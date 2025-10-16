Летняя резина теряет хватку: как не прозевать момент для безопасной замены

Первые холодные дни уже добрались до столицы и соседних районов. Температура стремительно падает, а это значит, что до первых заморозков и гололедицы остаются считаные недели. Многие водители начинают задумываться: стоит ли менять шины уже сейчас или подождать, пока столбик термометра окончательно опустится ниже нуля, вещает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" .
По словам специалистов, большинство автомобилистов пока продолжают ездить на летних шинах — снег в ближайшие дни не задержится, а дневная температура ещё позволяет безопасно передвигаться.
"В Подмосковье, как и в большинстве регионов Центральной России, переход на зимнюю резину целесообразно осуществлять в период с последних чисел октября по первые числа ноября. Главный фактор — устойчивая среднесуточная температура воздуха от +5 до +7 градусов и ниже", — пояснил автоэксперт Руслан Кирьянов.
Он отметил, что при таких температурах летние покрышки становятся твёрдыми, теряют эластичность и хуже сцепляются с дорогой. Даже при скорости 60 километров в час тормозной путь автомобиля увеличивается на несколько метров, что может сыграть решающую роль в аварийной ситуации.
Резкая смена температуры осенью — не редкость. Днём может быть до +10 градусов, а ночью — уже лёгкий минус. Поэтому эксперты советуют ориентироваться не на календарь, а на стабильные погодные показатели. Если температура держится около +5 градусов несколько дней подряд, пора задуматься о визите в шиномонтаж.
Дополнительным сигналом к замене служат утренние заморозки и появление инея на асфальте. Даже без снега такая поверхность становится скользкой, и летние шины теряют сцепление.
"Резина должна быть с износом не менее 30%. Если износ больше — она уже теряет свои качества", — отметил Кирьянов.
На боковой поверхности каждого колеса есть метки, показывающие уровень износа. Если протектор стерся до этих отметок, покрышку нужно заменить.
Также важно учитывать, где чаще всего используется автомобиль:
• для движения по трассе и загородным дорогам больше подойдут шипованные шины, которые лучше цепляются за лёд и утрамбованный снег;
• для езды по городу предпочтительнее фрикционные шины ("липучки"), они тише, не портят асфальт и обеспечивают устойчивость на мокром покрытии.
Качество шин напрямую связано с безопасностью, поэтому экономить на них не стоит. Даже если комплект стоит дороже, но имеет хорошее сцепление и подтверждённые результаты тестов, это оправданная инвестиция.
|Тип шин
|Особенности
|Преимущества
|Недостатки
|Шипованные
|Металлические вставки в протекторе
|Отличное сцепление на льду и снегу
|Повышенный шум, износ асфальта
|Фрикционные
|Мягкая резина с глубоким рисунком
|Тише, стабильнее на асфальте
|Уступают шипам на гололёде
|Европейские "всесезонки"
|Компромиссный вариант
|Удобны в мягком климате
|Не подходят для сильных морозов
|Скандинавские зимние
|Мягкий состав и агрессивный рисунок
|Хороши в снежных регионах
|Быстро изнашиваются на сухом асфальте
Проверьте давление в шинах. На холоде оно снижается, что ухудшает управляемость.
Осмотрите протектор. Глубина рисунка должна быть не менее 4 мм для зимней эксплуатации.
Проверьте дату производства. Шина старше пяти лет теряет эластичность, даже если почти не использовалась.
Промойте и обработайте диски. Это защитит их от коррозии после зимней соли и реагентов.
Храните летнюю резину правильно. Используйте чехлы и держите колёса в сухом прохладном месте.
Ошибка: ставить зимние шины только на ведущие колёса.
Последствие: машина теряет устойчивость при торможении.
Альтернатива: менять резину на всех четырёх колёсах одновременно.
Ошибка: откладывать замену до первых заморозков.
Последствие: резкое ухудшение управляемости и увеличение аварийности.
Альтернатива: ориентироваться на среднесуточную температуру, а не на снегопад.
Ошибка: покупать подержанные шины без проверки даты выпуска.
Последствие: скрытые дефекты, потеря сцепления.
Альтернатива: выбирать новую резину с гарантией, проверять DOT-маркировку.
Если продолжить ездить на летних шинах при температуре ниже +5 градусов, состав резины затвердевает, ухудшается сцепление, а тормозной путь увеличивается до 30%. Даже небольшая наледь превращает дорогу в опасную полосу препятствий. При этом износ протектора возрастает, а риск ДТП многократно увеличивается.
Кроме того, при аварии страховая компания может отказать в выплате, если будет доказано, что автомобиль был на несезонной резине.
|Плюсы
|Минусы
|Можно спокойно пройти шиномонтаж без очередей
|Повышенный износ при тёплой погоде
|Машина готова к неожиданным заморозкам
|Увеличенный расход топлива
|Снижается риск потери управления
|Меньшая эффективность на сухом асфальте
|Больше времени на проверку давления и балансировку
|Возможен шум и вибрация
|Уверенность на дороге при похолодании
|Цена качественных шин выше
Когда оптимально менять резину в Подмосковье?
Лучший период — с конца октября до начала ноября, когда температура держится на уровне +5…+7 °C и ниже.
Можно ли ездить зимой на всесезонных шинах?
Только если зима мягкая и без обильных осадков. В условиях московского климата это не лучший выбор.
Как понять, что резина износилась?
Если протектор ниже 4 мм или стерты индикаторы, шину нужно менять.
Как хранить летние колёса?
В вертикальном положении, в прохладном и сухом помещении, вдали от солнечных лучей и источников тепла.
• Миф: зимние шины нужны только при снегопаде.
Правда: они эффективнее уже при +5 °C и ниже.
• Миф: шипы портят дорогу и бесполезны.
Правда: на гололёде шипованные покрышки сокращают тормозной путь до 40%.
• Миф: липучки хуже шипов.
Правда: для городских дорог они даже безопаснее и комфортнее.
• Миф: можно ставить зимнюю резину только спереди.
Правда: это нарушает баланс и увеличивает риск заноса.
Первые зимние шины с шипами появились в Финляндии в 1936 году.
Современные шины содержат до 15 различных типов каучука для оптимального сцепления.
В некоторых странах Европы водители обязаны иметь в багажнике цепи противоскольжения.
Традиция менять шины на зимние пришла в Россию из северных стран, где сезонная подготовка к холоду — обязательная мера безопасности. С конца 1990-х годов переход на зимнюю резину стал нормой для большинства водителей. Сегодня же это не только вопрос комфорта, но и часть культуры ответственного вождения.
Осенняя погода часто непредсказуема, но подготовленный автомобиль позволит встретить зиму спокойно. Несколько часов, потраченных на замену шин, могут однажды спасти жизнь — и это главный аргумент в пользу своевременной смены колёс.
