Греть нельзя ехать: где поставить запятую, чтобы не остаться без двигателя

Стоит ли греть двигатель, прежде чем ехать? Вопрос, который разделил автовладельцев на два лагеря: тех, кто доверяет дедовскому опыту, и тех, кто следует инструкциям производителей. Первые убеждены, что без прогрева мотору — конец. Вторые считают, что современные технологии всё решили, и можно сразу ехать. Попробуем разобраться, кто же прав.
Полностью прогретый двигатель — это не просто "теплая стрелка" на приборке. Рабочими должны стать все системы: охлаждение, смазка, выхлоп.
Охлаждающая жидкость нагревается быстрее всего — именно её температуру показывает указатель.
Масло в поддоне выходит на рабочий режим гораздо медленнее. Даже когда антифриз уже "в норме", вязкость масла всё ещё повышена.
Катализатор прогревается дольше всех — пока он холодный, выхлоп токсичен, а нейтрализация почти не работает.
Поэтому оценивать готовность двигателя только по стрелке температуры нельзя.
Главный враг — густое масло. При минус 25 °C даже синтетика теряет текучесть, а минеральное масло может "встать колом". В первые секунды после запуска узлы работают почти "всухую". Отсюда — износ и лишние затраты топлива.
С другой стороны, лишний холостой прогрев — это тоже перерасход. Поэтому важно понять: какой способ прогрева меньше вредит мотору и кошельку.
Для эксперимента использовался европейский автомобиль 1.6 л, Евро-4, при температуре -15 °C.
|Вариант
|Условия
|Расход топлива
|Особенности
|1. Классический
|Прогрев 20 мин. на месте
|0,8 л
|Минимальный комфорт, но катализатор так и не нагревается
|2. "Современный"
|Завёл и поехал сразу
|0,45 л
|Экономия времени, но повышенная нагрузка на холодные узлы
|3. Компромиссный
|5 мин. на месте, потом в путь
|0,55 л
|Оптимален по расходу и для ресурса двигателя
Результат: лучше — короткий прогрев 3-5 минут, затем движение в щадящем режиме.
Автопроизводители продвигают идею "сел и поехал" не ради заботы о водителе, а ради экологии. По нормам Евро-4 и выше токсичность в первые минуты после запуска должна быть минимальной. А достичь этого можно только быстро прогрев катализатор — он греется не на холостых, а под нагрузкой, когда поток выхлопных газов горячий.
При стояночном прогреве катализатор остаётся холодным, и даже через 20 минут уровень углеводородов в выхлопе достигает 180 ppm — очень высоко. В движении же эти показатели снижаются до 15-20 ppm, то есть в десять раз.
Однако есть нюанс: при езде расход выхлопных газов выше, и общее количество выбросов в граммах может сравняться. В итоге: локально стоящий автомобиль загрязняет воздух сильнее, а движущийся — рассеивает выхлоп.
Профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания СПб Политеха Александр Шабанов объясняет:
"Главная задача при запуске в мороз — быстро разогреть масло и катализатор, но не перегружать детали. Поэтому короткий прогрев и плавное движение — лучший компромисс".
То есть идеальная стратегия:
завести мотор;
подождать 2-3 минуты, пока обороты упадут;
начать движение на низких оборотах, без резких ускорений.
Мгновенный выезд после запуска экономит топливо, но несёт риски:
густое масло не поступает в верхнюю часть двигателя;
повышается трение в подшипниках коленвала и на поршнях;
возможен срыв масляной плёнки — микроповреждения уже в первые минуты.
Если в этот момент резко нажать на газ, клапаны могут "встретиться" с поршнями, а вкладыши провернуться. Сервис спишет это на неправильную эксплуатацию, и о гарантии можно забыть.
|Показатель
|Долгий прогрев
|Без прогрева
|Короткий прогрев
|Расход топлива
|Высокий
|Низкий
|Средний
|Износ двигателя
|Низкий
|Высокий
|Низкий
|Экология
|Плохая
|Лучше
|Лучшая
|Комфорт в салоне
|Высокий
|Низкий
|Средний
Оптимум очевиден: короткий прогрев 3-5 минут с последующим плавным движением.
Миф 1. Современные моторы не требуют прогрева.
Правда: не требуют долгого прогрева, но 2-5 минут нужны, чтобы масло распределилось.
Миф 2. Холостой прогрев портит двигатель.
Правда: вреден только чрезмерно долгий — при низких оборотах масло может не прогреваться равномерно.
Миф 3. Электронный "автозапуск" решает все проблемы.
Правда: помогает лишь при стабильной зарядке аккумулятора и хорошем топливе — мотор всё равно требует плавного старта.
Перед запуском выключите все энергопотребители — обогрев, фары, музыку.
После пуска дайте мотору поработать 2-3 минуты.
Поезжайте плавно, без оборотов выше 2500.
Избегайте резких торможений и ускорений до полного прогрева.
Используйте качественное синтетическое масло с низкой температурой застывания.
Если держать двигатель на холостых более 15-20 минут, топливо расходуется впустую, свечи покрываются нагаром, а выхлоп заполняет двор плотным дымом. Такой прогрев вреден не только мотору, но и окружающим.
Катализатор достигает рабочей температуры около 400 °C только спустя 5-10 минут движения.
Расход топлива при длительном холостом прогреве увеличивается почти на 30%.
Считается, что зимой нужно подгазовывать после запуска — это миф: так масло не распределяется быстрее, а износ растёт.
В СССР советовали греть мотор 10-15 минут — тогда использовались густые минеральные масла и не было катализаторов.
С появлением синтетики и электронного впрыска двигатели стали запускаться даже при -40 °C без "дедовских" методов.
Современные системы Start/Stop и автозапуск корректируют обороты в зависимости от температуры, предотвращая износ.
