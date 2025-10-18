Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Лапти вместо кроссовок и запах сена: как Мандроги возвращают вкус простой русской жизни
Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах
Микродозы химии остаются на фруктах: почему эко-средства для мытья овощей опаснее грязи
Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца
Гормон, который спасает от хаоса: как кортизол делает нас выносливее, а не несчастнее

Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд

6:15
Авто

Почти десять лет гибридные автомобили с подзарядкой от сети считались идеальным компромиссом между традиционным двигателем и чистой электротягой. Однако новое исследование, проведённое европейским агентством T&E совместно с ЕАОС, поставило под сомнение их репутацию. Реальные данные показали: на деле такие машины выбрасывают почти столько же углекислого газа, сколько и обычные бензиновые модели.

Toyota Yaris Cross XLS Hybrid
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Toyota Yaris Cross XLS Hybrid

Что показало исследование

По расчётам Министерства транспорта и окружающей среды, подключаемые гибриды производят в среднем около 68 граммов CO₂ на километр. Это почти вдвое меньше официального показателя бензиновых и дизельных автомобилей, но на практике всё не так оптимистично. Реальные испытания с участием более 127 тысяч машин, зарегистрированных в 2023 году, показали: на дороге уровень выбросов достигает 135 граммов на километр — всего на 19 % ниже, чем у традиционных авто.

Причина проста: большинство водителей редко пользуются режимом чистой электротяги. Даже при езде "на батарее" гибрид расходует около трёх литров топлива на 100 км, а значит, выбросы продолжают расти.

"Они выбрасывают почти столько же вредных веществ, сколько бензиновые автомобили", — заявил изданию gbnews.com директор по автомобилям в T&E Люсьен Матье.
"Даже в электрическом режиме они загрязняют окружающую среду в восемь раз сильнее, чем утверждают официальные тесты".

Сравнение по типам автомобилей

Тип автомобиля Средние выбросы CO₂ (реальные данные) Средний расход топлива Примечание
Бензиновый 166 г/км 7-8 л/100 км Стандартный ДВС
Дизельный 162 г/км 6-7 л/100 км Более экономичный, но токсичнее
Подключаемый гибрид 135 г/км 3-5 л/100 км При непостоянной зарядке теряет эффективность
Электромобиль 0 г/км - Зависит от источника энергии

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать гибриды с подзарядкой промежуточным этапом к "зелёному" транспорту.
Последствие: фактический уровень выбросов почти не снижается, а водители переплачивают за бензин — около 500 евро в год.
Альтернатива: переходить на полноценные электромобили или гибриды с увеличенным запасом хода и быстрой зарядкой.

"Технологическая нейтральность не может означать игнорирование того факта, что даже спустя десять лет гибридные автомобили с подзарядкой от электросети так и не появились на рынке", — отметил Матье.

Плюсы и минусы гибридов

Плюсы Минусы
Можно заправляться и заряжаться Реальные выбросы выше заявленных
Подходит для коротких городских поездок Батарея утяжеляет авто и повышает расход
Ниже налоги и страховка в некоторых странах Дорогой сервис и зависимость от зарядки
Плавная работа двигателя При редкой зарядке теряется смысл электродвижения

Что говорят эксперты

Отчёт T&E под названием "Дымовая завеса: растущий скандал с выбросами PHEV" утверждает, что тяжёлые аккумуляторы снижают выгоду от гибридной технологии. Чем массивнее батарея, тем выше расход энергии и топлива. Более того, гибриды с запасом хода более 75 км выделяют даже больше CO₂, чем модели с меньшей ёмкостью.

Матье добавил:

"Ослабление правил для подключаемых гибридов — это всё равно что просверлить дыру в корпусе европейского закона о выбросах CO₂".

В свою очередь, редактор журнала Auto Express Пол Баркер считает, что ситуация неоднозначна.

"Тот, кто ежедневно заряжает аккумулятор и правильно его использует, может значительно сэкономить на топливе, в отличие от водителя, который никогда не подключает его к сети", — отметил Баркер.

По его словам, новые гибриды действительно становятся эффективнее и могут быть компромиссным вариантом для тех, кто не готов полностью перейти на электромобили.

Мифы и правда

Миф 1. Гибриды — почти как электромобили.
Правда. Они всё ещё зависят от топлива и производят выбросы CO₂.

Миф 2. Если включить режим EV, машина едет без вреда для природы.
Правда. Даже в "чистом" режиме гибрид потребляет бензин и выбрасывает углекислый газ.

Миф 3. Зарядка не обязательна.
Правда. Без регулярной подзарядки автомобиль теряет экономичность и смысл гибридной технологии.

FAQ

Как выбрать гибрид с минимальными выбросами?
Следите за запасом хода в электрическом режиме — чем он выше, тем меньше нагрузка на двигатель внутреннего сгорания.

Что выгоднее: гибрид или электромобиль?
Если есть доступ к зарядной инфраструктуре, электромобиль дешевле в эксплуатации и экологичнее.

Можно ли полностью отказаться от топлива в гибриде?
Нет. Даже в режиме EV система периодически запускает двигатель для подзарядки или отопления.

Три факта о гибридах

  1. Подключаемые гибриды появились на рынке в 2012 году как временное решение для плавного перехода к электромобилям.

  2. Их средний вес превышает массу обычных автомобилей на 300-400 кг.

  3. При холодной погоде расход топлива возрастает до 40 %.

Гибриды остаются компромиссом, но не панацеей. При правильном использовании они действительно могут снижать расход топлива, однако без дисциплины водителя и развитой сети зарядных станций польза от них минимальна. Автопроизводителям предстоит сделать выбор — совершенствовать электромобили или рисковать доверием рынка, удерживая гибриды в зоне "экологической серой зоны".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах
Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд
Микродозы химии остаются на фруктах: почему эко-средства для мытья овощей опаснее грязи
Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца
Гормон, который спасает от хаоса: как кортизол делает нас выносливее, а не несчастнее
Маленькие семена — большой результат: секрет идеального цветника для новичков
Хочешь простор и лёгкость — убери диван: секрет уютного интерьера без громоздкой мебели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.