Тишина против рёва: Audi готовит электрического монстра, чтобы свергнуть G-Class

Похоже, Audi всерьёз решила бросить вызов легендарному Mercedes-Benz G-Class. Немецкий автопроизводитель работает над собственным "Гелендвагеном", и его дебют может стать самым громким в истории марки.
Пока официальных подробностей немного, но инсайдеры сообщают: будущий внедорожник Audi, вероятно, будет базироваться на концепт-каре Q6 e-tron. Этот прототип отличался мощным внедорожным обвесом, увеличенным клиренсом, портальными мостами и крупными шинами с улучшенным сцеплением. Машина создавалась с явным намёком на экстремальные условия, что делает её идеальной основой для флагманского SUV.
Новая модель займёт место выше Q7 и Q8, став самым крупным и дорогим внедорожником бренда. Фактически, это будет новый флагман Audi в сегменте премиум-вездеходов.
"Мы хотим создать автомобиль, способный конкурировать с G-Class, но в духе Audi", — намекал ещё в 2023 году бывший шеф-дизайнер марки Марк Лихте.
Mercedes G-Class остаётся символом внедорожного класса, и любая попытка потеснить его требует серьёзных технических и дизайнерских решений. Audi делает ставку на электрификацию и технологичность.
Ожидается, что новый SUV получит полностью электрическую силовую установку, систему полного привода и адаптивную подвеску, обеспечивающую комфорт на бездорожье. Платформой, вероятнее всего, станет PPE (Premium Platform Electric) - совместная разработка Audi и Porsche, которая уже используется на Q6 e-tron и Macan EV.
|Модель
|Тип привода
|Предполагаемая мощность
|Платформа
|Год выхода
|Audi off-road EV (на базе Q6 e-tron)
|Электрический
|до 600 л. с.
|PPE
|2027 (предположительно)
|Mercedes-Benz G-Class (EQG)
|Электрический
|до 580 л. с.
|EVA2
|2025
|BMW iX7 / "G-Class rival”
|Электрический
|около 600 л. с.
|CLAR EV
|2029
Компания активно расширяет линейку электрокаров. В 2026 году появится новый Q9 - будущий флагман семейства, который станет мостом между бизнес-классом и люкс-сегментом. После него логичным шагом станет запуск мощного внедорожника, способного конкурировать с культовыми моделями премиум-класса.
Инженеры Audi стремятся объединить фирменный минимализм бренда с практичностью классических внедорожников. По слухам, акцент будет сделан на:
усовершенствованной системе quattro нового поколения;
интеллектуальном распределении тяги между осями;
электронных блокировках и режиме off-road intelligent;
обновлённой архитектуре салона с панорамными дисплеями.
Ошибка: воспринимать проект как "копию G-Class".
последствие: недооценка потенциала Audi в сегменте EV-внедорожников.
альтернатива: рассматривать модель как отдельный шаг бренда в будущее электромобильности.
Ошибка: считать, что новый внедорожник заменит Q7 или Q8.
последствие: путаница в позиционировании.
альтернатива: Q6 e-tron off-road станет отдельной моделью премиального уровня.
Ошибка: ожидать доступную цену.
последствие: разочарование покупателей среднего сегмента.
альтернатива: модель будет флагманской и нацеленной на конкуренцию с G-Class и Range Rover.
Если Audi успеет первой вывести на рынок мощный off-road электровнедорожник, это может серьёзно изменить расстановку сил. Бренд получит преимущество в новом сегменте, где пока нет безоговорочного лидера.
Плюсы:
полностью электрическая силовая установка;
премиум-салон с акцентом на технологии;
высокий клиренс и внедорожные режимы;
имидж "электрического G-Class".
Минусы:
высокая цена;
неопределённость со сроками;
ограниченная сеть зарядных станций для тяжёлых SUV.
Когда выйдет внедорожник Audi, похожий на G-Class?
Предположительно после 2026 года, вскоре после дебюта Q9.
Будет ли он электрическим?
Да, все источники указывают на электрическую платформу PPE.
Сколько он будет стоить?
Ориентировочная цена — от 12 до 15 млн ₽ на российском рынке, но это предварительная оценка.
Миф: Audi создаёт копию G-Class.
правда: это будет отдельный проект с электрической платформой и собственным дизайном.
Миф: внедорожник будет на базе Q7.
правда: в основу ляжет Q6 e-tron и новая архитектура PPE.
Миф: модель появится уже в 2025 году.
правда: раньше 2027 года серийного выпуска ждать не стоит.
Q6 e-tron стал первым Audi, созданным на платформе PPE совместно с Porsche.
В Audi рассматривали идею выпуска "вездехода будущего" ещё с 2019 года.
Новый внедорожник может получить индекс Q6 Offroad или Q8 Allroad e-tron - пока название не утверждено.
Audi стремится объединить стиль и технологичность, доказав, что электрический внедорожник может быть не менее харизматичным, чем классический G-Class. Похоже, нас ждёт новая битва титанов на бездорожье — и она будет тихой, но мощной.
