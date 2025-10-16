Новые правила притормозили на границе: кто успеет завезти иномарку без переплаты

8:29 Your browser does not support the audio element. Авто

До конца осени у россиян остаётся возможность привезти автомобиль из-за границы без дополнительных расходов. Правительство рассматривает перенос вступления новых правил расчёта утилизационного сбора на месяц, чтобы те, кто уже заказал транспорт, не оказались в финансово невыгодной ситуации. Решение позволит завершить оформление автомобилей, купленных в августе-октябре, по прежним ставкам, вещает новостной портал URA.RU.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Tenet T8

Что изменится в расчётах утильсбора

Сегодня физические лица, ввозящие один автомобиль для личного пользования, платят сбор по льготной схеме: 3,4 тысячи рублей за машину младше трёх лет и 5,2 тысячи — за более старую. После вступления новых правил сумма будет определяться не только по объёму двигателя и году выпуска, но и по мощности автомобиля.

Льготы сохранятся лишь для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Все остальные владельцы будут платить сбор наравне с юридическими лицами, что для некоторых категорий транспортных средств означает увеличение платежа в десятки раз.

"В конце календарного года у покупателей наблюдаются большие затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур, связанные со множеством объективных факторов", — говорится в обращении общественной организации.

Предложение об отсрочке поддержали в правительстве. По поручению Дениса Мантурова, Минпромторг должен рассмотреть возможность переноса сроков на 1 декабря.

Почему важно успеть до зимы

"Из Южной Кореи, Китая или Европы ввезти автомобиль за полтора месяца вполне реально", — отметил автоэксперт Лев Воропаев.

По его словам, те, кто оформит заказ в середине октября, имеют высокие шансы пройти таможенные процедуры до вступления новых правил. Из стран Азии машины приходят в течение двух-трёх недель, из Европы — примерно за месяц.

Однако эксперт предупреждает: если транспорт задержится, льготные условия не сохранятся. Важна не дата покупки, а момент прохождения таможни и регистрации автомобиля в России.

Возможные риски при ввозе

Доначисление утильсбора. Таможенные органы вправе пересчитать платёж в течение трёх лет. Неожиданные доплаты. Владельцам, ввозившим авто из Казахстана, уже приходилось оплачивать дополнительные пошлины, НДС и штрафные пени. Риски посредничества. При заказе через посредников остаётся вероятность мошенничества или получения повреждённого автомобиля.

"На 100% обезопасить себя от таких случаев невозможно, но многие знают об этих рисках", — добавил Воропаев.

Сравнение старой и новой системы

Параметр До 1 декабря 2025 После вступления новых правил Расчёт сбора Объём двигателя и возраст Объём, возраст и мощность Льготы для физлиц На все автомобили Только до 160 л. с. Средний размер платежа 3,4-5,2 тыс. ₽ до 1,5 млн ₽ Влияние на рынок Рост числа импортных сделок Сокращение ввоза на 40-50% Цель изменений Упрощение системы Поддержка внутреннего рынка

Советы шаг за шагом: как избежать переплаты

Оформить заказ заранее. Лучше сделать это до конца октября, особенно если автомобиль идёт из Китая или Южной Кореи. Контролировать дату таможенного оформления. Именно этот день определяет, по каким ставкам начисляется утильсбор. Хранить все документы. Декларации и квитанции помогут при возможных спорах с таможней. Выбирать проверенные компании. При ввозе автомобиля стоит работать только с организациями, имеющими официальную регистрацию и опыт работы по параллельному импорту. Избегать предоплаты без договора. Это главное правило, чтобы не потерять деньги.

А что если не успеть

Если автомобиль не пройдёт таможню до 1 декабря, размер утильсбора может увеличиться в десятки раз. Например, для кроссовера с мощностью 200-250 лошадиных сил сбор составит около 1,5 миллиона рублей. Для большинства покупателей такая сумма делает покупку за границей невыгодной.

Некоторые специалисты полагают, что отсрочку могут продлить, если на границе возникнет перегрузка. Однако правительство уже обозначило курс на уравнивание ставок для всех категорий владельцев.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Поддержка отечественных автозаводов Увеличение стоимости иномарок Снижение числа "серых" схем Падение объёма ввоза Контроль прозрачности сделок Рост цен на вторичном рынке Стимулирование локальной сборки Снижение конкуренции Единые условия для всех категорий Удорожание автомобилей средней мощности

Что говорят эксперты

"Дополнительный месяц увеличит число желающих купить машины за рубежом сейчас, чтобы не переплачивать миллион", — подчеркнул автоюрист Лев Воропаев.

По оценкам специалистов, при нынешнем курсе валют интерес к иномаркам особенно высок. Но чем ближе дата вступления новых правил, тем выше риски задержек и спешки со стороны покупателей.

"Это сигнал, что нужно покупать машины не за рубежом, а приобретать те, которые продают в РФ", — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он отмечает, что государство стремится постепенно переориентировать граждан на отечественные модели и локальную сборку.

"На всей территории России от Урала до Дальнего Востока правый руль очень популярен. Если новые правила примут, это число сократится на 250 тысяч", — заявил вице-президент автомобильного союза Антон Шапарин.

По его подсчётам, физические лица ежегодно ввозят около 550 тысяч машин. После реформы этот показатель может снизиться почти вдвое.

FAQ

Как понять, по каким ставкам рассчитан сбор?

Проверить можно в таможенной декларации. Если оформление завершено до 1 декабря, действуют старые коэффициенты.

Можно ли вернуть излишне уплаченный сбор?

Да, при наличии документов, подтверждающих ошибку в расчётах. Срок подачи заявления — три года.

Как выбрать посредника для ввоза?

Следует проверять наличие ИНН, юридического адреса и официального договора. Отсутствие прозрачности — первый сигнал возможного мошенничества.

Когда новые правила вступят окончательно?

Пока обсуждается отсрочка до 1 декабря, но власти не исключают продления при необходимости.

Мифы и правда

• Миф: новые правила касаются только компаний.

Правда: изменения распространяются и на частных владельцев.

• Миф: отсрочка действует до конца года.

Правда: перенос возможен только на один месяц.

• Миф: льготы сохраняются для всех.

Правда: преференции останутся лишь для машин мощностью до 160 лошадиных сил.

• Миф: государство отменит утильсбор.

Правда: цель реформы — сделать механизм единым, а не отказаться от него.

Исторический контекст

Утилизационный сбор ввели в 2012 году для стимулирования переработки старых автомобилей и поддержки отечественных производителей. С тех пор ставки неоднократно менялись, но для частных лиц они всегда оставались значительно ниже. Новый этап реформы должен уравнять правила игры и сократить поток импортных машин, поступающих в страну через серые схемы.

По мнению экспертов, временная отсрочка станет компромиссом, позволяющим завершить текущие поставки без резких финансовых потерь, но в долгосрочной перспективе рынок неизбежно адаптируется к новым условиям.