Китай наступает, УАЗ сдаёт позиции: кто теперь правит рынком пикапов в России

Рынок пикапов в России переживает заметное снижение: продажи снижаются уже с марта, и тенденция сохраняется.
Однако падение спроса затронуло не всех. Китайские производители не только удержали позиции, но и усилили своё влияние в сегменте. А вот отечественный УАЗ впервые не попал в ТОП-5, уступив место новым игрокам.
Согласно отчёту, в сентябре лидером рынка стал китайский бренд JAC, дилеры которого реализовали 429 автомобилей. Его ближайший конкурент — Great Wall, ранее занимавший первое место, — снизил объём продаж до 247 машин.
Неожиданным открытием стал американский RAM, впервые вошедший в тройку лидеров. На учёт в России поставили 202 автомобиля, завезённых по параллельному импорту. При этом марка не имеет официального представительства на отечественном рынке.
|Место
|Бренд
|Продажи (сентябрь 2025 г.)
|Изменение к 2024 г.
|1
|JAC
|429
|+15 %
|2
|Great Wall
|247
|-10 %
|3
|RAM
|202
|впервые в рейтинге
|4
|Changan
|179
|стабильно
|5
|Sollers
|168
|впервые в ТОП-5
|6
|УАЗ
|132
|-45 %
По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года россияне купили 1652 новых пикапа, что на 40 % меньше, чем за тот же период прошлого года.
Таким образом, УАЗ впервые за много лет оказался за пределами пятёрки самых продаваемых пикапов.
Модель УАЗ "Пикап" долгое время оставалась символом отечественного утилитарного транспорта, особенно в регионах. Однако с конца 2024 года продажи стабильно снижаются. Эксперты называют несколько причин:
Пока российские производители теряют долю, китайские компании укрепляют позиции. Особенно заметен успех JAC, Great Wall и Changan.
Главные преимущества китайских пикапов — богатое оснащение, современные технологии и гарантийная поддержка. Многие модели предлагаются с дизельными двигателями, полным приводом и системой помощи при спуске, что делает их конкурентами не только УАЗа, но и премиальных внедорожников.
Третий по объёму продаж пикап сентября — RAM 1500. Несмотря на то что бренд не представлен в России официально, машины активно завозятся по параллельному импорту. Покупатели выбирают RAM за мощный двигатель, высокий уровень комфорта и премиальный дизайн.
RAM стал самым популярным американским пикапом на российском рынке, опередив по числу регистраций даже Ford F-150 и Chevrolet Silverado, которые поставляются ограниченными партиями.
|Место
|Модель
|Продажи
|Страна происхождения
|1
|JAC T9
|327
|Китай
|2
|RAM 1500
|202
|США
|3
|Great Wall Poer
|200
|Китай
|4
|Changan Hunter Plus
|176
|Китай
|5
|УАЗ Пикап
|132
|Россия
Рейтинг демонстрирует, как быстро российский рынок перестроился под новые условия: три из пяти позиций занимает Китай, а оставшиеся принадлежат США и России.
Ошибка: ориентироваться только на привычные бренды.
Последствие: упущенные выгоды — новые игроки предлагают больше технологий.
Альтернатива: рассматривать китайские модели с официальной гарантией и адаптацией к российскому климату.
Ошибка: экономить на комплектации.
Последствие: дешёвая версия без систем безопасности и обогрева теряет ликвидность.
Альтернатива: выбирать средний уровень оснащения — он выгоднее при перепродаже.
Ошибка: игнорировать сервисную сеть.
Последствие: сложности с обслуживанием и запчастями.
Альтернатива: выбирать марки с официальными дилерами или поддержкой по гарантии.
Эксперты считают, что падение продаж — временное явление. По прогнозам, в 2026 году возможен рост до 20 % благодаря увеличению числа локальных сборок и расширению ассортимента китайских брендов. Sollers и УАЗ готовят обновления своих моделей, а Great Wall планирует вывести новые версии Poer и King Kong для России.
|Плюсы
|Минусы
|расширение выбора моделей
|общее падение спроса
|появление современных технологий
|рост цен на запчасти
|развитие параллельного импорта
|дефицит официальных поставок
|усиление китайских брендов
|уход ряда японских марок
|конкуренция стимулирует обновления
|снижение доступности отечественных машин
Основная причина — моральное устаревание модели и слабая конкуренция по оснащению.
Китайские JAC и Changan, а также американский RAM.
Да, при условии официального сервиса и наличия запчастей. Качество сборки заметно выросло.
По предварительным данным, рестайлинг запланирован на 2026 год, но точная дата не объявлена.
Миф: китайские пикапы не подходят для российских дорог.
Правда: современные модели проходят адаптацию под климат и тип покрытия.
Миф: RAM нельзя обслуживать в России.
Правда: действуют независимые сервисы, специализирующиеся на американских авто.
Миф: рынок пикапов в России "умер".
Правда: падение продаж временное — сегмент продолжает развиваться за счёт импорта.
