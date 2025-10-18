Поток из-за океана набирает ход: Владивосток растамаживает иномарки быстрее, чем Москва кофе

Во Владивостоке продолжается активный приток иномарок, ввозимых частными лицами. По данным Федеральной таможенной службы, с 1 октября по настоящее время Владивостокская таможня оформила более 17,5 тысячи автомобилей, что на 24% больше, чем за первые две недели сентября.
Несмотря на рост числа машин, поступающих из-за рубежа, работа таможни идёт без задержек. По информации пресс-службы ФТС России, на всех складах временного хранения нет очередей, а мощности остаются с запасом.
Рост потока машин специалисты связывают с сезонным всплеском спроса и укреплением рубля, из-за чего импорт автомобилей вновь становится выгодным.
По данным Владивостокской таможни, летом 2025 года объёмы импорта оставались стабильно высокими:
Июль: 33,1 тыс. автомобилей;
Август: 32,2 тыс.;
Сентябрь: около 31 тыс. машин.
Таким образом, Приморье сохраняет статус крупнейшего автомобильного порта страны.
Через Приморье в Россию ввозится до 70% всех иномарок для личного пользования. В основном это автомобили из Японии, Южной Кореи и Китая. Владивосток стал центром "параллельного импорта" и вторичного рынка, где машины проходят проверку, оформление и доставку в другие регионы.
Ключевые причины устойчивого роста:
развитая инфраструктура портов и СВХ;
ускоренные схемы растаможки;
стабильный поток клиентов со всего Дальнего Востока и Сибири;
увеличение числа посредников, специализирующихся на доставке и оформлении автомобилей "под ключ".
|Месяц 2025 года
|Количество машин
|Изменение к предыдущему месяцу
|Июль
|33 100
|-
|Август
|32 200
|-2,7%
|Сентябрь
|31 000
|-3,7%
|Октябрь (1-15)
|17 500+
|+24% к сентябрю (первая половина)
Чтобы не допустить скопления машин, Владивостокская таможня усилила смены и перераспределила персонал на самые загруженные участки. Это позволило сохранять средний срок выпуска автомобилей — до трёх дней.
Дополнительно внедрены цифровые инструменты:
электронное декларирование и предварительное информирование;
автоматическое распределение заявок между постами;
контроль на основе риск-профилей, который ускоряет оформление "чистых" партий.
Ошибка: не учитывать время оформления при планировании доставки.
последствие: переплата за хранение на СВХ.
альтернатива: оформлять документы заранее через электронные сервисы.
Ошибка: ввозить автомобили без проверки соответствия экологическим стандартам.
последствие: задержка при выпуске и дополнительные расходы.
альтернатива: использовать аккредитованные компании, проверяющие авто перед ввозом.
Ошибка: полагаться на посредников без лицензии.
последствие: риск недостоверного оформления и проблем с регистрацией.
альтернатива: обращаться к официальным таможенным представителям.
ФТС уже заявила о готовности расширить штаты и увеличить пропускную способность складов временного хранения. По словам представителей службы, даже при дальнейшем росте объемов система готова справляться без задержек.
Владивостокская таможня также рассматривает возможность перехода части процессов в круглосуточный режим, если приток автомобилей сохранится на уровне конца года.
Плюсы:
ускорение оформления авто;
отсутствие очередей;
развитие портовой инфраструктуры;
рост налоговых поступлений.
Минусы:
нагрузка на сотрудников таможни;
возможное увеличение стоимости услуг хранения;
рост конкуренции среди компаний-посредников.
Сколько времени занимает оформление автомобиля во Владивостоке?
Средний срок — до трёх дней с момента подачи декларации.
Какие машины чаще всего ввозят?
Лидируют японские и корейские праворульные автомобили, а также китайские кроссоверы.
Можно ли столкнуться с очередями при пиковых поставках?
Пока нет — таможня сообщает о наличии свободных мест на всех складах.
Миф: оформление во Владивостоке занимает недели.
правда: в среднем три дня, при полном пакете документов.
Миф: склады перегружены.
правда: ФТС подтверждает наличие резервов и свободных площадей.
Миф: ввоз машин для личного пользования ограничен.
правда: ограничений нет, но действуют таможенные нормы по стоимости и возрасту.
На Владивосток приходится около 40% всех таможенных деклараций на автомобили в России.
В пиковые периоды через порты проходит до 3 тысяч машин в сутки.
Средняя стоимость ввозимых автомобилей — от 1,2 до 2 млн ₽, при этом доля электрокаров растёт ежегодно.
Активный поток машин подтверждает: интерес россиян к подержанным и новым иномаркам из Азии остаётся высоким. Владивосток сохраняет лидерство по импорту автомобилей, обеспечивая бесперебойную работу даже при рекордных объёмах.
В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?