Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд

Почти десять лет гибридные автомобили с подзарядкой от сети считались идеальным компромиссом между традиционным двигателем и чистой электротягой. Однако новое исследование, проведённое европейским агентством T&E совместно с ЕАОС, поставило под сомнение их репутацию. Реальные данные показали: на деле такие машины выбрасывают почти столько же углекислого газа, сколько и обычные бензиновые модели.
По расчётам Министерства транспорта и окружающей среды, подключаемые гибриды производят в среднем около 68 граммов CO₂ на километр. Это почти вдвое меньше официального показателя бензиновых и дизельных автомобилей, но на практике всё не так оптимистично. Реальные испытания с участием более 127 тысяч машин, зарегистрированных в 2023 году, показали: на дороге уровень выбросов достигает 135 граммов на километр — всего на 19 % ниже, чем у традиционных авто.
Причина проста: большинство водителей редко пользуются режимом чистой электротяги. Даже при езде "на батарее" гибрид расходует около трёх литров топлива на 100 км, а значит, выбросы продолжают расти.
"Они выбрасывают почти столько же вредных веществ, сколько бензиновые автомобили", — заявил изданию gbnews.com директор по автомобилям в T&E Люсьен Матье.
"Даже в электрическом режиме они загрязняют окружающую среду в восемь раз сильнее, чем утверждают официальные тесты".
|Тип автомобиля
|Средние выбросы CO₂ (реальные данные)
|Средний расход топлива
|Примечание
|Бензиновый
|166 г/км
|7-8 л/100 км
|Стандартный ДВС
|Дизельный
|162 г/км
|6-7 л/100 км
|Более экономичный, но токсичнее
|Подключаемый гибрид
|135 г/км
|3-5 л/100 км
|При непостоянной зарядке теряет эффективность
|Электромобиль
|0 г/км
|-
|Зависит от источника энергии
Ошибка: считать гибриды с подзарядкой промежуточным этапом к "зелёному" транспорту.
Последствие: фактический уровень выбросов почти не снижается, а водители переплачивают за бензин — около 500 евро в год.
Альтернатива: переходить на полноценные электромобили или гибриды с увеличенным запасом хода и быстрой зарядкой.
"Технологическая нейтральность не может означать игнорирование того факта, что даже спустя десять лет гибридные автомобили с подзарядкой от электросети так и не появились на рынке", — отметил Матье.
|Плюсы
|Минусы
|Можно заправляться и заряжаться
|Реальные выбросы выше заявленных
|Подходит для коротких городских поездок
|Батарея утяжеляет авто и повышает расход
|Ниже налоги и страховка в некоторых странах
|Дорогой сервис и зависимость от зарядки
|Плавная работа двигателя
|При редкой зарядке теряется смысл электродвижения
Отчёт T&E под названием "Дымовая завеса: растущий скандал с выбросами PHEV" утверждает, что тяжёлые аккумуляторы снижают выгоду от гибридной технологии. Чем массивнее батарея, тем выше расход энергии и топлива. Более того, гибриды с запасом хода более 75 км выделяют даже больше CO₂, чем модели с меньшей ёмкостью.
Матье добавил:
"Ослабление правил для подключаемых гибридов — это всё равно что просверлить дыру в корпусе европейского закона о выбросах CO₂".
В свою очередь, редактор журнала Auto Express Пол Баркер считает, что ситуация неоднозначна.
"Тот, кто ежедневно заряжает аккумулятор и правильно его использует, может значительно сэкономить на топливе, в отличие от водителя, который никогда не подключает его к сети", — отметил Баркер.
По его словам, новые гибриды действительно становятся эффективнее и могут быть компромиссным вариантом для тех, кто не готов полностью перейти на электромобили.
Миф 1. Гибриды — почти как электромобили.
Правда. Они всё ещё зависят от топлива и производят выбросы CO₂.
Миф 2. Если включить режим EV, машина едет без вреда для природы.
Правда. Даже в "чистом" режиме гибрид потребляет бензин и выбрасывает углекислый газ.
Миф 3. Зарядка не обязательна.
Правда. Без регулярной подзарядки автомобиль теряет экономичность и смысл гибридной технологии.
Как выбрать гибрид с минимальными выбросами?
Следите за запасом хода в электрическом режиме — чем он выше, тем меньше нагрузка на двигатель внутреннего сгорания.
Что выгоднее: гибрид или электромобиль?
Если есть доступ к зарядной инфраструктуре, электромобиль дешевле в эксплуатации и экологичнее.
Можно ли полностью отказаться от топлива в гибриде?
Нет. Даже в режиме EV система периодически запускает двигатель для подзарядки или отопления.
Подключаемые гибриды появились на рынке в 2012 году как временное решение для плавного перехода к электромобилям.
Их средний вес превышает массу обычных автомобилей на 300-400 кг.
При холодной погоде расход топлива возрастает до 40 %.
Гибриды остаются компромиссом, но не панацеей. При правильном использовании они действительно могут снижать расход топлива, однако без дисциплины водителя и развитой сети зарядных станций польза от них минимальна. Автопроизводителям предстоит сделать выбор — совершенствовать электромобили или рисковать доверием рынка, удерживая гибриды в зоне "экологической серой зоны".
