автомобиля. Без него транспорт превращается в "невидимку" для камер, дорожных служб и правоохранительных органов. Поэтому езда без номеров — одно из самых строгих нарушений правил. Однако из любого правила есть исключения.

Машина на эвакуаторе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машина на эвакуаторе

Когда разрешено ездить без номеров

Ситуаций, при которых можно временно передвигаться без государственных регистрационных знаков, всего две — после покупки нового автомобиля и при наличии транзитных номеров.

1. Новый автомобиль

После приобретения машины у владельца есть 10 календарных дней, чтобы поставить транспорт на учёт в ГАИ. В этот период ездить без номеров можно, но только при себе нужно иметь договор купли-продажи.

"Этот срок отведён не для ежедневных поездок, а для перегона к месту регистрации. Это узкий коридор, который позволяет законно доставить автомобиль до ГАИ", — пояснила основатель и управляющий партнёр ГК "РосКо — Консалтинг и аудит" Алена Яковлева.

Если вы уже подали заявление на регистрацию и ждёте своей очереди, можно ездить и позже 10 дней, но при себе должны быть документы с отметкой о подаче.

Штрафы за нарушение сроков:

  • пропуск регистрации — от 1500 до 2000 ₽;

  • езда на незарегистрированном авто — 500-800 ₽;

  • повторное нарушение — 5000 ₽ или лишение прав до трёх месяцев.

2. Транзитные номера

Транзитные номера выдают для временного перемещения автомобиля между странами или регионами. Они действуют 30 дней с момента выдачи.

Штрафы:

  • за просрочку — до 800 ₽;

  • при повторном нарушении — лишение прав до трёх месяцев.

"Авто без номеров для инспектора — сигнал тревоги. Чаще всего вместе с этим выявляют и другие нарушения — отсутствие ОСАГО, несвоевременную регистрацию, ошибки в документах", — добавляет Алена Яковлева.

Что будет, если срок регистрации истёк

Если время вышло, а номеров всё ещё нет — ездить категорически нельзя. Даже буксировать такой автомобиль запрещено. Единственный законный вариант — вызвать эвакуатор, чтобы доставить транспорт к месту регистрации или хранения.

"Инспектор имеет право эвакуировать автомобиль без номеров даже без нарушения ПДД. Такой транспорт автоматически попадает в категорию подозрительных объектов", — предупреждает Алена Яковлева.

Чтобы избежать эвакуации, не оставляйте машину без номеров на улице. Лучше хранить её в гараже или на охраняемой стоянке.

Наказания по статье 12.2 КоАП РФ

Основные штрафы и санкции за езду без номеров прописаны в статье 12.2 КоАП РФ. Она делится на четыре части — от лёгких нарушений до серьёзных преступлений.

Часть 1. Незначительные нарушения

Штраф — 500 ₽.
Сюда относят:

  • загрязнение номера грязью или снегом;

  • перекос таблички из-за креплений;

  • нестандартную форму, но без изменения символов.

Часть 2. Отсутствие номеров или их сокрытие

Штраф — 5000 ₽ или лишение прав до трёх месяцев.
Применяется, если:

  • номера отсутствуют полностью или частично (например, только передний);

  • установлены не на предусмотренном месте;

  • использованы устройства для сокрытия (шторки, наклейки, плёнки).

При повторном нарушении — лишение прав на 1-1,5 года.

Часть 3. Подложные номера

Штраф — 2500 ₽.
Наказание за установку табличек, изготовленных не по ГОСТу или с изменёнными символами.

Часть 4. Езда с подложными номерами

Лишение прав на 6-12 месяцев.
Если водитель сознательно использует чужие или изменённые госзнаки, это уже не просто нарушение, а потенциально уголовное деяние.

Как действовать при остановке инспектором

Если вас остановили, а номера нечитаемы или установлены неправильно, не спорьте и не повышайте тон. Попросите инспектора пояснить, какая часть статьи вменяется, и зафиксируйте его слова в протоколе.

"Если не согласны, запишите это прямо в протоколе перед подписью. Это важно для возможного обжалования", — советует Алена Яковлева.

Разделяем случаи: нечитаемые номера и сокрытие

  • Если знак загрязнился естественным образом, это часть первая - штраф 500 ₽.

  • Если видна попытка намеренного сокрытия - часть вторая, с лишением прав.

Инспектор фиксирует нарушение фото или видео, оценивая читаемость номера с расстояния 20 метров.

Пример из практики

Мотоциклиста остановили на трассе из-за частично закрытого номера — коврик сполз с багажника. Сначала инспектор оформил нарушение по части 2, но суд переквалифицировал дело в часть 1, потому что не было доказательств умысла. Штраф снизили с 5000 до 500 ₽.

Неправильная установка таблички

Различие между "не по стандарту" и "не на месте" тоже принципиально:

  • Перекошен или наклонён - штраф 500 ₽ (часть 1).

  • Закреплён под стеклом или в багажнике - 5000 ₽ или лишение прав (часть 2).

По ГОСТу номер должен быть хорошо виден, ровно закреплён и освещён в тёмное время суток.

Подложные номера: чем это грозит

Подложным считается номер, если:

  • изготовлен не по ГОСТу (нестандартный шрифт, форма, размер);

  • изменены цифры или буквы;

  • установлен знак от другой машины.

За управление таким авто — лишение прав до года, а при повторных случаях возможно возбуждение уголовного дела.

Как оплатить штраф

Оплатить штраф можно несколькими способами:

  • через портал Госуслуг;

  • в онлайн-банке;

  • в терминале оплаты;

  • на Почте России.

При оплате в течение 30 дней действует скидка 25%.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: ездить без договора купли-продажи после покупки.
    Последствие: штраф и возможная эвакуация.
    Альтернатива: всегда иметь оригинал или копию договора при себе.

  • Ошибка: оставлять машину без номеров во дворе.
    Последствие: эвакуация как подозрительного транспорта.
    Альтернатива: хранить авто в гараже или на охраняемой стоянке.

  • Ошибка: менять форму или цвет номеров ради "уникальности".
    Последствие: лишение прав.
    Альтернатива: индивидуальные номера можно получить официально через ГИБДД.

FAQ

Можно ли ездить без номеров, если подана заявка на регистрацию?
Да, но при себе нужно иметь подтверждение о подаче заявления и дату записи в ГИБДД.

Сколько действует договор купли-продажи без регистрации?
10 календарных дней с момента подписания.

Нужно ли ставить временные номера при покупке за границей?
Да, оформляются транзитные знаки, действительные 30 дней.

Могут ли эвакуировать машину без номеров, если она просто стоит?
Да, инспектор имеет на это право без предварительного уведомления владельца.

Есть ли скидка на оплату штрафа за езду без номеров?
Да, 25% при оплате в течение 30 дней после постановления.

Как избежать проблем

  • Регистрируйте машину в срок — 10 дней после покупки.

  • Следите, чтобы номера были чистыми и читаемыми.

  • Устанавливайте таблички строго по ГОСТу.

  • Не экспериментируйте с подложными знаками.

  • При остановке инспектора ведите себя корректно и фиксируйте всё документально.

Автомобиль без номеров для инспектора — всегда потенциальная угроза, а для водителя — источник ненужных расходов. Чтобы не потерять время, деньги и права, соблюдайте простые правила регистрации и содержания транспортных средств.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Наука и техника
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Кошка не виновата — виноваты вы: два копеечных трюка, которые спасут от шерсти навсегда
Мешки под глазами исчезают, словно их и не было: проверенные способы для тех, кому за 50
Это тренировка, от которой тело просыпается как после перезагрузки — но большинство боится её начать
Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM
Когда Терминатор плачет: один фильм выбил Шварценеггера из колеи — он заперся дома на неделю
Зимняя Россия зовёт: где провести зимние каникулы на склоне и в тепле
Грибки зимуют лучше, чем садоводы: как не превратить теплицу в санаторий для вредителей
Ночь ведёт двойную игру: как узнать, к какому типу сна вы принадлежите
Забудьте про торты: эти шарики перевернут ваше представление о шоколаде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.