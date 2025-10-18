Поток из-за океана набирает ход: Владивосток растамаживает иномарки быстрее, чем Москва кофе

6:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Во Владивостоке продолжается активный приток иномарок, ввозимых частными лицами. По данным Федеральной таможенной службы, с 1 октября по настоящее время Владивостокская таможня оформила более 17,5 тысячи автомобилей, что на 24% больше, чем за первые две недели сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communications Specialist 3rd Class Shawn J. Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины на корабле

Рекордные объёмы без очередей

Несмотря на рост числа машин, поступающих из-за рубежа, работа таможни идёт без задержек. По информации пресс-службы ФТС России, на всех складах временного хранения нет очередей, а мощности остаются с запасом.

Рост потока машин специалисты связывают с сезонным всплеском спроса и укреплением рубля, из-за чего импорт автомобилей вновь становится выгодным.

Динамика за последние месяцы

По данным Владивостокской таможни, летом 2025 года объёмы импорта оставались стабильно высокими:

Июль: 33,1 тыс. автомобилей;

Август: 32,2 тыс.;

Сентябрь: около 31 тыс. машин.

Таким образом, Приморье сохраняет статус крупнейшего автомобильного порта страны.

Почему Владивосток остаётся главным воротами автопотока

Через Приморье в Россию ввозится до 70% всех иномарок для личного пользования. В основном это автомобили из Японии, Южной Кореи и Китая. Владивосток стал центром "параллельного импорта" и вторичного рынка, где машины проходят проверку, оформление и доставку в другие регионы.

Ключевые причины устойчивого роста:

развитая инфраструктура портов и СВХ;

ускоренные схемы растаможки;

стабильный поток клиентов со всего Дальнего Востока и Сибири;

увеличение числа посредников, специализирующихся на доставке и оформлении автомобилей "под ключ".

Сравнение объёмов ввоза автомобилей (по данным ФТС)

Месяц 2025 года Количество машин Изменение к предыдущему месяцу Июль 33 100 - Август 32 200 -2,7% Сентябрь 31 000 -3,7% Октябрь (1-15) 17 500+ +24% к сентябрю (первая половина)

Как работает ускоренный режим оформления

Чтобы не допустить скопления машин, Владивостокская таможня усилила смены и перераспределила персонал на самые загруженные участки. Это позволило сохранять средний срок выпуска автомобилей — до трёх дней.

Дополнительно внедрены цифровые инструменты:

электронное декларирование и предварительное информирование;

автоматическое распределение заявок между постами;

контроль на основе риск-профилей, который ускоряет оформление "чистых" партий.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: не учитывать время оформления при планировании доставки.

последствие: переплата за хранение на СВХ.

альтернатива: оформлять документы заранее через электронные сервисы.

Ошибка: ввозить автомобили без проверки соответствия экологическим стандартам.

последствие: задержка при выпуске и дополнительные расходы.

альтернатива: использовать аккредитованные компании, проверяющие авто перед ввозом.

Ошибка: полагаться на посредников без лицензии.

последствие: риск недостоверного оформления и проблем с регистрацией.

альтернатива: обращаться к официальным таможенным представителям.

А что если поток машин продолжит расти?

ФТС уже заявила о готовности расширить штаты и увеличить пропускную способность складов временного хранения. По словам представителей службы, даже при дальнейшем росте объемов система готова справляться без задержек.

Владивостокская таможня также рассматривает возможность перехода части процессов в круглосуточный режим, если приток автомобилей сохранится на уровне конца года.

Плюсы и минусы текущей динамики

Плюсы:

ускорение оформления авто;

отсутствие очередей;

развитие портовой инфраструктуры;

рост налоговых поступлений.

Минусы:

нагрузка на сотрудников таможни;

возможное увеличение стоимости услуг хранения;

рост конкуренции среди компаний-посредников.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает оформление автомобиля во Владивостоке?

Средний срок — до трёх дней с момента подачи декларации.

Какие машины чаще всего ввозят?

Лидируют японские и корейские праворульные автомобили, а также китайские кроссоверы.

Можно ли столкнуться с очередями при пиковых поставках?

Пока нет — таможня сообщает о наличии свободных мест на всех складах.

Мифы и правда

Миф: оформление во Владивостоке занимает недели.

правда: в среднем три дня, при полном пакете документов.

Миф: склады перегружены.

правда: ФТС подтверждает наличие резервов и свободных площадей.

Миф: ввоз машин для личного пользования ограничен.

правда: ограничений нет, но действуют таможенные нормы по стоимости и возрасту.

Три интересных факта о Владивостокской таможне

На Владивосток приходится около 40% всех таможенных деклараций на автомобили в России. В пиковые периоды через порты проходит до 3 тысяч машин в сутки. Средняя стоимость ввозимых автомобилей — от 1,2 до 2 млн ₽, при этом доля электрокаров растёт ежегодно.

Активный поток машин подтверждает: интерес россиян к подержанным и новым иномаркам из Азии остаётся высоким. Владивосток сохраняет лидерство по импорту автомобилей, обеспечивая бесперебойную работу даже при рекордных объёмах.