Возрождение с турбонаддувом: M70 готов доказать, что у Москвича есть будущее и стиль

Авто

Автозавод "Москвич" объявил о планах запустить производство нового кроссовера M70 до конца 2025 года. Это будет самая крупная и технологичная модель в линейке бренда. На первых порах сборка будет вестись по крупноузловому (отвёрточному) методу, а затем предприятие перейдёт к локализации деталей.

автомобиль на фоне гор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
автомобиль на фоне гор

От MG HS к Москвичу M70

Как стало известно, в основу нового кроссовера ляжет MG HS второго поколения, разработанный китайско-британским альянсом SAIC Motor. Автомобиль, сочетающий европейский дизайн и азиатские технологии, уже зарекомендовал себя на международных рынках, и теперь его адаптируют под российские реалии.

Габариты MG HS:

  • длина — 4655 мм,

  • ширина — 1890 мм,

  • высота — 1664 мм,

  • колёсная база — 2765 мм.

Эти размеры позволят M70 занять нишу между компактным Москвичом 3 и будущими флагманами отечественного производства.

Технические характеристики

По предварительным данным, кроссовер для российского рынка получит две версии с бензиновыми турбомоторами:

  • 1,5 л (150 л. с.) - с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями;

  • 2,0 л (199 л. с.) - с 9-ступенчатым автоматом с гидротрансформатором.

Такая комбинация сделает M70 универсальным: первая версия подойдёт для городской эксплуатации, вторая — для трассы и загородных поездок.

Где будут собирать M70

Производство модели наладят на мощностях московского автозавода, который уже выпускает Москвич 3. На первых порах сборка будет крупноузловой, но к 2026 году предприятие рассчитывает перейти к более глубокой локализации компонентов.

Когда ждать премьеру

Продажи нового кроссовера запланированы на начало 2026 года. M70 займёт место выше Москвича 3, который представляет собой адаптированную версию китайского JAC JS4. Новый автомобиль должен стать "взрослой" альтернативой — более мощной, просторной и технологичной.

Сравнение Москвича M70 и MG HS

Параметр MG HS (база) Москвич M70 (адаптация)
Производитель SAIC Motor (Китай-Великобритания) Завод "Москвич" (Россия)
Тип кузова Кроссовер Кроссовер
Длина 4655 мм около 4650 мм
Моторы 1.5T, 2.0T 1.5T, 2.0T
КПП 7DCT, 9AT 7DCT, 9AT
Старт продаж 2023 (международный рынок) 2026 (Россия)

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: ожидать полную локализацию с самого старта.
    последствие: возможные задержки с поставками деталей.
    альтернатива: постепенное увеличение доли отечественных компонентов к 2026-2027 годам.

  • Ошибка: сравнивать M70 с Москвичом 3.
    последствие: недооценка потенциала новой модели.
    альтернатива: рассматривать M70 как более премиальный и технологичный SUV.

  • Ошибка: ожидать низкую цену.
    последствие: завышенные ожидания рынка.
    альтернатива: M70 будет позиционироваться как конкурент Chery Tiggo 8 и Haval F7.

Советы шаг за шагом: как выбрать между Москвичом 3 и M70

  1. Оцените потребности. Москвич 3 — компактный городской кроссовер, M70 — семейный SUV среднего класса.

  2. Сравните мощность. Если важна динамика и трассовая устойчивость — берите версию 2.0 л.

  3. Учтите тип трансмиссии. Роботизированная коробка подходит для города, автомат — для комфорта на дальних дистанциях.

  4. Проверьте комплектацию. Ожидаются опции премиум-уровня: адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, подогревы всех сидений и интеллектуальная мультимедиа.

  5. Дождитесь локальной сборки. После расширения производства цена может стать более доступной.

А что если MG HS станет не просто донором, а полноправным партнёром проекта?

Такая вероятность есть: SAIC Motor уже активно сотрудничает с российскими компаниями, поставляя компоненты для разных марок. Если проект M70 покажет успешные продажи, возможен запуск совместных версий с электроприводом.

Плюсы и минусы нового Москвича M70

Плюсы:

  • современная база и проверенные агрегаты MG HS;

  • мощные турбомоторы;

  • высокое качество сборки и оснащения;

  • возможность постепенной локализации производства.

Минусы:

  • высокая стартовая цена;

  • зависимость от импортных комплектующих;

  • ограниченный объём производства на начальном этапе.

Часто задаваемые вопросы

Когда начнётся производство Москвича M70?
До конца 2025 года, с продажами в начале 2026-го.

Будет ли версия с электроприводом?
Пока не заявлено, но на базе платформы MG HS возможен гибрид или электрический вариант.

Сколько будет стоить новый кроссовер?
По предварительным оценкам — от 2,8 до 3,5 млн ₽ в зависимости от комплектации.

Мифы и правда

  • Миф: M70 — просто переименованный MG HS.
    правда: модель адаптируют для российского рынка и соберут на заводе "Москвич".

  • Миф: сборка отвёрточная — значит, качество будет хуже.
    правда: крупноузловая сборка — стандартный этап перед локализацией, качество контролируется по международным нормам.

  • Миф: проект временный.
    правда: M70 станет частью долгосрочной стратегии возрождения бренда "Москвич".

Три интересных факта о M70

  1. Это первый проект "Москвича", основанный на платформе европейского происхождения.

  2. Версия с 2.0T и 9-ступенчатым автоматом может стать самой мощной моделью в истории бренда.

  3. В будущем планируется выпуск гибридной модификации с рекуперацией энергии.

Новый Москвич M70 может стать поворотным моментом для отечественного автопрома: технологическая база MG HS, локальная сборка и адаптация под российские условия дают шанс бренду выйти на новый уровень.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
