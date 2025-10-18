Тишина против рёва: Audi готовит электрического монстра, чтобы свергнуть G-Class

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:12
Авто

Похоже, Audi всерьёз решила бросить вызов легендарному Mercedes-Benz G-Class. Немецкий автопроизводитель работает над собственным "Гелендвагеном", и его дебют может стать самым громким в истории марки.

внедорожник в антураже гаража
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
внедорожник в антураже гаража

Что известно о проекте

Пока официальных подробностей немного, но инсайдеры сообщают: будущий внедорожник Audi, вероятно, будет базироваться на концепт-каре Q6 e-tron. Этот прототип отличался мощным внедорожным обвесом, увеличенным клиренсом, портальными мостами и крупными шинами с улучшенным сцеплением. Машина создавалась с явным намёком на экстремальные условия, что делает её идеальной основой для флагманского SUV.

Новая модель займёт место выше Q7 и Q8, став самым крупным и дорогим внедорожником бренда. Фактически, это будет новый флагман Audi в сегменте премиум-вездеходов.

"Мы хотим создать автомобиль, способный конкурировать с G-Class, но в духе Audi", — намекал ещё в 2023 году бывший шеф-дизайнер марки Марк Лихте.

Audi против Mercedes: битва флагманов

Mercedes G-Class остаётся символом внедорожного класса, и любая попытка потеснить его требует серьёзных технических и дизайнерских решений. Audi делает ставку на электрификацию и технологичность.

Ожидается, что новый SUV получит полностью электрическую силовую установку, систему полного привода и адаптивную подвеску, обеспечивающую комфорт на бездорожье. Платформой, вероятнее всего, станет PPE (Premium Platform Electric) - совместная разработка Audi и Porsche, которая уже используется на Q6 e-tron и Macan EV.

Сравнение будущих премиум-внедорожников

Модель Тип привода Предполагаемая мощность Платформа Год выхода
Audi off-road EV (на базе Q6 e-tron) Электрический до 600 л. с. PPE 2027 (предположительно)
Mercedes-Benz G-Class (EQG) Электрический до 580 л. с. EVA2 2025
BMW iX7 / "G-Class rival” Электрический около 600 л. с. CLAR EV 2029

Как Audi готовится к дебюту

Компания активно расширяет линейку электрокаров. В 2026 году появится новый Q9 - будущий флагман семейства, который станет мостом между бизнес-классом и люкс-сегментом. После него логичным шагом станет запуск мощного внедорожника, способного конкурировать с культовыми моделями премиум-класса.

Инженеры Audi стремятся объединить фирменный минимализм бренда с практичностью классических внедорожников. По слухам, акцент будет сделан на:

  • усовершенствованной системе quattro нового поколения;

  • интеллектуальном распределении тяги между осями;

  • электронных блокировках и режиме off-road intelligent;

  • обновлённой архитектуре салона с панорамными дисплеями.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: воспринимать проект как "копию G-Class".
    последствие: недооценка потенциала Audi в сегменте EV-внедорожников.
    альтернатива: рассматривать модель как отдельный шаг бренда в будущее электромобильности.

  • Ошибка: считать, что новый внедорожник заменит Q7 или Q8.
    последствие: путаница в позиционировании.
    альтернатива: Q6 e-tron off-road станет отдельной моделью премиального уровня.

  • Ошибка: ожидать доступную цену.
    последствие: разочарование покупателей среднего сегмента.
    альтернатива: модель будет флагманской и нацеленной на конкуренцию с G-Class и Range Rover.

А что если Audi сделает электрический аналог G-Class раньше Mercedes?

Если Audi успеет первой вывести на рынок мощный off-road электровнедорожник, это может серьёзно изменить расстановку сил. Бренд получит преимущество в новом сегменте, где пока нет безоговорочного лидера.

Плюсы и минусы будущего внедорожника Audi

Плюсы:

  • полностью электрическая силовая установка;

  • премиум-салон с акцентом на технологии;

  • высокий клиренс и внедорожные режимы;

  • имидж "электрического G-Class".

Минусы:

  • высокая цена;

  • неопределённость со сроками;

  • ограниченная сеть зарядных станций для тяжёлых SUV.

Часто задаваемые вопросы

Когда выйдет внедорожник Audi, похожий на G-Class?
Предположительно после 2026 года, вскоре после дебюта Q9.

Будет ли он электрическим?
Да, все источники указывают на электрическую платформу PPE.

Сколько он будет стоить?
Ориентировочная цена — от 12 до 15 млн ₽ на российском рынке, но это предварительная оценка.

Мифы и правда

  • Миф: Audi создаёт копию G-Class.
    правда: это будет отдельный проект с электрической платформой и собственным дизайном.

  • Миф: внедорожник будет на базе Q7.
    правда: в основу ляжет Q6 e-tron и новая архитектура PPE.

  • Миф: модель появится уже в 2025 году.
    правда: раньше 2027 года серийного выпуска ждать не стоит.

Три интересных факта

  1. Q6 e-tron стал первым Audi, созданным на платформе PPE совместно с Porsche.

  2. В Audi рассматривали идею выпуска "вездехода будущего" ещё с 2019 года.

  3. Новый внедорожник может получить индекс Q6 Offroad или Q8 Allroad e-tron - пока название не утверждено.

Audi стремится объединить стиль и технологичность, доказав, что электрический внедорожник может быть не менее харизматичным, чем классический G-Class. Похоже, нас ждёт новая битва титанов на бездорожье — и она будет тихой, но мощной.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
