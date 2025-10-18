Дороги не прощают популярность: топ-иномарок, которые чаще других летят в тотал

Российские страховщики опубликовали антирейтинг иностранных автомобилей, которые чаще других становились участниками ДТП в 2025 году. По данным крупнейших страховых компаний, в лидерах по аварийности снова оказались популярные японские и корейские марки. Однако специалисты отмечают: общая статистика аварий на дорогах снижается, а структура страховых случаев постепенно меняется.
Согласно данным компании "ВСК", аварийность на дорогах России за 2025 год снизилась на 16%. Однако гендерные и возрастные различия стали заметнее.
Главными виновниками аварий оказались мужчины в возрасте 40-49 лет - именно на них пришлось 26% всех ДТП. Годом ранее лидировали водители 35-44 лет.
Женщины в авариях участвовали реже — 17% от всех страховых обращений по ОСАГО, и эта доля продолжает снижаться.
Наиболее опасным днём недели стала пятница (17% всех ДТП), за ней следуют четверг (16%) и понедельник (15%).
В компании "РЕСО-Гарантия" отмечают рост количества обращений по КАСКО на 20%, в то время как по ОСАГО, наоборот, зафиксировано снижение на 11%. Заместитель директора департамента розничного страхования Павел Яковлев объяснил это ростом числа застрахованных машин и увеличением частотности мелких ДТП.
"КАСКО учитывает не только столкновения, но и повреждения из-за наезда на препятствия. А по ОСАГО случаев меньше из-за усиления контроля на дорогах", — пояснил эксперт.
По данным "ВСК", чаще всего в аварии в 2025 году попадали автомобили Toyota - на них пришлось 8% всех ДТП.
Далее следуют:
Hyundai - 6%;
Kia - 5,6%;
Renault - 4,2%;
Nissan - 4%;
Volkswagen - 3%;
Chevrolet - 2,8%;
Ford - 2,5%.
Представитель "ВСК" уточнил, что доля китайских марок в структуре аварийности пока невысока. Среди них лидируют Chery (2%), Haval (1,4%) и Geely (1%).
"Ренессанс Страхование" составила свой антирейтинг, куда вошли:
Hyundai Porter,
Exeed LX,
Kia K5,
Datsun on-DO,
Volkswagen Tiguan.
По информации "Ингосстраха", ситуация осталась прежней: Toyota, Kia и Hyundai остаются самыми аварийными иностранными брендами.
На долю Toyota пришлось почти 10% всех ДТП, у Kia — 7,6%, у Hyundai — 7,2%. В топ-5 также вошли Nissan (5%) и Volkswagen (4,3%).
В "РЕСО-Гарантия" отметили рост числа аварий с участием китайских и отечественных автомобилей — в первую очередь из-за увеличения числа таких машин в страховом портфеле.
"Средняя страховая выплата растёт для всех брендов без исключения", — подчеркнул Павел Яковлев.
Компания "Зетта Страхование" назвала свои "антилидеры" — ими стали исключительно китайские марки Changan и Chery.
Эксперты "РЕСО-Гарантия" сообщили, какие модели чаще других признавались конструктивно погибшими - то есть восстановление которых экономически нецелесообразно:
Volkswagen,
Škoda,
Kia,
Geely,
Hyundai,
Mercedes-Benz,
BMW,
Chery,
Audi.
В компании уточнили, что стоимость запчастей напрямую влияет на вероятность признания машины "тотальной": чем дороже детали, тем выше шанс, что автомобиль спишут.
В антирейтинг "Ренессанс Страхования" попали преимущественно европейские модели: Škoda Fabia, Renault Logan, Škoda Yeti, Zeekr 001, Audi A3.
Больше всего ДТП в 2025 году зафиксировано в Москве. По данным страхового дома "ВСК", антирейтинг регионов выглядит так:
Москва — 7,7%;
Краснодарский край — 6,7%;
Московская область — 5,6%;
Новосибирская область — 3,9%;
Челябинская область — 2,8%;
Башкортостан — 2,7%;
Ростовская область — 2,5%.
"РЕСО-Гарантия" подтверждает лидерство Московского региона, объясняя его высокой плотностью транспорта.
А в версии "Зетта Страхования" список "зон риска" дополнили Республика Татарстан, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Свердловская область.
Ошибка: недооценивать влияние региона на страховые тарифы.
последствие: переплата при расчёте полиса.
альтернатива: учитывать локальную статистику аварийности.
Ошибка: игнорировать рост цен на запчасти при страховании.
последствие: заниженная выплата при ДТП.
альтернатива: выбирать КАСКО с опцией ремонта у дилера.
Ошибка: полагаться только на ОСАГО.
последствие: частичное покрытие ущерба при серьёзных авариях.
альтернатива: комбинировать ОСАГО и КАСКО.
Плюсы:
общее снижение аварийности по стране;
рост страхового покрытия по КАСКО;
снижение числа ДТП по вине женщин.
Минусы:
высокая аварийность популярных моделей;
рост числа "тотальных" случаев из-за дорогих запчастей;
увеличение выплат, влияющее на стоимость страховок.
Какая иномарка признана самой аварийной в России?
Toyota — лидер по числу ДТП в 2025 году.
Почему китайские марки всё чаще фигурируют в статистике?
Из-за увеличения числа проданных и застрахованных машин этих брендов.
Какие регионы считаются самыми опасными?
Москва, Краснодарский край и Московская область.
Миф: больше всего аварий совершают молодые водители.
правда: чаще виноваты мужчины среднего возраста — 40-49 лет.
Миф: китайские автомобили самые аварийные.
правда: их доля в ДТП пока минимальна.
Миф: женщины чаще становятся виновницами аварий.
правда: доля ДТП по их вине снижается из года в год.
Каждый шестой инцидент на дорогах происходит в пятницу.
На Toyota приходится почти 10% всех ДТП в России.
Москва сохраняет звание самого аварийного региона более десяти лет подряд.
Аварийность на дорогах продолжает снижаться, но структура ДТП меняется. Всё больше страховых случаев связано не с человеческим фактором, а с ростом числа автомобилей и сложностью их ремонта. Для водителей это повод внимательнее выбирать страховку и учитывать особенности региона.
