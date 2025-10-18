Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Планета готовит перезагрузку: что ждёт человечество на новом суперконтиненте
Актриса Паулина Андреева назвала свою суперсилу: это поможет справиться с любым стрессом
Любовь к спорту приходит не с мячом, а с примером: как родители зажигают огонь движения
Всего одна банка кабачковой икры — и у вас готов завтрак, от которого невозможно оторваться
Не стресс и не переутомление: анемия запускает цепную реакцию, которая разрушает тело изнутри
Осенний ценопад: где искать самые выгодные предложения на отели
Белоснежка бы позавидовала: простой трюк возвращает подушкам ослепительную белизну
Смертельная нежность: почему тисканье кошки может закончиться трагедией и как это не допустить
Море, которое шепчет из бездны: под водой бушуют вулканы, выбросы метана и чужие крабы

Дороги не прощают популярность: топ-иномарок, которые чаще других летят в тотал

0:42
Авто

Российские страховщики опубликовали антирейтинг иностранных автомобилей, которые чаще других становились участниками ДТП в 2025 году. По данным крупнейших страховых компаний, в лидерах по аварийности снова оказались популярные японские и корейские марки. Однако специалисты отмечают: общая статистика аварий на дорогах снижается, а структура страховых случаев постепенно меняется.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Кто чаще попадает в ДТП

Согласно данным компании "ВСК", аварийность на дорогах России за 2025 год снизилась на 16%. Однако гендерные и возрастные различия стали заметнее.
Главными виновниками аварий оказались мужчины в возрасте 40-49 лет - именно на них пришлось 26% всех ДТП. Годом ранее лидировали водители 35-44 лет.

Женщины в авариях участвовали реже — 17% от всех страховых обращений по ОСАГО, и эта доля продолжает снижаться.

Наиболее опасным днём недели стала пятница (17% всех ДТП), за ней следуют четверг (16%) и понедельник (15%).

В компании "РЕСО-Гарантия" отмечают рост количества обращений по КАСКО на 20%, в то время как по ОСАГО, наоборот, зафиксировано снижение на 11%. Заместитель директора департамента розничного страхования Павел Яковлев объяснил это ростом числа застрахованных машин и увеличением частотности мелких ДТП.

"КАСКО учитывает не только столкновения, но и повреждения из-за наезда на препятствия. А по ОСАГО случаев меньше из-за усиления контроля на дорогах", — пояснил эксперт.

Самые аварийные иномарки

По данным "ВСК", чаще всего в аварии в 2025 году попадали автомобили Toyota - на них пришлось 8% всех ДТП.
Далее следуют:

  • Hyundai - 6%;

  • Kia - 5,6%;

  • Renault - 4,2%;

  • Nissan - 4%;

  • Volkswagen - 3%;

  • Chevrolet - 2,8%;

  • Ford - 2,5%.

Представитель "ВСК" уточнил, что доля китайских марок в структуре аварийности пока невысока. Среди них лидируют Chery (2%), Haval (1,4%) и Geely (1%).

Рейтинг по версиям других компаний

"Ренессанс Страхование" составила свой антирейтинг, куда вошли:

  • Hyundai Porter,

  • Exeed LX,

  • Kia K5,

  • Datsun on-DO,

  • Volkswagen Tiguan.

По информации "Ингосстраха", ситуация осталась прежней: Toyota, Kia и Hyundai остаются самыми аварийными иностранными брендами.
На долю Toyota пришлось почти 10% всех ДТП, у Kia — 7,6%, у Hyundai — 7,2%. В топ-5 также вошли Nissan (5%) и Volkswagen (4,3%).

В "РЕСО-Гарантия" отметили рост числа аварий с участием китайских и отечественных автомобилей — в первую очередь из-за увеличения числа таких машин в страховом портфеле.

"Средняя страховая выплата растёт для всех брендов без исключения", — подчеркнул Павел Яковлев.

Компания "Зетта Страхование" назвала свои "антилидеры" — ими стали исключительно китайские марки Changan и Chery.

Машины, которые чаще всего разбиваются "в тотал"

Эксперты "РЕСО-Гарантия" сообщили, какие модели чаще других признавались конструктивно погибшими - то есть восстановление которых экономически нецелесообразно:

  • Volkswagen,

  • Škoda,

  • Kia,

  • Geely,

  • Hyundai,

  • Mercedes-Benz,

  • BMW,

  • Chery,

  • Audi.

В компании уточнили, что стоимость запчастей напрямую влияет на вероятность признания машины "тотальной": чем дороже детали, тем выше шанс, что автомобиль спишут.

В антирейтинг "Ренессанс Страхования" попали преимущественно европейские модели: Škoda Fabia, Renault Logan, Škoda Yeti, Zeekr 001, Audi A3.

Где происходят аварии чаще всего

Больше всего ДТП в 2025 году зафиксировано в Москве. По данным страхового дома "ВСК", антирейтинг регионов выглядит так:

  1. Москва — 7,7%;

  2. Краснодарский край — 6,7%;

  3. Московская область — 5,6%;

  4. Новосибирская область — 3,9%;

  5. Челябинская область — 2,8%;

  6. Башкортостан — 2,7%;

  7. Ростовская область — 2,5%.

"РЕСО-Гарантия" подтверждает лидерство Московского региона, объясняя его высокой плотностью транспорта.
А в версии "Зетта Страхования" список "зон риска" дополнили Республика Татарстан, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Свердловская область.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: недооценивать влияние региона на страховые тарифы.
    последствие: переплата при расчёте полиса.
    альтернатива: учитывать локальную статистику аварийности.

  • Ошибка: игнорировать рост цен на запчасти при страховании.
    последствие: заниженная выплата при ДТП.
    альтернатива: выбирать КАСКО с опцией ремонта у дилера.

  • Ошибка: полагаться только на ОСАГО.
    последствие: частичное покрытие ущерба при серьёзных авариях.
    альтернатива: комбинировать ОСАГО и КАСКО.

Плюсы и минусы текущей статистики

Плюсы:

  • общее снижение аварийности по стране;

  • рост страхового покрытия по КАСКО;

  • снижение числа ДТП по вине женщин.

Минусы:

  • высокая аварийность популярных моделей;

  • рост числа "тотальных" случаев из-за дорогих запчастей;

  • увеличение выплат, влияющее на стоимость страховок.

Часто задаваемые вопросы

Какая иномарка признана самой аварийной в России?
Toyota — лидер по числу ДТП в 2025 году.

Почему китайские марки всё чаще фигурируют в статистике?
Из-за увеличения числа проданных и застрахованных машин этих брендов.

Какие регионы считаются самыми опасными?
Москва, Краснодарский край и Московская область.

Мифы и правда

  • Миф: больше всего аварий совершают молодые водители.
    правда: чаще виноваты мужчины среднего возраста — 40-49 лет.

  • Миф: китайские автомобили самые аварийные.
    правда: их доля в ДТП пока минимальна.

  • Миф: женщины чаще становятся виновницами аварий.
    правда: доля ДТП по их вине снижается из года в год.

Три интересных факта о ДТП 2025 года

  1. Каждый шестой инцидент на дорогах происходит в пятницу.

  2. На Toyota приходится почти 10% всех ДТП в России.

  3. Москва сохраняет звание самого аварийного региона более десяти лет подряд.

Аварийность на дорогах продолжает снижаться, но структура ДТП меняется. Всё больше страховых случаев связано не с человеческим фактором, а с ростом числа автомобилей и сложностью их ремонта. Для водителей это повод внимательнее выбирать страховку и учитывать особенности региона.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны
Наука и техника
Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Последние материалы
Смертельная нежность: почему тисканье кошки может закончиться трагедией и как это не допустить
Море, которое шепчет из бездны: под водой бушуют вулканы, выбросы метана и чужие крабы
Помидоры мечты: не трескаются, не болеют и плодоносят ведрами — с каждого куста по 6 кг
Сероводородное сердце планеты: почему Черное море может стать новой точкой катастрофы
Тишина против рёва: Audi готовит электрического монстра, чтобы свергнуть G-Class
Мешковатый крой, лёгкость и дерзость: новый корейский тренд делает фигуру ещё привлекательнее
Всё ещё уверены, что пару недель без зала не страшно? Посмотрите, как быстро тело сдаёт позиции
Роддом, который больше похож на сказку: Агата Муцениеце раскрыла, где появится малыш
Мода снова делает талию: рубашка, которая превратила офисный стиль в соблазн
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.