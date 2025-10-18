Поток из-за океана набирает ход: Владивосток растамаживает иномарки быстрее, чем Москва кофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:09
Авто

Во Владивостоке продолжается активный приток иномарок, ввозимых частными лицами. По данным Федеральной таможенной службы, с 1 октября по настоящее время Владивостокская таможня оформила более 17,5 тысячи автомобилей, что на 24% больше, чем за первые две недели сентября.

Машины на корабле
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communications Specialist 3rd Class Shawn J. Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины на корабле

Рекордные объёмы без очередей

Несмотря на рост числа машин, поступающих из-за рубежа, работа таможни идёт без задержек. По информации пресс-службы ФТС России, на всех складах временного хранения нет очередей, а мощности остаются с запасом.

Рост потока машин специалисты связывают с сезонным всплеском спроса и укреплением рубля, из-за чего импорт автомобилей вновь становится выгодным.

Динамика за последние месяцы

По данным Владивостокской таможни, летом 2025 года объёмы импорта оставались стабильно высокими:

  • Июль: 33,1 тыс. автомобилей;

  • Август: 32,2 тыс.;

  • Сентябрь: около 31 тыс. машин.

Таким образом, Приморье сохраняет статус крупнейшего автомобильного порта страны.

Почему Владивосток остаётся главным воротами автопотока

Через Приморье в Россию ввозится до 70% всех иномарок для личного пользования. В основном это автомобили из Японии, Южной Кореи и Китая. Владивосток стал центром "параллельного импорта" и вторичного рынка, где машины проходят проверку, оформление и доставку в другие регионы.

Ключевые причины устойчивого роста:

  • развитая инфраструктура портов и СВХ;

  • ускоренные схемы растаможки;

  • стабильный поток клиентов со всего Дальнего Востока и Сибири;

  • увеличение числа посредников, специализирующихся на доставке и оформлении автомобилей "под ключ".

Сравнение объёмов ввоза автомобилей (по данным ФТС)

Месяц 2025 года Количество машин Изменение к предыдущему месяцу
Июль 33 100 -
Август 32 200 -2,7%
Сентябрь 31 000 -3,7%
Октябрь (1-15) 17 500+ +24% к сентябрю (первая половина)

Как работает ускоренный режим оформления

Чтобы не допустить скопления машин, Владивостокская таможня усилила смены и перераспределила персонал на самые загруженные участки. Это позволило сохранять средний срок выпуска автомобилей — до трёх дней.

Дополнительно внедрены цифровые инструменты:

  • электронное декларирование и предварительное информирование;

  • автоматическое распределение заявок между постами;

  • контроль на основе риск-профилей, который ускоряет оформление "чистых" партий.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: не учитывать время оформления при планировании доставки.
    последствие: переплата за хранение на СВХ.
    альтернатива: оформлять документы заранее через электронные сервисы.

  • Ошибка: ввозить автомобили без проверки соответствия экологическим стандартам.
    последствие: задержка при выпуске и дополнительные расходы.
    альтернатива: использовать аккредитованные компании, проверяющие авто перед ввозом.

  • Ошибка: полагаться на посредников без лицензии.
    последствие: риск недостоверного оформления и проблем с регистрацией.
    альтернатива: обращаться к официальным таможенным представителям.

А что если поток машин продолжит расти?

ФТС уже заявила о готовности расширить штаты и увеличить пропускную способность складов временного хранения. По словам представителей службы, даже при дальнейшем росте объемов система готова справляться без задержек.

Владивостокская таможня также рассматривает возможность перехода части процессов в круглосуточный режим, если приток автомобилей сохранится на уровне конца года.

Плюсы и минусы текущей динамики

Плюсы:

  • ускорение оформления авто;

  • отсутствие очередей;

  • развитие портовой инфраструктуры;

  • рост налоговых поступлений.

Минусы:

  • нагрузка на сотрудников таможни;

  • возможное увеличение стоимости услуг хранения;

  • рост конкуренции среди компаний-посредников.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает оформление автомобиля во Владивостоке?
Средний срок — до трёх дней с момента подачи декларации.

Какие машины чаще всего ввозят?
Лидируют японские и корейские праворульные автомобили, а также китайские кроссоверы.

Можно ли столкнуться с очередями при пиковых поставках?
Пока нет — таможня сообщает о наличии свободных мест на всех складах.

Мифы и правда

  • Миф: оформление во Владивостоке занимает недели.
    правда: в среднем три дня, при полном пакете документов.

  • Миф: склады перегружены.
    правда: ФТС подтверждает наличие резервов и свободных площадей.

  • Миф: ввоз машин для личного пользования ограничен.
    правда: ограничений нет, но действуют таможенные нормы по стоимости и возрасту.

Три интересных факта о Владивостокской таможне

  1. На Владивосток приходится около 40% всех таможенных деклараций на автомобили в России.

  2. В пиковые периоды через порты проходит до 3 тысяч машин в сутки.

  3. Средняя стоимость ввозимых автомобилей — от 1,2 до 2 млн ₽, при этом доля электрокаров растёт ежегодно.

Активный поток машин подтверждает: интерес россиян к подержанным и новым иномаркам из Азии остаётся высоким. Владивосток сохраняет лидерство по импорту автомобилей, обеспечивая бесперебойную работу даже при рекордных объёмах.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
