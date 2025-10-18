Ford отзывает десятки тысяч авто из-за тлеющей угрозы: вот какие модели попали в зону риска

В США автоконцерн Ford объявил масштабный отзыв более 59 тысяч машин. Причина — вероятность короткого замыкания и возгорания из-за дефекта в системе подогрева блока цилиндров. В список попали популярные модели, включая Bronco Sport, Maverick и Lincoln MKC. Для владельцев это тревожная новость, но одновременно и пример того, как крупный производитель работает над повышением безопасности.

Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford Maverick

В чём проблема

Неполадки обнаружены в обогревателях блока цилиндров, которые используются для облегчённого запуска двигателя в холодную погоду. В некоторых случаях пластиковый корпус нагревателя может треснуть, что приводит к утечке охлаждающей жидкости. Контакт жидкости с электрическими элементами способен вызвать короткое замыкание и даже пожар.

Ford подчёркивает, что пока не зафиксировано ни одного инцидента с травмами или гибелью людей. Тем не менее, компания решила действовать превентивно, чтобы устранить возможные риски.

"Обновления OTA полезны, но не заменяют личного осмотра автомобиля техническим специалистом", — отметил генеральный директор BizzyCar Райан Махер.

Модели, попавшие под отзыв

В уведомление о сервисной кампании включены несколько линеек:

Ford Bronco Sport (выпущенные в 2021–2023 годах); Ford Maverick (2022-2024 годов); Lincoln MKC (выпуска до 2019 года); Отдельные версии других моделей с аналогичной системой подогрева двигателя.

Компания просит владельцев записываться на бесплатную проверку и замену деталей у официальных дилеров.

Сравнение: Ford и другие автопроизводители по количеству отзывов

Производитель Количество отзывов (2025 г.) Доля от всех отзывов в США Ford 5 041 241 60% General Motors 1 820 000 22% Stellantis 670 000 8% Toyota 510 000 6% Прочие бренды 370 000 4%

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), Ford остаётся лидером по числу отзывов уже третий год подряд. Однако эксперты подчёркивают: высокая статистика может говорить не только о проблемах качества, но и о готовности компании быстро выявлять и устранять дефекты.

Почему автомобили становятся сложнее

Современные автомобили — это не просто двигатель и колёса, а целая экосистема из электроники, датчиков и сетевых систем. Каждый элемент взаимодействует с десятками других, что повышает комфорт, но усложняет обслуживание. Электромобили и гибриды, например, содержат в разы больше систем охлаждения и управления температурой, чем классические авто.

По словам экспертов, даже небольшая ошибка в проектировании одного узла может привести к цепочке проблем. Поэтому автоконцерны всё чаще внедряют дистанционные обновления ПО (Over-the-Air), как в смартфонах, — однако механические узлы всё равно требуют очного осмотра.

Как действовать владельцам шаг за шагом

Проверить VIN-номер на сайте Ford или через портал NHTSA. Дождаться уведомления от дилера. Назначить дату визита в сервис. Не игнорировать сигнал "Check Engine" и посторонние запахи. Не использовать подогреватель блока до прохождения проверки.

При замене дефектной детали все расходы берёт на себя производитель, включая диагностику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка владельца Возможное последствие Альтернатива Продолжить использовать подогреватель после уведомления Риск короткого замыкания и пожара Немедленно записаться на сервис Игнорировать сообщение о recall Потеря гарантийной поддержки Проверить статус VIN на сайте Ford Установить "аналог" без сертификации Повреждение двигателя Использовать оригинальные запчасти от дилера

А что если автомобиль уже старше гарантийного срока?

Владельцы машин, не попадающих под активную гарантию, всё равно могут рассчитывать на бесплатный ремонт, если их VIN указан в списке отзыва. В противном случае проверку можно провести за свой счёт — цена диагностики у дилеров начинается от 50 долларов, но это оправданная мера безопасности.

Если же автомобиль куплен на вторичном рынке, важно уточнить у продавца, проходил ли он сервисные кампании. Эта информация сохраняется в истории обслуживания.

Плюсы и минусы отзывных кампаний

Плюсы Минусы Повышение безопасности и доверия к бренду Временные неудобства для владельцев Бесплатный ремонт и замена деталей Репутационные риски для производителя Улучшение качества будущих моделей Возможная задержка поставок новых авто

Мифы и правда о recall-кампаниях

Миф: отзыв — признак плохого качества.

Правда: чаще это результат строгого контроля безопасности. Миф: если машина работает нормально, ехать на сервис не нужно.

Правда: некоторые дефекты проявляются не сразу. Миф: отзывы касаются только новых авто.

Правда: под кампании часто попадают и модели 5-10-летней давности.

Экономический фон

Отзыв совпал с непростой экономической ситуацией в США. Рост стоимости жизни, увеличение числа безработных и высокие процентные ставки делают владение автомобилем всё более затратным. Для многих американцев исправное состояние машины напрямую связано с возможностью работать и передвигаться. Поэтому даже временные неисправности воспринимаются особенно остро.

Интересные факты

В 2024 году Ford провёл 54 отдельных кампании по безопасности. Компания тестирует технологию диагностики в реальном времени, способную предупреждать поломку до её появления. Bronco Sport стал одним из самых популярных кроссоверов в США, несмотря на четыре отзыва за два года.

Исторический контекст

Ford имеет давнюю историю отзывов, начиная с 1970-х годов. В разные годы под сервисные кампании попадали миллионы машин, включая легендарные F-Series и Explorer. Однако именно активная политика по безопасности помогла компании сохранить доверие покупателей: Ford традиционно занимает одно из первых мест по уровню клиентской лояльности среди американских брендов.

FAQ

Как узнать, затронута ли моя машина?

Проверить VIN-номер на официальном сайте Ford или в базе NHTSA.

Можно ли ездить, если неисправность не проявляется?

Нет, эксплуатация до устранения дефекта может быть опасной.

Сколько длится ремонт?

Обычно от 1 до 3 часов, включая диагностику.

Что делать, если уведомление не пришло?

Связаться с ближайшим дилером и уточнить статус автомобиля вручную.

Распространяется ли отзыв на Канаду и Европу?

Да, для некоторых моделей предусмотрены аналогичные кампании через региональные представительства.