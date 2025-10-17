Когда руль пуст, а контроль в коде: почему запуск Waymo вызывает споры

7:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда-то беспилотные автомобили были предметом научной фантастики. Теперь же они становятся частью повседневной жизни. Waymo, подразделение Google, отвечающее за развитие технологий автономного транспорта, выбрало Лондон первым европейским городом для запуска своих роботакси.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ TAXI

Тестовый этап начнётся с поездок, где в салоне будет находиться водитель-оператор, готовый взять управление при необходимости. К 2026 году компания намерена полностью перейти на автономный режим, сделав Лондон площадкой для одной из самых амбициозных транспортных трансформаций десятилетия.

"Расширение направлено на повышение безопасности дорожного движения и транспортной доступности", — заявил генеральный директор Waymo Текедра Мавакана.

Почему именно Лондон

Выбор британской столицы не случаен. Лондон — город с одним из самых сложных транспортных ландшафтов Европы. Узкие улицы, плотный трафик, велосипедисты, пешеходы, автобусы — идеальное место, чтобы испытать технологии, приближённые к реальным условиям.

Кроме того, правительство Великобритании активно поддерживает развитие автономного транспорта, создавая нормативную базу и стимулируя инвестиции, сказано в статье веб-издания Independent.

"Мы приветствуем инвестиции и надеемся, что они создадут рабочие места и поддержат рост сектора беспилотных автомобилей", — отметила государственный секретарь по вопросам транспорта Хайди Александер.

Waymo и мировая карта автономного движения

Waymo уже работает в нескольких городах США — Финиксе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Там беспилотные автомобили перевезли сотни тысяч пассажиров, доказав надёжность систем распознавания и алгоритмов принятия решений.

Лондон станет первым шагом компании на европейском континенте. Здесь Waymo предстоит адаптировать свои технологии к левостороннему движению и местным правилам дорожного движения.

Сравнение: США vs Великобритания

Параметр США Великобритания Тип движения Правостороннее Левостороннее Правовая база Разрозненные региональные акты Единый национальный стандарт к 2026 году Климатические условия Преимущественно сухой климат Частые дожди, низкая видимость Этап внедрения Waymo Коммерческие маршруты Тестовый запуск

Как устроен роботакси Waymo

Автомобили Waymo оснащены лидаром, камерами и радарами, которые создают трёхмерную модель окружающего пространства. Искусственный интеллект анализирует данные в реальном времени, определяя положение пешеходов, велосипедистов и других машин.

Главное отличие Waymo от конкурентов — собственная система автономного управления Waymo Driver. Она обучается на миллионах километров, пройденных в симуляциях и реальных условиях.

Каждый автомобиль может распознавать более 1000 объектов одновременно и реагировать быстрее, чем человек. При этом безопасность остаётся приоритетом — в случае сбоя управление автоматически передаётся оператору или транспорт останавливается.

Шаг за шагом: как Waymo завоёвывает города

Тестирование с водителями-операторами. На этом этапе оценивается поведение машин в городском потоке. Сбор данных и анализ. Waymo собирает информацию о дорожных ситуациях, чтобы адаптировать ИИ. Частичное автономное управление. Водитель остаётся в салоне, но автомобиль выполняет большинство действий самостоятельно. Полный автономный режим. Без участия человека. Этап планируется к 2026 году.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запуск беспилотных систем без анализа локальных особенностей.

Последствие: аварии и недоверие общественности.

Альтернатива: адаптация алгоритмов под региональные условия, как делает Waymo в Лондоне.

Ошибка: экономия на инфраструктуре связи (5G, облачные системы).

Последствие: задержка передачи данных и ошибки навигации.

Альтернатива: партнёрство с британскими телеком-компаниями для стабильной связи.

А что если…

Что если беспилотные такси действительно станут массовыми? Это изменит не только транспортную систему, но и рынок труда. Водители могут перейти в новые профессии: техников по обслуживанию роботов, диспетчеров и специалистов по кибербезопасности транспорта.

Городская среда также изменится — уменьшатся пробки, снизится количество ДТП, появятся новые парковочные решения и сервисы мобильности по запросу.

Плюсы и минусы роботакси Waymo

Плюсы Минусы Повышение безопасности Высокая стоимость внедрения Уменьшение выбросов CO₂ при электропарке Нормативные барьеры Удобство для людей с ограниченной мобильностью Недоверие пользователей Снижение пробок и оптимизация трафика Риски кибератак

Исторический контекст

Waymo начинала в 2009 году как внутренний проект Google. Уже в 2015 году компания показала первый полностью автономный автомобиль без руля и педалей. С тех пор развитие шло стремительно — миллионы километров без единой аварии с пострадавшими.

В 2020-х Waymo стала лидером мирового рынка автономного транспорта, опередив конкурентов, таких как Tesla, Cruise и Baidu.

Мифы и правда

Миф: роботакси опаснее обычных автомобилей.

Правда: по статистике Waymo, вероятность ДТП с участием их машин в 2,5 раза ниже, чем у водителей-людей.

Миф: автономные автомобили полностью исключают человека.

Правда: на этапе внедрения всегда есть оператор, контролирующий поездку.

Миф: роботакси никогда не смогут адаптироваться к сложной погоде.

Правда: системы Waymo обучены распознавать объекты при дожде и тумане, что подтверждено в тестах в Сан-Франциско и Лондоне.

3 интересных факта

Автомобили Waymo уже перевезли более миллиона пассажиров. Компания использует симуляторы, где ежедневно "проезжает" до 30 миллионов виртуальных километров. Waymo сотрудничает с Jaguar и Geely для производства электрических кроссоверов для роботакси.

Что дальше

Аналитики прогнозируют, что мировой рынок роботакси достигнет $136 млрд к 2046 году. Несмотря на убытки Waymo на текущем этапе, эксперты считают, что компания удерживает стратегическое преимущество — собственный ИИ и гигантский массив данных.

Если проект в Лондоне окажется успешным, Великобритания может стать отправной точкой для масштабирования автономных перевозок по всей Европе — от Парижа до Берлина.