Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранилище или могила для урожая: три ошибки, из-за которых лук сгниёт даже в сухом месте
Кошка вытаскивает корм из миски? Причина шокирует — а решение проще, чем вы думаете
Там, где кончаются дороги: почему в ямальской тундре жизнь ярче, чем в столице
Самый коварный враг похудения — не лень и не еда: он прячется в голове и говорит вашим голосом
Голос джунглей, от которого спасения нет: кто орёт так, что даже удавы затыкают уши
Как блогер Ида Галич изменила жизнь семьи, сортируя мусор — её маленькая помощница ставит рекорды
Фокус рушится под светом мониторов: простые движения претендуют на спасение зрения
Хрупкая красота в холоде: как помочь орхидее пережить зиму и сохранить бутоны
Кошка, которую ищут веками: где скрывается самый загадочный хищник континента

Греть нельзя ехать: где поставить запятую, чтобы не остаться без двигателя

0:35
Авто

Стоит ли греть двигатель, прежде чем ехать? Вопрос, который разделил автовладельцев на два лагеря: тех, кто доверяет дедовскому опыту, и тех, кто следует инструкциям производителей. Первые убеждены, что без прогрева мотору — конец. Вторые считают, что современные технологии всё решили, и можно сразу ехать. Попробуем разобраться, кто же прав.

Пар из-под капота: что делать водителю
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пар из-под капота: что делать водителю

Как прогревается мотор

Полностью прогретый двигатель — это не просто "теплая стрелка" на приборке. Рабочими должны стать все системы: охлаждение, смазка, выхлоп.

  1. Охлаждающая жидкость нагревается быстрее всего — именно её температуру показывает указатель.

  2. Масло в поддоне выходит на рабочий режим гораздо медленнее. Даже когда антифриз уже "в норме", вязкость масла всё ещё повышена.

  3. Катализатор прогревается дольше всех — пока он холодный, выхлоп токсичен, а нейтрализация почти не работает.

Поэтому оценивать готовность двигателя только по стрелке температуры нельзя.

Почему мотор не любит мороз

Главный враг — густое масло. При минус 25 °C даже синтетика теряет текучесть, а минеральное масло может "встать колом". В первые секунды после запуска узлы работают почти "всухую". Отсюда — износ и лишние затраты топлива.

С другой стороны, лишний холостой прогрев — это тоже перерасход. Поэтому важно понять: какой способ прогрева меньше вредит мотору и кошельку.

Эксперимент: три способа прогрева

Для эксперимента использовался европейский автомобиль 1.6 л, Евро-4, при температуре -15 °C.

Вариант Условия Расход топлива Особенности
1. Классический Прогрев 20 мин. на месте 0,8 л Минимальный комфорт, но катализатор так и не нагревается
2. "Современный" Завёл и поехал сразу 0,45 л Экономия времени, но повышенная нагрузка на холодные узлы
3. Компромиссный 5 мин. на месте, потом в путь 0,55 л Оптимален по расходу и для ресурса двигателя

Результат: лучше — короткий прогрев 3-5 минут, затем движение в щадящем режиме.

Экология против ресурса

Автопроизводители продвигают идею "сел и поехал" не ради заботы о водителе, а ради экологии. По нормам Евро-4 и выше токсичность в первые минуты после запуска должна быть минимальной. А достичь этого можно только быстро прогрев катализатор — он греется не на холостых, а под нагрузкой, когда поток выхлопных газов горячий.

При стояночном прогреве катализатор остаётся холодным, и даже через 20 минут уровень углеводородов в выхлопе достигает 180 ppm — очень высоко. В движении же эти показатели снижаются до 15-20 ppm, то есть в десять раз.

Однако есть нюанс: при езде расход выхлопных газов выше, и общее количество выбросов в граммах может сравняться. В итоге: локально стоящий автомобиль загрязняет воздух сильнее, а движущийся — рассеивает выхлоп.

Что говорит наука и практика

Профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания СПб Политеха Александр Шабанов объясняет:

"Главная задача при запуске в мороз — быстро разогреть масло и катализатор, но не перегружать детали. Поэтому короткий прогрев и плавное движение — лучший компромисс".

То есть идеальная стратегия:

  • завести мотор;

  • подождать 2-3 минуты, пока обороты упадут;

  • начать движение на низких оборотах, без резких ускорений.

Почему не стоит стартовать сразу

Мгновенный выезд после запуска экономит топливо, но несёт риски:

  • густое масло не поступает в верхнюю часть двигателя;

  • повышается трение в подшипниках коленвала и на поршнях;

  • возможен срыв масляной плёнки — микроповреждения уже в первые минуты.

Если в этот момент резко нажать на газ, клапаны могут "встретиться" с поршнями, а вкладыши провернуться. Сервис спишет это на неправильную эксплуатацию, и о гарантии можно забыть.

Баланс трёх факторов

Показатель Долгий прогрев Без прогрева Короткий прогрев
Расход топлива Высокий Низкий Средний
Износ двигателя Низкий Высокий Низкий
Экология Плохая Лучше Лучшая
Комфорт в салоне Высокий Низкий Средний

Оптимум очевиден: короткий прогрев 3-5 минут с последующим плавным движением.

Мифы и правда о прогреве

Миф 1. Современные моторы не требуют прогрева.
Правда: не требуют долгого прогрева, но 2-5 минут нужны, чтобы масло распределилось.

Миф 2. Холостой прогрев портит двигатель.
Правда: вреден только чрезмерно долгий — при низких оборотах масло может не прогреваться равномерно.

Миф 3. Электронный "автозапуск" решает все проблемы.
Правда: помогает лишь при стабильной зарядке аккумулятора и хорошем топливе — мотор всё равно требует плавного старта.

Советы шаг за шагом

  1. Перед запуском выключите все энергопотребители — обогрев, фары, музыку.

  2. После пуска дайте мотору поработать 2-3 минуты.

  3. Поезжайте плавно, без оборотов выше 2500.

  4. Избегайте резких торможений и ускорений до полного прогрева.

  5. Используйте качественное синтетическое масло с низкой температурой застывания.

А что если греть дольше

Если держать двигатель на холостых более 15-20 минут, топливо расходуется впустую, свечи покрываются нагаром, а выхлоп заполняет двор плотным дымом. Такой прогрев вреден не только мотору, но и окружающим.

Три интересных факта

  1. Катализатор достигает рабочей температуры около 400 °C только спустя 5-10 минут движения.

  2. Расход топлива при длительном холостом прогреве увеличивается почти на 30%.

  3. Считается, что зимой нужно подгазовывать после запуска — это миф: так масло не распределяется быстрее, а износ растёт.

Исторический контекст

  1. В СССР советовали греть мотор 10-15 минут — тогда использовались густые минеральные масла и не было катализаторов.

  2. С появлением синтетики и электронного впрыска двигатели стали запускаться даже при -40 °C без "дедовских" методов.

  3. Современные системы Start/Stop и автозапуск корректируют обороты в зависимости от температуры, предотвращая износ.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз
Новости спецслужб
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Китай наступает, УАЗ сдаёт позиции: кто теперь правит рынком пикапов в России
Нефтяной передел: Индия выбирает между Россией и Гайаной — названа причина
Всего один секретный ингредиент: ваши голубцы станут кулинарным шедевром, а не переваренной кашей
979 метров восторга: прямой рейс в Венесуэлу покажет чудо, которое вы не забудете
Под пеплом и руинами: сенсационные находки, которые подтверждают библейскую катастрофу
Невидимый враг в новостройках: почему тёмные квартиры медленно разрушают здоровье жильцов
Интрига на Голос. Дети: кто из участников взбудоражил судей своим выступлением
Апельсиновая корка боится не массажа, а движения: правда о модном лимфодренаже
Каждое приседание — как сделка с будущим: сила остаётся, когда всё остальное уходит
Ошибки, из-за которых верх спины не прорабатывается: как исправить технику и почувствовать мышцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.