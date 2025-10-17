Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом ест тепло, как ненасытный зверь: укрощаем отопление и платим вдвое меньше
Дом без псиного духа: 8 пород, от которых никогда не пахнет — идеальный вариант для квартиры
Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам
Золото под ногами: туристы превращаются в старателей прямо в сердце Пьемонта
Шоколадный торт за 15 минут: простой рецепт из 2 неожиданных ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Зимовка без погреба: какие культуры переносят мороз и не боятся промерзшей земли
Альцгеймер настиг дельфинов: ученые связали недуг морских обитателей с редким токсином
Между уходом и макияжем: роль праймера в создании идеального тона
Три минуты в день без спортзала — и вы станете стройнее: тело начнёт меняться уже через неделю

Зимняя резина, которой не страшны ни ямы, ни ледяная каша: лучшие модели 2025 года

1:44
Авто

Холодный сезон близко, и вопрос выбора зимней резины для бюджетных седанов становится как никогда актуален. Наиболее популярная размерность — 185/65 R15, подходящая для таких моделей, как Lada Vesta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Rapid. Мы собрали рейтинг шипованных шин, которые способны выдержать до восьми сезонов при аккуратной эксплуатации.

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Что важно при выборе зимней резины

Хорошие зимние шины — это баланс между сцеплением, управляемостью и износостойкостью. Для российских дорог важно, чтобы:

  1. Шипы прочно держались в протекторе.

  2. Боковина была прочной, чтобы не бояться грыж.

  3. Резиновая смесь оставалась эластичной при морозах до -40 °C.

Ниже — подборка моделей, проверенных на практике. Все шины из рейтинга можно приобрести по цене от 5000 до 7000 рублей.

Сравнение моделей

Место Модель Средняя цена, ₽ Производство Особенности
5 Hankook Winter i*Pike 7000 Южная Корея Тихие, но слабое сцепление на льду
4 Ikon Nordman / Character 5500-6500 Россия (Ленинградская обл.) Отличное сцепление, мягкие боковины
3 Formula Ice 6000 Россия (экс-Pirelli) Жесткая боковина, надежность на ямах
2 Cordiant Snow Cross 2 / Sno-Max 7000 5000-5800 Россия (Омск, Ярославль) Хорошая управляемость, доступная цена
1 Gislaved Nord Frost 200 / SpikeControl 6500 Россия (Калуга, Ульяновск) Сильные на льду, долговечные

5-е место. Hankook: дороже — не значит лучше

Hankook Winter i*Pike часто выбирают за громкое имя, но в тестах они показали средние результаты. Сцепление на льду уступает конкурентам, а на снегу шины стабильны только при разгоне и торможении. Маневренность хуже, чем у моделей Ikon и Gislaved.

На мокром асфальте Hankook ведет себя неуверенно и шумит сильнее других. При цене около 7000 рублей за шину это не лучший вариант для практичного автолюбителя.

4-е место. Ikon: достойный уровень качества

Шины Ikon производятся на бывшем заводе Nokian в Ленинградской области. По сути, это те же Nordman и Nokian, но под новой маркой. Базовая модель Ikon Nordman 5 стоит около 5500-6000 рублей, более продвинутые Character Ice 7 и Autograph Ice 9 — от 6500 до 7000.

На льду и снегу Ikon ведут себя уверенно, обеспечивая отличное сцепление и комфорт. Однако мягкая боковина делает их уязвимыми к порезам и грыжам. На плохих дорогах ресурс сокращается примерно на треть, но для города эти шины остаются хорошим выбором.

3-е место. Formula Ice: компромисс цены и ресурса

Бренд Formula унаследовал технологии Pirelli. Шины Formula Ice обладают более жесткой боковиной, чем Ikon, и потому лучше переносят выбоины и плохое покрытие. При этом стоят они около 6000 рублей.

Недостаток — немного худшие показатели торможения на льду, зато ресурс выше. Для тех, кто много ездит зимой по трассам или сельским дорогам, это один из самых сбалансированных вариантов.

2-е место. Cordiant: практичное решение

Российский бренд Cordiant продолжает удерживать лидерство в сегменте недорогой зимней резины. Модель Snow Cross 2 стоит около 5000-5500 рублей, а более технологичная Sno-Max 7000 — до 5800 рублей.

На асфальте Cordiant уступает Ikon, но на снегу и льду показывает достойные результаты. Sno-Max 7000 лучше отводит влагу и тише в движении. По соотношению цены, ресурса и надежности Cordiant уверенно занимает второе место.

1-е место. Gislaved: лидер по балансу характеристик

В размерности 185/65 R15 у Gislaved представлены две модели — Nord Frost 200 и SpikeControl. Обе стоят примерно 6500 рублей. Nord Frost 200 фактически является локальной версией Continental, а SpikeControl — аналогом старой Bridgestone Blizzak.

Nord Frost 200 выигрывает в комфорте и экономичности, а SpikeControl — в ресурсе и проходимости по снегу. Производятся эти шины в России: первая модель — в Калуге, вторая — в Ульяновске. Именно Gislaved признана оптимальным выбором в категории "цена/качество".

Плюсы и минусы моделей

Модель Плюсы Минусы
Hankook Winter i*Pike Хорошее качество сборки Слабое сцепление на льду, шум
Ikon Character / Nordman Отличное сцепление, комфорт Мягкая боковина, риск грыж
Formula Ice Прочная боковина, долговечность Менее уверенное торможение
Cordiant Sno-Max Низкая цена, стабильность на снегу Посредственное поведение на асфальте
Gislaved Nord Frost 200 Отличный баланс свойств Немного выше цена

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте дату производства — шины старше трёх лет теряют эластичность.

  2. После установки обкатайте комплект 500 км без резких торможений.

  3. Следите за давлением: недокачка ускоряет износ шипов.

  4. Меняйте колеса местами каждые 10 000 км, чтобы износ был равномерным.

  5. Храните резину в сухом, прохладном месте — не на балконе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономить и покупать неизвестный китайский бренд.
    Последствие: потеря сцепления и быстрая потеря шипов.
    Альтернатива: выбрать Cordiant или Formula Ice — проверенные бюджетные решения.

  • Ошибка: использовать старую резину с изношенным протектором.
    Последствие: увеличение тормозного пути на льду.
    Альтернатива: заменить комплект, когда глубина канавок меньше 4 мм.

А что если…

Если зима в регионе мягкая, стоит рассмотреть нешипованные модели. Например, Gislaved Soft Frost 100 или Cordiant Winter Drive 2. Они тише, экономичнее и подходят для городских дорог, где реагенты заменяют снег.

Три интересных факта

  1. На льду автомобиль с новыми шипами тормозит в 1,8 раза быстрее, чем на старых.

  2. При температуре ниже -10 °C сцепление шипов увеличивается, а фрикционные шины начинают скользить.

  3. Миф: все шины с крупным рисунком протектора подходят для снега. На деле рисунок важен, но решающую роль играет состав резины.

Исторический контекст

  1. Первые шипованные шины появились в 1930-х годах в Финляндии.

  2. В СССР массовое производство зимней резины началось только в 1960-е, на заводе в Омске — предшественнике Cordiant.

  3. Считается, что запрет на шипы действует в Европе повсеместно — на самом деле он ограничен лишь отдельными странами, например Германией и Чехией.

FAQ

Какие шины выбрать для Lada Vesta?
Подойдут Cordiant Snow Cross 2 или Gislaved Nord Frost 200 — они выдерживают российские зимы и плохие дороги.

Сколько служат шипованные шины?
При правильной эксплуатации — до 8 сезонов, если шипы не вылетают и протектор сохраняет глубину.

Стоит ли брать б/у комплект?
Нет, даже при хорошем протекторе старые шины теряют эластичность и хуже держат дорогу.

Какой вариант выбрать для мягкого климата?
Фрикционные (нешипованные) шины типа Cordiant Winter Drive 2 будут тише и экономичнее.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Диваны уходят на пенсию: мода на свободу и гибкость переворачивает представление о гостиной
Недвижимость
Диваны уходят на пенсию: мода на свободу и гибкость переворачивает представление о гостиной
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Последние материалы
Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам
Золото под ногами: туристы превращаются в старателей прямо в сердце Пьемонта
Шоколадный торт за 15 минут: простой рецепт из 2 неожиданных ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Зимовка без погреба: какие культуры переносят мороз и не боятся промерзшей земли
Альцгеймер настиг дельфинов: ученые связали недуг морских обитателей с редким токсином
Между уходом и макияжем: роль праймера в создании идеального тона
Три минуты в день без спортзала — и вы станете стройнее: тело начнёт меняться уже через неделю
Кожа под атакой микробов: что нужно нанести, чтобы царапина не превратилась в проблему
Всего три минуты невнимательности — и мотор можно выкидывать: как жара превращает машину в бомбу
Поймать монстра: чем фильм ужасов удивит зрителей и как он перекликается с Леоном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.