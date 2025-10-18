Ford отзывает десятки тысяч авто из-за тлеющей угрозы: вот какие модели попали в зону риска

В США автоконцерн Ford объявил масштабный отзыв более 59 тысяч машин. Причина — вероятность короткого замыкания и возгорания из-за дефекта в системе подогрева блока цилиндров. В список попали популярные модели, включая Bronco Sport, Maverick и Lincoln MKC. Для владельцев это тревожная новость, но одновременно и пример того, как крупный производитель работает над повышением безопасности.
Неполадки обнаружены в обогревателях блока цилиндров, которые используются для облегчённого запуска двигателя в холодную погоду. В некоторых случаях пластиковый корпус нагревателя может треснуть, что приводит к утечке охлаждающей жидкости. Контакт жидкости с электрическими элементами способен вызвать короткое замыкание и даже пожар.
Ford подчёркивает, что пока не зафиксировано ни одного инцидента с травмами или гибелью людей. Тем не менее, компания решила действовать превентивно, чтобы устранить возможные риски.
"Обновления OTA полезны, но не заменяют личного осмотра автомобиля техническим специалистом", — отметил генеральный директор BizzyCar Райан Махер.
В уведомление о сервисной кампании включены несколько линеек:
Ford Bronco Sport (выпущенные в 2021–2023 годах);
Ford Maverick (2022-2024 годов);
Lincoln MKC (выпуска до 2019 года);
Отдельные версии других моделей с аналогичной системой подогрева двигателя.
Компания просит владельцев записываться на бесплатную проверку и замену деталей у официальных дилеров.
|Производитель
|Количество отзывов (2025 г.)
|Доля от всех отзывов в США
|Ford
|5 041 241
|60%
|General Motors
|1 820 000
|22%
|Stellantis
|670 000
|8%
|Toyota
|510 000
|6%
|Прочие бренды
|370 000
|4%
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), Ford остаётся лидером по числу отзывов уже третий год подряд. Однако эксперты подчёркивают: высокая статистика может говорить не только о проблемах качества, но и о готовности компании быстро выявлять и устранять дефекты.
Современные автомобили — это не просто двигатель и колёса, а целая экосистема из электроники, датчиков и сетевых систем. Каждый элемент взаимодействует с десятками других, что повышает комфорт, но усложняет обслуживание. Электромобили и гибриды, например, содержат в разы больше систем охлаждения и управления температурой, чем классические авто.
По словам экспертов, даже небольшая ошибка в проектировании одного узла может привести к цепочке проблем. Поэтому автоконцерны всё чаще внедряют дистанционные обновления ПО (Over-the-Air), как в смартфонах, — однако механические узлы всё равно требуют очного осмотра.
Проверить VIN-номер на сайте Ford или через портал NHTSA.
Дождаться уведомления от дилера.
Назначить дату визита в сервис.
Не игнорировать сигнал "Check Engine" и посторонние запахи.
Не использовать подогреватель блока до прохождения проверки.
При замене дефектной детали все расходы берёт на себя производитель, включая диагностику.
|Ошибка владельца
|Возможное последствие
|Альтернатива
|Продолжить использовать подогреватель после уведомления
|Риск короткого замыкания и пожара
|Немедленно записаться на сервис
|Игнорировать сообщение о recall
|Потеря гарантийной поддержки
|Проверить статус VIN на сайте Ford
|Установить "аналог" без сертификации
|Повреждение двигателя
|Использовать оригинальные запчасти от дилера
Владельцы машин, не попадающих под активную гарантию, всё равно могут рассчитывать на бесплатный ремонт, если их VIN указан в списке отзыва. В противном случае проверку можно провести за свой счёт — цена диагностики у дилеров начинается от 50 долларов, но это оправданная мера безопасности.
Если же автомобиль куплен на вторичном рынке, важно уточнить у продавца, проходил ли он сервисные кампании. Эта информация сохраняется в истории обслуживания.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение безопасности и доверия к бренду
|Временные неудобства для владельцев
|Бесплатный ремонт и замена деталей
|Репутационные риски для производителя
|Улучшение качества будущих моделей
|Возможная задержка поставок новых авто
Миф: отзыв — признак плохого качества.
Правда: чаще это результат строгого контроля безопасности.
Миф: если машина работает нормально, ехать на сервис не нужно.
Правда: некоторые дефекты проявляются не сразу.
Миф: отзывы касаются только новых авто.
Правда: под кампании часто попадают и модели 5-10-летней давности.
Отзыв совпал с непростой экономической ситуацией в США. Рост стоимости жизни, увеличение числа безработных и высокие процентные ставки делают владение автомобилем всё более затратным. Для многих американцев исправное состояние машины напрямую связано с возможностью работать и передвигаться. Поэтому даже временные неисправности воспринимаются особенно остро.
В 2024 году Ford провёл 54 отдельных кампании по безопасности.
Компания тестирует технологию диагностики в реальном времени, способную предупреждать поломку до её появления.
Bronco Sport стал одним из самых популярных кроссоверов в США, несмотря на четыре отзыва за два года.
Ford имеет давнюю историю отзывов, начиная с 1970-х годов. В разные годы под сервисные кампании попадали миллионы машин, включая легендарные F-Series и Explorer. Однако именно активная политика по безопасности помогла компании сохранить доверие покупателей: Ford традиционно занимает одно из первых мест по уровню клиентской лояльности среди американских брендов.
Как узнать, затронута ли моя машина?
Проверить VIN-номер на официальном сайте Ford или в базе NHTSA.
Можно ли ездить, если неисправность не проявляется?
Нет, эксплуатация до устранения дефекта может быть опасной.
Сколько длится ремонт?
Обычно от 1 до 3 часов, включая диагностику.
Что делать, если уведомление не пришло?
Связаться с ближайшим дилером и уточнить статус автомобиля вручную.
Распространяется ли отзыв на Канаду и Европу?
Да, для некоторых моделей предусмотрены аналогичные кампании через региональные представительства.
Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.