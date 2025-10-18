Китай наступает, УАЗ сдаёт позиции: кто теперь правит рынком пикапов в России

Рынок пикапов в России переживает заметное снижение: продажи снижаются уже с марта, и тенденция сохраняется.

Фото: Own work by MarcelX42, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ JAC T9

Однако падение спроса затронуло не всех. Китайские производители не только удержали позиции, но и усилили своё влияние в сегменте. А вот отечественный УАЗ впервые не попал в ТОП-5, уступив место новым игрокам.

Лидеры продаж: кто в топе осени

Согласно отчёту, в сентябре лидером рынка стал китайский бренд JAC, дилеры которого реализовали 429 автомобилей. Его ближайший конкурент — Great Wall, ранее занимавший первое место, — снизил объём продаж до 247 машин.

Неожиданным открытием стал американский RAM, впервые вошедший в тройку лидеров. На учёт в России поставили 202 автомобиля, завезённых по параллельному импорту. При этом марка не имеет официального представительства на отечественном рынке.

Место Бренд Продажи (сентябрь 2025 г.) Изменение к 2024 г. 1 JAC 429 +15 % 2 Great Wall 247 -10 % 3 RAM 202 впервые в рейтинге 4 Changan 179 стабильно 5 Sollers 168 впервые в ТОП-5 6 УАЗ 132 -45 %

По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года россияне купили 1652 новых пикапа, что на 40 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, УАЗ впервые за много лет оказался за пределами пятёрки самых продаваемых пикапов.

Почему упали продажи УАЗа

Модель УАЗ "Пикап" долгое время оставалась символом отечественного утилитарного транспорта, особенно в регионах. Однако с конца 2024 года продажи стабильно снижаются. Эксперты называют несколько причин:

Ограниченный выбор комплектаций: на фоне появления китайских моделей с современной электроникой, мультимедиа и комфортабельным салоном УАЗ выглядит устаревшим.

на фоне появления китайских моделей с современной электроникой, мультимедиа и комфортабельным салоном УАЗ выглядит устаревшим. Цена не соответствует ожиданиям: при росте стоимости комплектующих и логистики базовые версии подорожали, но не получили обновлений.

при росте стоимости комплектующих и логистики базовые версии подорожали, но не получили обновлений. Слабая работа с дилерами: в некоторых регионах машины отсутствуют в наличии, что снижает интерес покупателей.

в некоторых регионах машины отсутствуют в наличии, что снижает интерес покупателей. Имидж устаревшей модели: молодая аудитория всё чаще выбирает более "городские" пикапы с автоматом и современным интерьером.

Китайские бренды на подъёме

Пока российские производители теряют долю, китайские компании укрепляют позиции. Особенно заметен успех JAC, Great Wall и Changan.

JAC T9 стал абсолютным бестселлером сентября — 327 проданных автомобилей.

стал абсолютным бестселлером сентября — 327 проданных автомобилей. Great Wall Poer, лидировавший летом, опустился на третье место, но сохранил сильные позиции.

лидировавший летом, опустился на третье место, но сохранил сильные позиции. Changan Hunter Plus вошёл в ТОП-5 благодаря стабильным продажам (176 машин) и привлекательной цене.

Главные преимущества китайских пикапов — богатое оснащение, современные технологии и гарантийная поддержка. Многие модели предлагаются с дизельными двигателями, полным приводом и системой помощи при спуске, что делает их конкурентами не только УАЗа, но и премиальных внедорожников.

Американский сюрприз: RAM в тройке лидеров

Третий по объёму продаж пикап сентября — RAM 1500. Несмотря на то что бренд не представлен в России официально, машины активно завозятся по параллельному импорту. Покупатели выбирают RAM за мощный двигатель, высокий уровень комфорта и премиальный дизайн.

RAM стал самым популярным американским пикапом на российском рынке, опередив по числу регистраций даже Ford F-150 и Chevrolet Silverado, которые поставляются ограниченными партиями.

Рейтинг моделей пикапов в сентябре 2025 года

Место Модель Продажи Страна происхождения 1 JAC T9 327 Китай 2 RAM 1500 202 США 3 Great Wall Poer 200 Китай 4 Changan Hunter Plus 176 Китай 5 УАЗ Пикап 132 Россия

Рейтинг демонстрирует, как быстро российский рынок перестроился под новые условия: три из пяти позиций занимает Китай, а оставшиеся принадлежат США и России.

Тенденции: рынок пикапов в 2025 году

Снижение общего спроса: семь месяцев подряд продажи падают. Это объясняется ростом цен и ограниченной доступностью запчастей.

семь месяцев подряд продажи падают. Это объясняется ростом цен и ограниченной доступностью запчастей. Переход к "вторичке": многие покупатели предпочитают подержанные машины, особенно японские и американские модели.

многие покупатели предпочитают подержанные машины, особенно японские и американские модели. Рост параллельного импорта: без официальных представительств на рынок заходят RAM, Ford, Toyota и Isuzu.

без официальных представительств на рынок заходят RAM, Ford, Toyota и Isuzu. Усиление китайского сегмента: производители из КНР занимают ниши, освободившиеся после ухода западных брендов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на привычные бренды.

Последствие: упущенные выгоды — новые игроки предлагают больше технологий.

Альтернатива: рассматривать китайские модели с официальной гарантией и адаптацией к российскому климату.

Ошибка: экономить на комплектации.

Последствие: дешёвая версия без систем безопасности и обогрева теряет ликвидность.

Альтернатива: выбирать средний уровень оснащения — он выгоднее при перепродаже.

Ошибка: игнорировать сервисную сеть.

Последствие: сложности с обслуживанием и запчастями.

Альтернатива: выбирать марки с официальными дилерами или поддержкой по гарантии.

А что если рынок снова вырастет

Эксперты считают, что падение продаж — временное явление. По прогнозам, в 2026 году возможен рост до 20 % благодаря увеличению числа локальных сборок и расширению ассортимента китайских брендов. Sollers и УАЗ готовят обновления своих моделей, а Great Wall планирует вывести новые версии Poer и King Kong для России.

Плюсы и минусы текущего рынка пикапов

Плюсы Минусы расширение выбора моделей общее падение спроса появление современных технологий рост цен на запчасти развитие параллельного импорта дефицит официальных поставок усиление китайских брендов уход ряда японских марок конкуренция стимулирует обновления снижение доступности отечественных машин

FAQ

Почему УАЗ теряет позиции

Основная причина — моральное устаревание модели и слабая конкуренция по оснащению.

Кто стал главным конкурентом

Китайские JAC и Changan, а также американский RAM.

Стоит ли покупать китайский пикап

Да, при условии официального сервиса и наличия запчастей. Качество сборки заметно выросло.

Когда ждать обновление УАЗ "Пикап"

По предварительным данным, рестайлинг запланирован на 2026 год, но точная дата не объявлена.

Мифы и правда

Миф: китайские пикапы не подходят для российских дорог.

Правда: современные модели проходят адаптацию под климат и тип покрытия.

Миф: RAM нельзя обслуживать в России.

Правда: действуют независимые сервисы, специализирующиеся на американских авто.

Миф: рынок пикапов в России "умер".

Правда: падение продаж временное — сегмент продолжает развиваться за счёт импорта.

2 интересных факта

Средняя стоимость нового пикапа в России в 2025 году превысила 4,2 млн ₽.

Пикапы JAC и Changan собираются на заводах в Китае, но адаптируются к российскому топливу и электрооборудованию.

Исторический контекст