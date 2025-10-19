Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM

Корейский бренд KGM (ранее SsangYong) активно набирает обороты на российском рынке. Всего за сентябрь компания продала 650 автомобилей — почти вдвое больше, чем месяцем ранее. За сухими цифрами статистики стоит интересная тенденция: отечественные водители начали массово пересаживаться на машины KGM, предпочитая их китайским аналогам. Но оправдывает ли новый корейский бренд ожидания владельцев?
После ухода многих зарубежных производителей с российского рынка корейские автомобили оказались в выигрышном положении. На фоне китайской экспансии KGM занял нишу между "традиционным качеством" и "доступной альтернативой". Бренд унаследовал от SsangYong репутацию надёжности и простоты обслуживания, сохранив при этом приемлемую цену.
"KGM стал компромиссом между "не китайцем” и "официальной гарантией”. Машина честная и понятная, без излишеств", — поделился владелец KGM Rexton Алексей Сальников.
Многие автомобилисты признаются: они устали от сомнительного качества топлива, недолговечных деталей и переполненных опциями "китайцев". KGM в этом смысле воспринимается как "середина без сюрпризов": надежно, практично, без лишней электроники.
Портрет покупателя KGM сегодня — это бывший владелец Kia, Hyundai или даже отечественных моделей, ищущий прочную замену без резкого перехода в "китайский лагерь".
Айдар пересел с SsangYong Korando на KGM Torres и отмечает высокий уровень надёжности.
Алексей, сменивший Kia Sportage на KGM Rexton, признаётся, что решающим фактором стала "вменяемая цена" и официальный сервис.
Юрий из Москвы пересел с Kia Rio X-Line и выбрал KGM Torres, посчитав его идеальным балансом между ценой и управляемостью.
Надёжность и адаптация к климату. Владельцы отмечают уверенный запуск в мороз и стабильную работу электроники.
Классические агрегаты. Коробка Aisin и ремонтопригодная турбина позволяют не бояться поломок.
Комфорт на трассе. Хорошая шумоизоляция и плавность хода делают дальние поездки спокойными.
Умеренный расход топлива. Даже на длинных маршрутах автомобили показывают стабильную экономичность.
|Модель
|Тип кузова
|Двигатель
|Привод
|Преимущества
|Недостатки
|KGM Torres
|Кроссовер
|1.5 Turbo, 163 л. с.
|Передний / полный
|Мягкая подвеска, надёжный автомат
|Простой пластик, скромный салон
|KGM Rexton
|Внедорожник
|2.0 / 2.2 Turbo
|Полный
|Комфорт, хорошая проходимость
|Низкий потолок, ограниченное пространство
|KGM Korando
|Кроссовер
|1.5 / 1.6 Turbo
|Передний / полный
|Уверенная управляемость
|Скромная отделка салона
Ошибка: игнорировать подготовку к заправке.
Последствие: вибрации и сбои двигателя из-за некачественного топлива.
Альтернатива: заправляться только на проверенных станциях, использовать октан-корректор.
Ошибка: ожидать премиум-уровня.
Последствие: разочарование в пластике и эргономике.
Альтернатива: воспринимать KGM как "рабочую лошадку", а не люксовый бренд.
Ошибка: не учитывать рост водителя.
Последствие: жалобы на низкий потолок (особенно в Rexton).
Альтернатива: перед покупкой проверять посадку — KGM делает акцент на плотной, но эргономичной компоновке.
Миф: KGM — это просто переименованный SsangYong.
Правда: бренд действительно вырос из SsangYong, но прошёл реструктуризацию и модернизацию платформ.
Миф: у KGM проблемы с запчастями.
Правда: поставки активно налаживаются, расходники доступны на крупных маркетплейсах.
Миф: корейские автомобили хуже китайских по оснащению.
Правда: по технологиям уступают, но превосходят по надёжности и сборке.
Ситуация постепенно улучшается: крупные дилеры начали локальные поставки и сервисное обслуживание. Владельцы отмечают, что фильтры и расходники доступны без проблем, а более редкие детали можно заказать с доставкой в течение недели.
Если же нужна абсолютная уверенность, есть альтернативный вариант — обратиться в дилерские центры, где предлагают контрактные узлы с гарантией.
Компания основана в 1954 году и изначально производила военные джипы для армии Южной Кореи.
Название KGM расшифровывается как Korea Global Motors - акцент на международное развитие.
В России бренд представлен с 2023 года, но уже успел войти в топ-10 продаж среди кроссоверов.
Модель Torres получила награду "Лучший дизайн SUV 2023" на корейской выставке Mobility Show.
Эксперты отмечают: у KGM есть все шансы закрепиться на рынке. Автомобили адаптированы к российским условиям, а политика цен остаётся умеренной. Если компания успеет наладить сеть поставок запчастей и увеличить число дилерских центров, она может стать достойной альтернативой китайским и корейским конкурентам.
