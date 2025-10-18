Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд

Авто

Почти десять лет гибридные автомобили с подзарядкой от сети считались идеальным компромиссом между традиционным двигателем и чистой электротягой. Однако новое исследование, проведённое европейским агентством T&E совместно с ЕАОС, поставило под сомнение их репутацию. Реальные данные показали: на деле такие машины выбрасывают почти столько же углекислого газа, сколько и обычные бензиновые модели.

Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota Yaris Cross XLS Hybrid

Что показало исследование

По расчётам Министерства транспорта и окружающей среды, подключаемые гибриды производят в среднем около 68 граммов CO₂ на километр. Это почти вдвое меньше официального показателя бензиновых и дизельных автомобилей, но на практике всё не так оптимистично. Реальные испытания с участием более 127 тысяч машин, зарегистрированных в 2023 году, показали: на дороге уровень выбросов достигает 135 граммов на километр — всего на 19 % ниже, чем у традиционных авто.

Причина проста: большинство водителей редко пользуются режимом чистой электротяги. Даже при езде "на батарее" гибрид расходует около трёх литров топлива на 100 км, а значит, выбросы продолжают расти.

"Они выбрасывают почти столько же вредных веществ, сколько бензиновые автомобили", — заявил изданию gbnews.com директор по автомобилям в T&E Люсьен Матье.

"Даже в электрическом режиме они загрязняют окружающую среду в восемь раз сильнее, чем утверждают официальные тесты".

Сравнение по типам автомобилей

Тип автомобиля Средние выбросы CO₂ (реальные данные) Средний расход топлива Примечание Бензиновый 166 г/км 7-8 л/100 км Стандартный ДВС Дизельный 162 г/км 6-7 л/100 км Более экономичный, но токсичнее Подключаемый гибрид 135 г/км 3-5 л/100 км При непостоянной зарядке теряет эффективность Электромобиль 0 г/км - Зависит от источника энергии

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать гибриды с подзарядкой промежуточным этапом к "зелёному" транспорту.

Последствие: фактический уровень выбросов почти не снижается, а водители переплачивают за бензин — около 500 евро в год.

Альтернатива: переходить на полноценные электромобили или гибриды с увеличенным запасом хода и быстрой зарядкой.

"Технологическая нейтральность не может означать игнорирование того факта, что даже спустя десять лет гибридные автомобили с подзарядкой от электросети так и не появились на рынке", — отметил Матье.

Плюсы и минусы гибридов

Плюсы Минусы Можно заправляться и заряжаться Реальные выбросы выше заявленных Подходит для коротких городских поездок Батарея утяжеляет авто и повышает расход Ниже налоги и страховка в некоторых странах Дорогой сервис и зависимость от зарядки Плавная работа двигателя При редкой зарядке теряется смысл электродвижения

Что говорят эксперты

Отчёт T&E под названием "Дымовая завеса: растущий скандал с выбросами PHEV" утверждает, что тяжёлые аккумуляторы снижают выгоду от гибридной технологии. Чем массивнее батарея, тем выше расход энергии и топлива. Более того, гибриды с запасом хода более 75 км выделяют даже больше CO₂, чем модели с меньшей ёмкостью.

Матье добавил:

"Ослабление правил для подключаемых гибридов — это всё равно что просверлить дыру в корпусе европейского закона о выбросах CO₂".

В свою очередь, редактор журнала Auto Express Пол Баркер считает, что ситуация неоднозначна.

"Тот, кто ежедневно заряжает аккумулятор и правильно его использует, может значительно сэкономить на топливе, в отличие от водителя, который никогда не подключает его к сети", — отметил Баркер.

По его словам, новые гибриды действительно становятся эффективнее и могут быть компромиссным вариантом для тех, кто не готов полностью перейти на электромобили.

Мифы и правда

Миф 1. Гибриды — почти как электромобили.

Правда. Они всё ещё зависят от топлива и производят выбросы CO₂.

Миф 2. Если включить режим EV, машина едет без вреда для природы.

Правда. Даже в "чистом" режиме гибрид потребляет бензин и выбрасывает углекислый газ.

Миф 3. Зарядка не обязательна.

Правда. Без регулярной подзарядки автомобиль теряет экономичность и смысл гибридной технологии.

FAQ

Как выбрать гибрид с минимальными выбросами?

Следите за запасом хода в электрическом режиме — чем он выше, тем меньше нагрузка на двигатель внутреннего сгорания.

Что выгоднее: гибрид или электромобиль?

Если есть доступ к зарядной инфраструктуре, электромобиль дешевле в эксплуатации и экологичнее.

Можно ли полностью отказаться от топлива в гибриде?

Нет. Даже в режиме EV система периодически запускает двигатель для подзарядки или отопления.

Три факта о гибридах

Подключаемые гибриды появились на рынке в 2012 году как временное решение для плавного перехода к электромобилям. Их средний вес превышает массу обычных автомобилей на 300-400 кг. При холодной погоде расход топлива возрастает до 40 %.

Гибриды остаются компромиссом, но не панацеей. При правильном использовании они действительно могут снижать расход топлива, однако без дисциплины водителя и развитой сети зарядных станций польза от них минимальна. Автопроизводителям предстоит сделать выбор — совершенствовать электромобили или рисковать доверием рынка, удерживая гибриды в зоне "экологической серой зоны".