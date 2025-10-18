Дороги не прощают популярность: топ-иномарок, которые чаще других летят в тотал

Российские страховщики опубликовали антирейтинг иностранных автомобилей, которые чаще других становились участниками ДТП в 2025 году. По данным крупнейших страховых компаний, в лидерах по аварийности снова оказались популярные японские и корейские марки. Однако специалисты отмечают: общая статистика аварий на дорогах снижается, а структура страховых случаев постепенно меняется.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Кто чаще попадает в ДТП

Согласно данным компании "ВСК", аварийность на дорогах России за 2025 год снизилась на 16%. Однако гендерные и возрастные различия стали заметнее.

Главными виновниками аварий оказались мужчины в возрасте 40-49 лет - именно на них пришлось 26% всех ДТП. Годом ранее лидировали водители 35-44 лет.

Женщины в авариях участвовали реже — 17% от всех страховых обращений по ОСАГО, и эта доля продолжает снижаться.

Наиболее опасным днём недели стала пятница (17% всех ДТП), за ней следуют четверг (16%) и понедельник (15%).

В компании "РЕСО-Гарантия" отмечают рост количества обращений по КАСКО на 20%, в то время как по ОСАГО, наоборот, зафиксировано снижение на 11%. Заместитель директора департамента розничного страхования Павел Яковлев объяснил это ростом числа застрахованных машин и увеличением частотности мелких ДТП.

"КАСКО учитывает не только столкновения, но и повреждения из-за наезда на препятствия. А по ОСАГО случаев меньше из-за усиления контроля на дорогах", — пояснил эксперт.

Самые аварийные иномарки

По данным "ВСК", чаще всего в аварии в 2025 году попадали автомобили Toyota - на них пришлось 8% всех ДТП.

Далее следуют:

Hyundai - 6%;

Kia - 5,6%;

Renault - 4,2%;

Nissan - 4%;

Volkswagen - 3%;

Chevrolet - 2,8%;

Ford - 2,5%.

Представитель "ВСК" уточнил, что доля китайских марок в структуре аварийности пока невысока. Среди них лидируют Chery (2%), Haval (1,4%) и Geely (1%).

Рейтинг по версиям других компаний

"Ренессанс Страхование" составила свой антирейтинг, куда вошли:

Hyundai Porter,

Exeed LX,

Kia K5,

Datsun on-DO,

Volkswagen Tiguan.

По информации "Ингосстраха", ситуация осталась прежней: Toyota, Kia и Hyundai остаются самыми аварийными иностранными брендами.

На долю Toyota пришлось почти 10% всех ДТП, у Kia — 7,6%, у Hyundai — 7,2%. В топ-5 также вошли Nissan (5%) и Volkswagen (4,3%).

В "РЕСО-Гарантия" отметили рост числа аварий с участием китайских и отечественных автомобилей — в первую очередь из-за увеличения числа таких машин в страховом портфеле.

"Средняя страховая выплата растёт для всех брендов без исключения", — подчеркнул Павел Яковлев.

Компания "Зетта Страхование" назвала свои "антилидеры" — ими стали исключительно китайские марки Changan и Chery.

Машины, которые чаще всего разбиваются "в тотал"

Эксперты "РЕСО-Гарантия" сообщили, какие модели чаще других признавались конструктивно погибшими - то есть восстановление которых экономически нецелесообразно:

Volkswagen,

Škoda,

Kia,

Geely,

Hyundai,

Mercedes-Benz,

BMW,

Chery,

Audi.

В компании уточнили, что стоимость запчастей напрямую влияет на вероятность признания машины "тотальной": чем дороже детали, тем выше шанс, что автомобиль спишут.

В антирейтинг "Ренессанс Страхования" попали преимущественно европейские модели: Škoda Fabia, Renault Logan, Škoda Yeti, Zeekr 001, Audi A3.

Где происходят аварии чаще всего

Больше всего ДТП в 2025 году зафиксировано в Москве. По данным страхового дома "ВСК", антирейтинг регионов выглядит так:

Москва — 7,7%; Краснодарский край — 6,7%; Московская область — 5,6%; Новосибирская область — 3,9%; Челябинская область — 2,8%; Башкортостан — 2,7%; Ростовская область — 2,5%.

"РЕСО-Гарантия" подтверждает лидерство Московского региона, объясняя его высокой плотностью транспорта.

А в версии "Зетта Страхования" список "зон риска" дополнили Республика Татарстан, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Свердловская область.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: недооценивать влияние региона на страховые тарифы.

последствие: переплата при расчёте полиса.

альтернатива: учитывать локальную статистику аварийности.

Ошибка: игнорировать рост цен на запчасти при страховании.

последствие: заниженная выплата при ДТП.

альтернатива: выбирать КАСКО с опцией ремонта у дилера.

Ошибка: полагаться только на ОСАГО.

последствие: частичное покрытие ущерба при серьёзных авариях.

альтернатива: комбинировать ОСАГО и КАСКО.

Плюсы и минусы текущей статистики

Плюсы:

общее снижение аварийности по стране;

рост страхового покрытия по КАСКО;

снижение числа ДТП по вине женщин.

Минусы:

высокая аварийность популярных моделей;

рост числа "тотальных" случаев из-за дорогих запчастей;

увеличение выплат, влияющее на стоимость страховок.

Часто задаваемые вопросы

Какая иномарка признана самой аварийной в России?

Toyota — лидер по числу ДТП в 2025 году.

Почему китайские марки всё чаще фигурируют в статистике?

Из-за увеличения числа проданных и застрахованных машин этих брендов.

Какие регионы считаются самыми опасными?

Москва, Краснодарский край и Московская область.

Мифы и правда

Миф: больше всего аварий совершают молодые водители.

правда: чаще виноваты мужчины среднего возраста — 40-49 лет.

Миф: китайские автомобили самые аварийные.

правда: их доля в ДТП пока минимальна.

Миф: женщины чаще становятся виновницами аварий.

правда: доля ДТП по их вине снижается из года в год.

Три интересных факта о ДТП 2025 года

Каждый шестой инцидент на дорогах происходит в пятницу. На Toyota приходится почти 10% всех ДТП в России. Москва сохраняет звание самого аварийного региона более десяти лет подряд.

Аварийность на дорогах продолжает снижаться, но структура ДТП меняется. Всё больше страховых случаев связано не с человеческим фактором, а с ростом числа автомобилей и сложностью их ремонта. Для водителей это повод внимательнее выбирать страховку и учитывать особенности региона.