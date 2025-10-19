Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM

Корейский бренд KGM (ранее SsangYong) активно набирает обороты на российском рынке. Всего за сентябрь компания продала 650 автомобилей — почти вдвое больше, чем месяцем ранее. За сухими цифрами статистики стоит интересная тенденция: отечественные водители начали массово пересаживаться на машины KGM, предпочитая их китайским аналогам. Но оправдывает ли новый корейский бренд ожидания владельцев?

Фото: commons.wikimedia.org by Treeinkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ KGM Torres

Почему KGM стал новым фаворитом

После ухода многих зарубежных производителей с российского рынка корейские автомобили оказались в выигрышном положении. На фоне китайской экспансии KGM занял нишу между "традиционным качеством" и "доступной альтернативой". Бренд унаследовал от SsangYong репутацию надёжности и простоты обслуживания, сохранив при этом приемлемую цену.

"KGM стал компромиссом между "не китайцем” и "официальной гарантией”. Машина честная и понятная, без излишеств", — поделился владелец KGM Rexton Алексей Сальников.

Многие автомобилисты признаются: они устали от сомнительного качества топлива, недолговечных деталей и переполненных опциями "китайцев". KGM в этом смысле воспринимается как "середина без сюрпризов": надежно, практично, без лишней электроники.

С каких машин пересаживаются на KGM

Портрет покупателя KGM сегодня — это бывший владелец Kia, Hyundai или даже отечественных моделей, ищущий прочную замену без резкого перехода в "китайский лагерь".

Айдар пересел с SsangYong Korando на KGM Torres и отмечает высокий уровень надёжности.

Алексей , сменивший Kia Sportage на KGM Rexton , признаётся, что решающим фактором стала "вменяемая цена" и официальный сервис.

Юрий из Москвы пересел с Kia Rio X-Line и выбрал KGM Torres, посчитав его идеальным балансом между ценой и управляемостью.

Сильные стороны KGM по отзывам владельцев

Надёжность и адаптация к климату. Владельцы отмечают уверенный запуск в мороз и стабильную работу электроники.

Классические агрегаты. Коробка Aisin и ремонтопригодная турбина позволяют не бояться поломок.

Комфорт на трассе. Хорошая шумоизоляция и плавность хода делают дальние поездки спокойными.

Умеренный расход топлива. Даже на длинных маршрутах автомобили показывают стабильную экономичность.

Сравнение популярных моделей KGM

Модель Тип кузова Двигатель Привод Преимущества Недостатки KGM Torres Кроссовер 1.5 Turbo, 163 л. с. Передний / полный Мягкая подвеска, надёжный автомат Простой пластик, скромный салон KGM Rexton Внедорожник 2.0 / 2.2 Turbo Полный Комфорт, хорошая проходимость Низкий потолок, ограниченное пространство KGM Korando Кроссовер 1.5 / 1.6 Turbo Передний / полный Уверенная управляемость Скромная отделка салона

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: игнорировать подготовку к заправке.

Последствие: вибрации и сбои двигателя из-за некачественного топлива.

Альтернатива: заправляться только на проверенных станциях, использовать октан-корректор.

Ошибка: ожидать премиум-уровня.

Последствие: разочарование в пластике и эргономике.

Альтернатива: воспринимать KGM как "рабочую лошадку", а не люксовый бренд.

Ошибка: не учитывать рост водителя.

Последствие: жалобы на низкий потолок (особенно в Rexton).

Альтернатива: перед покупкой проверять посадку — KGM делает акцент на плотной, но эргономичной компоновке.

Мифы и правда

Миф: KGM — это просто переименованный SsangYong.

Правда: бренд действительно вырос из SsangYong, но прошёл реструктуризацию и модернизацию платформ.

Миф: у KGM проблемы с запчастями.

Правда: поставки активно налаживаются, расходники доступны на крупных маркетплейсах.

Миф: корейские автомобили хуже китайских по оснащению.

Правда: по технологиям уступают, но превосходят по надёжности и сборке.

А что если запчастей не хватает

Ситуация постепенно улучшается: крупные дилеры начали локальные поставки и сервисное обслуживание. Владельцы отмечают, что фильтры и расходники доступны без проблем, а более редкие детали можно заказать с доставкой в течение недели.

Если же нужна абсолютная уверенность, есть альтернативный вариант — обратиться в дилерские центры, где предлагают контрактные узлы с гарантией.

Интересные факты о KGM

Компания основана в 1954 году и изначально производила военные джипы для армии Южной Кореи.

Название KGM расшифровывается как Korea Global Motors - акцент на международное развитие.

В России бренд представлен с 2023 года, но уже успел войти в топ-10 продаж среди кроссоверов.

Модель Torres получила награду "Лучший дизайн SUV 2023" на корейской выставке Mobility Show.

Перспективы бренда в России

Эксперты отмечают: у KGM есть все шансы закрепиться на рынке. Автомобили адаптированы к российским условиям, а политика цен остаётся умеренной. Если компания успеет наладить сеть поставок запчастей и увеличить число дилерских центров, она может стать достойной альтернативой китайским и корейским конкурентам.